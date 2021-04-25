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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померла 231 людина, зафіксовано 7 930 нових випадків інфікування, 6 574 людини одужали

В Україні за добу від COVID-19 померла 231 людина, зафіксовано 7 930 нових випадків інфікування, 6 574 людини одужали

Станом на неділю, 25 квітня, в Україні виявлено ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зафіксовано смерть 231 хворого.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

За його словами, зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19.

Також за минулу добу:

госпіталізовано - 3 688 осіб;

летальних випадків - 231;

одужали - 6 574;

зроблено тестувань - 54 270 (зокрема методом ПЛР - 26 432, методом ІФА - 6 316, експрес-тестами на антиген - 21 522).

Читайте також: У світі зробили понад мільярд щеплень проти COVID-19, 58% вакцин отримали жителі трьох країн

За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.

За весь час пандемії в Україні:

захворіли - 2 025 271 особа;

одужали - 1 572 528;

летальних випадків - 42 323;

зроблено ПЛР-тестів - 9 240 911.

Також повідомляється, що 24 квітня в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 4 531 особа. Загалом від початку кампанії - 526 916.

Станом на вчора в лист очікування вакцинації записалися 490 640 осіб.

Читайте також: Епіфаній закликав надягати маски і дотримуватися дистанції під час богослужінь на Великдень

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Госпіталізацій багато хоч і субота
А це головний показник

Яка може бути мова про спад, плато чи послаблення карантину
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25.04.2021 08:52 Відповісти
+4
Прошу не_відміняти режим "червоної зони" і не_скасовувати спецперепустках в міському транспорті м.Києва!
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфнкції
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25.04.2021 08:54 Відповісти
+3
Какая то лажа!!! Только выходной так обязательно смертность снижается вдвое?
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25.04.2021 08:36 Відповісти
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Какая то лажа!!! Только выходной так обязательно смертность снижается вдвое?
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25.04.2021 08:36 Відповісти
Ну да - Стебанов настолько проффесиональный шо не только заболевают в 2 раза меньше, но и клиентов у попов тоже так же. х.з. как он не боится шо за такое мона и на бутылку присесть будет
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25.04.2021 08:40 Відповісти
А сбитийо боинга ракетой и проваленной вакцЫнацией это уже тоже самое или пока еще нет?
В Україні за добу від COVID-19 померла 231 людина, зафіксовано 7 930 нових випадків інфікування, 6 574 людини одужали - Цензор.НЕТ 495
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25.04.2021 10:53 Відповісти
Госпіталізацій багато хоч і субота
А це головний показник

