За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 531 особу, загалом - 526 916, - Степанов

4 531 особу вакциновано проти COVID-19 за добу 24 квітня в Україні. У лист очікування вакцинації записалися 490 640 осіб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Загалом 526 916 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Кількість захворювань у регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 330 випадків/241 щеплення;

Вінницька область – 119 випадків/240 щеплень;

Волинська область – 228 випадків/171 щеплення;

Дніпропетровська область – 1 034 випадки/237 щеплень;

Донецька область – 582 випадки/200 щеплень;

Житомирська область – 277 випадків/99 щеплень;

Закарпатська – 34 випадки/13 щеплень;

Запорізька область – 252 випадки/79 щеплень;

Івано-Франківська область – 65 випадків/20 щеплень;

Київська область – 441 випадок/293 щеплення;

Кіровоградська область – 186 випадків/154 щеплення;

Луганська область – 52 випадки/45 щеплень;

Львівська область – 294 випадки/101 щеплення;

Миколаївська область – 350 випадків/134 щеплення;

Одеська область – 481 випадок/414 щеплень;

Полтавська область – 187 випадків/97 щеплень;

Рівненська область – 255 випадків/235 щеплень;

Сумська область – 409 випадків/5 щеплень;

Тернопільська область – 220 випадків/47 щеплень;

Харківська область – 954 випадки/754 щеплення;

Херсонська область – 225 випадків/145 щеплень;

Хмельницька область – 341 випадок/227 щеплень;

Черкаська область – 247 випадків/218 щеплень;

Чернівецька область – 115 випадків/164 щеплення;

Чернігівська область – 252 випадки/198 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.