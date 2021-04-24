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У Росії заявили, що жителям Донбасу вже видали 538 тис. паспортів і до кінця року можуть довести цю кількість до мільйона

У Росії заявили, що жителям Донбасу вже видали 538 тис. паспортів і до кінця року можуть довести цю кількість до мільйона

Кількість жителів Донецької і Луганської областей з громадянством РФ до кінця 2021 року може збільшитися майже вдвічі - до 1 млн осіб.

Про це розповів російському агентству ТАСС заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, передає  Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз на Донбасі 538 тисяч осіб, у яких є російський паспорт.

"За прогнозами, які сьогодні існують, і з тих заяв, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 млн жителів Донбасу стануть громадянами РФ", - заявляє Володацький.

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Каже, що інтерес до російського громадянства виріс після нібито заяв України, що вона "силовим методом наведе порядок на південному сході".

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков раніше повідомив, що мінімум 400 тис. жителів тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей отримали російські паспорти.

паспорт (1162) Донбас (22358)


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Топ коментарі
+29
це ж скільки висилять потрібно буде....
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24.04.2021 21:22 Відповісти
+23
именно под этих даубасян - у вислюка оманського легализуют двойное гражданство..
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24.04.2021 21:29 Відповісти
+18
У всех жопачленцев уже есть паспорта скрепоносной.
Вы поняли о чем я?
О том что против Украины воюют граждане Орды,
а значит против Украины воюет роССия.
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24.04.2021 21:36 Відповісти
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Лишать украинского гражданства со всеми вытекающими последствиями тех, кто получил гражданство другой страны.
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25.04.2021 00:29 Відповісти
И этому миллиону российских граждан люто ненавидящих Украину украинская власть будет платить пенсии, льготы и т.д. выкидывая на них млд. грн ежемесячно, заработанных остальными украинцами. Это преступление против Украины и украинского народа должно быть прекращено.
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25.04.2021 01:44 Відповісти
Ну так надо у рашки запросить списки этих граждан и начинать лишать их гражданства Украины в связи с *****************...
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25.04.2021 03:04 Відповісти
1. Маловероятно, что у СБУ нет таких списков и они периодически не обновляются
2. По состоянию на март-апрель 2014, тем кому сейчас исполнилось 20, было по 14, у них еще не было ни каких паспортов и они не могли ни референдить за новоросию, ни митинговать против неё, ни воевать против неё, ни выехать с этой территории.
3. На содержание тех, кому сейчас исполнилось или скоро исполнится 18 и кто физически здоров и трудоспособен, ни у кого, кто до этого их опекал не будет больше права на какие-либо пособия если ранее таковые имелись. Ни у матерей-одиночек, ни у опекунов, ни у дет.домов. Может ли более-менее вменяемый человек, став совершеннолетним сидеть дома и ждать когда ему родители в клювике принесут хотя бы еды, не говоря уже об одежде и каких-то других благах цивилизации? А на подконтрольной части Украины, может какой-нибудь совершеннолетний человек не имеющий ни каких документов где-то работать официально? И если он решит выехать из Украины куда-то либо на заработки, либо насовсем, сможет он заработать (не украсть, не награбить) денег на оформление документов которые позволят ему выехать и денег на дорогу?

Ну и
4. Ты - Сергеев, а не Сергеенко. Поэтому будешь в следующем списке - "по очищению нации", как бы старательно ты сейчас не топил за "те кто не с нам, те против нас".
Те кто сейчас имеют украинское гражданство(есть паспорт или по рождению), но получают новые документы по принуждению, в случае восстановления украинского суверенитета сами откажутся от того, что им навязали. А те кто не по принуждению, сами сбегут и откажутся от украинского паспорта.

П.С. А слабо лишить гражданства Украины список из 422 (по состоянию на 25.04.2021) голов, у которых наверное у половины есть российские паспорта и наверняка у всех, хотя бы по одному любому другому кроме украинского?
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25.04.2021 09:37 Відповісти
Я вам скажу больше-в Немытой есть мнение, что за право иметь упрощенное немытое гражданство необходимо вносить инвестиции в немытую економику и создавать в ней рабочие места-по типу Кипра или Мальты-где-то поллимона рубликов с головы-ну надо же как-то шото распиливать! А де ето взять? Так вот возможен вариант, когда щасливые обладатели немытых паспортов могут получить типа письмо щастья-имеешь немытый паспорт по упрощенной схеме? Таки поздравляем тебя-ты инвестор, с тебя поллимона!
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25.04.2021 10:02 Відповісти
так, Україна повинна вирішити "москальське питання" раз і назавжди! Поки "москальське питання" не буде вирішене в Україні немає майбутнього.
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25.04.2021 04:27 Відповісти
Братіку Джончику, по-перше не москальске, а кацапське, і по-друге а як ти собі це представляеш? Бо я бачу тільки 2 способи його вирішення: перший-ідеальний-так як Адольф Алоізович вирішував питання єврейське-повне фізичне знищення,Не судилося, бо варіант ідеальний-отже недосяжний.Варіант другий-той,як нарід Авраама, Ісаака. та Іакова наразі вирішує питання з народом Авраама, Ісмаіла та Магомета. Так, вони ж братні народи бо пішли від одного патріарха (тільки праматері різні-Сарра-законна жінка Авраама та Агарь-її рабиня,що Сарра її за тодішніми звичаями підкладала під чоловіка, бо боялася,що в неї самої дітей не буде). Та таки "адиннарот"! А зненависть між ними куди довша ніж між нами та кацапами. І щоб в України було майбутнє їй треба вчитися в Ізраїля та робити як робить він-як казав один що був наш, а потім дослужився до офіцера Цахалу :"1.Знищуйте зрадників як скажених псів.2Ворога добивайте на смерть,бо недобитий ворог оклигає і вдарить у спину.3.Не слухайте нікого у світі, особливо ООН.4.Товаришуйте тільки зі США"Ну і ще як сказала якось наша землячка Голда Меір"У нас немає ядерної зброї, але при необхідності ми її застосуємо". І ще,братику,розрізняй москалів та кацапів. Он на Далекому Сході та у Сибіру, де Зелений Клин, Чорний Клин Жовтий Клин-цеж наші! Вони, звісно, трохи помоскалилися, а ле Хабаровськ довів, що з них ще будуть люди.Про клини, та й взагалі про реальну історію України якшо ще не бачив, подивись канал імені Т.Г.Шевченка братів Капранових, а що таке кацап прочитай у Гіркого Лука. І не переживай-все буде добре. Слава Україні!
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25.04.2021 11:30 Відповісти
на целый миллион меньше пенсий платить придется....
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25.04.2021 12:05 Відповісти
Пикантность в том, что их расийский паспорт не даёт права на расийскую пенсию.
В Расии нет их пенсионных документов - как им платить?
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25.04.2021 12:18 Відповісти
да и пусть валят в мордор, молодежь от безисходности, а старики уже ничего не изменят. Вместо индустриального Донбасса Украине останется экономический Армагедон, в результате которого вся оккупированная территория пригодна лишь для ядерных испытаний, не более, т.к. вдобавок ко всем бедам там назревает экологическая катастрофа, последствия которой непредсказуемы
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25.04.2021 18:16 Відповісти
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