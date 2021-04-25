Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією
Латвія, Естонія і Литва вирішили проявити солідарність із Чехією і вислати співробітників посольства Росії "за діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом".
Це повідомлення посольство Росії в Білорусі прокоментувало у твітері хештегом #SmallDickEnergy, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.
Видання уточнює, що йдеться про англійський ідіоматичний вислів, в якому вжито вульгарне позначення чоловічого статевого органу (дослівний переклад - "енергія маленького члена", переносне значення виразу - "зарозумілість, притаманна невдасі").
Хештегом був забезпечений ретвіт поста глави МЗС Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, в якому йшлося про рішення Литви, Латвії та Естонії вислати кількох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією. Ця країна вислала велику групу співробітників російського посольства у зв'язку з отриманими доказами причетності співробітників спецслужб Росії до вибухів боєприпасів на складі в Чехії у 2014 році.
Згодом твіт із хештеґом було видалено. Однак незабаром у твітері посольства з'явився новий ретвіт поста Ландсбергіса, цього разу з текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy - the choice is yours. ("Вирішуйте самі, #smalldipenergy або #smalldickenergy"). Що таке #smalldipenergy, посольство не пояснює, мабуть, у цьому "неологізмі" використано скорочення від слова "дипломатія".
Багато користувачів твітера несхвально висловилися про публікацію в акаунті російського посольства, а з хештегом #smalldickenergy почали публікуватися пости з критикою Кремля.
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
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Посольство. Т.е. не былло какое-нить подмосковное, а дипломаты Роиси.
У кого-то еще есть сомнения, что Роися населена почти полностью аморальными ублюдками?
Полное моральное разложение
ПОЗОР....!!!! Поїзда курсують,...Ви що контужені чи перелякані...аууууу... чому інші країни за вас повині підставляти свої задниці ...???
маньку немытую от волос до пяток запускайте - нагавкает шо хочешь....
Скоро без всякого утрирования будет Хамас на 15 млн кв км
так что всё нормально..
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле." - Эйдельштейн (Жиqиновский) =)
В период с 24 по 27 июня не менее 1000 человек убито в Червене маршами смерти.
Глубокое, недалеко от Витебска 24 июня НКВД казнило около 800 заключенных.
Червенская резня под Минском. Резня в Глубоком.
У вас там значний досвід у царини small heights and dicks!
хештеги #SmallDickEnergy = #PutinSmallDick = #RussiaSmallEnergy = #**************
как в анекдоте: это прачечная? нет слов
Как вам?