УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
3551 відвідувач онлайн
Новини Агресія Росії проти України
2 539 54

Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz, - Міноборони

Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz, - Міноборони

Військовослужбовці Військово-морських Сил ЗСУ візьмуть участь у навчаннях ВМС Турецької Республіки Dogu Akdeniz 2021.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Міноборони, Військово-Морські Сили ЗСУ взяли участь у початковій конференції з планування навчань ВМС Турецької Республіки Dogu Akdeniz 2021.

"Учасники заходу розглянули питання щодо визначення загальної концепції навчання, узгодження попереднього складу сил, що планується залучити. Представники ВМС ЗС України обговорили формат участі української сторони, зокрема, залучення офіцерів ВМС ЗС України до складу багатонаціонального штабу навчання, а також стажування офіцерів на борту корветів ВМС Туреччини класу ADA (MILGEM) під час навчання.

У зв’язку з пандемією COVID-19 початкова конференція з планування вищезазначеного навчання відбулась в режимі онлайн.

Dogu Akdeniz 2021 ("Східне Середземномор'я - 2021") повинні відбутися в кінці року в Західній частині Середземного моря.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сьогодні вночі в Азовському морі катери ФСБ РФ зробили спробу провокації проти катерної групи ВМС України, - командування ВМСУ

ВМС (1409) Міноборони (7519) Туреччина (3636) військові навчання (2785)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+15
Учения это всегда хорошо!
показати весь коментар
24.04.2021 18:48 Відповісти
+8
Росія фактично робить Азов своїм, і те ж саме хоче провернути із Чорним морем.
Причому в Україні «не помітили цього», бо сконцентрувалися на питанні відведення військ від кордону !
показати весь коментар
24.04.2021 18:50 Відповісти
+6
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4754 Байрактар красава
показати весь коментар
24.04.2021 19:02 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Учения это всегда хорошо!
показати весь коментар
24.04.2021 18:48 Відповісти
а Аваков дает добро?)
показати весь коментар
24.04.2021 18:48 Відповісти
Росія фактично робить Азов своїм, і те ж саме хоче провернути із Чорним морем.
Причому в Україні «не помітили цього», бо сконцентрувалися на питанні відведення військ від кордону !
показати весь коментар
24.04.2021 18:50 Відповісти
Для початку на карту поглянь (на те саме Чорне море), вєлікій гєапалітєг із секти "Фсьо прапала!".
показати весь коментар
24.04.2021 19:02 Відповісти
США розпочали виведення військового обладнання з Афганістану https://mil.in.ua/uk/news/ssha-rozpochaly-vyvedennya-vijskovogo-obladnannya-z-afganistanu/

