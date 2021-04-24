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Чоловіка, який влаштував погром у супермаркеті Маріуполя, взяли під варту без права застави, - поліція

Чоловіка, який влаштував погром у супермаркеті Маріуполя, взяли під варту без права застави, - поліція

Приморський районний суд обрав запобіжний захід підозрюваному, який з сокирою увірвався в супермаркет і розбив вітрини. Фігуранта заарештували на два місяці без права внесення застави.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Відділ комунікації поліції Донецької області.

Нагадаємо, 22 квітня поліцейські затримали чоловіка, який вчинив хуліганські дії у магазині Маріуполя. Крім того, за місцем мешкання зловмисника поліція вилучила зброю та наркотики.

За фактом правопорушень, вчинених підозрюваним, було розпочато відразу декілька кримінальних проваджень: за ч. 4 ст. 296 (хуліганство), ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) та ч. 2 ст. 309 (незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту) Кримінального кодексу України.

Максимальне покарання, що може загрожувати фігуранту, - до семи років позбавлення волі.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У чоловіка, який розгромив маріупольський супермаркет із сокирою, знайшли зброю і наркотики. ФОТО

Маріуполь (3254) погром (65) Нацполіція (15327)


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Топ коментарі
+19
Никто его не доводил. Это- точняк. Он САМ пришел в магаз, уже с топором. Причина: его жену обидели, сделав замечание о маске не надетой. Эта кретинка пошла за ним, снимала на камеру его подвиги, выложила в ФБ, с комментом: "Мы несколько раз писали жалобы, что нас заставляют противозаконно надевать маски, но никакой реакции! Теперь- будет говорить топор!". Ну и... онЕ нормальные???
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24.04.2021 21:07 Відповісти
+15
Я задоволен тим, що цю наволоч затримали та запроторили на шконку ,я не задоволен тим що вселяку корумповану гидоту під застави випускають !!!)))
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24.04.2021 20:57 Відповісти
+10
До речі в АТБ касири та охорона доволі адекватні. А цей дегенерат буде мати купу вільного часу щоб поміркувати над тим що трапилося.
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24.04.2021 21:10 Відповісти
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Там вся сімейка бахнута на голову походу : самка (жона) спровокувала конфлікт в магазині-накрутила чоловіка ( дитя гір)+ ще й сина 13 річного залучили-саме він (син) знімав весь цей треш на відео.На відео -попереду придурок з сокирою-другою йде самочка і третім синочок! Капець просто! Про обожнювання ката сталіна цим "героєм" я вже мовчу!
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24.04.2021 23:17 Відповісти
А був би якоюсь службовою гидотою ,то під чесне слово б звільнили !!!)))
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24.04.2021 20:52 Відповісти
Один раз уже было у него подобное приключение. Так даже не задержали.
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24.04.2021 20:53 Відповісти
Я задоволен тим, що цю наволоч затримали та запроторили на шконку ,я не задоволен тим що вселяку корумповану гидоту під застави випускають !!!)))
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24.04.2021 20:57 Відповісти
хорошо что охранник его не покалечил а то бы сидели оба при нашем УК
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24.04.2021 21:09 Відповісти
В Киеве -- на Левобережной -- памятник застреленному ментами покупателю стоит, напротив входа в гастроном...
...а может уже и не стоит? -- 5 лет тому назад там был, ещё не удалили.
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24.04.2021 21:17 Відповісти
староперде, звідки тобі знати про стоїть чи не стоїть?
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24.04.2021 21:35 Відповісти
...блин... -- забыковала рота золотая...*)
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24.04.2021 21:47 Відповісти
ну ось він царьом життя і ходе.
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24.04.2021 21:28 Відповісти
у нього арсенал знайшли.
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24.04.2021 21:27 Відповісти
Просто у корумпованої гидоти не шукали ,а в нардепів ,як на артскладах дівізіі!!!)))
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24.04.2021 21:45 Відповісти
АРСЕНАЛ !! ДА ЗА ТАКОЕ РАССТРЕЛЯТЬ ВМЕСТЕ С СЕМЬЕЙ КАК ДЕДЫ ! АРСЕНАЛ!!!
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24.04.2021 23:01 Відповісти
