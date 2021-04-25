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Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе "Українською православною церквою", але є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві

Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе

УПЦ МП лише називає себе "Українською православною церквою", але насправді це не так. Вони є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві - в країні-агресорі.

Про це предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній розповів в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Є визнана помісна церква України, а є церква, центр якої розташований на території країни-агресора. Скажіть, на кого ця церква працюватиме? Вони тільки називають себе "Українською православною церквою". Але це насправді не так. Вони є невід'ємною частиною РПЦ. І якщо керівний центр розташований у Москві, то до кого вони будуть прислухатися і чиї вказівки вони виконуватимуть? Вони досі називають війну на сході України "громадянською війною". Вони жодного разу не назвали Росію агресором. І на початку, згадайте, якщо вони навіть не звершували похоронів, то зараз вони вже почали здійснювати поховання наших новітніх героїв-військовослужбовців, які віддали своє життя за кожного з нас, за те, щоб ми мали вільну Україну, щоб ми жили в мирі", - зазначив митрополит Епіфаній.

Читайте також: Усі православні парафії в Україні належать ПЦУ, - Епіфаній

Він також розповів, що періодично здійснює поїздки на схід України, "щоб для себе розуміти і бачити, як живуть люди, в яких умовах,  яка їм потрібна духовна підтримка". "Тут, у Києві чи в інших регіонах, особливо на заході України, важко зрозуміти, коли ти не побував на сході, не побачив, що там відбувається насправді", - зазначає митрополит.

Епіфаній також додав, що капелани ПЦУ наразі відіграють дуже важливу роль у духовній підтримці наших військовослужбовців.

"Бо Російська Федерація намагається ширити цей вірус страху не тільки в українському суспільстві, але й серед військовослужбовців. І зараз ми покликані ще більше духовно підтримати наших українських воїнів перед загрозою цієї російської агресії. Вона триває, але зараз ми бачимо, що набирає таких небезпечних обертів. Але я переконаний, що спільними зусиллями – і суспільства, і церкви – ми надихатимемо надалі наших українських славних воїнів, які до кінця відстоюватимуть нашу територіальну цілісність", - підсумував митрополит.

Читайте також: Епіфаній - громадянам України про нові загрози РФ: Не бійтеся! Страх - це лише інструмент, яким агресор хоче підкорити нас

Автор: 

УПЦ МП (1214) УПЦ КП (235) церква (701) Епіфаній (350) ПЦУ (796)


