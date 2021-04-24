Епіфаній закликав надягати маски і дотримуватися дистанції під час богослужінь на Великдень
Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній повідомив, що в цьому році в зв'язку з продовженням пандемії COVID-19 паски будуть освячувати "на хлібокомбінатах, на заводах, в магазинах".
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
"Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв", – сказав Епіфаній.
Щодо богослужінь на Великдень, то, за його словами, рішення про це ухвалює кожна громада залежно від карантинної зони.
"Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це "червона" зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються", – сказав митрополит.
Він також наголосив, що під час богослужінь потрібно дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.
"Звичайно, є ті, які бойкотують, намагаються не вдягати маски. Але навіть під час звершення богослужінь у нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі ви можете побачити, що 99% тих, які беруть участь у богослужінні, одягнені в маски. Під час богослужіння, коли я бачу, що хтось без маски, то я оголошую, що, будь ласка, зверніть увагу, тому що це дуже важливо. Ми є центральним кафедральним собором. З нас беруть зразок. Якщо ми цього не будемо робити, то відповідно не зможемо вимагати від інших", – сказав Епіфаній.
23 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я України не запроваджуватиме додаткових обмежень на Великдень, але закликав дотримуватися карантинних норм: зберігати дистанцію і носити маску.
Водночас у Києві, за словами міського голови Віталія Кличка, затвердили "особливі вимоги" до проведення релігійних заходів у Вербну неділю і на Великдень.
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Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфекціїЦе