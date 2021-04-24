УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3551 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
751 14

Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр

Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр

Російсько-окупаційні війська від початку доби 24 квітня чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.

Уточнюється, що неподалік Троїцького і Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій ОС зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу Новгородського - з ручних протитанкових гранатометів, в напрямку Пісків - зі стрілецької зброї.

"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Москва хоче змусити Зеленського мати справу з терористами, щоб представити конфлікт на Донбасі як внутрішньоукраїнський, - Волкер

Також сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 7 гектарів території і  передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.

Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр 01

Нагадаємо, 23 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, з яких 19 обстрілів і 1 дистанційне мінування.

обстріл (29558) Донбас (22358) Об’єднані сили (598) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+1
Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9592
показати весь коментар
24.04.2021 19:07 Відповісти
+1
Донецк, бывший Укртелеком. Забаррикадировались надежно. Мешки вероятно забрали от здания городского совета. Вчера проезжал рядом и мешков там уже не видел.
Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3344
показати весь коментар
24.04.2021 19:15 Відповісти
+1
Напротив стоит Белый лебедь. В троллейбусе крутят старую запись объявления остановок. - «Следующая остановка торговый комплекс Белый лебедь». Который не работает все семь лет войны. Поздно пришла мысль спросить у ваты «Пожалуйста скажите, я не местный, до которого часа работает лебедь». В следующий раз обязательно сделаю.
показати весь коментар
24.04.2021 19:25 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А в это время ЗЕ и СН активно сдают интересы Украины врагу.
Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 7478
показати весь коментар
24.04.2021 18:45 Відповісти
А это так чисто для зебилов про зебилов.
Враг с начала суток четырежды открывал огонь в зоне ООС, - пресс-центр - Цензор.НЕТ 6009

Продолжайте в том же духе, дегенераты.
показати весь коментар
24.04.2021 18:47 Відповісти
10, 20, 40 лет назад никто бы из украинцев и представить себе не мог, что из россии будут прилетать снаряды
показати весь коментар
24.04.2021 18:49 Відповісти
Історію російсько українських війн знаєш?
показати весь коментар
24.04.2021 19:37 Відповісти
Схаменітся й мізками очухайтесь!
Я кажу що радянськи люди 40 років назад такого й подумати не могли. 50 - 60 років тому російсько українських вій не було. Про ранішні війни згадувати вже нікому.
показати весь коментар
24.04.2021 19:54 Відповісти
Росія вела війну в Україні до початку 60 років.
показати весь коментар
24.04.2021 20:11 Відповісти
До початку 60-х була не офіційна війна, а вбивство патріотів Західної України. Зараз протистояння між військами РІЗНИХ держав. Розумієте різницю?
показати весь коментар
24.04.2021 20:21 Відповісти
Зараз теж офіційно нема війни. Війна Росії з УНР триває по сьогоднішній день, бо жодна з сторін капітуляцію не підписала. Це є фактом у незалежності від того говорять про це, чи ні. Мабуть і 100 років назад казали - і хто би міг подумати, що Росія нападе на Україну?!
показати весь коментар
24.04.2021 20:28 Відповісти
Вік тому росія здала Україну німцям...
показати весь коментар
24.04.2021 20:39 Відповісти
Чому ж ніхто... Були люди, які все чудово розуміли.
показати весь коментар
24.04.2021 19:52 Відповісти
Так, такі розумні люди були. Були по ГУЛАГах й КГБістських псіхушках в яких замордовувалися коммуняцькими катами. Так от я не про них а про хомосовьєтікус котрих була більшість...
показати весь коментар
24.04.2021 20:06 Відповісти
Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 9592
показати весь коментар
24.04.2021 19:07 Відповісти
Донецк, бывший Укртелеком. Забаррикадировались надежно. Мешки вероятно забрали от здания городского совета. Вчера проезжал рядом и мешков там уже не видел.
Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр - Цензор.НЕТ 3344
показати весь коментар
24.04.2021 19:15 Відповісти
Напротив стоит Белый лебедь. В троллейбусе крутят старую запись объявления остановок. - «Следующая остановка торговый комплекс Белый лебедь». Который не работает все семь лет войны. Поздно пришла мысль спросить у ваты «Пожалуйста скажите, я не местный, до которого часа работает лебедь». В следующий раз обязательно сделаю.
показати весь коментар
24.04.2021 19:25 Відповісти
 
 