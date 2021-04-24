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Новини Коронавірус і карантин
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Епіфаній закликав надягати маски і дотримуватися дистанції під час богослужінь на Великдень

Епіфаній закликав надягати маски і дотримуватися дистанції під час богослужінь на Великдень

Предстоятель Православної церкви України, митрополит Епіфаній повідомив, що в цьому році в зв'язку з продовженням пандемії COVID-19 паски будуть освячувати "на хлібокомбінатах, на заводах, в магазинах".

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

"Є цілі мережі магазинів, які звертаються до нас. Навіть у Києві ми делегуємо священнослужителів, які впродовж цих днів звершують освячення пасок і різних страв", – сказав Епіфаній.

Щодо богослужінь на Великдень, то, за його словами, рішення про це ухвалює кожна громада залежно від карантинної зони.

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"Храми будуть відчинені. І на вулиці, наскільки мені відомо з рішення МОЗ, і є заяви МОЗ про те, що не буде таких жорстких обмежень. Богослужіння будуть звершуватися. Але зараз ми бачимо, що центральна влада передала фактично повноваження на місця. І кожна громада на місці, чи це обласний центр, чи це ОТГ, ухвалюють рішення залежно від того, в якій зоні вони перебувають. Якщо це "червона" зона, коли хвороба інтенсивно розвивається, то, звичайно, обмеження посилюються", – сказав митрополит.

Він також наголосив, що під час богослужінь потрібно дотримуватися дистанції і обов’язково одягати маски.

"Звичайно, є ті, які бойкотують, намагаються не вдягати маски. Але навіть під час звершення богослужінь у нашому кафедральному Михайлівському Золотоверхому соборі ви можете побачити, що 99% тих, які беруть участь у богослужінні, одягнені в маски. Під час богослужіння, коли я бачу, що хтось без маски, то я оголошую, що, будь ласка, зверніть увагу, тому що це дуже важливо. Ми є центральним кафедральним собором. З нас беруть зразок. Якщо ми цього не будемо робити, то відповідно не зможемо вимагати від інших", – сказав Епіфаній.

23 квітня головний санітарний лікар України Віктор Ляшко заявив, що Міністерство охорони здоров’я України не запроваджуватиме додаткових обмежень на Великдень, але закликав дотримуватися карантинних норм: зберігати дистанцію і носити маску.

Водночас у Києві, за словами міського голови Віталія Кличка, затвердили "особливі вимоги" до проведення релігійних заходів у Вербну неділю і на Великдень.

карантин (18172) Великдень (362) Епіфаній (350) ПЦУ (796) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+4
А через две недели опять закроют малый бизнес на карантин.
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24.04.2021 20:33 Відповісти
+4
не понять мне этих сектантов. ну ладно в магазин за продуктами идешь, это необходимость, без которой не обойтись. но переться к попам, рискуя не только чужими жизнями, но и своей, при том, что это вообще необязательно, в отличии от покупки тех же продуктов...для меня подобное православие головного мозга за гранью любой логики и мыслительной деятельности.
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24.04.2021 20:34 Відповісти
+4
тем, что у меня хватает ума понять, насколько ущербно целовать руку попу и облизывать с толпой сектантов общую посуду, целовать деревяшки, передавая друг другу заразу вообще, а в карантин в особенности, признавать себя рабом ну и там куча подобного, перечислять этот сектантский маразм, особенно из ветхого завета, можно долго. у обезьян такого нет, они уж всяко умнее сектантов, от них и произойти не зазорно.
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24.04.2021 21:06 Відповісти
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Просто организовали ковидную афёру и заставили носить маски слуги дьявола и сатаны.
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25.04.2021 10:03 Відповісти
"Есть один Бог и один посредник между Богом и людьми - человек Христос Иисус" (1 Тим 2:5)
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25.04.2021 02:56 Відповісти
а что, ковид существует? не знаю где точно об этом почитать
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25.04.2021 00:42 Відповісти
Церква поза політикою? ну-ну
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25.04.2021 00:42 Відповісти
Обіцяють з червня майже вдвічі підняти тарифи чи не на всі комунальні послуги (електроенергія, тепло, гаряча вода). Але вакцина безкоштовна. Що там кажуть про сир і мишоловку?
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25.04.2021 00:45 Відповісти
Прошу не_відміняти режим "червоної зони" і не_скасовувати спецперепустках в міському транспорті м.Києва!

https://censor.net/ru/news/3261825/v_ukraine_za_sutki_ot_covid19_umer_231_chelovek_zafiksirovany_7_930_novyh_sluchaev_zarajeniya_6_574/sortby/tree/order/asc/page/0#comments
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфекціїЦе
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25.04.2021 10:03 Відповісти
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