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Новини Агресія Росії проти України
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"Чекаємо конкретних дій Берліну". Україна просила у Німеччини озброєння для захисту від Росії, - німецькі ЗМІ

На тлі нещодавнього загострення на Донбасі та концентрації російських військ біля кордонів Україна звернулася до Німеччини з проханням надати сучасне озброєння, зокрема для захисту чорноморського узбережжя від вторгнення Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це пише впливове німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Інформацію журналісти отримали від джерел в Україні та Німеччині.

Газета має у своєму розпорядженні список озброєнь, які Україна запросила в Німеччини. У ньому є компоненти протикорабельних ракет, системи протиповітряної оборони, обладнання для розмінування, а також корвети, які вже були у вжитку.

Офіційний Київ мотивував своє прохання необхідністю мати сучасну оборонну зброю на тлі можливої загрози з боку РФ, зокрема в акваторії Чорного моря.

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Думки про те, чи варто надавати Україні таке озброєння, в Німеччині розділилися, пише FAZ. Джерела газети з української та німецької сторони підтвердили, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас негативно поставився до можливих поставок озброєння Україні. Однак міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер відкрита для такої ідеї, як і Норберт Рьоттген, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу.

"Оскільки Росія загрожує війною, було б неправильно зараз виключати поставку лише оборонних систем озброєнь", - цитує Рьоттгена FAZ.

Оприлюднену виданням інформацію частково підтвердив посол України в Німеччині Андрій Мельник. 24 квітня у своєму твітері він опублікував посилання на статтю FAZ і прокоментував її так: "Breaking! Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний Норберту Рьоттгену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліну".

Breaking‼️
Вперше впливовий 🇩🇪політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до 🇺🇦голосу 🙏🏻Чекаєм на конкретні дії Берліна 👉🏻https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Трохи раніше того ж дня Мельник прокоментував інтерв'ю кандидатки на посаду канцлера Німеччини від партії Зелених Анналени Бербок, у якому вона заявила, що вважає недоцільним говорити зараз про членство України в НАТО через конфлікт із Росією.

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У цьому коментарі український посол також фактично підтвердив, що Київ звертався до Берліну з проханням про надання озброєнь. "На жаль, маємо відмову як щодо надання Києву оборонної зброї, так і щодо НАТО. Це розчаровує", - написав Мельник.

Кандидатка у канцлери від Зелених @ABaerbock дала інтерв‘ю для FAZ
На жаль, маєм відмову як по наданню Києву оборонної зброї, так і по НАТО. Це розчаровує(
Тож час відкинути ілюзії про зміну політики Берліна після виборів і покладатися лише на власні сили👇🏻https://t.co/43RD21m7A8 pic.twitter.com/26dnTTBnMg

— Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Читайте також: Кандидатка у канцлери Німеччини від "Зелених" Бербок не бачить Україну в НАТО через конфлікт із РФ: "Кроки до членства заздалегідь нереальні"

У березні-квітні 2021 року Росія сконцентрувала біля східного кордону України та в Криму рекордну кількість військових і обсяг озброєнь із 2014 року. 22 квітня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про відведення військ.

Автор: 

Німеччина (7535) Мельник Андрій (236)


