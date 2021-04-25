За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 531 особу, загалом - 526 916, - Степанов
4 531 особу вакциновано проти COVID-19 за добу 24 квітня в Україні. У лист очікування вакцинації записалися 490 640 осіб.
Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
Загалом 526 916 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).
Кількість захворювань у регіонах на добу і кількість щеплень:
м. Київ – 330 випадків/241 щеплення;
Вінницька область – 119 випадків/240 щеплень;
Волинська область – 228 випадків/171 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 034 випадки/237 щеплень;
Донецька область – 582 випадки/200 щеплень;
Житомирська область – 277 випадків/99 щеплень;
Закарпатська – 34 випадки/13 щеплень;
Запорізька область – 252 випадки/79 щеплень;
Івано-Франківська область – 65 випадків/20 щеплень;
Київська область – 441 випадок/293 щеплення;
Кіровоградська область – 186 випадків/154 щеплення;
Луганська область – 52 випадки/45 щеплень;
Львівська область – 294 випадки/101 щеплення;
Миколаївська область – 350 випадків/134 щеплення;
Одеська область – 481 випадок/414 щеплень;
Полтавська область – 187 випадків/97 щеплень;
Рівненська область – 255 випадків/235 щеплень;
Сумська область – 409 випадків/5 щеплень;
Тернопільська область – 220 випадків/47 щеплень;
Харківська область – 954 випадки/754 щеплення;
Херсонська область – 225 випадків/145 щеплень;
Хмельницька область – 341 випадок/227 щеплень;
Черкаська область – 247 випадків/218 щеплень;
Чернівецька область – 115 випадків/164 щеплення;
Чернігівська область – 252 випадки/198 щеплень.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.
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Що там зазвичай кажуть про сир і мишоловку?
И так мизерные темпы вакцинации становятся вообще микроскопическими...
насправді, я був знайомий з жінкою на ім'я Юлія Супрун
тому і сплутав
надо вакцинировать минимум 100'000 человек в день!
...
Сколько лет будут прививать ?