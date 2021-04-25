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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 531 особу, загалом - 526 916, - Степанов

За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 531 особу, загалом - 526 916, - Степанов

4 531 особу вакциновано проти COVID-19 за добу 24 квітня в Україні. У лист очікування вакцинації записалися 490 640 осіб.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці  повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

Загалом 526 916 осіб щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу - 526 914 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) - 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном).

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Кількість захворювань у регіонах на добу і кількість щеплень:

м. Київ – 330 випадків/241 щеплення;
Вінницька область – 119 випадків/240 щеплень;
Волинська область – 228 випадків/171 щеплення;
Дніпропетровська область – 1 034 випадки/237 щеплень;
Донецька область – 582 випадки/200 щеплень;
Житомирська область – 277 випадків/99 щеплень;
Закарпатська – 34 випадки/13 щеплень;
Запорізька область – 252 випадки/79 щеплень;
Івано-Франківська область – 65 випадків/20 щеплень;
Київська область – 441 випадок/293 щеплення;
Кіровоградська область – 186 випадків/154 щеплення;
Луганська область – 52 випадки/45 щеплень;
Львівська область – 294 випадки/101 щеплення;
Миколаївська область – 350 випадків/134 щеплення;
Одеська область – 481 випадок/414 щеплень;
Полтавська область – 187 випадків/97 щеплень;
Рівненська область – 255 випадків/235 щеплень;
Сумська область – 409 випадків/5 щеплень;
Тернопільська область – 220 випадків/47 щеплень;
Харківська область – 954 випадки/754 щеплення;
Херсонська область – 225 випадків/145 щеплень;
Хмельницька область – 341 випадок/227 щеплень;
Черкаська область – 247 випадків/218 щеплень;
Чернівецька область – 115 випадків/164 щеплення;
Чернігівська область – 252 випадки/198 щеплень.

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Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей і міста Севастополь відсутні.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Степанов Максим (2198) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+2
Обіцяють з червня майже вдвічі підняти тарифи чи не на всі комунальні послуги (електроенергія, тепло, гаряча вода). Газ прямує до 20 гривень. Але вакцина безкоштовна.

Що там зазвичай кажуть про сир і мишоловку?
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25.04.2021 11:41 Відповісти
+2
Незабаром по прізвищам вакцинованих перераховуватимуть, задля більшого пафосу.
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25.04.2021 11:53 Відповісти
+2
В то время, когда для положительного результата
надо вакцинировать минимум 100'000 человек в день!
...
За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 531 особу, загалом - 526 916, - Степанов - Цензор.НЕТ 3443
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25.04.2021 12:09 Відповісти
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Обіцяють з червня майже вдвічі підняти тарифи чи не на всі комунальні послуги (електроенергія, тепло, гаряча вода). Газ прямує до 20 гривень. Але вакцина безкоштовна.

Що там зазвичай кажуть про сир і мишоловку?
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25.04.2021 11:41 Відповісти
это имеет какое то отношение к прививкам? или абы-что, абы-где написать?
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25.04.2021 16:50 Відповісти
А что случилось вчера?? Был постный день? Или из за чего вакцинировано в три раза меньше людей чем обычно??
И так мизерные темпы вакцинации становятся вообще микроскопическими...
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25.04.2021 11:48 Відповісти
Незабаром по прізвищам вакцинованих перераховуватимуть, задля більшого пафосу.
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25.04.2021 11:53 Відповісти
Похоже статью писали в авторском цехе 95 квартала.
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25.04.2021 12:04 Відповісти
вихідні, українці відпочивають і вірусу дають відпочити.
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25.04.2021 12:24 Відповісти
але "доктор Смерть" - то Юлія Супрун, глядіть не переплутайте!
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25.04.2021 11:53 Відповісти
Сорри, вона Уляна.
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25.04.2021 12:02 Відповісти
це як Анна і Ганна. для декого це одне і те саме.
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25.04.2021 12:25 Відповісти
точно
насправді, я був знайомий з жінкою на ім'я Юлія Супрун
тому і сплутав
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25.04.2021 12:51 Відповісти
это кто такая, сводная сестра? Ульяна и Юля два разных имени...
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25.04.2021 16:52 Відповісти
4500 вакцынировали.статей в сми больше.95 квартал.
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25.04.2021 11:55 Відповісти
В то время, когда для положительного результата
надо вакцинировать минимум 100'000 человек в день!
...
За минулу добу в Україні вакциновано проти коронавірусу 4 531 особу, загалом - 526 916, - Степанов - Цензор.НЕТ 3443
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25.04.2021 12:09 Відповісти
і наче вакцини вже достатньо. а віз і нині там. фігня ще у тому, що лікарям за вихід у вихідні теж платити треба, а вони виходять ізза 30 доз. це розбазарювання бабла.
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25.04.2021 12:27 Відповісти
С такими темпами еще двадцать три годика надо... Ха!
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25.04.2021 12:38 Відповісти
В Киеве сейчас более 3,5 млн. жителей.
Сколько лет будут прививать ?
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25.04.2021 13:24 Відповісти
не помню кто, или министр, или очень главный врач давали 100% - ю гарантию что привитые точно в реанимацию не попадут! интересно кто им сказал? я знаю двоих кто после прививки очутился в реанимации, как то не хочется чтоб этот "мизирный" процент выпал именно на тебя...
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25.04.2021 16:56 Відповісти
... то что двинешь "кони" им то все равно...
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25.04.2021 16:57 Відповісти
 
 