Політика Путіна спрямована на відновлення Російської імперії, - міністр оборони Польщі Блащак

Політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення імперії.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стежимо за ситуацією, дуже цікавимося тим, що відбувається за нашим східним кордоном. Безсумнівно, політика Путіна спрямована на відновлення Російської імперії", - заявив Блащак.

Він зазначив, що всі добре пам'ятають, що відбувалося в Грузії у 2008 році й Україні у 2014 році. Тому Польща намагається діяти на випередження завдяки модернізації польської армії і збільшенню її чисельності.

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Блащак наголосив, що за останні сім років ситуація кардинально змінилася: НАТО виступає більш згуртованим блоком, на сході Альянсу розташовано союзницькі війська.

"У Польщі є американські, британські, румунські та хорватські війська. Польська армія присутня в Латвії, Румунії, три дні тому в Польщу прилетіли американські літаки F15 і F16. У п'ятницю над Польщею пролетів американський бомбардувальник у супроводі польських винищувачів", - підкреслив глава Міноборони РП.

За його словами, всі ці кроки спрямовано на те, щоб "відлякати потенційного агресора".

Блащак зазначив, що діями з перекиданням військ до кордонів із Україною Росія реалізує план і намагається показати свої переваги.

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Польський міністр підкреслив, що Варшава на це реагує, зокрема збільшуючи оборонний бюджет країни, який вже зараз становить понад 2% від ВВП країни.