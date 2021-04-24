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Колишнього радянського розвідника, письменника Віктора Суворова (Різуна) не пускають в Україну: Не хочуть псувати братерські відносини з Москвою

Колишнього радянського розвідника, письменника Віктора Суворова (Різуна) не пускають в Україну: Не хочуть псувати братерські відносини з Москвою

Віктор Суворов, щоо живе у Великій Британії, кілька разів надсилав до Києва запит на дозвіл відвідати Україну.

Про це колишній радянський розвідник, історик і письменник написав у коментарі до свого фейсбук-посту, передає Цензор.НЕТ.

"Перешкода є. Кілька разів слав до Києва запит нагору: у чому моя провина перед Україною? Я пішов з Радянського Союзу, якщо народ України вважає це злочином, готовий відбути будь-яке покарання. Відмотати будь-який термін, який суддя випише. Відповіді різні, але сенс один: не можемо гарантувати безпеку. Мене готували в дипломатію і працював у Женеві, а це самісінький  центр всієї світової дипломатії.

Так ось, на мові дипломатії термін "не можемо забезпечити безпеку" означає: пішов геть, ти тут нікому не потрібен. У Польщі буваю регулярно, іноді приїжджаю на самий кордон України, на свою Батьківщину милуватися. І з Румунії теж на Україну дивився. Крок зробити крок - і в Чернівецьку область потрапиш, на Стороженецький полігон. Багато разів бував в Естонії, Литві, Латвії. Ну і в Болгарії, Угорщині, Чехії, Словаччині. Перешкод немає. Навіть не так: і в Естонії, і в Польщі, і в Болгарії, в інших країнах не просто бував, а на запрошення прем'єрів і президентів з врученням премій літературних і державних нагород. А в Україну не прорватися. Начальників в Києві благав: я таємно, ніхто не дізнається, мені б на могили батька і матері подивитися, та могилам діда мого Василя Андрійовича Різуна і баби Ірини поклонитися. Але не можна. Не бажає Україна через якогось пройдисвіта і зрадника псувати братерські відносини з Москвою", - написав він.

Також читайте: Росія закрила три райони Чорного моря для іноземних кораблів

Колишнього радянського розвідника, письменника Віктора Суворова (Різуна) не пускають в Україну: Не хочуть псувати братерські відносини з Москвою 01

росія (66478) Суворов (14)


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Топ коментарі
+125
Мда... Просто нет слов...
А с другой сторону...наши дебилы РЕАЛЬНО не могут НИКОМУ гарантировать безопасность...
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24.04.2021 21:53 Відповісти
+101
Зелена пліснява ,це жалюгідна пародія на державну владу ,лялькова імітація влади !!!)))
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24.04.2021 21:55 Відповісти
+43
От гниди кремлівські ,хозяйнують в Україні ,як в рідній хаті !!!))))
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24.04.2021 21:53 Відповісти
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И правильно:целее будет. У нас столько дерьма по улицам ходит с оружием, рашей подкупленного! И охрана не помогала
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25.04.2021 15:09 Відповісти
Если Вороненкова убрали из мести, то такого как Резун - подавно.
И ещё постараются вывезти в Москву.
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25.04.2021 15:23 Відповісти
А здасть його прибуття вища влада, як вагнерівців.Вірно,я, зрозумів?
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25.04.2021 16:28 Відповісти
Бутусов повинен питання приїзду Суворова на батьківщину проштовхнути на самий вищий рівень. Зеленський повинен офіційно його запросити в Україну і нагородити.
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25.04.2021 15:25 Відповісти
Резун всю жизнь мечтал о награде из рук 4-жды откосившего от призыва.
На медали будет выбито фортепиано.
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25.04.2021 15:37 Відповісти
З часів якої влади в Україніни вин отримує видмови -хотілось би знати
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25.04.2021 16:14 Відповісти
Ось і,я, про це.
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25.04.2021 16:26 Відповісти
Незрозуміло.Що, навіть, при минулій владі і під час війни, не пускали? Не вірю.Або він тоді не хотів, або були інші причини.
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25.04.2021 16:26 Відповісти
"Подозрение несерьезное": Земан не видит доказательств причастности России к взрывам в Чехии