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Топ коментарі
+48
Теж мені знайшли у кого шось просити,німці таке саме лайно як і росіянці,невже це не зрозуміло?
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25.04.2021 10:27 Відповісти
+42
увы, импотентная Германия не наш союзник.. в лучшем случае, выскажут озабоченность и скажут "Гут! Гут! Владьмирь!".. Украине нужны прямые договора о военно-техническом сотрудничестве с США, Англия, Япония, Южная Корея, Турция..
Связываться и рассчитывать на поддержку продажных немецких или мадьярских чиновников нельзя!
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25.04.2021 10:32 Відповісти
+34
А если не даст - то те, кто сомневаются - убедятся, что немчура - гавно. Как и жабоеды.
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25.04.2021 10:57 Відповісти
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Украине нужно не просить бесплатно современное оружие а просить боеприпасы и технику армии ГДР которая стоит на хранении на базах в отличном состоянии. Я видел такую базу!
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25.04.2021 19:17 Відповісти
Так они бесплатно и не просят. Речь идёт о продаже
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25.04.2021 19:50 Відповісти
ЖУРНАЛИСТ АНТОН ГУРА...говорит...чтобы прекратилась война с россией.....НУЖНО ПЕРЕСТАТЬ ПРОДАВАТЬ РАШЕ ТИТАН который есть только в УКРАИНЕ.
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25.04.2021 19:58 Відповісти
Он не только в Украине есть. На самом деле просьба о оружии не случайно прозвучала именно сейчас. Возможно будет заключена сделка: US перестаёт напрягать немцев с северным потоком в обмен на поставки оружия Украине
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25.04.2021 20:14 Відповісти
да...не понимаю...если лишить рашу поставок титана....значит начнется война...значит войска раши возле УКРАИНЫ....это всего навсего возможность северного потока!!!!Но ГУРА сказал...что газ в Европу берут в УКРАИНЕ!!!!!УКРАИНА ДОБЫВАЕТ до ста миллиардов газа......там были названы цыфры..которые увеличились со времен СССР...ептваюмаму....ну какая же ето НЕЗАВИСИМОСТь...когда раша распоряжается УКРАИНОЙ!!!
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25.04.2021 20:47 Відповісти
УКРАИНЕ НУЖНО СТРОИТЬ СВОЙ СЕВЕРНЫЙ ПОТОК....раша продает европе УКРАИНСКИЙ ГАЗ И НЕФТЬ...так говорит журналист АНТОН ГУРА!!!!!!!!
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25.04.2021 19:56 Відповісти
Да это понятно, откуда в раше свои газ и нефть
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26.04.2021 10:51 Відповісти
фильм Солдаты буффало с хоакином фениксом..танки леопард))
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25.04.2021 20:53 Відповісти
пока немцы будут дупу чисать они все неграми станут..дурачки...гитлер ща плюет на вас..
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25.04.2021 20:52 Відповісти
баба министр обороны то она министр того то того теперь обороны...баба в армии не служившая...глянул фотку ..ппц щеки не бритые...немцы упоротые в край..скоро негр будет там министр((
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25.04.2021 21:04 Відповісти
"Чекаємо конкретних дій Берліну". Україна просила у Німеччини озброєння для захисту від Росії, - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 9451
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25.04.2021 22:02 Відповісти
https://defence-ua.com/news/v_5_6_raziv_deshevshe_za_zrk_patriot_kb_pivdenne_predstavilo_novu_universalnu_zrs_kilchen_z_dalnistju_do_280_km_video-3505.html

https://defence-ua.com/minds_and_ideas/novij_vinischuvach_jas_39cd_gripen_saab_znovu_proponuje_jogo_horvatiji_a_ukrajina_sche_viznachajetsja-1613.html

https://thepage.ua/ua/news/grifon-dlya-zsu-yak-********-planuye-zminyuvati-bojovu-aviaciyu

- 2 года назад 73% предстаителей мудрогонарида намудрили так шо теперь непонятно как
выкручиваться - оставить нельзя сместить ...... ни прогнать ни подчинятся зелёным нельзя
- начнём гнать "брат" воспользуется хаосом не прогнать воспользуется предательством.
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26.04.2021 07:36 Відповісти
Гелікоптер Мі-2МСБ став "мисливцем" на БПЛА: в ДНДІ провели випробування https://defence-ua.com/news/gelikopter_mi_2msb_stav_mislivtsem_na_bpla_v_dndi_proveli_viprobuvannja-3506.html
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26.04.2021 08:51 Відповісти
"Чекаємо конкретних дій Берліну". Україна просила у Німеччини озброєння для захисту від Росії, - німецькі ЗМІ - Цензор.НЕТ 3536
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26.04.2021 10:22 Відповісти
Украина повторит историю УНР, те тоже у немцев просили, а сами посады делили и воровали.
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26.04.2021 12:25 Відповісти
если колоссальная милитаризация российского крыма , калининградской области и прямая угроза в ближайшее время аншлюса белоруси , не вызывает беспокойства в европе , не желают продать вооружение тем кто мог бы защитить себя и их задницу ( вторично , начиная с 2014 - отказ в продаже бронетранспортеров ) , надеются "договориться " , а потом "лягут " под рашку или вновь завизжат , как в 1940 " , Америка , спаси наши ж..... до чего ж продажные эти " мудрые " государственные мужи .....
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21.05.2021 07:08 Відповісти
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