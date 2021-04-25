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Політика Путіна спрямована на відновлення Російської імперії, - міністр оборони Польщі Блащак

Політика Путіна спрямована на відновлення Російської імперії, - міністр оборони Польщі Блащак

Політика президента Росії Володимира Путіна спрямована на відновлення імперії.

Про це заявив міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми стежимо за ситуацією, дуже цікавимося тим, що відбувається за нашим східним кордоном. Безсумнівно, політика Путіна спрямована на відновлення Російської імперії", - заявив Блащак.

Він зазначив, що всі добре пам'ятають, що відбувалося в Грузії у 2008 році й Україні у 2014 році. Тому Польща намагається діяти на випередження завдяки модернізації польської армії і збільшенню її чисельності.

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Блащак наголосив, що за останні сім років ситуація кардинально змінилася: НАТО виступає більш згуртованим блоком, на сході Альянсу розташовано союзницькі війська.

"У Польщі є американські, британські, румунські та хорватські війська. Польська армія присутня в Латвії, Румунії, три дні тому в Польщу прилетіли американські літаки F15 і F16. У п'ятницю над Польщею пролетів американський бомбардувальник у супроводі польських винищувачів", - підкреслив глава Міноборони РП.

За його словами, всі ці кроки спрямовано на те, щоб "відлякати потенційного агресора".

Блащак зазначив, що діями з перекиданням військ до кордонів із Україною Росія реалізує план і намагається показати свої переваги.

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Польський міністр підкреслив, що Варшава на це реагує, зокрема збільшуючи оборонний бюджет країни, який вже зараз становить понад 2% від ВВП країни.

Автор: 

Польща (8669) росія (66478) Блащак Маріуш (111)


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Топ коментарі
+15
https://youtu.be/SC0XLmowi2o https://youtu.be/SC0XLmowi2o А я люблю Майу Плисецкую
Политика Путина направлена ​​на восстановление Российской империи, - министр обороны Польши Блащак - Цензор.НЕТ 8991
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25.04.2021 04:56 Відповісти
+7
Стратегической целью газпромовского режима является полное подчинение всей Европы, методом посадки на газовую иглу. Война идёт именно за Европу. Тот кто будет снабжать её самыми дешёвыми энергоносителями, тот и будет ей командовать. Хотя, в будущем времени об этом говорить уже бессмысленно.
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25.04.2021 01:28 Відповісти
+6
http://ukrbooks.com/ua/Imperija/#_blank ІМПЕРІЯ

З домовини встає упириця,
Вовча паща на людськім єстві,
Гострі зуби і кігті, мов криця,
Очі - темні дірки в голові.

З домовини підводиться постать
Велетенська - плічми до небес.
Цілий світ її лютить і злостить,
І гарчить вона, й виє, мов пес.

І стоїть вона десь на Уралі,
Але тінь її вкрила Париж,
Де міністри, від страху зів'ялі,
Прилягли до землі, як спориш.

- Хочу крові! - мов з горла Циклопа
Загуділо. - Сюди, барани!
І лежить обімліла Європа,
Бо Імперія встала з труни.

Це опівніч. Налякані зорі.
Але сонце прозріє за мить.
Встаньте, люди, і серце потворі
Ви пробийте, як хочете жить!
(Дмитро Павличко 1995)
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25.04.2021 06:02 Відповісти
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я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2021 21:48 Відповісти
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