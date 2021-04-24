Колишнього радянського розвідника, письменника Віктора Суворова (Різуна) не пускають в Україну: Не хочуть псувати братерські відносини з Москвою

Віктор Суворов, щоо живе у Великій Британії, кілька разів надсилав до Києва запит на дозвіл відвідати Україну.

Про це колишній радянський розвідник, історик і письменник написав у коментарі до свого фейсбук-посту, передає Цензор.НЕТ.

"Перешкода є. Кілька разів слав до Києва запит нагору: у чому моя провина перед Україною? Я пішов з Радянського Союзу, якщо народ України вважає це злочином, готовий відбути будь-яке покарання. Відмотати будь-який термін, який суддя випише. Відповіді різні, але сенс один: не можемо гарантувати безпеку. Мене готували в дипломатію і працював у Женеві, а це самісінький центр всієї світової дипломатії.

Так ось, на мові дипломатії термін "не можемо забезпечити безпеку" означає: пішов геть, ти тут нікому не потрібен. У Польщі буваю регулярно, іноді приїжджаю на самий кордон України, на свою Батьківщину милуватися. І з Румунії теж на Україну дивився. Крок зробити крок - і в Чернівецьку область потрапиш, на Стороженецький полігон. Багато разів бував в Естонії, Литві, Латвії. Ну і в Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині. Перешкод немає. Навіть не так: і в Естонії, і в Польщі, і в Болгарії, в інших країнах не просто бував, а на запрошення прем'єрів і президентів з врученням премій літературних і державних нагород. А в Україну не прорватися. Начальників в Києві благав: я таємно, ніхто не дізнається, мені б на могили батька і матері подивитися, та могилам діда мого Василя Андрійовича Різуна і баби Ірини поклонитися. Але не можна. Не бажає Україна через якогось пройдисвіта і зрадника псувати братерські відносини з Москвою", - написав він.

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