Годика на 4 навеселился. Хотя всякое может быть.
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24.04.2021 20:59 Відповісти
а депутату который ******* миллионы можно выходить под залог?
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24.04.2021 21:00 Відповісти
І Богослужіння шкідливо проводити ,цеж не Днюхи Віслючка чи Каклети !!!)))
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24.04.2021 21:05 Відповісти
легко
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24.04.2021 23:01 Відповісти
А кілера у Дніпрі вже перехопили, чи всі сили кинуто на маніяка з сокирою?
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24.04.2021 21:00 Відповісти
Никто его не доводил. Это- точняк. Он САМ пришел в магаз, уже с топором. Причина: его жену обидели, сделав замечание о маске не надетой. Эта кретинка пошла за ним, снимала на камеру его подвиги, выложила в ФБ, с комментом: "Мы несколько раз писали жалобы, что нас заставляют противозаконно надевать маски, но никакой реакции! Теперь- будет говорить топор!". Ну и... онЕ нормальные???
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24.04.2021 21:07 Відповісти
а бабу - не закрыли. и где гендерное равенство справедливость и т.п.? вряд ли она пойдет сама как жены декабристов ... хотя видосики - снимает.
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24.04.2021 21:18 Відповісти
Вот тут- согласен полностью! Это ведь она его подвигла, на подвиХ. Странно мне единственное: вот закроют его. А она ведь страшная, как жизнь сожженного заживо Джордано Бруно. Вот зачем она ЭТО сделала, не нужная никому?!
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24.04.2021 21:21 Відповісти
цензор першу статтю написав, що за маску продавці, а другу статтю вже написав, що вона подралася чи лише поскандалила із покупчинею. а так як вона ще знімала відео погрому з самого початку майже від дверей своєї квартири, то вона ще і співучасниця.
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24.04.2021 21:31 Відповісти
До речі в АТБ касири та охорона доволі адекватні. А цей дегенерат буде мати купу вільного часу щоб поміркувати над тим що трапилося.
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24.04.2021 21:10 Відповісти
Именно так! Особенно об этом АТБ народ пишет как об одном из самых лучших, в Мариуполе. Это- по поводу персонала.
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24.04.2021 21:11 Відповісти
Сумніваюся. Цього неадеквата можуть ще визнати непідсудним і на пару років в "псишушку. Вийде і буде знову "творити", та ще і прикриваючись довідкою.
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24.04.2021 21:23 Відповісти
на принудиловке в психушке хуже чем в тюрьме...
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24.04.2021 21:27 Відповісти
Дійсно, ВІП-камер там нема.
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24.04.2021 21:35 Відповісти
та ладно )
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24.04.2021 23:03 Відповісти
у нас в стране со справкой в суде показания дают - аж бегом , к сожалению....а если еще и черножопый ....то ты БОГ
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24.04.2021 23:04 Відповісти
а у тюрмі теж у масках ходять? прийдеться носить.
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24.04.2021 21:32 Відповісти
звучит как успешная защита и возможно как оправдательный приговор Х#йлу в Гааге.
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24.04.2021 21:13 Відповісти
Представляешь что бы было, если бы ты ей на ногу наступил?
Таких глухонемых надо ставить в стойло еще вчера, иначе сегодня он будет с топором на людей прыгать.
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24.04.2021 21:15 Відповісти
Не знаете, почему рупии и рупли однокоренные слова? Не был ли предок тот, из наших моряков... )
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24.04.2021 21:03 Відповісти
Закрыть где-нибудь во Львове или Тернополе, чтобы заодно и мову подучил)))
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24.04.2021 21:04 Відповісти
кукарекать точно научится
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24.04.2021 21:12 Відповісти
я б на месте собственников бизнеса позаботился что б чувака закрыли надолго....это ж сколько психов по улицам ходит, если каждый начнет с топором кассы и витрины в магазах крушить? Да и вообще пойдет про сеть дурная слава, мол чел насрал там и отскочил.
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24.04.2021 21:10 Відповісти
Это его уже второй серьезный случай! Первый состоялся перед Новым Годом, кажись. Тогда была иная торговая сеть: "Зеркальный". Но! Мишени были те же: сигаретная витрина и кассовый аппарат. Наверное, чувак не курит. Или, ещё хуже- бросил.
