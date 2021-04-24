У Росії заявили, що жителям Донбасу вже видали 538 тис. паспортів і до кінця року можуть довести цю кількість до мільйона

Кількість жителів Донецької і Луганської областей з громадянством РФ до кінця 2021 року може збільшитися майже вдвічі - до 1 млн осіб.

Про це розповів російському агентству ТАСС заступник голови комітету Державної думи у справах СНД, євразійської інтеграції і зв'язків зі співвітчизниками Віктор Водолацький, передає Цензор.НЕТ.

За його словами, зараз на Донбасі 538 тисяч осіб, у яких є російський паспорт.

"За прогнозами, які сьогодні існують, і з тих заяв, які сьогодні є, до кінця поточного року до 1 млн жителів Донбасу стануть громадянами РФ", - заявляє Володацький.

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Каже, що інтерес до російського громадянства виріс після нібито заяв України, що вона "силовим методом наведе порядок на південному сході".

Нагадаємо, віцепрем'єр-міністр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Олексій Резніков раніше повідомив, що мінімум 400 тис. жителів тимчасово окупованих частин Луганської та Донецької областей отримали російські паспорти.