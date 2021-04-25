У світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19, 58% вакцин отримали жителі трьох країн
У світі зробили вже понад один мільярд щеплень вакцинами проти коронавірусу COVID-19. Найбільше ін'єкцій зробили в Сполучених Штатах Америки.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє The New York Times.
Варто зазначити, що 58% від кількості всіх введених вакцин отримали жителі трьох країн.
Зокрема, у всьому світі введено понад 1002 млн доз вакцини, що відповідає 13 дозам на кожні 100 осіб.
Водночас є країни, де не зроблено ще жодного щеплення.
За кількістю щеплень на душу населення лідирують Сейшельські острови (124 на 100 осіб), Ізраїль (117) та ОАЕ (106).
Як уточнює AFP, 58% доз вакцини отримали жителі трьох країн: США (225,6 млн), Китаю (216,1 млн) та Індії (138,4 млн).
Жителі ЄС зробили 128 мільйонів щеплень, що відповідає 21% населення.
За даними порталу Worldometer, у світі зареєстровано 147,048 млн випадків коронавірусу, 3,112 млн осіб померли.
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Остальные понятно будут стоять в очереди до завершения основной вакцинации у них.
Статья о том, что вакцинируются те, кто производит вакцины. Остальным - болт.
Мы вакцины не производим поэтому стоим в очереди.
Але його попередниця не мала таких курточок.
Причому відразу і не зрозумієш хто з них "голова", а хто "хвіст".
Ізраіль практично ще один американський штат з певними привілеями.
Але юридично, це різні країни з різним населенням - об*єктивно, негрів і азіатів у Ізраілі мабуть нема. Мо декілька.
Дійсно, у США потужна єврейська діаспора. Але вона, блін, в усьому світі чомусь потужна.
Аж надто. Далеко ходити не треба. З приходом до влади Зе, навколо нього аж кишить ...
Брр ...
Які ускладнення? Менше ЗМІ слухай, там ще розкажуть що хвости ростуть після
короновірусу
Кажу як людина як хворіла твоїм чудо - грипом і у якої родичі були у лікарнях, це
звичайний грип розкручений до небес ЗМІ і лікування від нього шкідливіше за
саму хворобу.
Почитай про ГІДРОКСИХЛОРАХІН і РЕМДЕЗЕВІР - цим дорогим лайном
"лікують" хворих на пневмонію, і лікування шкідливіше за саму хворобу, бо
ці ліки використовують для хіміотерапії від раку. Вбивають іммунітет,
відключають м язи дихання, тому так багато смертей.
Це PZDC фірмовий - ні одна антиковідна вакцина не пройшла законних клінічних випробувань.
НІ ОДНА. Людство у ролі лабороторного кроліка, а ці вакцини це вже не жарти, бо міняти
інформацію ДНК у людини добром не закінчиться у майбутньому
А кацапи, щоб бути в лідерах, вставили по 125 клізьм на 100 козломордих.