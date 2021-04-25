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Новини Коронавірус і карантин
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Епідзонування України: Одеська область перейшла в "жовту" зону. У "червоній" зоні Київ і 10 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Епідзонування України: Одеська область перейшла в

Станом на 25 квітня у Києві та 15 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 10 областей і місто Київ. Одеська область перейшла з "червоної" в "жовту" зону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "червоній" зоні залишаються Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області та місто Київ.

У "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

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У "жовтій" зоні наразі перебувають вже п'ять областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Херсонська й Одеська.

Епідзонування України: Одеська область перейшла в жовту зону. У червоній зоні Київ і 10 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ 01

Автор: 

карантин (18172) Одеська область (3357) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Вся Україна - давно червона зона. А вони досі у розмальовки граються...
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25.04.2021 12:33 Відповісти
Це правда. Як тільки стала ЗЕленою, червона зона була лише питанням часу. І не тільки в плану ковіду.
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25.04.2021 12:46 Відповісти
Цікаво. Вова вор зараз бухає - в нього бухаловка починається на середину п'ятниці і продовжується цілий тиждень. Хто ж карти розмальовує? Може іскуствєнний буклєт Дія?
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25.04.2021 12:58 Відповісти
Нафік ці таблиці. ПОдавайте карту.
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25.04.2021 13:02 Відповісти
Тим більш таблицю все одно не видно.
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25.04.2021 13:45 Відповісти
Таке враження, що бардак в Україні тільки зростає. Одеська область із червоної зони, перестрибуючи через оранжеву, попадає в жовті, а Львівська, у якої усі показники кращі, залишається в червоній!!!
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25.04.2021 17:27 Відповісти
 
 