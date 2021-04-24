У Сербії помер лідер місцевих "Нічних вовків" Савич, у якого була медаль "За повернення Криму"

Лідер сербського відділення російського прокремлівського мотоклубу "Нічні вовки" Саша Савич помер на 44-му році життя від обширного інфаркту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "Крим. Реалії", про це 24 квітня повідомила сім'я байкера і глава мотоклубу Олександр Залдостанов (Хірург).

За словами Залдостанова, Савич був нагороджений російською медаллю "За повернення Криму". Цією медаллю після 2014 року нагороджували тих, хто посприяв анексії півострова Росією.

Як пишуть російські ЗМІ, Савич народився в Берліні, жив в місті Ніш на півдні Сербії. Добровольцем бився під час війни в Югославії.

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У 2018 році Боснія і Герцеговина заборонила в'їзд на свою територію двом лідерам російського байкерського руху "Нічні вовки" - Олександру Залдостанову і Саші Савичу.

Лідер "Нічних вовків" Олександр Залдостанов позиціонує себе як друг президента Росії Володимира Путіна. У 2014 році очолювані ним байкери блокували українські військові частини і допомагали організовувати мітинги на підтримку анексії Криму. "Хірурга" внесли до переліку осіб, щодо яких після анексії Криму взапровадили санкції США і Канада.