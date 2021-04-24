У Росії заявили, що жителям Донбасу вже видали 538 тис. паспортів і до кінця року можуть довести цю кількість до мільйона
Кількість жителів Донецької і Луганської областей з громадянством РФ до кінця 2021 року може збільшитися майже вдвічі - до 1 млн осіб.
Про це розповів російському агентству ТАСС заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, зараз на Донбасі 538 тисяч осіб, у яких є російський паспорт.
"За прогнозами, які сьогодні існують, і з тих заяв, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 млн жителів Донбасу стануть громадянами РФ", - заявляє Володацький.
Каже, що інтерес до російського громадянства виріс після нібито заяв України, що вона "силовим методом наведе порядок на південному сході".
Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков раніше повідомив, що мінімум 400 тис. жителів тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей отримали російські паспорти.
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2. По состоянию на март-апрель 2014, тем кому сейчас исполнилось 20, было по 14, у них еще не было ни каких паспортов и они не могли ни референдить за новоросию, ни митинговать против неё, ни воевать против неё, ни выехать с этой территории.
3. На содержание тех, кому сейчас исполнилось или скоро исполнится 18 и кто физически здоров и трудоспособен, ни у кого, кто до этого их опекал не будет больше права на какие-либо пособия если ранее таковые имелись. Ни у матерей-одиночек, ни у опекунов, ни у дет.домов. Может ли более-менее вменяемый человек, став совершеннолетним сидеть дома и ждать когда ему родители в клювике принесут хотя бы еды, не говоря уже об одежде и каких-то других благах цивилизации? А на подконтрольной части Украины, может какой-нибудь совершеннолетний человек не имеющий ни каких документов где-то работать официально? И если он решит выехать из Украины куда-то либо на заработки, либо насовсем, сможет он заработать (не украсть, не награбить) денег на оформление документов которые позволят ему выехать и денег на дорогу?
Ну и
4. Ты - Сергеев, а не Сергеенко. Поэтому будешь в следующем списке - "по очищению нации", как бы старательно ты сейчас не топил за "те кто не с нам, те против нас".
Те кто сейчас имеют украинское гражданство(есть паспорт или по рождению), но получают новые документы по принуждению, в случае восстановления украинского суверенитета сами откажутся от того, что им навязали. А те кто не по принуждению, сами сбегут и откажутся от украинского паспорта.
П.С. А слабо лишить гражданства Украины список из 422 (по состоянию на 25.04.2021) голов, у которых наверное у половины есть российские паспорта и наверняка у всех, хотя бы по одному любому другому кроме украинского?
В Расии нет их пенсионных документов - как им платить?