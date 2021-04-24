Ворог від початку доби чотири рази відкривав вогонь у зоні ООС, - пресцентр
Російсько-окупаційні війська від початку доби 24 квітня чотири рази порушили режим припинення вогню.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Об'єднаних сил.
Уточнюється, що неподалік Троїцького і Лебединського російсько-окупаційні війська здійснили обстріл позицій ОС зі станкових протитанкових гранатометів і великокаліберних кулеметів, поблизу Новгородського - з ручних протитанкових гранатометів, в напрямку Пісків - зі стрілецької зброї.
"Бойових втрат серед наших захисників немає. Про всі факти порушень Українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ", - наголошується в повідомленні.
Також сьогодні в районі проведення операції Об'єднаних сил піротехнічні розрахунки ДСНС розмінували майже 7 гектарів території і передали на знищення 81 вибухонебезпечний предмет.
Нагадаємо, 23 квітня в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 20 порушень режиму припинення вогню, з яких 19 обстрілів і 1 дистанційне мінування.
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Продолжайте в том же духе, дегенераты.
Я кажу що радянськи люди 40 років назад такого й подумати не могли. 50 - 60 років тому російсько українських вій не було. Про ранішні війни згадувати вже нікому.