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Топ коментарі
+37
Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - Цензор.НЕТ 7169
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25.04.2021 12:55 Відповісти
+35
УПЦ МП и РПЦ это неканоническая человеконенавистническая бесноватая секта, которая служила интересам Кремля.. а христианство используется как прикрытие..
а еще у РПЦ проблема с "уставными" документами.. один Томос фальшивый, а второй Томос так и не получили.. Секта, *******!
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25.04.2021 12:58 Відповісти
+18
УПЦ МП, це філія ФСБ в Україні ,розплідник сепарсько-колорадської гидоти "Русского мира" !!! Нах....,за порєбрік !!!)))
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25.04.2021 13:03 Відповісти
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Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - Цензор.НЕТ 7169
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25.04.2021 12:55 Відповісти
УПЦ МП и РПЦ это неканоническая человеконенавистническая бесноватая секта, которая служила интересам Кремля.. а христианство используется как прикрытие..
а еще у РПЦ проблема с "уставными" документами.. один Томос фальшивый, а второй Томос так и не получили.. Секта, *******!
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25.04.2021 12:58 Відповісти
Російська армія та бойовики заходили туди, де був Московський патріархат. Він перестав для мене існувати як Церква. На проповіді оголосив: "Росія на нас напала, а Церква мовчить. Переходимо в Київський патріархат". Парафія підтримала. - https://gazeta.ua/articles/people-and-things-journal/_starosta-kazav-dyakuyemo-za-otcya-garna-lyudina-skoda-tilki-scho-moskal/1020325
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25.04.2021 13:09 Відповісти
РПЦ=КГБ.... вот и вся вера.....
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25.04.2021 13:02 Відповісти
To eсть Москва подписала какую-то капитуляцию "за закрытыми дверями". Отвод войск - из той же категории. Может, был дворцовый переворот какой-то ?
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25.04.2021 13:03 Відповісти
...всё от Бога...
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25.04.2021 13:03 Відповісти
Я-я, нутурліх! Іншалла!
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25.04.2021 13:32 Відповісти
нёт, Зевс не сотворил все, это выдумки рабов - перед Зевсом были Кронос и т.д.
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25.04.2021 13:37 Відповісти
УПЦ МП, це філія ФСБ в Україні ,розплідник сепарсько-колорадської гидоти "Русского мира" !!! Нах....,за порєбрік !!!)))
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25.04.2021 13:03 Відповісти
То троль. Вони ці фейки витягують час від часу. В бан і не парьтесь.
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25.04.2021 13:30 Відповісти
Це так само як із «запитом в німецькі архіви про те, що УПА не воювало проти німці», кацапи носились із фокою документа, тіпа із німецького архіву і їх ніразу не парило, що написаний цей документ був російською мовою!) це дебіли. Вони будуть вірити в любий фейк, котрий проти України.
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25.04.2021 13:35 Відповісти
Стихарь может носит только человек освященный носить стихарь.
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25.04.2021 13:31 Відповісти
Я волію вірити священнику.
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25.04.2021 13:34 Відповісти
"Объясняет, что это разновидность церковной одежды и его могут носить прихожане храма. Опровергает информацию СМИ о том, что Порошенко якобы был в рясе диакона.
- Стихарь для прихожан, и стихарь, который одевают диаконы, похожи. Но это не признак принадлежности к духовенству, - говорит архимандрит Иона."
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25.04.2021 13:36 Відповісти
Про те що то ********** прихвостні досі не знав в України лише Єпіфаній,а тепер вже й він зрозумів.
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25.04.2021 13:05 Відповісти
ПРОСТО СРАВНИТЕ
Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - Цензор.НЕТ 3011 Епифаний об УПЦ МП: Они только называют себя "Украинской православной церковью", но являются неотъемлемой частью РПЦ с руководящим центром в Москве - Цензор.НЕТ 9623
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25.04.2021 13:09 Відповісти
Не всі курильщики погані
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25.04.2021 13:10 Відповісти
Согласен. И сэр Уинстон Черчель тому пример, НО, в данном случае убийца десятков миллионов грузинский урка-трубкокур есть ни что иное, как самое плохое порождение Сатаны.
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25.04.2021 13:16 Відповісти
жирная тварь терроризировала буров, разбомбила сотни тыс. мирных жителей - ахкакойСэр, тьху!!
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25.04.2021 13:39 Відповісти
Ух ты, как вы ненавидите Черчеля. А вот убийцу десятков миллионов людей, создателя ГУЛаГа, союзника гитлеровской Германии, оккупанта и уголовника Джугашвили-Сталина вы боготворите.
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25.04.2021 13:48 Відповісти
союзника маоистского Китая Сралина - не люблю, он в разы хуже Мао - китайцев и так много, а этот мужик мочил совков в сопоставимом количестве в мирное время, напал на финов и прочих и чуть не напал ордами, которые перевешивали если по жестянкам, то у всего мира столько не было, - на Рейх. и **** мне жирного урода любить, если тот на словах ненавидел большевизм, а на деле - лизал жёппу Сралину?
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25.04.2021 16:15 Відповісти
...да...идиотов наплодили "членины-сралины"...
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25.04.2021 14:24 Відповісти
У вас над кроватью портретики Ежова, Ягоды и Берии не висят?
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25.04.2021 14:35 Відповісти
Московський патріархат 2.0 - це винахід Сталіна в часи Другої Світової Війни.
Кровавий диктатор дав їм "томас".
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25.04.2021 13:09 Відповісти
Нема ніякої УПЦ МП...
Є РПЦ в Україні...
А насправді - Церковний відділ ФСБ в Україні...
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25.04.2021 13:25 Відповісти
І цю істину нещодавно визнав сам *****, заявивши об утисках РПЦ в Україні!
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25.04.2021 13:35 Відповісти
Согласен, а автора просил бы уточнить УПЦ МП или отделы ФСБ? На копростане, ни какой религии нет и не было! Быть может Сатаны? Не зря же ведь: красная звезда - символ у свинособак!
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25.04.2021 13:45 Відповісти
Звезда пентаграмма , между прочим масонский символ. Большевички продолжатели масонства, только это называлось построение камуниздма.
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25.04.2021 14:09 Відповісти
Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе "Українською православною церквою", але є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві - Цензор.НЕТ 9541Если не ошибаюсь...
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25.04.2021 15:12 Відповісти
Правильно он говорит, я вот давеча https://infonavigator.com.ua/analitika/na-sajte-pochaevskoj-lavry-byl-opublikovan-fejk-avtorstva-izvestnogo-rossijskogo-neonacista-i-shovinista-ekspert/ статью нашел, кстати цензору должно быть интересно, такое говно нельзя просто так спускать на тормозах, очень плохо заканчивается.
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25.04.2021 13:38 Відповісти
Вот интересно, религиоэные темы спецом поднимаются в то время, когда Украина окружена с 3 сторон армадой войск? И это на фоне заявлений разведки о готовящихся на Пасху провокаций!
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25.04.2021 13:40 Відповісти
Может ещё и задницу не подтирать и не умываться "в то время, когда Украина окружена с 3 сторон армадой войск"?
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25.04.2021 13:51 Відповісти
Попы срутся, но миллионами дохнут почему то не сами

