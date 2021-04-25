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Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією

Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією

Латвія, Естонія і Литва вирішили проявити солідарність із Чехією і вислати співробітників посольства Росії "за діяльність, несумісну з їхнім дипломатичним статусом".

Це повідомлення посольство Росії в Білорусі прокоментувало у твітері хештегом #SmallDickEnergy, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Видання уточнює, що йдеться про англійський ідіоматичний вислів, в якому вжито вульгарне позначення чоловічого статевого органу (дослівний переклад - "енергія маленького члена", переносне значення виразу - "зарозумілість, притаманна невдасі").

Хештегом був забезпечений ретвіт поста глави МЗС Литви Ґабріелюса Ландсберґіса, в якому йшлося про рішення Литви, Латвії та Естонії вислати кількох російських дипломатів на знак солідарності з Чехією. Ця країна вислала велику групу співробітників російського посольства у зв'язку з отриманими доказами причетності співробітників спецслужб Росії до вибухів боєприпасів на складі в Чехії у 2014 році.

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Згодом твіт із хештеґом було видалено. Однак незабаром у твітері посольства з'явився новий ретвіт поста Ландсбергіса, цього разу з текстом #smalldipenergy or #smalldickenergy - the choice is yours. ("Вирішуйте самі, #smalldipenergy або #smalldickenergy"). Що таке #smalldipenergy, посольство не пояснює, мабуть, у цьому "неологізмі" використано скорочення від слова "дипломатія".

Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією 01

Багато користувачів твітера несхвально висловилися про публікацію в акаунті російського посольства, а з хештегом #smalldickenergy почали публікуватися пости з критикою Кремля.

Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

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У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Автор: 

Білорусь (7987) посольство рф (332) Балтія (356) росія (66478) Чехія (1659)


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Топ коментарі
+63
посольство России в Беларуси прокомментировало в Twitter хештегом #SmallDickEnergy

Посольство. Т.е. не былло какое-нить подмосковное, а дипломаты Роиси.
У кого-то еще есть сомнения, что Роися населена почти полностью аморальными ублюдками?
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25.04.2021 01:53 Відповісти
+50
SmallDickEnergy...*****
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25.04.2021 01:52 Відповісти
+49
О маленьких членах рассуждают послы у которых президент *****)))
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25.04.2021 01:58 Відповісти
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SmallDickEnergy...*****
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25.04.2021 01:52 Відповісти
-лішко. Small dick на це явно вказує.
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25.04.2021 02:50 Відповісти
посольство России в Беларуси прокомментировало в Twitter хештегом #SmallDickEnergy

Посольство. Т.е. не былло какое-нить подмосковное, а дипломаты Роиси.
У кого-то еще есть сомнения, что Роися населена почти полностью аморальными ублюдками?
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25.04.2021 01:53 Відповісти
Як це не бидло? Саме справжнє бидло. Згадай поведінку т.з. дипломатів крємля.
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25.04.2021 02:52 Відповісти
Не. Герхард прав. На языке дипломатии - это как снять штаны и гавкать!
Полное моральное разложение
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25.04.2021 07:19 Відповісти
тоже мне новость...
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25.04.2021 01:55 Відповісти
О маленьких членах рассуждают послы у которых президент *****)))
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25.04.2021 01:58 Відповісти
А що Україна ,... Зеленський..,що ....на території України не тещо склад зірвали .., а вбивають громадян ..і що ???
ПОЗОР....!!!! Поїзда курсують,...Ви що контужені чи перелякані...аууууу... чому інші країни за вас повині підставляти свої задниці ...???
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25.04.2021 02:02 Відповісти
было бы странно, если бы хамовидлое кацапляндское посольство не на хамило...

