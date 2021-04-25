УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
11507 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України Коронавірус і карантин
349 2

За добу у ЗСУ зареєстровано 22 нові випадки COVID-19, шістьох осіб госпіталізовано

За добу у ЗСУ зареєстровано 22 нові випадки COVID-19, шістьох осіб госпіталізовано

Станом на 10:00 25 квітня у Збройних силах України на гостру респіраторну хворобу COVID-19 хворіє 1 815 осіб.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі командування Медичних сил ЗСУ.

Загалом за час пандемії одужали 22 486 осіб, летальних випадків - 77. На ізоляції, зокрема самоізоляції,  перебувають 388 осіб.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померла 231 людина, зафіксовано 7 930 нових випадків інфікування, 6 574 людини одужали

За минулу добу зареєстровано 22 нові випадки захворювання на гостру респіраторну хворобу COVID-19. З них в установи охорони здоров'я госпіталізовано 6 осіб.

Від  початку вакцинації у Збройних силах України 43 859 осіб отримали 1 дозу вакцини, зокрема 3 137 військових медиків.

За минулу добу проти COVID-19 щеплено 21 особу.

Автор: 

карантин (18172) ЗСУ (7723) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Швидкого одужання нашим захисникам.
показати весь коментар
25.04.2021 11:27 Відповісти
 
 