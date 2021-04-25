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Епідзонування України: Одеська область перейшла в "жовту" зону. У "червоній" зоні Київ і 10 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА
Станом на 25 квітня у Києві та 15 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 10 областей і місто Київ. Одеська область перейшла з "червоної" в "жовту" зону.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.
Зокрема, в "червоній" зоні залишаються Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області та місто Київ.
У "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.
У "жовтій" зоні наразі перебувають вже п'ять областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Херсонська й Одеська.
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Oleksandr Kovalenko #482680
показати весь коментар25.04.2021 12:33 Відповісти Мені подобається 2 Посилання
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