хотя сами визжат о невыносимом наслаждении "принять муки во имя "веры" в газообразное немощное ссущество(которое даже вирус усадил на бутылку)"
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25.04.2021 13:41 Відповісти
Там де РПЦ в Україні стверджує не правду і лицемірить , там не може бути ні віри , ні Бога! Просто політичне угруповання , яким і зробив це об'єднання сталін, Таким воно було створено, таким злобним і залишається до нашого часу.
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25.04.2021 13:46 Відповісти
Згадується цитата з "Дітей капітана Гранта" Жюля Верна: "Це ім'я тільки пишеться Айртон, а вимовляється Бен Джойс"..Іншими словами гундяївська "церква" тільки на папері "УПЦ" (щоб дурити тупе стадо), а фактично сталінське рпц (про приналежність упц мп до рпц написано і в "статуті упц" :пункт 5 першого розділу)
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25.04.2021 13:51 Відповісти
Вера есть ума не надо, но раз уж есть верующие, то надо хотя бы их правильно направлять, Епифаний делает важное дело.
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25.04.2021 13:52 Відповісти
Спеціально для дебілів, яким тут не достатньо фактів
Гиркин: Моя личная охрана состояла из монахов Святогорской Лавры
https://inforesist.org/girkin-priznal-uchastie-monahov-upts-mp-v-voyne-na-donbasse/amp/

Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе "Українською православною церквою", але є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві - Цензор.НЕТ 2327

Епіфаній про УПЦ МП: Вони тільки називають себе "Українською православною церквою", але є невід'ємною частиною РПЦ із керівним центром у Москві - Цензор.НЕТ 8409
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25.04.2021 13:55 Відповісти
Тоже менi Епiфанiй вiдкрив америку!!!!
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25.04.2021 14:04 Відповісти
@UkroDill

Отак живеш все життя атеїстом, але тепер з появою ПЦУ лайкаєш та репостиш твіти
@Epifaniy в надії розповсюдження дійсно української церкви на заміну КДБ-ГРУшному шабашу.
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25.04.2021 15:27 Відповісти
100%
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25.04.2021 20:04 Відповісти
Почему в мире так много христианских течений?
https://www.jw.org/finder?wtlocale=U&docid=502015171&srcid=share
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25.04.2021 20:41 Відповісти
я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти руSSке гундяєвське кривослав`я!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
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25.04.2021 21:45 Відповісти
УПЦ МП -это не украинская Церковь, а вражеская с центром в Москве!
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26.04.2021 06:20 Відповісти
 
 