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Зеркаль про "Північний потік-2": Геополітична шахівниця активно розігрує не зовсім зрозумілий дебют. На жаль, ми в цій партії не граємо

Зеркаль про

Події та заяви, що стосуються будівництва газопроводу "Північний потік-2", нагадують шаховий дебют.

Як передає Цензор.НЕТ, про це радниця голови правління НАК "Нафтогаз України" Олена Зеркаль написала на сторінці у фейсбуці.

"Ескалація агресії РФ проти України має різні наслідки. Один із них - миттєва реакція Сенату [США], адже цього тижня комітет із міжнародних відносин підтримав законопроєкт із безпекового партнерства з Україною, що включає питання боротьби з Росією через застосування додаткових санкцій проти 20 компаній та кораблів, задіяних у добудові проєкту "Північний потік-2", - написала вона 23 квітня.

Зеркаль зазначила, що Держдепартамент США упродовж 15 днів має визначитися, чи підпадають ці компанії і кораблі під санкції США, а щоб закон набув чинності, його ще мають підтримати у двох палатах Конгресу, а потім має підписати президент США Джо Байден.

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Сенатор-республіканець Джим Ріш назвав ініціативу своєчасною, а представниця Демократичної партії Джин Шахін наголосила, що захист інтересів США передбачає зупинення будівництва газопроводу.

"Паралельно з цим не дрімають європейські колеги, прем'єр-міністри Польщі і Словенії Матеуш Моравецький і Янез Янша закликали Німеччину вийти з проєкту "Північний потік-2", заявивши, що це дестабілізує Європу. А експосол США в Польщі Деніел Фрід заявив про "загрозу розколу" енергетичного ринку Європи через "Північний потік-2". Геополітична шахівниця зараз дуже активно розігрує ще не зовсім зрозумілий дебют. На жаль, ми в цій партії не граємо, тому можемо тільки активно спостерігати", - додала вона.

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Автор: 

Північний потік (2476) Зеркаль Олена (291)


