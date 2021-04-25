Штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним

Штраф за вечірку, яку організував у розпал карантину в центрі Києва Микола Тищенко на честь дня народження дружини, заплатить готель Fairmont, в якому відбувався захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"За це відповідатиме тільки адміністрація готелю та ресторану, Тищенко може лише як людина відповідати за це дійство", - заявив Рубан.

За його словами, на заклад оформили мінімальний штраф, оскільки це перший випадок порушення. А наступного разу штраф зросте до 170 тисяч гривень.

Зазначимо, що на сьогодні мінімальний штраф, передбачений законодавством, становить 34 тисячі грн.

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Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

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