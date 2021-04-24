Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz, - Міноборони

Військовослужбовці Військово-морських Сил ЗСУ візьмуть участь у навчаннях ВМС Турецької Республіки Dogu Akdeniz 2021.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, Військово-Морські Сили ЗСУ взяли участь у початковій конференції з планування навчань ВМС Турецької Республіки Dogu Akdeniz 2021.

"Учасники заходу розглянули питання щодо визначення загальної концепції навчання, узгодження попереднього складу сил, що планується залучити. Представники ВМС ЗС України обговорили формат участі української сторони, зокрема, залучення офіцерів ВМС ЗС України до складу багатонаціонального штабу навчання, а також стажування офіцерів на борту корветів ВМС Туреччини класу ADA (MILGEM) під час навчання.

У зв’язку з пандемією COVID-19 початкова конференція з планування вищезазначеного навчання відбулась в режимі онлайн.

Dogu Akdeniz 2021 ("Східне Середземномор'я - 2021") повинні відбутися в кінці року в Західній частині Середземного моря.

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