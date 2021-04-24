Чоловіка, який влаштував погром у супермаркеті Маріуполя, взяли під варту без права застави, - поліція

Приморський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який з сокирою увірвався в супермаркет і розбив вітрини. Фігуранта заарештували на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.

Нагадаємо, 22 квітня поліцейські затримали чоловіка, який вчинив хуліганські дії у магазині Маріуполя. Крім того, за місцем мешкання зловмисника поліція вилучила зброю та наркотики.

За фактом правопорушень, вчинених підозрюваним, було розпочато відразу декілька кримінальних проваджень: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, - до семи років позбавлення волі.

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