Президент Чехии Милош Земан считает, что нет пока никаких доказательств причастности российских агентов к подрыву военных складов в Чехии в 2014 году. Он рассматривает две версии инцидента, в частности - непрофессиональное обращение с взрывчатыми материалами
Дочекатись би такої як мінімум "впливовості" в Україні від сьогоднішнього президента на патріотичні справжні спецслужби та МЗС, а там й дло зміни преза недалеко мабуть ...
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25.04.2021 16:30 Відповісти
дуже цінна найсвіжіша заява й від кого!!! з країни, доречі, прожвання Суворова.

https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/mi-nadsilaemo-putinu-chitki-signali-shef-britanskoi-rozvidki
Російська Федерація на сьогодні є країною, яка "об'єктивно слабшає". Це стосується відразу кількох вимірів її існування
Про це в інтерв'ю недільному випуску газети https://www.thetimes.co.uk/article/mi6s-c-we-warned-putin-what-would-happen-if-he-invaded-ukraine-wkc0m96qn Times (Лондон) за 25 квітня 2021 року заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

"Росія - країна, що об'єктивно слабшає, в економічному і демографічному плані. Це дуже складний (для неї - ред.) період", - зазначив Мур.

Він також зупинився на зосередженні російських військ на кордоні з Україною.

Зокрема, за словами Мура, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення.

Читайте також: https://espreso.tv/ukraina-prosit-u-nimechchini-viyskovo-morske-**********-ta-obladnannya-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung Україна просить у Німеччини військово-морське озброєння та обладнання, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

При цьому російська сторона, як наголосив Річард Мур, не сумнівається в твердості й послідовності Британії і США з цього питання.

Крім того, Мур висловився щодо звинувачень Чехії на адресу російської агентури, яку Прага звинуватила в причетності до вибухів *********** на складі у Врбетиці в 2014 році.

"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України. Й нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми надсилаємо Путіну чіткі сигнали", - наголосив Мур.
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25.04.2021 16:43 Відповісти
ничего удивительного в этом нет, много еще ватного дерьма засело в руководящей верхушке государства, искусно маскирующееся под ПАТРИЙОТОВ, и сколько еще придется страдать и позорится Украине от их деятельности.
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25.04.2021 18:09 Відповісти
Ему не давали возможности посетить родину Украину.
Такие товарищи: кравчук, кучма, ющенко, янукович, порошенко, зеленский.
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25.04.2021 18:12 Відповісти
Во власти уже 30 лет практически все совки.
Кадровики большая часть вата.
Кадровики отсеивают патриотических людей.
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25.04.2021 18:15 Відповісти
Безопасность Суворову никто в Украине не гарантирует тем более что по стране шастает каждый второй ФСБешник.
Да и не исключено что Геращенко его намерено заманивает в Украину.
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25.04.2021 18:29 Відповісти
Виктор Суворов - это вам не Сашко Музычко.
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25.04.2021 19:27 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3261872/geraschenko_otvetil_suvorovu_i_priglasil_v_ukrainu. Цензор свое дело делает!
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25.04.2021 18:34 Відповісти
Самое интересное, что посту Суворова более 10 недель) О реакции на него он тоже узнает разве что из СМИ)
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25.04.2021 20:53 Відповісти
Цензор сделал свое дело. Как только появилась статья в ЦН, сразу и реакция власти.
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25.04.2021 21:52 Відповісти
Тут не поспоришь) Читают, еще как читают)))
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25.04.2021 23:29 Відповісти
С 1945 года на Запад сбежало столько предателей сдохшего Совка,что хватит заселить весь Север РАБссии от Чукотки до чЛенинграда....
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25.04.2021 21:17 Відповісти
До 45-го тоже бегали.
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26.04.2021 00:08 Відповісти
В плен попало 4 миллиона солдат и фицеров РККА за первые 3 месяца войны,остальные скрылись по лесам,болотам и пригрелись у сладких женщин...
"Ледокол".Всех их и семьи Сралин считал предателями Указ Сралина №270 от 16 августа 1941 года...
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25.04.2021 21:21 Відповісти
Зачем вообще гражданин Великобритании шлет запросы на посещение Украины, если для граждан Великобритании безвизовый режим?
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26.04.2021 11:39 Відповісти
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