У світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19, 58% вакцин отримали жителі трьох країн

У світі зробили вже понад один мільярд щеплень вакцинами проти коронавірусу COVID-19. Найбільше ін'єкцій зробили в Сполучених Штатах Америки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє The New York Times.

Варто зазначити, що 58% від кількості всіх введених вакцин отримали жителі трьох країн.

Зокрема, у всьому світі введено понад 1002 млн доз вакцини, що відповідає 13 дозам на кожні 100 осіб.

Водночас є країни, де не зроблено ще жодного щеплення.

За кількістю щеплень на душу населення лідирують Сейшельські острови (124 на 100 осіб), Ізраїль (117) та ОАЕ (106).

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Як уточнює AFP, 58% доз вакцини отримали жителі трьох країн: США (225,6 млн), Китаю (216,1 млн) та Індії (138,4 млн).

Жителі ЄС зробили 128 мільйонів щеплень, що відповідає 21% населення.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 147,048 млн випадків коронавірусу, 3,112 млн осіб померли.

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