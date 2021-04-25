В Україні за добу від COVID-19 померла 231 людина, зафіксовано 7 930 нових випадків інфікування, 6 574 людини одужали
Станом на неділю, 25 квітня, в Україні виявлено ще майже 8 000 нових випадків коронавірусу COVID-19. Зафіксовано смерть 231 хворого.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
За його словами, зафіксовано 7 930 нових випадків COVID-19.
Також за минулу добу:
госпіталізовано - 3 688 осіб;
летальних випадків - 231;
одужали - 6 574;
зроблено тестувань - 54 270 (зокрема методом ПЛР - 26 432, методом ІФА - 6 316, експрес-тестами на антиген - 21 522).
За добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстровано в Дніпропетровській (1034), Харківській (954), Донецькій (582), Одеській (481) та Київській (441) областях.
За весь час пандемії в Україні:
захворіли - 2 025 271 особа;
одужали - 1 572 528;
летальних випадків - 42 323;
зроблено ПЛР-тестів - 9 240 911.
Також повідомляється, що 24 квітня в Україні щеплення проти COVID-19 отримали 4 531 особа. Загалом від початку кампанії - 526 916.
Станом на вчора в лист очікування вакцинації записалися 490 640 осіб.
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А це головний показник
Яка може бути мова про спад, плато чи послаблення карантину
Оскільки скасування цих обмежень призведе до скупчень людей і подальшого поширення короновірусної інфекції!
Вчора, 24.04.2021 відвідав Богослужіння у Михайлівському Соборі ПЦУ. Людей у Храмі було багато, рекомендований владою режим дистанціювання(1 людина на 10 кв.метрів) не додержувався, 80% були без захисник масок, священнослужителі також проводили службу без масок, скринінг температури людей на вході не проводився, людина цілували ікони, після неї ікону ніхто не витирав, і через кілька хвилин ікону цілувала наступна людина. Єдиний засіб дезинфнкціх фрамі -флакони із дезинфекторами.
Якщо до 02.05.2021. в Києві скасують спецперепустках в міському транспорті - людей без масок у Храмах буде в десятки разів більше, і відповідно, зростуть ризики розповсюдження інфнкції
Це люди, які можут спокійно відкрити газ, взяти ножа і відрізати комусь голову, чи витягнути з людини кишки, як це два місяці тому зробив один в Одесі - зараз його доправили якраз до психушки на обслідування і реабілітацію.
Але держава, згідно з другим єтапом медреформи, не буде тепер фінансувати постійне знаходження там хворих людей. Тепер, якщо у цієї людини загострення, її туди покладуть максимум на 50 днів, впродовж яких вважається, що їхній стан полегшать, і переведуть у стан реміссії, і потім повернуть додому. На рік на кожного такого пацієнта держава тепер виділяє лише 9 тисяч гривень. Нікого не цікавить. що така людина в одну мить може бути спокійною і лагідною, а вже через хвилину схопиться за сокиру. тІ за поведінку таких осіб тепер будуть відповідати опікуни, в яких, звісно ж, нема медичної освіти, і які тепер не зможуть працювати через те, що повинні будуть постійно контролювати поведінку таких пацієнтів.
Взагалі-то в інших країнах таких хворих віддають у спеціалізовані інтернати чи приюти, але в нас така послуга коштує 12 тисяч гривень на місяць. Зайве казати, що навіть для працюючого на нормальній роботі це немала сума, що вже казати для жителів сіл.
І як з цим всім бути, як вирішувати цю проблему - ніхто наразі не каже.
Тож ходіть по вулиці, і моліться, щоби такий псих не зустрів Вас чи Ваших дітей у момент загострення!
поліклініки..транспорт..магазини..церкви..
Большая медицинская энциклопедия авторитетный источник, а, плоскоземельщик?
В зависимости от инфекционных и паразитарных агентов, вызвавших острую пневмонию, А. П. Казанцев (1979) делит пневмонии на: 1. Бактериальные пневмонии: а) пневмококковые, б) стафилококковые, в) стрептококковые, г) пневмонии, обусловленные прочими бактериальными агентами (Klebsiella, Pseudomonas, Neisseria, Escherichia и др.), д) специфические пневмонии при общих инфекционных болезнях (брюшном тифе, сальмонеллезах, скарлатине), ж) легочные формы зоонозных заболеваний (туляремия, чума, бруцеллез, лептоспироз, сибирская язва, сап). 2. Вирусные пневмонии: а) гриппозная, б) парагриппозная, в) аденовирусная, г) респираторно-синцитиально-вирусная, д) пневмонии, обусловленные прочими вирусами (ветряной оспы, кори, герпеса и др.). 3. Орнитозные пневмонии. 4. Риккетсиозные пневмонии (легочные формы ку-лихорадки). 5. Пневмонии, обусловленные микоплазмой. 6. Пневмонии, вызванные грибками (Кандидоз легких, гистоплазмоз легких, аспергиллез, Кокцидиоидоз). 7. Пневмонии, вызванные миграцией гельминтов. 8. Смешанные пневмонии, обусловленные действием нескольких этиологических факторов (вирусно-бактериальные, вирусно-микоплазменные и пр.).
Сам ходил в больницу каждый день на уколы! Это же сколько он по дороге он заразы распространил?! Что это за Система Здравоохранения такая? Это же есть маразм!