п.с. Українському дипломатичному корпусу необхідно попрацювати з адміністрацією США про передачу вищевказаного військового обладнання Збройним Силам України
показати весь коментар
24.04.2021 18:50 Відповісти
Але тре вибірково, бо не все обладнання для Афгану на наш клімат підійде
показати весь коментар
24.04.2021 18:56 Відповісти
и выдать Турции рюкзакова заодно))
показати весь коментар
24.04.2021 18:52 Відповісти
історія іде по колу. наші історичні союзники Польща, Балтійські країни, Швеція та Туретчина, Британія США та Ізраіль. У Европи завжди були свої інтереси які замикалися на Росію. надіятися що Европа проміняє росію на Україну, марно тому і курс України має бути не на інтеграцію в Европу, а на співпрацю з Европою але без особливих надій.
показати весь коментар
24.04.2021 18:54 Відповісти
о,новые нотки в вечном расейском плаче о нейтральной и безблоковой Украине
показати весь коментар
24.04.2021 19:12 Відповісти
а де тут про безблоковість ти прочитав, чучело? усе що сказано, це те що в ЕС Україна нікому не потрібна, тому і не потрібно туда пертися. НАТО, це не є ЕС і співпраця з НАТО в любій формі була б доцільна. Країни з якими потрібно налагоджувати співпрацю я вказав вище.
показати весь коментар
24.04.2021 19:17 Відповісти
о,а это уже старые нотки...выникамунинужны
показати весь коментар
24.04.2021 19:21 Відповісти
Євроцивілізація ,це не самоціль,а лише напрямок розвитку України !!! В України є два шляха розвитку -євроінтеграційний ,чи все "взад" ,в "родную говєнь" Московію !!!)))
показати весь коментар
24.04.2021 19:35 Відповісти
Думаю можно добавить Чехию и Румыния
показати весь коментар
24.04.2021 19:16 Відповісти
100%
показати весь коментар
24.04.2021 19:18 Відповісти
Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz, - Міноборони - Цензор.НЕТ 6853
показати весь коментар
24.04.2021 20:27 Відповісти
Нічого дивного: просто типова шафа типової львівської бабці на свята
показати весь коментар
24.04.2021 20:28 Відповісти
Это хорошо. Ещё объявите что в целях безопасности движение по крымскому мосту запрещается.
показати весь коментар
24.04.2021 18:56 Відповісти
70 Байрактаров Эрдогана для Украины участия в маневрах не принимают,просто турецкие операторы обучают украинских офицеров мочить в сортире Мавзолейное быдло...,Эрдоганыч Красава
показати весь коментар
24.04.2021 18:56 Відповісти
Ох и бот. А ты знал что эти бпла только для локальных конфликтов хороши. И любые норм системы пво и радиолокации помешают этим бпла. У армяшек таких систем конечно нет, а у кацапстана есть. Так что толку от этих бпла
показати весь коментар
24.04.2021 19:10 Відповісти
Дятел,эти кремлевские сказки я читаю слушаю с 1988 года,когда служил в ПВО дохлого СОВКА... Баран пля.вали на...
показати весь коментар
24.04.2021 19:12 Відповісти
Давай про сказки 88 года... Докажи что эти бпла работают в "стелс" режиме😁😁
показати весь коментар
24.04.2021 19:24 Відповісти
Прежде чем рыгать свое мнение , посмотри и почитай из каких комплектующих эти байрактары сделаны
показати весь коментар
24.04.2021 19:30 Відповісти
Там не только байрактары, там еще и TAI Aksungur, которые ничем не хуже, надеюсь и они у нас появятся.. А Панцирь в Карабахе кстати был иранским, там их посол долго зеленел в МИД Азербайджана, не зная как отбрехаться, скандал до сих пор не замяли.
показати весь коментар
24.04.2021 20:30 Відповісти
у кацапов и с-400 в сирии есть.но только они почемуто сбивают ил-38 вместо израильских истребителей
показати весь коментар
24.04.2021 19:14 Відповісти
Евреев не трогают ибо избранные и кто тронет потом проблем будет больше
показати весь коментар
24.04.2021 19:16 Відповісти
это ладно...но ил-38 с господами палковниками за что?
показати весь коментар
24.04.2021 19:20 Відповісти
«Нормальные ПВО» Панцирь уничтожались очень красиво.
показати весь коментар
24.04.2021 19:33 Відповісти
Ничего что их уничтожили в не рабочем состоянии и без поддержки?😁😁😁
показати весь коментар
24.04.2021 19:46 Відповісти
Искандеры тоже в нерабочем стоянии?
показати весь коментар
24.04.2021 19:51 Відповісти
До конца года в Украину прибудет еще одна партия боевых дронов Байрактар и Акинчи.Крысы Путлерские вам не страшно?
показати весь коментар
24.04.2021 18:58 Відповісти
Это уже давно открытая информация...Булка отстаешь от жизни... после визита Зели в Анкару
показати весь коментар
24.04.2021 19:09 Відповісти
"И чо??" Думаешь ЗЕлупень даст кАманду давать ответку?? На фоне байкатаров.
Ну...я конечно не против, а на самом деле, шо они нам или вам дют?
показати весь коментар
24.04.2021 19:15 Відповісти
Даст,Байден заставит еси шо
показати весь коментар
24.04.2021 19:23 Відповісти
сьогодні відразу пара Глобал Хоук відпрацювали на донбасі, а тепер запитайся навіщо 2 БПЛА працювали у спарці, для чого такі маневри...
показати весь коментар
24.04.2021 19:46 Відповісти
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны - Цензор.НЕТ 4754 Байрактар красава
показати весь коментар
24.04.2021 19:02 Відповісти
С украинскими двигателями и ракетами еще лучше.
показати весь коментар
24.04.2021 19:35 Відповісти
Украинские моряки примут участие в учениях ВМС Турции Dogu Akdeniz, - Минобороны - Цензор.НЕТ 9809 боевой дрон Акинчи
показати весь коментар
24.04.2021 19:03 Відповісти
Сегодня беспилотник Глобал Хоук опять почесал кацапский шнобель.
показати весь коментар
24.04.2021 19:37 Відповісти
Зачем? Он без захода просветил его насквозь.
Заодно в очередной раз прочесал оккупированный район Донбасса.
показати весь коментар
24.04.2021 21:02 Відповісти
На время учений запретить судам РФ проходить пролив Босфор. Учения продлятся ближайшие пятьдесят лет.
показати весь коментар
24.04.2021 20:10 Відповісти
То же основание что и Керченский пролив.
показати весь коментар
24.04.2021 20:54 Відповісти
Если Турция решит что мордва угрожает нацбезопасности то конвенцией Турция может подтереться как ***** подтерлось Будапештским меморандумом.
показати весь коментар
24.04.2021 21:06 Відповісти
Авакян будет против.
показати весь коментар
24.04.2021 20:20 Відповісти
а кто будет условным противником-русиш швайны?
показати весь коментар
24.04.2021 20:35 Відповісти
Мордва, как поживает адмирал Кузя?
показати весь коментар
24.04.2021 20:56 Відповісти
Когда Кузя сможет еще потопить самолеты? Свои самолеты.
показати весь коментар
24.04.2021 21:07 Відповісти
Українські моряки візьмуть участь у навчаннях ВМС Туреччини Dogu Akdeniz, - Міноборони - Цензор.НЕТ 8441
показати весь коментар
24.04.2021 21:06 Відповісти
 
 