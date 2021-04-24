Колишнього радянського розвідника, письменника Віктора Суворова (Різуна) не пускають в Україну: Не хочуть псувати братерські відносини з Москвою
Віктор Суворов, щоо живе у Великій Британії, кілька разів надсилав до Києва запит на дозвіл відвідати Україну.
Про це колишній радянський розвідник, історик і письменник написав у коментарі до свого фейсбук-посту, передає Цензор.НЕТ.
"Перешкода є. Кілька разів слав до Києва запит нагору: у чому моя провина перед Україною? Я пішов з Радянського Союзу, якщо народ України вважає це злочином, готовий відбути будь-яке покарання. Відмотати будь-який термін, який суддя випише. Відповіді різні, але сенс один: не можемо гарантувати безпеку. Мене готували в дипломатію і працював у Женеві, а це самісінький центр всієї світової дипломатії.
Так ось, на мові дипломатії термін "не можемо забезпечити безпеку" означає: пішов геть, ти тут нікому не потрібен. У Польщі буваю регулярно, іноді приїжджаю на самий кордон України, на свою Батьківщину милуватися. І з Румунії теж на Україну дивився. Крок зробити крок - і в Чернівецьку область потрапиш, на Стороженецький полігон. Багато разів бував в Естонії, Литві, Латвії. Ну і в Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині. Перешкод немає. Навіть не так: і в Естонії, і в Польщі, і в Болгарії, в інших країнах не просто бував, а на запрошення прем'єрів і президентів з врученням премій літературних і державних нагород. А в Україну не прорватися. Начальників в Києві благав: я таємно, ніхто не дізнається, мені б на могили батька і матері подивитися, та могилам діда мого Василя Андрійовича Різуна і баби Ірини поклонитися. Але не можна. Не бажає Україна через якогось пройдисвіта і зрадника псувати братерські відносини з Москвою", - написав він.
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И ещё постараются вывезти в Москву.
На медали будет выбито фортепиано.
Президент Чехии Милош Земан считает, что нет пока никаких доказательств причастности российских агентов к подрыву военных складов в Чехии в 2014 году. Он рассматривает две версии инцидента, в частности - непрофессиональное обращение с взрывчатыми материалами
Дочекатись би такої як мінімум "впливовості" в Україні від сьогоднішнього президента на патріотичні справжні спецслужби та МЗС, а там й дло зміни преза недалеко мабуть ...
https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/mi-nadsilaemo-putinu-chitki-signali-shef-britanskoi-rozvidki
Російська Федерація на сьогодні є країною, яка "об'єктивно слабшає". Це стосується відразу кількох вимірів її існування
Про це в інтерв'ю недільному випуску газети https://www.thetimes.co.uk/article/mi6s-c-we-warned-putin-what-would-happen-if-he-invaded-ukraine-wkc0m96qn Times (Лондон) за 25 квітня 2021 року заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Росія - країна, що об'єктивно слабшає, в економічному і демографічному плані. Це дуже складний (для неї - ред.) період", - зазначив Мур.
Він також зупинився на зосередженні російських військ на кордоні з Україною.
Зокрема, за словами Мура, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення.
Читайте також: https://espreso.tv/ukraina-prosit-u-nimechchini-viyskovo-morske-**********-ta-obladnannya-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung Україна просить у Німеччини військово-морське озброєння та обладнання, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
При цьому російська сторона, як наголосив Річард Мур, не сумнівається в твердості й послідовності Британії і США з цього питання.
Крім того, Мур висловився щодо звинувачень Чехії на адресу російської агентури, яку Прага звинуватила в причетності до вибухів *********** на складі у Врбетиці в 2014 році.
"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України. Й нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми надсилаємо Путіну чіткі сигнали", - наголосив Мур.
Такие товарищи: кравчук, кучма, ющенко, янукович, порошенко, зеленский.
Кадровики большая часть вата.
Кадровики отсеивают патриотических людей.
Да и не исключено что Геращенко его намерено заманивает в Украину.
"Ледокол".Всех их и семьи Сралин считал предателями Указ Сралина №270 от 16 августа 1941 года...