COVID-19 у Києві: за добу - 30 летальних випадків, виявили 330 нових заражень

За минулу добу, 24 квітня, у столиці України підтверджено 330 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Плюс 330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 191 495)", - зазначив Кличко.

За його інформацією, захворіли 178 жінок віком від 18 до 81 року, 140 чоловіків віком від 18 до 80 років, 8 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 4 хлопчики від 5 до 12 років.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі (67), Подільському (61) та Оболонському (46).

Він додав, що за добу госпіталізовано 60 хворих із коронавірусом, 184 людини госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Мер столиці повідомив, що за минулу добу в Києві зареєстрували 30 летальних випадків через коронавірус (загалом 4 445). Водночас одужали 65 осіб, а загалом від початку пандемії - 119 802.

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