Яка може бути мова про спад, плато чи послаблення карантину
показати весь коментар
25.04.2021 08:52 Відповісти
Прошу не_відміняти режим "червоної зони" і не_скасовувати спецперепустках в міському транспорті м.Києва!
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфнкції
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25.04.2021 08:54 Відповісти
Мракобесие непобедимо
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25.04.2021 09:24 Відповісти
Надо ограничить походы к семейному врачу заболевших- это основной путь к заражению, а также анализы, рентгены, выходы больных в магазин и аптеки. Все остальные меры- туфта, не поможет никак
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25.04.2021 09:31 Відповісти
Дякуючи таким істеричкам, як ви, це все вже обмежено, наразі ані нормально до лікаря не потрапиш, ані рентген з кардіограмою не зробиш з людськими хворобами - чи ви від них всі застраховані?
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25.04.2021 09:48 Відповісти
уважаемый, я то тут причем? К Супрун обращайся с ее реформой
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25.04.2021 10:15 Відповісти
Можно и к Степанову с его курточкой.
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25.04.2021 10:55 Відповісти
Навіть за неї такого не було. як з цими карантинами.
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25.04.2021 11:01 Відповісти
Так, эпидемии еще не было, да и инерция, была. пока все разрушали, ее уже сняли. Но последствия постепенно все мы видим. То ли еще будет. У властей зеленых охоты и способности менять все это нет. Сойдет и так.
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25.04.2021 11:09 Відповісти
Так, Степанов її дружбан, навіть з приводу ковідних шмарклей вони однаково істерять.
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25.04.2021 11:43 Відповісти
Тільки днями був у місті Білгород-Дністровському - там збираються закрити психлікарню, і всіх її пацієнтів відправляють додому. Серед них ті, які являють собою реальну загрозу здоров'ю і самому життю як для себе, так і для оточуючих, бо живуть у своєму особистому світі, і практично не контактують з реальним оточуючим світом. Серед них є люди, які там знаходились по 20 років, тобто майже ціле життя.
Це люди, які можут спокійно відкрити газ, взяти ножа і відрізати комусь голову, чи витягнути з людини кишки, як це два місяці тому зробив один в Одесі - зараз його доправили якраз до психушки на обслідування і реабілітацію.
Але держава, згідно з другим єтапом медреформи, не буде тепер фінансувати постійне знаходження там хворих людей. Тепер, якщо у цієї людини загострення, її туди покладуть максимум на 50 днів, впродовж яких вважається, що їхній стан полегшать, і переведуть у стан реміссії, і потім повернуть додому. На рік на кожного такого пацієнта держава тепер виділяє лише 9 тисяч гривень. Нікого не цікавить. що така людина в одну мить може бути спокійною і лагідною, а вже через хвилину схопиться за сокиру. тІ за поведінку таких осіб тепер будуть відповідати опікуни, в яких, звісно ж, нема медичної освіти, і які тепер не зможуть працювати через те, що повинні будуть постійно контролювати поведінку таких пацієнтів.
Взагалі-то в інших країнах таких хворих віддають у спеціалізовані інтернати чи приюти, але в нас така послуга коштує 12 тисяч гривень на місяць. Зайве казати, що навіть для працюючого на нормальній роботі це немала сума, що вже казати для жителів сіл.
І як з цим всім бути, як вирішувати цю проблему - ніхто наразі не каже.

Тож ходіть по вулиці, і моліться, щоби такий псих не зустрів Вас чи Ваших дітей у момент загострення!
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25.04.2021 11:43 Відповісти
Та найбільше мене бентежить, як знищують сьогодні селян. До лікарень вони потрапити не можуть, їхні діти не можуть нормально навчатись. Мета цього є зрозумілою і не можна цього допустити.
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25.04.2021 11:50 Відповісти
будь-яке ТРИВАЛЕ недотримання соціальної дистанції- великий ризик.

