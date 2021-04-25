Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

За суботу, 24 квітня, на Донбасі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.

Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.

Зокрема, як зазначається, неподалік населеного пункту Водяне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.

Біля населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїцьке окупанти вели вогонь із ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.

Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.

Бойових втрат серед наших захисників немає.

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Станом на 7:00 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.

Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.

"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.