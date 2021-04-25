Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе "Українською православною церквою", але є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві

УПЦ МП лише називає себе "Українською православною церквою", але насправді це не так. Вони є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві - в країні-агресорі.

Про це предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Є визнана помісна церква України, а є церква, центр якої розташований на території країни-агресора. Скажіть, на кого ця церква працюватиме? Вони тільки називають себе "Українською православною церквою". Але це насправді не так. Вони є невід'ємною частиною РПЦ. І якщо керівний центр розташований у Москві, то до кого вони будуть прислухатися і чиї вказівки вони виконуватимуть? Вони досі називають війну на сході України "громадянською війною". Вони жодного разу не назвали Росію агресором. І на початку, згадайте, якщо вони навіть не звершували похоронів, то зараз вони вже почали здійснювати поховання наших новітніх героїв-військовослужбовців, які віддали своє життя за кожного з нас, за те, щоб ми мали вільну Україну, щоб ми жили в мирі", - зазначив митрополит Епіфаній.

Читайте також: Усі православні парафії в Україні належать ПЦУ, - Епіфаній

Він також розповів, що періодично здійснює поїздки на схід України, "щоб для себе розуміти і бачити, як живуть люди, в яких умовах, яка їм потрібна духовна підтримка". "Тут, у Києві чи в інших регіонах, особливо на заході України, важко зрозуміти, коли ти не побував на сході, не побачив, що там відбувається насправді", - зазначає митрополит.

Епіфаній також додав, що капелани ПЦУ наразі відіграють дуже важливу роль у духовній підтримці наших військовослужбовців.

"Бо Російська Федерація намагається ширити цей вірус страху не тільки в українському суспільстві, але й серед військовослужбовців. І зараз ми покликані ще більше духовно підтримати наших українських воїнів перед загрозою цієї російської агресії. Вона триває, але зараз ми бачимо, що набирає таких небезпечних обертів. Але я переконаний, що спільними зусиллями – і суспільства, і церкви – ми надихатимемо надалі наших українських славних воїнів, які до кінця відстоюватимуть нашу територіальну цілісність", - підсумував митрополит.

Читайте також: Епіфаній - громадянам України про нові загрози РФ: Не бійтеся! Страх - це лише інструмент, яким агресор хоче підкорити нас