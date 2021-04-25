Зеркаль про "Північний потік-2": Геополітична шахівниця активно розігрує не зовсім зрозумілий дебют. На жаль, ми в цій партії не граємо

Події та заяви, що стосуються будівництва газопроводу "Північний потік-2", нагадують шаховий дебют.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль написала на сторінці у фейсбуці.

"Ескалація агресії РФ проти України має різні наслідки. Один із них - миттєва реакція Сенату [США], адже цього тижня комітет із міжнародних відносин підтримав законопроєкт із безпекового партнерства з Україною, що включає питання боротьби з Росією через застосування додаткових санкцій проти 20 компаній та кораблів, задіяних у добудові проєкту "Північний потік-2", - написала вона 23 квітня.

Зеркаль зазначила, що Держдепартамент США упродовж 15 днів має визначитися, чи підпадають ці компанії і кораблі під санкції США, а щоб закон набув чинності, його ще мають підтримати у двох палатах Конгресу, а потім має підписати президент США Джо Байден.

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Сенатор-республіканець Джим Ріш назвав ініціативу своєчасною, а представниця Демократичної партії Джин Шахін наголосила, що захист інтересів США передбачає зупинення будівництва газопроводу.

"Паралельно з цим не дрімають європейські колеги, прем'єр-міністри Польщі і Словенії Матеуш Моравецький і Янез Янша закликали Німеччину вийти з проєкту "Північний потік-2", заявивши, що це дестабілізує Європу. А експосол США в Польщі Деніел Фрід заявив про "загрозу розколу" енергетичного ринку Європи через "Північний потік-2". Геополітична шахівниця зараз дуже активно розігрує ще не зовсім зрозумілий дебют. На жаль, ми в цій партії не граємо, тому можемо тільки активно спостерігати", - додала вона.

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