Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС
За суботу, 24 квітня, на Донбасі зафіксували 9 порушень режиму припинення вогню, бойових втрат серед українських військовослужбовців немає.
Як передає Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні пресцентру штабу ООС.
Зокрема, як зазначається, неподалік населеного пункту Водяне окупанти відкривали вогонь із мінометів 120-го і 82-го калібрів, гранатометів різних систем і стрілецької зброї.
Поблизу Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції українських захисників із підствольних гранатометів і стрілецької зброї.
Біля населених пунктів Новгородське, Лебединське та Троїцьке окупанти вели вогонь із ручних і станкових протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї.
Про дії збройних формувань Російської Федерації українська сторона СЦКК повідомила представникам ОБСЄ.
Бойових втрат серед наших захисників немає.
Станом на 7:00 25 квітня зафіксовано 1 порушення режиму припинення вогню.
Біля Пісків ворог застосував ручні протитанкові гранатомети і стрілецьку зброю.
"Українські військовослужбовці продовжують контролювати ситуацію у районі проведення операції Об'єднаних сил і дотримуються режиму припинення вогню", - сказано в повідомленні.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Захисники наші, рідненькі, бережи вас Господь!
Но извините меня - давать себя безнаказанно обстреливать - это не слава, это великий позор!