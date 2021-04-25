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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19 у Києві: за добу - 30 летальних випадків, виявили 330 нових заражень

COVID-19 у Києві: за добу - 30 летальних випадків, виявили 330 нових заражень

За минулу добу, 24 квітня, у столиці України підтверджено 330 випадків зараження коронавірусом COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це на сторінці у фейсбуці повідомив мер Києва Віталій Кличко.

"Плюс 330 підтверджених випадків захворювання на коронавірус (загалом 191 495)", - зазначив Кличко.

За його інформацією, захворіли 178 жінок віком від 18 до 81 року, 140 чоловіків віком від 18 до 80 років, 8 дівчаток від 8 місяців до 17 років і 4 хлопчики від 5 до 12 років.

Кличко зазначив, що найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі (67), Подільському (61) та Оболонському (46).

Він додав, що за добу госпіталізовано 60 хворих із коронавірусом, 184 людини госпіталізовано з підозрою на COVID-19 і пневмоніями.

Мер столиці повідомив, що за минулу добу в Києві зареєстрували 30 летальних випадків через коронавірус (загалом 4 445). Водночас одужали 65 осіб, а загалом від початку пандемії - 119 802.

Читайте також: В Україні за добу від COVID-19 померла 231 людина, зафіксовано 7 930 нових випадків інфікування, 6 574 людини одужали

Автор: 

карантин (18172) Київ (19796) Кличко Віталій (3537) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Медицина на выходных..Тоже люди.Трупы будут оформлять понедельником -вторником.
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25.04.2021 12:00 Відповісти
Вакцинуйтесь скоріше. Планета потребує очищення від ідіотів.
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25.04.2021 12:08 Відповісти
Чем вакцинироваться, выбор есть?
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25.04.2021 12:12 Відповісти
Все наливається з однієї діжки.
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25.04.2021 13:21 Відповісти
За прошедшие сутки, 24 апреля, в столице Украины подтверждено 330 случаев заражения коронавирусом COVID-19. Источник: https://censor.net/ru/n3261838

А ЧОМУ НЕ ПРИВОДИТИ СТАТИСТИКУ ДО "КОВІДНУ" ?
ТАМ БУДУТЬ ТІЖ САМІ ЦИФРИ МУДРАГЕЛІ, БО ЗАРАЗ ЯК ЩО ЛЮДИНА
ПОМИРАЄ ВІД СРАЧКИ, ЇЙ У ДОКУМЕНТАХ ПИШУТЬ "КОРОНОВІРУС"
Брехати, брехати і ще раз брехати - це девіз короновірусного спектаклю.
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25.04.2021 13:23 Відповісти
 
 