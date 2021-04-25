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Новини Агресія Росії проти України
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Трьох осіб заарештували в Празі за участь у війні на Донбасі на боці терористів

Трьох осіб заарештували в Празі за участь у війні на Донбасі на боці терористів

У Чехії один із районних судів Праги відправив за ґрати трьох із п'яти осіб, які, за версією генпрокуратури Чехії, брали участь у бойових діях на сході України на боці ОРДО.

Про це повідомляє портал Novinky з посиланням на заяву прокурора Вищої прокуратури Праги Мартіна Бели, передає Цензор.НЕТ.

Чоловікам закидають тероризм, участь у терористичному угрупованні, фінансування і пропаганду тероризму на території Донбасу.

Суд взяв під варту голову місцевого об'єднання "Чехословацькі воїни запасу за мир" Івана Кратохвіла, члена об'єднання Мілоша Уржецького і православного священика Пршемисла Івана Гадрава.

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Рішення суду не є остаточним, обвинувачені можуть опротестувати його.

Стаття про тероризм передбачає позбавлення волі на 20 років, стаття про фінансування тероризму - до 12 років, а в разі підтримки і заохочення тероризму суд може призначити максимум 15 років позбавлення волі.

Автор: 

арешт (2540) Прага (104) Чехія (1659) Донбас (22358) найманці рф (2068)


