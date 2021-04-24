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У Сербії помер лідер місцевих "Нічних вовків" Савич, у якого була медаль "За повернення Криму"

У Сербії помер лідер місцевих

Лідер сербського відділення російського прокремлівського мотоклубу "Нічні вовки" Саша Савич помер на 44-му році життя від обширного інфаркту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії", про це 24 квітня повідомила сім'я байкера і глава мотоклубу  Олександр Залдостанов (Хірург).

За словами Залдостанова, Савич був нагороджений російською медаллю "За повернення Криму". Цією медаллю після 2014 року нагороджували тих, хто посприяв анексії півострова Росією.

Як пишуть російські ЗМІ, Савич народився в Берліні, жив в місті Ніш на півдні Сербії. Добровольцем бився під час війни в Югославії.

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У 2018 році Боснія і Герцеговина заборонила в'їзд на свою територію двом лідерам російського байкерського руху "Нічні вовки" - Олександру Залдостанову і Саші Савичу.

Лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов позиціонує себе як друг президента Росії Володимира Путіна. У 2014 році очолювані ним байкери блокували українські військові частини і допомагали організовувати мітинги на підтримку анексії Криму. "Хірурга" внесли до переліку осіб, щодо яких після анексії Криму взапровадили  санкції США і Канада.

Сербія (384) Залдостанов Олександр (8)


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Топ коментарі
+99
Положите ему в гроб косметичку
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24.04.2021 18:20 Відповісти
+54
Зд_х Максим .... 😁
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24.04.2021 18:18 Відповісти
+52
памятник ему уже есть
В Сербии умер лидер местных "Ночных волков" Савич, у которого была медаль "За возвращение Крыма" - Цензор.НЕТ 4662
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24.04.2021 18:31 Відповісти
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Пішов у байкерський рай...
У Сербії помер лідер місцевих "Нічних вовків" Савич, у якого була медаль "За повернення Криму" - Цензор.НЕТ 7886
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24.04.2021 20:41 Відповісти
На концерт к кабздону...
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24.04.2021 20:42 Відповісти
Вот незадача , - стОило Байдену что-то пошептать ***** на ушко и фсё , - сдулась вяликая мощщь . А за ней и понты с " дидываеваленаберлин " )) .
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24.04.2021 20:52 Відповісти
Медаль виявилася чорною міткою.
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24.04.2021 20:54 Відповісти
нгочная тёлка уехала в ад
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24.04.2021 21:08 Відповісти
Да пох! Фашиков в Сербии хватит и без него!
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24.04.2021 21:23 Відповісти
сербы - первые суки после рашенцев.... давно известно, такой же скрепный скот
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24.04.2021 21:28 Відповісти
ПЕРЕДОЗ ? )
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24.04.2021 21:36 Відповісти
адназначно, хоть какая-то польза в этом мире от наркоты
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25.04.2021 03:41 Відповісти
Все украинофобы здохнут до сроку - исключений не будет. А ночные волки это ночные попки - ещё на одного ******** ***** стало меньше!
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24.04.2021 21:39 Відповісти
Не стоило ширку водкой запивать. То у касабов принято. Упал---сердце больше не билось.. .
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24.04.2021 21:42 Відповісти
У вас в слове ЗДОХ четыре ошибки...
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24.04.2021 21:46 Відповісти
Сердце не выдержало радости за медаль.
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24.04.2021 22:18 Відповісти
Обширний інфаркт - це один з проявів рицину - складова Новачка.
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24.04.2021 22:39 Відповісти
ласкаво просимо в зад!
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24.04.2021 22:21 Відповісти
Земля стеклоВАТОЙ мопедистке.
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24.04.2021 22:26 Відповісти
Мото-мавр сделал своё дело.
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24.04.2021 23:18 Відповісти
Сльози заважають мені говорити ))))))
Але все одно мушу сказати, що "хєрургу" Ділдозадову треба терміново повторити. А потім усім мотогейклубом "волки позорные" ака "ночные тёлки" - теж туди, до "раю", на повній швидкості
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24.04.2021 23:32 Відповісти
Помер Максим - да и *** с ним.
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25.04.2021 00:12 Відповісти
"Ідьот охота на волков, ідьот охота..." (с)
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25.04.2021 00:32 Відповісти
А инфаркт случился, по причине того, что его драли в очко, с особым цинизмом...
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25.04.2021 00:40 Відповісти
основные причины, кроме всего: ожирение, алкоголизм, наркозависимость, избыток мясной пищи в рационе;
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25.04.2021 03:41 Відповісти
Земля ему стекловатой. Пристегните ему полужопицы той медалью, шоб в аду говном котёл не пачкал.
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25.04.2021 01:35 Відповісти
А ведь первая мировая началась не без активного участия в этом Сербии. Тогда роисимперия обещала сербам верховенство над южными славянами.
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25.04.2021 03:34 Відповісти
Туда ему и дорога!!
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25.04.2021 18:11 Відповісти
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