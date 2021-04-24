Туреччина "рішуче засуджує" заяву Байдена про геноцид вірмен і закликає "виправити допущену грубу помилку"
Президент США Джо Байден, "підпавши під вплив радикальних вірменських кіл і антитурецьких груп", виступив з упереджениою заявою щодо подій 1915 року. Туреччина не визнає і рішуче засуджує затвердження глави Білого дому від 24 квітня.
Про це йдеться в заяві МЗС Туреччини, поширеній у відповідь на заяву президента США, який назвав події 1915 року геноцидом, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на турецьке видання Anadolu.
У заяві підкреслюється, що висловлювання глави Білого дому не мають під собою жодних наукових і законних підстав і далекі від історичних реалій.
"Жодна з умов, які згідно з міжнародним правом могли б стати підставою для використання терміну "геноцид" у контексті подій 1915 роки, не мали місце. Ставлення до подій 1915 року не може і не повинно змінюватися в залежності від внутрішньополітичних процесів та настроїв політиків. Подібна позиція може привести лише до грубого спотворення історії", - йдеться в повідомленні.
У зовнішньополітичному відомстві Туреччини привернули увагу до вирішення ЄСПЛ, згідно з яким тема подій 1915 року відкрита для обговорень.
При цьому нагадується про ініціативу керівництва Туреччини від 2005 року щодо формування спільної комісії з метою формування справедливої позиції щодо подій 1915 року, заснованої на наукових доказах.
"Незважаючи на те, що вірменська сторона до цього дня не погоджується на формування подібної комісії, ця ініціатива зберігає свою актуальність. Президент США не має ані правових, ані моральних повноважень виносити рішення з історичних питань. Заява Джо Байдена не має жодної значущості", - йдеться в заяві.
"Анкара ніколи не уникала оцінок своєї історії. Однак ані США, ані будь-яка інша країна не мають права повчати Туреччину з цього питання. Закликаємо президента США виправити допущену грубу помилку, не йти на поводу в кіл, які прагнуть використовувати історичні твердження для поглиблення ворожнечі, і замість цього підтримати практичні кроки щодо забезпечення миру в регіоні", - йдеться в заяві.
Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден офіційно визнав, що систематичне вбивство і депортація сотень тисяч вірмен Османською імперією в сучасній Туреччині понад століття тому були геноцидом.
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Армяне мечтают избавится от российского ига. Вот если бы Украина стала лидирующей державой черноморского региона, то Армения и Грузия сразу бы потянулись в сторону Украины, как к маяку.
Думаю, что Украине именно сейчас нужно выбирать себе друзей и партнёров- в трудные для неё времена. Боюсь, что Грузия и, тем более, Армения на таковых не тянут. А посему политика по отношению к ним должна быть прагматичной. Точнее, индифферентной.
"разделом Армении между этими двумя фашистскими странами" - будто бы была какая-то отдельная независимая Армения, которую делили))) Территории, где живут армяне уже тысячу лет управляет все кроме армян, но в основном Османы. Сотни лет жили под Османами, а ведь Армяне сохранили свой язык, культуру, религию. Как и другие народы некогда бывшие части Империи. Сербы, Хорваты, Венгры, Греки, Болгары, Албанцы, Арабы и тд.
"Армяне не легли под рашку" это вообще... Сама тема "генацЫда" привязана к этому. Армяне - это один из многих народов в составе Османской Империи. Во время 1-ой мировой войны Османы воевали на 9 фронтах, в том числе и против Раши. Все народы воевали, и Армяне, кстати. Но Рашка пообещала горы армянам, армяне вооружились и начали бить в тыл. Армянская новоросия. Сколько местных людей армяне перерезали, в основном курдов и турков. Внизу я привожу статью. Поэтому вас все не любят. Обыкновенные предатели. Что оставалось делать туркам, по голове погладить? Собственно здесь и зарыта суть, армян тогда жестко "усБакоили" не потому что они армяне по крови и тд, а за конкретные военные действия. Интересно получается, армянам можно убивать, а если отвечать - то это Гена. 100 лет прошло, ничего не изменилось. Так же под русским сапогом. А Байден на*ть на всю эту тему хотел, и всем остальным тоже самое, - обычная политика, козыри, шантаж, и тп. А армяне инструмент. Но армянам не привыкать, судя по всему. И кстати, в Турции сотни тысяч армян живут, многие известные люди. 60 армянских церквей только в Стамбуле. А Армения это моноэтническая страна ..
