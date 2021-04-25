УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
9074 відвідувача онлайн
Новини
10 278 41

Штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним

Штраф за вечірку

Штраф за вечірку, яку організував у розпал карантину в центрі Києва Микола Тищенко на честь дня народження дружини, заплатить готель Fairmont, в якому відбувався захід.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".

"За це відповідатиме тільки адміністрація готелю та ресторану, Тищенко може лише як людина відповідати за це дійство", - заявив Рубан.

За його словами, на заклад оформили мінімальний штраф, оскільки це перший випадок порушення. А наступного разу штраф зросте до 170 тисяч гривень.

Зазначимо, що  на сьогодні мінімальний штраф, передбачений законодавством, становить 34 тисячі грн.

Читайте також: Скандал із вечіркою у розпал карантину не мав для "слуги народу" Тищенка жодних наслідків, - журналіст Ткач

Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.

Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.

Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.

Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".

Читайте також: "Слуга народу" збереться на засідання фракції: обговорять вечірку Тищенка і візит Шевченка до Лукашенка

Автор: 

карантин (18172) Рубан Олег (113) штраф (1893) Тищенко Микола (353)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+31
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 6281
показати весь коментар
25.04.2021 13:22 Відповісти
+21
И да, зебилушки. Если вы шото так поднакопили и до сих пор не отдали ЗЕбанде, то вот вам.
Бо Тищенкам за шото надо жить.
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 5922
показати весь коментар
25.04.2021 13:26 Відповісти
+20
Лохдаун для лохів. Все правильно.
Чекайте чергового продовження карантину від Шмигла.
показати весь коментар
25.04.2021 13:22 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Лохдаун для лохів. Все правильно.
Чекайте чергового продовження карантину від Шмигла.
показати весь коментар
25.04.2021 13:22 Відповісти
а чого лише від Шмигаля? штрафи - парафія Авакова. Шмигал увів карантин як і у інших країнах.
показати весь коментар
25.04.2021 13:27 Відповісти
Немає карантину. Не може бути карантину без надзвичайного стану.

А поліцаї авакяна не мають дійсних посвідчень і відповідно ніяких повноважень.
показати весь коментар
25.04.2021 15:15 Відповісти
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 6281
показати весь коментар
25.04.2021 13:22 Відповісти
На самом деле очень просто. Собирается очень много глупых, инфантильных и безответственных людей. Общими силами затаскивают животное на крышу потому, что им за это пообещали: кому - кило гречки сразу, кому - теплое парное молоко каждый день, не выходя из дому, но потом. Вуаля. Проходящие мимо дивятся "как эта скотина туда попала"?
А люди?
А люди тоже забыли, что они своими руками корову затащили на крышу, плюются на падающий сверху навоз, но спустя время затащат на крышу новую скотину.
показати весь коментар
25.04.2021 13:48 Відповісти
В точку. Только назвать гомо сапиенс созданий, которых заманили 4000 евро зарплаты язык не повернется.
показати весь коментар
25.04.2021 13:55 Відповісти
насправді там було ще хитріше - вони ж навіть не обіцяли ці 4000. Там було написано десь так -"Зарплата у вчителя має бути 4000 баксів".
показати весь коментар
25.04.2021 15:04 Відповісти
Нормалек так пацаны порешали.

А зебилам надо еще цак на нос прицепить, шоб не баловали. Ну и шоб издалека видно и слышно конченых было.
показати весь коментар
25.04.2021 13:24 Відповісти
ну и про беспилотники на фронт от тищенко за пъянку.
показати весь коментар
25.04.2021 13:24 Відповісти
И да, зебилушки. Если вы шото так поднакопили и до сих пор не отдали ЗЕбанде, то вот вам.
Бо Тищенкам за шото надо жить.
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 5922
показати весь коментар
25.04.2021 13:26 Відповісти
Порошенка нужно срочно посадіть, а то мудринаріт залишиться без заначки!
показати весь коментар
25.04.2021 13:30 Відповісти
по этой-же теме
"Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить "налог". "

