Туреччина "рішуче засуджує" заяву Байдена про геноцид вірмен і закликає "виправити допущену грубу помилку"

Президент США Джо Байден, "підпавши під вплив радикальних вірменських кіл і антитурецьких груп", виступив з упереджениою заявою щодо подій 1915 року. Туреччина не визнає і рішуче засуджує затвердження глави Білого дому від 24 квітня.

Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, поширеній у відповідь на заяву президента США, який назвав події 1915 року геноцидом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Anadolu.

У заяві підкреслюється, що висловлювання глави Білого дому не мають під собою жодних наукових і законних підстав і далекі від історичних реалій.

"Жодна з умов, які згідно з міжнародним правом могли б стати підставою для використання терміну "геноцид" у контексті подій 1915 роки, не мали місце. Ставлення до подій 1915 року не може і не повинно змінюватися в залежності від внутрішньополітичних процесів та настроїв політиків. Подібна позиція може привести лише до грубого спотворення історії", - йдеться в повідомленні.

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У зовнішньополітичному відомстві Туреччини привернули увагу до вирішення ЄСПЛ, згідно з яким тема подій 1915 року відкрита для обговорень.

При цьому нагадується про ініціативу керівництва Туреччини від 2005 року щодо формування спільної комісії з метою формування справедливої ​​позиції щодо подій 1915 року, заснованої на наукових доказах.

"Незважаючи на те, що вірменська сторона до цього дня не погоджується на формування подібної комісії, ця ініціатива зберігає свою актуальність. Президент США не має ані правових, ані моральних повноважень виносити рішення з історичних питань. Заява Джо Байдена не має жодної значущості", - йдеться в заяві.

"Анкара ніколи не уникала оцінок своєї історії. Однак ані США, ані будь-яка інша країна не мають права повчати Туреччину з цього питання. Закликаємо президента США виправити допущену грубу помилку, не йти на поводу в кіл, які прагнуть використовувати історичні твердження для поглиблення ворожнечі, і замість цього підтримати практичні кроки щодо забезпечення миру в регіоні", - йдеться в заяві.

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Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден офіційно визнав, що систематичне вбивство і депортація сотень тисяч вірмен Османською імперією в сучасній Туреччині понад століття тому були геноцидом.