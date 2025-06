Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією

Латвія, Естонія і Литва вирішили проявити солідарність із Чехією і вислати співробітників посольства Росії "за діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом".

Це повідомлення посольство Росії в Білорусі прокоментувало у твітері хештегом #SmallDickEnergy, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Видання уточнює, що йдеться про англійський ідіоматичний вислів, в якому вжито вульгарне позначення чоловічого статевого органу (дослівний переклад - "енергія маленького члена", переносне значення виразу - "зарозумілість, притаманна невдасі").

Хештегом був забезпечений ретвіт поста глави МЗС Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, в якому йшлося про рішення Литви, Латвії та Естонії вислати кількох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією. Ця країна вислала велику групу співробітників російського посольства у зв'язку з отриманими доказами причетності співробітників спецслужб Росії до вибухів боєприпасів на складі в Чехії у 2014 році.

Згодом твіт із хештеґом було видалено. Однак незабаром у твітері посольства з'явився новий ретвіт поста Ландсбергіса, цього разу з текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy - the choice is yours. ("Вирішуйте самі, #smalldipenergy або #smalldickenergy"). Що таке #smalldipenergy, посольство не пояснює, мабуть, у цьому "неологізмі" використано скорочення від слова "дипломатія".

Багато користувачів твітера несхвально висловилися про публікацію в акаунті російського посольства, а з хештегом #smalldickenergy почали публікуватися пости з критикою Кремля.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.