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Топ коментарі
+11
Пакт Молотова Рибентропа досі діє,ні чого дивного,як і у 1939 році німецькі нацисти ділять Європу з росіянськими рашистами.
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25.04.2021 09:43 Відповісти
+10
слишком оптимистично...просто германия хочет быть газовым хабом,а остальные европы -не хотят.
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25.04.2021 09:44 Відповісти
+10
Нарид захотел жить в бенясуеле. Кто может ему помешать???? Кто пустит бенясуельцев в приличный дом???!!!
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25.04.2021 09:46 Відповісти
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Та ваньки гавна вместо мозгов родители прикупили,прижимистые видать были
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25.04.2021 12:32 Відповісти
Ну я ж не продажний, як деякі тролі з ботоферми Мародера, які за два роки ні назу не сказали ні про імпічмент і ні про дострокові. Бо Мародеру Зєля на чолі країни потрібний, як повітря.
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25.04.2021 12:32 Відповісти
Не, ты просто дебил. Зачем на тебя тратиться?
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25.04.2021 12:34 Відповісти
От ти багато разів казав - "зелю геть дострокові", проте твоя "бахіня" в прем'єри цілилась.
А! Знову "жертовна мати" яка бути злягатися будь с ким аби п"ожертвувати собою заради жертовної мети"
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25.04.2021 12:40 Відповісти
Була б Юля не робила свої три походи в уряд, то не знала б і горя. Але Юля йшла у владу, рятувала кожен раз країну і кожен раз отримувала за це собі і своїм близьким на горіхи. Бо працювала чесно і другим не давала красти.
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25.04.2021 12:52 Відповісти
Від її "рятування" країну треба було потім рятувати. Одне "хіхікання" з ху%лом чого стоїло.
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25.04.2021 12:59 Відповісти
Та да. Одна Юля зробила для України більше, ніж усі політики разом узяті і не вкрала ЖОДНОЇ копійчини, Янек це своїм трьорічним аудитом довів. Не навела б вона лад в енергетиці в 2000му, то вже тоді за борги перед Газпромом Україна стала б російським Південно-Західним округом. За це путєн дав вказівку Кучмі її посадити, а Кучма вже репресував і її і її оточення. Її чоловік рік просидів, а свекра взагалі до могили довели. Як кажуть - не зробиш добра, не отримаєш зла.
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25.04.2021 13:26 Відповісти
Ну звісно, а зараз, за твоїх слів, "жертовно рятувальна мати" намагається врятувати країну від табуретки яку ти обрав.
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25.04.2021 14:06 Відповісти
Зєлю привів Пєця з вами, його тролями. Я ж казав.
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25.04.2021 14:22 Відповісти
ти обирав зе-табуретку, а зараз виявляється що ти робив це за вказівкою... Пєті?
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25.04.2021 14:32 Відповісти
Пєця сфальшував перший тур і не залишив мені вибора
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25.04.2021 17:48 Відповісти
😂
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25.04.2021 19:59 Відповісти
Ну як так? Ну навіщо?
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25.04.2021 20:52 Відповісти
Ваня, якби Пєтя фальшував би вибори, президентом був би Пєтя. Навіщо так брехати?
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25.04.2021 20:55 Відповісти
казав вже цьому дебілу іванЮлі, що по доброму, представникам ваної, потрібно його ізолювати, оскільки своїм "розвитком" та непокабелимостью- приносить зворотній ефект... Але, воно не вміє приховувати свою неземну любов до стареньких, клаповухих видр.
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26.04.2021 11:27 Відповісти
Не свисти, 3,14@добол, ты за хрипатого и после выборов тут за него топил.
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25.04.2021 12:31 Відповісти
До осені. Це ж є в архіві Цензора. А ботоферма Мародера про дострокові і слова не сказала за два роки.
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25.04.2021 12:46 Відповісти
Сам обрав табуретки, а зараз вони тобі не подобаються і став завзятим "бойовим смєтуном". Який сенс від твоїх "зелюгетьдострокові".
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25.04.2021 14:12 Відповісти
Вам, тролям з ботоферми, Пєця на давав команду "зєлюгетьдострокові"
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25.04.2021 14:23 Відповісти
Навіть якби не було, такі як ти,знайшли собі президента -табуретку.
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25.04.2021 20:02 Відповісти
Доречі, була б Зєркаль балотувалась на минулих виборах, вона б перемогла. А, якщо буде балотуватись на дострокових, то переможе ще в першому турі.
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25.04.2021 12:30 Відповісти
Ні усе одно подібні до тебе обирали би табуретку.
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25.04.2021 13:14 Відповісти
Не дивуюсь, бо для Мародера принципова Зеркаль - тюремні нари. Я знаю
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25.04.2021 13:27 Відповісти
Ти не дивуєшся з того що голосував за табуретку, то му що ти і голосував за табуретку.
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25.04.2021 13:44 Відповісти
Насправді Пєцє нічого не загрожує, бо українці вдходчиві. Аби він своїми тролями не ділив українське суспільство на ворожі табори
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25.04.2021 13:50 Відповісти
Твоя табуретка зеля він не українец, та більш за все мріє ув'язнити Пороха. Але для тебе для якого "табуреткугетьдострокові" намагання зелі ув'язнити Пороха це добре, а сама "табуретка" це погано. Дивно.
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25.04.2021 13:59 Відповісти
Ага. Зєля хоче Пєцю ув'язнити. А за 2020й Пєця вдвічі збагативсь.
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25.04.2021 14:25 Відповісти
А Юля к 2020 збідніла?
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25.04.2021 19:58 Відповісти
😂 а ти не думав, що вона Петін проект?
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25.04.2021 19:57 Відповісти
Германия мечтает приручить бесноватую рашку и получать выгоду от посредничества между рашкой и остальным миром. Ну это как некоторые владельцы бойцовских пород собак - "смотрите эта бензопила на лапах слушается только меня".
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25.04.2021 11:42 Відповісти
К сожалению, мы в этой партии не играем, поэтому можем только активно наблюдать", - добавила она. Источник: https://censor.net/ru/n3261828

Сегодняшний преЗЕдент только на рояле силен да и то необычным органом. А разыгрывается шахматная партия туда с роялем не берут. Он игрой на рояле может только Украиной управлять, да и то пока беня крышку рояля не опустит.
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25.04.2021 12:34 Відповісти
Наоборот, Орган то обычный а пианист и хозяин Органа весьма необычен. Доктор мимики и "проффессор" мимикрии,академик гнусности. А совсем коротко - гнусавый поц. А за роялем, как говаривал ведущий "необыкновенного концерта", тоже самое.
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25.04.2021 13:26 Відповісти
Заминируйте атомные электростанции и станете активным игроком в вопросе строительства СП2. Пусть тогда Меркель рассказывает зачем она достраивает СП2 всеми фибрами своей немецкой души! Ради чего ЕС так рискует развязать полноценную войну?!
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25.04.2021 13:37 Відповісти
Кто такая зеркаль? Пророк от бени?
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25.04.2021 14:07 Відповісти
Така сама, як і Машка Захарова, тільки не така страшна, не дебільна, миє голову, робить зачиску, не бухає, не нюхає...
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25.04.2021 14:29 Відповісти
раденький, що дурненький. (прибацаний на всю макітру, клянусь рогаликом ТЮльки).
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26.04.2021 11:30 Відповісти
Это не шахматный дебют, а банальная коррупция международного масштаба. Германия в лице высокопоставленных чиновников торгует безопасностью другой страны в своих интересах.
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25.04.2021 16:50 Відповісти
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