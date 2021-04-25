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Новини
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Позиції Кремля та Абу-Дабі могли вплинути на швидкий розвал футбольної Суперліги, - Süddeutsche Zeitung

Позиції Кремля та Абу-Дабі могли вплинути на швидкий розвал футбольної Суперліги, - Süddeutsche Zeitung

Лондонський футбольний клуб "Челсі", яким володіє російський олігарх Роман Абрамович, міг вийти із проєкту нового турніру - Суперліги - через позицію Кремля, який виступив проти, щоб не залишити без престижного змагання санкт-петербурзький "Зеніт" і "Газпром", який ним володіє.

Як передає Цензор.НЕТ, таке твердження міститься в публікації німецької газети Süddeutsche Zeitung.

Про створення нового європейського клубного турніру, в якому мали брати участь провідні команди континенту, було оголошено 18 квітня. Вже 21 квітня проєкт було припинено. "Челсі" мав стати одним із 12 клубів, які започаткували змагання. Однак команда майже відразу покинула турнір, причому про її вихід із проєкту було повідомлено одним із перших, пише Радіо Свобода.

Біля стадіону команди в Лондоні відбулась акція протесту уболівальників, її показували російські державні канали. Клуб оприлюднив заяву, в якій сказано, що керівництво команди і її власник - Роман Абрамович - шкодують про участь у проєкті.

У тексті німецької газети стверджується, без зазначення джерел, що Абрамович отримав "недвозначний натяк" із Кремля щодо того, що Суперліга "не відповідає інтересам Вітчизни". Державний "Газпром" - спонсор Ліги чемпіонів, замість якої мали створити новий турнір.

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Монополія володіє санкт-петербурзьким "Зенітом", участь якого в Суперлізі була б вкрай малоймовірною. Стверджується, що мільярдер не захотів сваритися через футбол із президентом Росії Володимиром Путіним.

"Челсі" - одна з двох команд, чия швидка відмова від участі визначила розвал проєкту, стверджується в тексті. Другий клуб - "Манчестер Сіті" - міг відмовитися від Суперліги після того, як  брат шейха Абу-Дабі, який ним володіє, дізнався, що гроші в проєкт вклала Саудівська Аравія, з якою власник, як стверджується, не захотів асоціюватися.

Джерело цього твердження також не наводиться, як і коментарі представників "Челсі", "Манчестер Сіті", їхніх власників та інших згаданих у тексті персон і компаній.

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Раніше шість англійських клубів заявили, що не братимуть участі у Європейській суперлізі, про створення якої було оголошено лише напередодні. 19 квітня 12 провідних клубів Англії, Іспанії та Італії оголосили про створення нового турніру - Суперліги Європи (ESL).

Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА), який проводить головні європейські клубні турніри, Лігу чемпіонів і Лігу Європи, розкритикував ідею запуску нової ліги.

Міжнародна федерація футболу (ФІФА) раніше повідомляла, що не визнає цей турнір, а гравцям, які в ньому братимуть участь, можуть заборонити грати в чемпіонатах світу.

У неділю погрозу відстороненням повторили і в УЄФА. Там зазначили, що гравців, які виступатимуть у ESL відсторонять від змагань на національному європейському або світовому рівні і можуть позбавити можливості виступати за національні збірні.

Не схвалив ідею створення закритого футбольного турніру і прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон.

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Автор: 

Абрамович Роман (186) кремль (531) УЄФА (151) футбол (1589)


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Топ коментарі
+5
То що, виходить, що Чеферін і надалі рекламуватиме газпук?
Якщо це все правда...

Одна радість: газпуковий шальке вилетів в Бундес2...
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25.04.2021 11:44 Відповісти
+4
Позиции Кремля и Абу-Даби могли повлиять на быстрый развал футбольной Суперлиги, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1130 Яка сумна новина
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25.04.2021 12:15 Відповісти
+4
Лапша. Проект суперліги - це проект, що дескримінує футбол як такий.
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25.04.2021 12:32 Відповісти
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То що, виходить, що Чеферін і надалі рекламуватиме газпук?
Якщо це все правда...

Одна радість: газпуковий шальке вилетів в Бундес2...
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25.04.2021 11:44 Відповісти
Позиции Кремля и Абу-Даби могли повлиять на быстрый развал футбольной Суперлиги, - Süddeutsche Zeitung - Цензор.НЕТ 1130 Яка сумна новина
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25.04.2021 12:15 Відповісти
нефиг делать! кацапы везде рыло свое свиное суют!
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25.04.2021 12:25 Відповісти
Лапша. Проект суперліги - це проект, що дескримінує футбол як такий.
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25.04.2021 12:32 Відповісти
І що цей факт протирічить тому що кацап своє рило можуть пхати?
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25.04.2021 16:08 Відповісти
Развлечение для слабоумных.
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25.04.2021 12:49 Відповісти
интересно, а как развлекаются не слабоумные?
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26.04.2021 08:28 Відповісти
Нісенітниця.
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25.04.2021 15:28 Відповісти
 
 