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Новини Боротьба з коронавірусом Коронавірус і карантин
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У світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19, 58% вакцин отримали жителі трьох країн

У світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19, 58% вакцин отримали жителі трьох країн

У світі зробили вже понад один мільярд щеплень вакцинами проти коронавірусу COVID-19. Найбільше ін'єкцій зробили в Сполучених Штатах Америки.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє The New York Times.

Варто зазначити, що 58% від кількості всіх введених вакцин отримали жителі трьох країн.

Зокрема, у всьому світі введено понад 1002 млн доз вакцини, що відповідає 13 дозам на кожні 100 осіб.

Водночас є країни, де не зроблено ще жодного щеплення.

За кількістю щеплень на душу населення лідирують Сейшельські острови (124 на 100 осіб), Ізраїль (117) та ОАЕ (106).

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Як уточнює AFP, 58% доз вакцини отримали жителі трьох країн: США (225,6 млн), Китаю (216,1 млн) та Індії (138,4 млн).

Жителі ЄС зробили 128 мільйонів щеплень, що відповідає 21% населення.

За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 147,048 млн випадків коронавірусу, 3,112 млн осіб померли.

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Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+7
А в некоторых из "остальных" стран, министру нужна новая куртка за 600 тыс, поэтому будем ждать когда фарм компании захотят прибарахлить министра.
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25.04.2021 09:15 Відповісти
+3
Куртка Степанова смеется с этой новости.
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25.04.2021 09:14 Відповісти
+3
А українці отримали здоровенним х**м по лобові і прикольний відосік.
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25.04.2021 09:30 Відповісти
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Полезная инфа. Около 70% прививок приходится на страны которые производят вакцины. Это США, Китай, Индия и ЕС.
Остальные понятно будут стоять в очереди до завершения основной вакцинации у них.
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25.04.2021 09:08 Відповісти
А в некоторых из "остальных" стран, министру нужна новая куртка за 600 тыс, поэтому будем ждать когда фарм компании захотят прибарахлить министра.
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25.04.2021 09:15 Відповісти
Ну и к чему здесь этот пропагандонский штамп из методички?
Статья о том, что вакцинируются те, кто производит вакцины. Остальным - болт.
Мы вакцины не производим поэтому стоим в очереди.
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25.04.2021 10:02 Відповісти
Звичайно, Степанов не винен, що наш інс-т вірусології нездатен (по різних причинах).
Але його попередниця не мала таких курточок.
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25.04.2021 10:08 Відповісти
Хех ... Своє тре мати. Як Ізраіль.
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25.04.2021 10:06 Відповісти
Для тих хто в танку - США та Ізраіль по-суті дві частини однієї "собаки".
Причому відразу і не зрозумієш хто з них "голова", а хто "хвіст".
Ізраіль практично ще один американський штат з певними привілеями.
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25.04.2021 10:52 Відповісти
Можливо певний сенс є.
Але юридично, це різні країни з різним населенням - об*єктивно, негрів і азіатів у Ізраілі мабуть нема. Мо декілька.
Дійсно, у США потужна єврейська діаспора. Але вона, блін, в усьому світі чомусь потужна.
Аж надто. Далеко ходити не треба. З приходом до влади Зе, навколо нього аж кишить ...
Брр ...
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25.04.2021 11:00 Відповісти
А разве пфайзер израильский? По- моему они закупали.
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25.04.2021 13:20 Відповісти
Такі да ... Я промахнувся.
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25.04.2021 14:28 Відповісти
Они его купили, но в очереди были первыми. Даже раньше самих американцев
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25.04.2021 16:03 Відповісти
Найбільша кількість вакцинацій в найбільших за кількістю насeлeння краінах. І цe нормально.
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25.04.2021 12:13 Відповісти
Так, извините, в этих 3 странах живет почти половина населения планеты. Из 7 млрд. В США, Китае и Индии живет около 3 млрд.
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25.04.2021 13:09 Відповісти
Вірно, у США 350 млн. осіб. Але порівнянно з Індією і Китаєм ...
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25.04.2021 14:23 Відповісти
Так это против уханьского ковида. А есть ещё бразильский, британский, африканский и т.д.
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25.04.2021 09:14 Відповісти
Куртка Степанова смеется с этой новости.
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25.04.2021 09:14 Відповісти
А українці отримали здоровенним х**м по лобові і прикольний відосік.
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25.04.2021 09:30 Відповісти
У світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19, 58% вакцин отримали жителі трьох країн - Цензор.НЕТ 3403
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25.04.2021 18:09 Відповісти
Фейковая пандемия из обычных простудных заболеваний
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25.04.2021 11:53 Відповісти
Вы уже переболели? У меня есть знакомые, которые тоже так говорили, пока не переболели. Кстати переболели легко, но осложнения были до полугода. Хотя обычные простудные заболевания - 3 дня и гуляй. Теперь они так не говорят. А говорят - вот соседка умерла от ковида, и ещё знакомый.
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25.04.2021 13:14 Відповісти
Пневмонією хворіють декілька тижнів, не плутай ГРВІ з запаленням легенів.
Які ускладнення? Менше ЗМІ слухай, там ще розкажуть що хвости ростуть після
короновірусу
Кажу як людина як хворіла твоїм чудо - грипом і у якої родичі були у лікарнях, це
звичайний грип розкручений до небес ЗМІ і лікування від нього шкідливіше за
саму хворобу.
Почитай про ГІДРОКСИХЛОРАХІН і РЕМДЕЗЕВІР - цим дорогим лайном

"лікують" хворих на пневмонію, і лікування шкідливіше за саму хворобу, бо
ці ліки використовують для хіміотерапії від раку. Вбивають іммунітет,
відключають м язи дихання, тому так багато смертей.
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25.04.2021 13:37 Відповісти
В мире сделали уже больше одного миллиарда прививок вакцинами от коронавируса COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3261822

Це PZDC фірмовий - ні одна антиковідна вакцина не пройшла законних клінічних випробувань.
НІ ОДНА. Людство у ролі лабороторного кроліка, а ці вакцини це вже не жарти, бо міняти
інформацію ДНК у людини добром не закінчиться у майбутньому
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25.04.2021 13:28 Відповісти
Вот так просто и определился "Золотой миллиард".
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25.04.2021 18:56 Відповісти
"...По количеству прививок на душу населения лидируют Сейшельские острова (124 на 100 человек), Израиль (117) и ОАЭ (106)..."

А кацапи, щоб бути в лідерах, вставили по 125 клізьм на 100 козломордих.
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26.04.2021 05:14 Відповісти
 
 