Трьох осіб заарештували в Празі за участь у війні на Донбасі на боці терористів
У Чехії один із районних судів Праги відправив за ґрати трьох із п'яти осіб, які, за версією генпрокуратури Чехії, брали участь у бойових діях на сході України на боці ОРДО.
Про це повідомляє портал Novinky з посиланням на заяву прокурора Вищої прокуратури Праги Мартіна Бели, передає Цензор.НЕТ.
Чоловікам закидають тероризм, участь у терористичному угрупованні, фінансування і пропаганду тероризму на території Донбасу.
Суд взяв під варту голову місцевого об'єднання "Чехословацькі воїни запасу за мир" Івана Кратохвіла, члена об'єднання Мілоша Уржецького і православного священика Пршемисла Івана Гадрава.
Рішення суду не є остаточним, обвинувачені можуть опротестувати його.
Стаття про тероризм передбачає позбавлення волі на 20 років, стаття про фінансування тероризму - до 12 років, а в разі підтримки і заохочення тероризму суд може призначити максимум 15 років позбавлення волі.
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(он же в миру Милош Земан)
Сегодня он собрал на 14-00 пресс-конференцию
на тему дипломатической войны с Россией...
скорее всего будет отрабатывать зарплату(((
А в чём его героизм ?
И на каком основании утверждение о его "не винности" !?
"не виновность" с суде - это только ПРАВОВАЯ норма. А по факту, если вы лично думаете что кто то совершил преступление - то не зависимо от того, доказано ли уже его вина в суде - для вас он уже не "не виновен"...
Так для меня и в этом случае !
Я лично думаю, что он имеет имеет отношение к делу Шеремета.
Но как оказалось - это не так. Он не был им награждён. Награжден его полный тёзка, а не музыкант Антоненко !
Возможно и другие его "заслуги" - ошибочно причислены ему ...И вводят вас в заблуждение...?
Втім, Україна, дякуючи 73/43%зебілам, також зупинилася на цьому шляху...