поліклініки..транспорт..магазини..церкви..
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25.04.2021 10:07 Відповісти
Можно воздержаться т церкви? А к больным ковидом нужно направлять медиков домой и анализы дома брать. И сделать для них отдельные рентгены и КТ. А не заставлять переться в поликлинику, надо организовать доставку еды и лекарств. Надо контролировать, чтобы из дома не выходили. Все это требует некоторых усилий, а закрыть все с наилучшим пожеланиями здоровья проще всего.
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25.04.2021 10:21 Відповісти
А чего сам то туда пошёл, если такой умный?
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25.04.2021 11:23 Відповісти
Вроде, спад. Слава Богу
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25.04.2021 10:36 Відповісти
це до масового походу на освячення пасок..
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25.04.2021 11:10 Відповісти
за два тижні відчується..
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25.04.2021 11:10 Відповісти
Супрун все норм делала и ее два года нет. Пандемия фейковая. Вы сами устанавливаете кто болен, а кто нет, кто вам дал такое право?
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25.04.2021 11:21 Відповісти
Вы из секты? Заболел, вызвал медиков, сделали анализ, подключили приложение. Далее отслеживают перемещения. Возят еду и лекарства, если можно без больницы
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25.04.2021 11:52 Відповісти
Вы коронопсихозный? Смешно тестом устанавливать ковид как заболевание. У ковида нет клинической картины, только бестолковый тест. Пандемия тестов, фейковая пандемия
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25.04.2021 12:37 Відповісти
Вирусная пневмония тоже фейковая?
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25.04.2021 12:47 Відповісти
Ляпалка ты койот. Не вступай в дискуссии если ты дилетант, выглядишь полным абсолютным дураком. Пневмонии бывают бактериальные и грибковые и все. Больше никогда не пиши мне и саморазвитием займись. И таких как ты 95%
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25.04.2021 15:17 Відповісти
https://www.smclinic-spb.ru/doctor/pulmonolog/zabolevania/1152-pnevmoniya Основные причины пневмонии - инфекции. По причинному фактору выделяют следующие типы: бактериальная- вызванная патогенными или условно-патогенными бактериями (стафило-, пневмо-, стрептококк, пневмококк, гемофильная палочка); вирусная - вызванная пневмотропными вирусами (коронавирус, грипп, рс-вирус, аденовирус), грибковая - вызвана различными типами грибков (кандида, аспергилл и т.д.). атипичная - вызвана различными видами возбудителей (микоплазма, легионелла, пневмоциста). Кроме того, выделяют неинфекционные варианты пневмонии - аспирационная, застойная, химическая и другие. При них воспаление легочной ткани вызвано неинфекционным агентом, раздражающим альвеолы.
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25.04.2021 15:35 Відповісти
Вирусная пневмония - это https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F пневмония , при которой причиной нарушения газообмена на уровне https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%91%D0%B3%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%B2%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%B0 лёгочных альвеол является воспалительный процесс, вызываемый https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B вирусом или являющийся следствием иммунной реакции организма на вирусhttps://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-:0-3 [3] . Чаще всего вызывается https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8B_%D0%B3%D1%80%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B0 вирусами гриппа , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BD%D0%BE-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 респираторно-синцитиальным вирусом и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81_%D1%87%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BA%D0%B0 человеческим метапневмовирусом https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D1%8F#cite_note-:1-4 [
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25.04.2021 18:13 Відповісти
Хз, какое там у тебя, VW, саморазвитие, но гонор селюковский зашкаливает.
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25.04.2021 18:14 Відповісти
Не словоблудь. И следи за причинно-следственными связями. Википедия и гугл в отношении безобидного вируса ковид - фуфлоисточник, изучи историю изменений в википедии, развивайся
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25.04.2021 19:12 Відповісти
От словоблуда слышу.

Большая медицинская энциклопедия авторитетный источник, а, плоскоземельщик?

В зависимости от инфекционных и паразитарных агентов, вызвавших острую пневмонию, А. П. Казанцев (1979) делит пневмонии на: 1. Бактериальные пневмонии: а) пневмококковые, б) стафилококковые, в) стрептококковые, г) пневмонии, обусловленные прочими бактериальными агентами (Klebsiella, Pseudomonas, Neisseria, Escherichia и др.), д) специфические пневмонии при общих инфекционных болезнях (брюшном тифе, сальмонеллезах, скарлатине), ж) легочные формы зоонозных заболеваний (туляремия, чума, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, сап). 2. Вирусные пневмонии: а) гриппозная, б) парагриппозная, в) аденовирусная, г) респираторно-синцитиально-вирусная, д) пневмонии, обусловленные прочими вирусами (ветряной оспы, кори, герпеса и др.). 3. Орнитозные пневмонии. 4. Риккетсиозные пневмонии (легочные формы ку-лихорадки). 5. Пневмонии, обусловленные микоплазмой. 6. Пневмонии, вызванные грибками (Кандидоз легких, гистоплазмоз легких, аспергиллез, Кокцидиоидоз). 7. Пневмонии, вызванные миграцией гельминтов. 8. Смешанные пневмонии, обусловленные действием нескольких этиологических факторов (вирусно-бактериальные, вирусно-микоплазменные и пр.).
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25.04.2021 19:28 Відповісти
Кум заболел ковидом, тяжко. 46%поражения легких. Вроде выкарабкался.
Сам ходил в больницу каждый день на уколы! Это же сколько он по дороге он заразы распространил?! Что это за Система Здравоохранения такая? Это же есть маразм!
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25.04.2021 13:50 Відповісти
Ничего он не распространил. До этой псевдоэпидемии всегда так лечили, дома сидели в основном и ничего не кололи
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25.04.2021 15:24 Відповісти
 
 