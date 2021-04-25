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Новини Агресія Росії проти України
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Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

За суботу, 24 квітня, на Донбасі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

Зокрема, як зазначається, неподалік населеного пункту Водяне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїцьке окупанти вели вогонь із ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

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Станом на 7:00 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.

Автор: 

обстріл (29575) Донбас (22358) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+6
Хоч дулю показали у відповідь щоб начальство не бачило?
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25.04.2021 08:25 Відповісти
+6
Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5633
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25.04.2021 08:27 Відповісти
+5
сєпарню потрібно було таки ривітати.

Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8176
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25.04.2021 08:36 Відповісти
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Хоч дулю показали у відповідь щоб начальство не бачило?
показати весь коментар
25.04.2021 08:25 Відповісти
Сутки на Донбассе прошли без потерь, оккупанты 9 раз нарушили режим прекращения огня, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 5633
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25.04.2021 08:27 Відповісти
Цікаво мені, цей дебіл буде воювати за руссскій мір?
Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4424
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25.04.2021 08:31 Відповісти
Хто це?
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25.04.2021 10:30 Відповісти
сєпарню потрібно було таки ривітати.

Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8176
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25.04.2021 08:36 Відповісти
Свино-собаки в одной гифке:
Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 9710
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25.04.2021 09:05 Відповісти
Як задовбала ця пліснява маніпуляція з "режимом тиші".
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь!
Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 8647
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25.04.2021 09:55 Відповісти
Пару років тому писали щодня про знищених і пошкоджених окупантів. Нещодавно ще писали про вогонь у відповідь на ворожі обстріли. Тепер й цього немає?
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25.04.2021 10:33 Відповісти
Зашёл на офиц страницу штаба ООС, там каждый день девушка-робот без эмоций со стеклянным выражением лица рассказывает про обстрелы и заканчивает словами "... та дотримуються режиму припинення вогню. Слава Украïнi!".
Но извините меня - давать себя безнаказанно обстреливать - это не слава, это великий позор!
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25.04.2021 10:38 Відповісти
На відео з Лондона де зафіксований Чепіга, дуже дуже схожий на того кого засняли на Франка де підірвали Шеремета, вот так вот
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25.04.2021 12:18 Відповісти
ОТУ "Північ" у фейсбуці повідомило про загибель сьогодні нашого воїна.
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25.04.2021 14:46 Відповісти
 
 