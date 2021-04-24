Кандидатка у канцлери Німеччини від "Зелених" Бербок не бачить Україну в НАТО через конфлікт із РФ: "Кроки до членства заздалегідь нереальні"

Зараз недоцільно говорити про членство України в Північноатлантичному альянсі через конфлікт з Росією.

Як передає Цензор.НЕТ, про це кандидат на посаду федерального канцлера Німеччини від партії "Зелених" Анналена Бербок сказала в інтерв'ю виданню FAZ, пише "ЄП".

"Найголовніше назараз - посилити тиск на Росію, щоб забезпечити дотримання Мінських угод. Стабілізація зараз є пріоритетом. Так чи інакше, кроки до членства в НАТО заздалегідь нереальні. І якби важко це не було щодо російських дій: ми не маємоі припиняти всі переговори з Москвою", - сказала Бербок.

"Послання Москві повинно бути таким: суверенні держави самі вирішують питання про свої союзи. Сюди також входить перспектива України в ЄС та НАТО. Але ви не можете зробити третій крок перед першим, і, звичайно, не в ситуації, коли існує жорсткий конфлікт з Росією. Вважаю, що має сенс підтримати Україну в розмінуванні", - додала вона.

Журналіст запитав Бербок, чи підтримає вона в разі призначення канцлером надання летальної зброї Україні, проте політик не відповіла прямо, і лише згадала про спостережну місію.

"Загроза для України з боку Росії залишається великою. Найголовніше - забезпечити реалізацію Мінських угод вже зараз. Місія спостерігачів від ОБСЄ потребує доступу до всіх частин окупованої Росією території і більше не повинна піддаватися саботажу. Вона також вкрай потребує більше коштів для повітряної розвідки", - сказала Бербок.

Водночас, Бербок висловилася за те, щоб уряд Німеччини перестав підтримувати газопровід "Північний потік-2".

"Санкції є жорсткими заходами, але їм постійно заважає те, що німецький уряд підтримує найважливіший престижний проєкт Кремля - газопровід "Північний потік-2". Я б давно відкликала політичну підтримку "Північного потоку-2", - сказала вона.

Також читайте: Експосол Гербст: Коли відносини РФ з Китаєм загостряться, Москві буде все одно, чи вступає Україна в НАТО