и это при том, что у мудака гетманцева тысячи долларов налички, а у его матери сотни тысяч
показати весь коментар
25.04.2021 16:31 Відповісти
какие адекватные бизнесмены будут инвестировать этой мафии деньги?
показати весь коментар
25.04.2021 13:34 Відповісти
Интересно другое, Тищенко фракция слуг урода "наказала" тем, что поручила ему помочь армии, вы можете себе представить, что помощь армии в воюющей стране это "наказание"
показати весь коментар
25.04.2021 13:34 Відповісти
він же ж один з заступників агрохімії... якраз в тему.
показати весь коментар
25.04.2021 14:20 Відповісти
отель? заплатит?
а тут днюхи у фотографов и бровисток - ну будут знать место в котором идиотов не обижают...
показати весь коментар
25.04.2021 13:36 Відповісти
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 8131
показати весь коментар
25.04.2021 13:37 Відповісти
"ДупаякуКім",реально є чим мислити !!!)))
показати весь коментар
25.04.2021 13:41 Відповісти
Дерьмо.
показати весь коментар
25.04.2021 13:38 Відповісти
і вибрали же його кияни Святошинського району...
показати весь коментар
25.04.2021 14:19 Відповісти
В этой стране рабы и господа ! Господа могут все рабам - ничего ! Господам маетки - рабам конуры в бетонных гетто под названием ГОРОД. А господа живут в коттеджах за городом с чистейшим воздухом и плавают на яхтах. А вы рабы горбите и молча дышите в тряпочку !
показати весь коментар
25.04.2021 13:40 Відповісти
Панам хліб,а плебсу видовища !!!)))
показати весь коментар
25.04.2021 13:42 Відповісти
Штраф за вечеринку "слуги народа" Тищенко в разгар карантина заплатит отель, и он будет минимальным - Цензор.НЕТ 9007 От і покарали.
показати весь коментар
25.04.2021 13:41 Відповісти
Таня Лайф, Ви тутоньки?
показати весь коментар
25.04.2021 13:42 Відповісти
Що скучив ,чи як ???)))
показати весь коментар
25.04.2021 13:43 Відповісти
Та хочу щоб прокоментувала. Але в цій темі вона не з'явиться.
показати весь коментар
25.04.2021 13:44 Відповісти
Власник готелю, як і порушник -"слуги", цікаво, якого наріду? Точно, що не того 73% стада, яке їх вибрало.
показати весь коментар
25.04.2021 13:42 Відповісти
Вистава зеленого лялькового балагана триває!!!!))))
показати весь коментар
25.04.2021 13:44 Відповісти
Удивительно, что штраф не из бюджета пенсионного фонда.
показати весь коментар
25.04.2021 13:47 Відповісти
та не подсказывайте ))))
показати весь коментар
25.04.2021 16:58 Відповісти
страна-квартал 95
показати весь коментар
25.04.2021 13:49 Відповісти
Наскление должно понимать, что коля котлета криминальный авторитет, и Зе позволяет ему больше, чем рядовым членам 95 балагана.
показати весь коментар
25.04.2021 13:58 Відповісти
Шапито...
показати весь коментар
25.04.2021 14:26 Відповісти
показати весь коментар
25.04.2021 14:29 Відповісти
тесть скичка лехко поднимет такую сумму в целях дальнейшего продвижения как доциных проектов так и амбиций её альфонса )
показати весь коментар
25.04.2021 14:29 Відповісти
Коля Катлета традиционно отделалась (чи обделалась) "парой лимонов и резиновой женщиной"..
73%ные зебилы должны быть довольны.........., что за нарушение карантина поймали не их - им бы самое справделивое пещерное правосудие по-зелёному вдуло бы по-максимуму
показати весь коментар
25.04.2021 14:31 Відповісти
даешь оружие народу - на закон надежды нет.....
показати весь коментар
25.04.2021 15:00 Відповісти
Парадокс -- приват банк за нарушние
Оштрафовали на 27,2 тыс грн -- прват обанкротился
Бабушку продавала яблоки возле своего дома свои 72 года
Оштрафовали 11.4 тыс грн - высчитывают с пенсии
показати весь коментар
25.04.2021 15:06 Відповісти
Статуетка *** для каждого зебила, должен стать тотемом и размещаться в сакральных местах, прям перед: телевизором, холодильником и портативный на палочке носить в кармане, чтобы на улице все знали, идет гордый зебил.
показати весь коментар
25.04.2021 15:42 Відповісти
 
 