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24.04.2021 21:15 Відповісти
нє, просто вони "ось, перед мордою". а виведена із роботи каса ще не дасть працювати.
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24.04.2021 21:34 Відповісти
Лох это судьба
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24.04.2021 21:12 Відповісти
А чого без застави і домашнього арешту? Вдягніть на нього вгамовний ошийник. Як цей мудак може нанести більшої шкоди ніж підсвинки біля корита, за крадівницто валютних лямів ?
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24.04.2021 21:14 Відповісти
Таких нужно усыплять...
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24.04.2021 21:18 Відповісти
Пусть теперь жена учится делать сухари
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24.04.2021 21:20 Відповісти
вона причина усього, їй треба теж у клітку.
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24.04.2021 21:35 Відповісти
Абсолютно згоден- мудра жінка завжди намагається в таких критичних ситуаціях навпаки заспокоїти -вгамувати чоловіка , тим більше такого " гарчого джигіта "-а тут типова ТП з гонором! Ну ну!
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24.04.2021 23:29 Відповісти
там два сапога пара
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24.04.2021 23:31 Відповісти
Скоріше він психічно хворий неадекват.
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24.04.2021 21:21 Відповісти
не обов"язково, його просто ще не доганяли як треба.
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24.04.2021 23:32 Відповісти
тепер поживе у приємній компанії і, головне, без будь-яких масок
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24.04.2021 21:21 Відповісти
Тупая ватная мразь как и большинство жителей Мариуполя, старые полные ватники, кто помоложе нарокманы и алкаши, срусский мир короче.
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24.04.2021 21:23 Відповісти
Ну за Костика Гризодубо тут тільки лінивий не згадав. А може у людини накипіло чи постковідний синдром. От насірова зі збитками в 2 лярди для Держави, хто зараз згадаує?
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24.04.2021 21:25 Відповісти
При чем тут Насиров?
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24.04.2021 21:27 Відповісти
теперь этому наркоману не адэкватному жонушка с сынишкой снимавшего фильм о придурке папочке будут сухари носить. но в масках в тюрьму....чем этот долбанный на голову со своей придурашной семейкой думали когда среди бела дня с топором громил и матерился и угрожал людям топором на камеру? папика на зону, а жонушку с сыночком в дурку на проверку....(( нет сомнения что эта семейка к тому же сепарня!
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24.04.2021 21:36 Відповісти
Вальтов в Мариуполе хватает.
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24.04.2021 21:37 Відповісти
Дятел подорваный...
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24.04.2021 21:47 Відповісти
Был Ломатзе ,теперь будет Сидетьзе в Тюрмедзе
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24.04.2021 22:12 Відповісти
тетки глупые сделали вывод - молодец за жену заступился
тетки хитрые сделали вывод - жена решила таким способом избавиться от него
тетки ватные сделали вывод - "атошник"
тетки умные сделали вывод - дол%%**
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24.04.2021 22:49 Відповісти
я наверное сделала тоже вывод---НЕЛЬЗЯ ЯВНО ДЕЛАТЬ ПРАВИЛЬНЫЕ ДЕЙСТВИЯ....только НЕ ЯВНО!!!!!...он действительно---ДУРСТВЕННЫЙ ФУЛЮГАН!!!!с таким лучше не находить..!!!!мне больше нравятся не явные УБИЙЦЫ..Их сейчас показывает АНТОН ГУРА!!!!!!!...будущий наш ПРЕЗИДЕНТ!!!!!..Голосуем за ГУРА!!!!!!!!УРРРРААА
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24.04.2021 23:26 Відповісти
Бешеных животных надо изолировать а лучше усыплять
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25.04.2021 00:37 Відповісти
Разберутся в наших судах , ну его наказание потянет максимум на штраф . И сразу же в депутаты в " жыття сепаратистов" или даже в "слугу кремля" . Сепаратисты , террористы и все такие неординарные неадекватные личности как он ,они в большом почёте у нашей антиукраинскойц власти . И будет он с онанистом кивой и другими сепаратистами капитулянтами каруселить в зРаде яростно поддерживая вражескую нам паРашу.
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25.04.2021 08:01 Відповісти
Пусть теперь посидит с туберкулезниками в каталашке. Без маски- чтоб не нарушались его права.
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25.04.2021 09:44 Відповісти
 
 