маньку немытую от волос до пяток запускайте - нагавкает шо хочешь....
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25.04.2021 02:03 Відповісти
Підарасня кацапська. Хто б сумнівався
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25.04.2021 02:19 Відповісти
Есть исследование по средней длинне членов в разных странах мира.Так там если брать постсоветские страны у кацапов оказались самые короткие.Отсюда и комплексы и приписывание другим smalldick
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25.04.2021 02:46 Відповісти
по аллегориям и поговоркам х#йла No1, #smalldickenergy - это оно само и есть. "кто как обзывается, тот так и называется"(c).
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25.04.2021 02:57 Відповісти
Потому , что пресмыкающиеся , как маленький «янелох»
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25.04.2021 07:27 Відповісти
Poderzit i bolse,na drugoj nedeli budet bolse stran
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25.04.2021 09:28 Відповісти
Это о Зеленском, точнее об Украине. Очень точно, кстати. Вот так, зебобы, выглядит процесс разложения: сначала разлагается мораль, совесть, вера. Затем сыпется страна.
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25.04.2021 06:58 Відповісти
Вы от этой шушеры ожидали чего то другого?
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25.04.2021 07:00 Відповісти
"пацольство! козловонії трясе ****** в своїй колонії...
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25.04.2021 07:16 Відповісти
Шутки шутками, но прямо на глазах расия отгораживается от мира железным занавесом.
Скоро без всякого утрирования будет Хамас на 15 млн кв км
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25.04.2021 07:16 Відповісти
кв км никого не волнуют, волнуют погонные метры своих границ. пусть с китаем и северным ледовитым океаном хоть обхамасятся там
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25.04.2021 11:15 Відповісти
У кацапья комплекс неполноценности лезет из всех щелей...
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25.04.2021 07:30 Відповісти
А Украіна взагалі думає хоч когось то вислати ??
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25.04.2021 07:41 Відповісти
Та є тут один олігарх, яким США зацікавилося, але одна заковика, що поїзди в Америку не ходять.
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25.04.2021 07:46 Відповісти
а отправить на самолете МАУ не вариант? ))))))
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25.04.2021 13:29 Відповісти
Иранцы могут "приземлить".
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25.04.2021 18:30 Відповісти
А шо ожидать от Захаровой ? У неё не только лошадиная морда , но и « энергия маленького члена»😀😀😀
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25.04.2021 07:47 Відповісти
*************** 😁
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25.04.2021 08:35 Відповісти
Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією - Цензор.НЕТ 1319
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25.04.2021 10:04 Відповісти
Raske familija Lansbergis eto kak Bandera,potomu sto tot i bil iniciatorm razvala sssr.On pervi objavil nezavisimost Litvi,eto byl ego deduska i on tocno svojio zdelal
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25.04.2021 08:40 Відповісти
хромой конь и пьющая всадница - реликтовые особи (ети он т она) на Смоленской площади. Ну что можна ожидать от представителей иносказательного министерства - думают про одно (выпить, закусить, нюхнуть, и упасть на дно колодца), говорят о другом (мир во всем мире) а делают третье (поджигают,травят,убивают, судят). Лаврову уже надо подковы сдирать и на .....
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25.04.2021 08:42 Відповісти
Уровень русской дипломатии на лицо. "Дебилы бл..." ©
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25.04.2021 09:04 Відповісти
На России на охоте застрелен начальник управления ФСИН по Забайкальскому краю https://terrnews.com/exclusives/281302-ubijstvo-zabajkalskogo-glavy-fsin-i-nachalnika-sizo-ne-bylo-sluchajnym.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
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25.04.2021 09:14 Відповісти
справедливости ради должен отметить,что даже в середине 80-х в Забайкалье с советской властью была напряженка,и расстрелять днём в гарнизоне парочку офицеров для местных бичей было делом пустяковым...
так что всё нормально..
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25.04.2021 12:41 Відповісти
Пусть посмотрят на своего презика - маленький,корявенький,плешивый,глупый,ботокс,каблучки и поцелуи детей в животики,убожество,как и сама засрашка.
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25.04.2021 09:19 Відповісти
"Самовластительный Злодей!
Тебя, твой трон я ненавижу,
Твою погибель, смерть детей
С жестокой радостию вижу.
Читают на твоем челе
Печать проклятия народы,
Ты ужас мира, стыд природы,
Упрек ты Богу на земле." - Эйдельштейн (Жиqиновский) =)
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25.04.2021 09:27 Відповісти
А у москалей такой менталитет - мы нагадим, где хотим и нам за это ничего не будет.
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25.04.2021 09:33 Відповісти
Главное гуманитарку им в следующий раз не куринными ножками, а исключительно гондонами присылать.
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25.04.2021 09:54 Відповісти
Зате як солодко співають про "вежливых людей" ,бидломаса москаляцька
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25.04.2021 09:49 Відповісти
хамське бо російське а російське бо хамське
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25.04.2021 10:08 Відповісти
Гопота
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25.04.2021 10:10 Відповісти
если закоренелый оккупант-рашист сам расписывается под тем, что онО ещё и хам, то это уже никого притомного не шокирует.. на скорость пули в сторону агрессора это уже не повлияет
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25.04.2021 10:16 Відповісти
Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією - Цензор.НЕТ 5928
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25.04.2021 10:22 Відповісти
Еще надо было маленький хер на пружинке пририсовать который Лука как пломбир за 20 коп облизывает - был бы шедевр ))))
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26.04.2021 07:39 Відповісти
Кто-то ожидал чего-то другого?
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25.04.2021 10:24 Відповісти
Московія,це величезний імпотентний прутень уражений гангреною смердить гноєм на весь Світ,який пора закопати.
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25.04.2021 11:03 Відповісти
С первый дней войны 1941 НКВД пустит по тюрьмам Беларуси эскадроны смерти.
В период с 24 по 27 июня не менее 1000 человек убито в Червене маршами смерти.
Глубокое, недалеко от Витебска 24 июня НКВД казнило около 800 заключенных.
Червенская резня под Минском. Резня в Глубоком.
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25.04.2021 12:50 Відповісти
Чим би дипломати не тішились...
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25.04.2021 14:21 Відповісти
Цитируя великого Ихтамнета: "кто как обзывается, сам так называется"
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25.04.2021 16:45 Відповісти
Так треба було кацапам відповісти:
У вас там значний досвід у царини small heights and dicks!

хештеги #SmallDickEnergy = #PutinSmallDick = #RussiaSmallEnergy = #**************
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25.04.2021 18:32 Відповісти
Russian diplomacy at its best 🤣 #dicksaver
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25.04.2021 19:36 Відповісти
уровень дипломатии..
как в анекдоте: это прачечная? нет слов
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25.04.2021 19:39 Відповісти
Муячечная! Это МИД, ***! И ни хуа сюда больше не звони !
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25.04.2021 20:30 Відповісти
Путинского dickа хватает разве что на мальчиков-суворовцев.
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25.04.2021 20:27 Відповісти
Та все нормально. Кацапи підтверджують своє реноме.

Посольство РФ у Білорусі відповіло вульгарністю на твіт про солідарність країн Балтії з Чехією - Цензор.НЕТ 1221
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26.04.2021 01:14 Відповісти
Для раши наверное пригодился бы такой рэш - #liveinasshole или #stinkingasshole или #shitpilecountry или полюбившийся уже всем стандартик #putinismicrohuilo
Как вам?
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26.04.2021 07:35 Відповісти
Ньюхнул, бухнул, ширанулся обратно в МИД не жизнь а сказка.
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26.04.2021 07:42 Відповісти
 
 