Епідзонування України: Одеська область перейшла в "жовту" зону. У "червоній" зоні Київ і 10 областей, у 15 областях перевищено рівень госпіталізацій, - МОЗ. ІНФОГРАФІКА

Станом на 25 квітня у Києві та 15 областях України перевищено норми госпіталізації пацієнтів із COVID-19. У "червоній" зоні перебувають 10 областей і місто Київ. Одеська область перейшла з "червоної" в "жовту" зону.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі МОЗ.

Зокрема, в "червоній" зоні залишаються Житомирська, Запорізька, Київська, Львівська, Миколаївська, Полтавська, Сумська, Харківська, Хмельницька, Чернігівська області та місто Київ.

У "помаранчевій" зоні Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Кіровоградська, Луганська, Рівненська, Тернопільська, Черкаська області.

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У "жовтій" зоні наразі перебувають вже п'ять областей: Закарпатська, Івано-Франківська, Чернівецька, Херсонська й Одеська.