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Топ коментарі
+18
Если УКРАИНСКОЕ правительство ССЫТ,спасибо БРАТСКИМ НАРОДАМ,кто поддерживает НАРОД УКРАИНЫ. Это поддержка НАРОДА но не ВЛАСТИ
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25.04.2021 01:57 Відповісти
+15
Пошла жара!Удачной охоты на скотов,друзья-чехи!
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25.04.2021 06:11 Відповісти
+10
якби чехи не сказали, що у них шпілі-вілі склади підірвали у 2014 (зараз закінчилось слідство), то Україні як не припадало, так і не припало б від тої солідарності країн нато.
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25.04.2021 02:12 Відповісти
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Интересно в Чехии есть прецедентная система !? Кто в курсе !?
если "Есть" - то это здорово ...!
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25.04.2021 01:34 Відповісти
В Чехии есть продавшийся русне "президент-Лукойл"...
(он же в миру Милош Земан)
Сегодня он собрал на 14-00 пресс-конференцию
на тему дипломатической войны с Россией...
скорее всего будет отрабатывать зарплату(((
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25.04.2021 10:51 Відповісти
Печалька...
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25.04.2021 10:59 Відповісти
Какая тАбе пЯчЯлька ?
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25.04.2021 11:06 Відповісти
А тебе, дебилу за чем это знать ?
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25.04.2021 11:21 Відповісти
А в Украине Аксёнова гр, РФ организатора референдума , коллаборанта , виновника в смертях более 13 000 гр Украины -ВЫБРАЛИ В РАДУ И ПОСАДИЛИ НЕВИННОГО ГЕРОЯ Антоненко , преследуют Кузьменко и Дугарь , кротовник в офисе 🤡🤢
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25.04.2021 11:32 Відповісти
"ПОСАДИЛИ НЕВИННОГО ГЕРОЯ Антоненко" ?
А в чём его героизм ?
И на каком основании утверждение о его "не винности" !?
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25.04.2021 11:39 Відповісти
героизм его в том что воевал против рашки, а "не винность" доказывают только у вас на парашке.
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25.04.2021 12:54 Відповісти
"ВОЕВАЛ против рашки" !? ГДЕ и КОГДА он ВОЕВАЛ !? Я реально не знаю ГДЕ и КОГДА - если можете - дайте ссылку на подтверждение этого !
"не виновность" с суде - это только ПРАВОВАЯ норма. А по факту, если вы лично думаете что кто то совершил преступление - то не зависимо от того, доказано ли уже его вина в суде - для вас он уже не "не виновен"...
Так для меня и в этом случае !
Я лично думаю, что он имеет имеет отношение к делу Шеремета.
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25.04.2021 13:21 Відповісти
Некоторые пишут, что он был награждён "орденом «За мужність» III ступеня"
Но как оказалось - это не так. Он не был им награждён. Награжден его полный тёзка, а не музыкант Антоненко !
Возможно и другие его "заслуги" - ошибочно причислены ему ...И вводят вас в заблуждение...?
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25.04.2021 13:28 Відповісти
чехи - вы же люди.... - по 95 каждому..
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25.04.2021 01:51 Відповісти
Если УКРАИНСКОЕ правительство ССЫТ,спасибо БРАТСКИМ НАРОДАМ,кто поддерживает НАРОД УКРАИНЫ. Это поддержка НАРОДА но не ВЛАСТИ
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25.04.2021 01:57 Відповісти
якби чехи не сказали, що у них шпілі-вілі склади підірвали у 2014 (зараз закінчилось слідство), то Україні як не припадало, так і не припало б від тої солідарності країн нато.
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25.04.2021 02:12 Відповісти
Снежный ком растет!!!
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25.04.2021 04:06 Відповісти
:68 годик побатушки у строили СЕСТРИЧКИ И БРАТИКИ
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25.04.2021 04:51 Відповісти
Пошла жара!Удачной охоты на скотов,друзья-чехи!
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25.04.2021 06:11 Відповісти
Не завадило б цей досвід перехопити всім країнам НАТО, а то досі чомусь переслідують наших бійців а не бандитів.
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25.04.2021 07:38 Відповісти
Так країни НАТО беруть приклад з української зеленої влади.
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25.04.2021 15:41 Відповісти
Вони беруть приклад з минулої влади яка за п"ять років жодного не посадила а мудачука так навіть у ТКГ призначила.
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25.04.2021 15:49 Відповісти
Упоротий зебіл, який начебто не знає реалій? 😊 А це дорого-бути зебілом?
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26.04.2021 09:15 Відповісти
Сплошные Иваны, это что популярное имя в Чехии? Или ватные родители, дети родились после Пражской революции. или родаки работники кгб
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25.04.2021 07:44 Відповісти
Чехам наші вітання та підтримка.
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25.04.2021 08:13 Відповісти
Надеюсь, не взятым под стражу чехам- бандитам?
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25.04.2021 11:09 Відповісти
Як про таке можна було подумати?
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25.04.2021 11:23 Відповісти
Що цікаво, ніхто із них не стояв на блокпостах і не куховарив. Видно таких наші силовики вже "виловили".
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25.04.2021 08:26 Відповісти
Наша ********* шо делает? Какие действия в отношении Мордора предпринимает? Или Испуг прошел, поменяли подгузники, помыли величнішому лідеру жепу и на этом все закончилось? В Оман на пляж?
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25.04.2021 08:40 Відповісти
Не прошло и 7 лет как чехию жаренный ***** в дупу клюнул.
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25.04.2021 09:26 Відповісти
Трех человек арестовали в Праге за участие в войне на Донбассе на стороне террористов/ Пример для Израиля , наёмники которой так же участвуют в войне на Донбассе на стороне террористов.
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25.04.2021 09:29 Відповісти
Какие ваши доказательства ? Можно назвать любую страну и там найдется хоть один ублюдок левачок краснозадый...
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25.04.2021 11:13 Відповісти
ублюдок левачок краснозадый/ среди таких левачков - марксистов-коммунистов-большевиков-евреев особенно много. Начиная с эсэров-террористов. Горячая восточная кровь.
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25.04.2021 13:08 Відповісти
Чехам ще належить прийти до того, щоб розрізняти візантійське православ'я і відокремлений касапський баптистан.
Втім, Україна, дякуючи 73/43%зебілам, також зупинилася на цьому шляху...
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25.04.2021 11:03 Відповісти
И конечно же кривославные попы ватные пдрсы там ,как там...
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25.04.2021 11:16 Відповісти
Отравители Срипалей і убійци Шеремета оч оч похожи, сравнілі пльонки, одно ліцоЧепіга
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25.04.2021 12:24 Відповісти
а у нас кого-то хоть посадили? даже интересно.
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26.04.2021 00:12 Відповісти
 
 