Jeremy Salt. Middle Eastern Studies. 39/1.
"Armenian guerilla bands incited and armed by the Russians and organized by the Dashnaks had thrown themselves into the war effort against their own government."
"At a time when the Ottomans were fighting a war on several fronts, Armenian guerilla bands were attacking government offices, killing gendarmes and massacring Muslim civilians and burning their villages." https://www.jstor.org/stable/4284276?seq=1
А тут еще "наши можновладци ***" высказываются по этой теме на стороне армяшек ! А вы то куда лезете черти зеленые? Тут надо наоборот тихо сидеть и молчать. Пускай сами с американцами разбираются. Турки наши партнеры, оружие нам дают и т.д.. Они с Байденом помирятся, а вас-нас оставят в идиотах.
Не разгоняйте "зраду" там, где её НЕТ.
Если не считать того, что этот термин был придуман для описания именно тех событий
Надеюсь, у нашего Вовы хватит ума не вмешиваться в эту тему и не признавать геноцид армян. Тем более, народ не поймет и не поддержит- достаточно почитать комменты на ветках с новостями на эту тему.
все что сейчас происходит в Штатах нужно рассматривать в контексте борьбы за голоса и не более того
Что прикажет х.йло, то он и скажет.
Дебил, .лядь!
Не надоело плодить фейки и распространять БРЕД? Неужели не понятно, что на это уже никто не ведется?
А вот Турция с их отрицанием очевидного геноцида остаётся на позиции дикарей .
Тем более , выглядит сранно -- ибо ответственность за эти убийства и голод уж точно не на кемалистах . С Эрдоганом , разумеется , сложнее ситуация , ибо этот явно несекулярный правитель явно мечтает об новом султанате и об неоколониализме . А как раз именно имперская шиза отоманов и была источником геноцида армян и не только -- но и понтийских греков оне убили немало в начале 20 века .
Кстати , сам Кемаль Ататюрк , когда с проевропейскими офицерами захватил власть и повёл курс не секуляризацию Турции , то он немало виновников геноцида армян казнил . Причём казнили не только особых садистов и виновников , но тех , кто просто не принимал меры ...
Поэтому не совсем справедливо утверждать, что виновники геноцида не понесли отвественности !!!
это они разделяли Кавказ
Турция ситуативный союзник сейчас, а через полвека запросто устроит геноцид кому сможет
(при уверенности, что он останется безнаказанным). А давайте расцелуемся с теми, кто отрицает голодомор в Украине - просто потому, что они сейчас ситуативные союзники и могут денежек подкинуть ?
потому что мелкие и признать страшно, а не признать - не последовать примеру благодетеля
мордовія ще в змозі вбити клин де захоче.
Нам головне не йти у них на поводу
https://www.kavkazcenter.com/russ/
такие же как и кацапы !
Стратегічна ціль Туреччини і Ердогана не Європа і не НАТО (туди вони не доросли рилом) - а домінування в мусульманському світі, тому Джо Байден цією заявою свого роду "відпустив" турків у свою царину, (Перед тим давши добрячого "вірменського підсрачника")
В настоящей Конвенции под геноцидом понимаются следующие действия, совершаемые с намерением уничтожить, полностью или частично, какую-либо национальную, этническую, расовую или религиозную группу как таковую:
а) убийство членов такой группы;
b) причинение серьезных телесных повреждений или умственного расстройства членам такой группы;
с) предумышленное создание для какой-либо группы таких жизненных условий, которые рассчитаны на полное или частичное физическое уничтожение ее;
d) меры, рассчитанные на предотвращение деторождения в среде такой группы;
e) насильственная передача детей из одной человеческой группы в другую.