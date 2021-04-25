За добу у ЗСУ зареєстровано 22 нові випадки COVID-19, шістьох осіб госпіталізовано
Станом на 10:00 25 квітня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 815 осіб.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ.
Загалом за час пандемії одужали 22 486 осіб, летальних випадків - 77. На ізоляції, зокрема самоізоляції, перебувають 388 осіб.
За минулу добу зареєстровано 22 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб.
Від початку вакцинації у Збройних силах України 43 859 осіб отримали 1 дозу вакцини, зокрема 3 137 військових медиків.
За минулу добу проти COVID-19 щеплено 21 особу.
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показати весь коментар25.04.2021 11:27 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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