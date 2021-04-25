Трьох осіб заарештували в Празі за участь у війні на Донбасі на боці терористів

У Чехії один із районних судів Праги відправив за ґрати трьох із п'яти осіб, які, за версією генпрокуратури Чехії, брали участь у бойових діях на сході України на боці ОРДО.

Про це повідомляє портал Novinky з посиланням на заяву прокурора Вищої прокуратури Праги Мартіна Бели, передає Цензор.НЕТ.

Чоловікам закидають тероризм, участь у терористичному угрупованні, фінансування і пропаганду тероризму на території Донбасу.

Суд взяв під варту голову місцевого об'єднання "Чехословацькі воїни запасу за мир" Івана Кратохвіла, члена об'єднання Мілоша Уржецького і православного священика Пршемисла Івана Гадрава.

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Рішення суду не є остаточним, обвинувачені можуть опротестувати його.

Стаття про тероризм передбачає позбавлення волі на 20 років, стаття про фінансування тероризму - до 12 років, а в разі підтримки і заохочення тероризму суд може призначити максимум 15 років позбавлення волі.