"Чекаємо конкретних дій Берліну". Україна просила у Німеччини озброєння для захисту від Росії, - німецькі ЗМІ

На тлі нещодавнього загострення на Донбасі та концентрації російських військ біля кордонів Україна звернулася до Німеччини з проханням надати сучасне озброєння, зокрема для захисту чорноморського узбережжя від вторгнення Росії.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "НВ", про це пише впливове німецьке видання Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ). Інформацію журналісти отримали від джерел в Україні та Німеччині.

Газета має у своєму розпорядженні список озброєнь, які Україна запросила в Німеччини. У ньому є компоненти протикорабельних ракет, системи протиповітряної оборони, обладнання для розмінування, а також корвети, які вже були у вжитку.

Офіційний Київ мотивував своє прохання необхідністю мати сучасну оборонну зброю на тлі можливої загрози з боку РФ, зокрема в акваторії Чорного моря.

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Думки про те, чи варто надавати Україні таке озброєння, в Німеччині розділилися, пише FAZ. Джерела газети з української та німецької сторони підтвердили, що міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас негативно поставився до можливих поставок озброєння Україні. Однак міністр оборони ФРН Аннегрет Крамп-Карренбауер відкрита для такої ідеї, як і Норберт Рьоттген, голова зовнішньополітичного комітету Бундестагу.

"Оскільки Росія загрожує війною, було б неправильно зараз виключати поставку лише оборонних систем озброєнь", - цитує Рьоттгена FAZ.

Оприлюднену виданням інформацію частково підтвердив посол України в Німеччині Андрій Мельник. 24 квітня у своєму твітері він опублікував посилання на статтю FAZ і прокоментував її так: "Breaking! Вперше впливовий німецький політик, член президії ХДС, голова комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний Норберту Рьоттгену, що дослухався до голосу України. Чекаємо на конкретні дії Берліну".

Breaking‼️

Вперше впливовий 🇩🇪політик, член президії ХДС, голова Комітету у закордонних справах Бундестагу Норберт Рьоттген підтримав ідею надання Україні оборонної зброї! Вдячний @n_roettgen, що дослухався до 🇺🇦голосу 🙏🏻Чекаєм на конкретні дії Берліна 👉🏻https://t.co/aVX85jUkLk pic.twitter.com/xW5DarGYUV — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

Трохи раніше того ж дня Мельник прокоментував інтерв'ю кандидатки на посаду канцлера Німеччини від партії Зелених Анналени Бербок, у якому вона заявила, що вважає недоцільним говорити зараз про членство України в НАТО через конфлікт із Росією.

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У цьому коментарі український посол також фактично підтвердив, що Київ звертався до Берліну з проханням про надання озброєнь. "На жаль, маємо відмову як щодо надання Києву оборонної зброї, так і щодо НАТО. Це розчаровує", - написав Мельник.

Кандидатка у канцлери від Зелених @ABaerbock дала інтерв‘ю для FAZ

На жаль, маєм відмову як по наданню Києву оборонної зброї, так і по НАТО. Це розчаровує(

Тож час відкинути ілюзії про зміну політики Берліна після виборів і покладатися лише на власні сили👇🏻https://t.co/43RD21m7A8 pic.twitter.com/26dnTTBnMg — Andrij Melnyk (@MelnykAndrij) April 24, 2021

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У березні-квітні 2021 року Росія сконцентрувала біля східного кордону України та в Криму рекордну кількість військових і обсяг озброєнь із 2014 року. 22 квітня глава Міноборони РФ Сергій Шойгу заявив про відведення військ.