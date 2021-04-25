Штраф за вечірку "слуги народу" Тищенка в розпал карантину заплатить готель, і він буде мінімальним
Штраф за вечірку, яку організував у розпал карантину в центрі Києва Микола Тищенко на честь дня народження дружини, заплатить готель Fairmont, в якому відбувався захід.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомив глава Держпродспоживслужби Олег Рубан в ефірі телеканалу "Україна 24".
"За це відповідатиме тільки адміністрація готелю та ресторану, Тищенко може лише як людина відповідати за це дійство", - заявив Рубан.
За його словами, на заклад оформили мінімальний штраф, оскільки це перший випадок порушення. А наступного разу штраф зросте до 170 тисяч гривень.
Зазначимо, що на сьогодні мінімальний штраф, передбачений законодавством, становить 34 тисячі грн.
Нагадаємо, нардеп "Слуги народу" Микола Тищенко в розпал карантину влаштував пишну вечірку в ресторані київського готелю Fairmont. Поліція відкрила кримінальне провадження.
Пізніше в мережі з'явилися фото і відео з вечірки, яку народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко влаштував 18 квітня на честь дня народження своєї дружини - Алли Баранівської.
Потім ЗМІ оприлюднили відеорепортаж про вечірку "слуги народу" Тищенка: гості без масок, 5 годин святкування і великий салют.
Наприкінці квітня минулого року Тищенко вже потрапляв у подібний скандал під час локдауну в столиці. Журналісти з'ясували, що його ресторан в центрі Києва приймає ВІП-гостей попри карантин. Сам Тищенко пояснив: "У ресторані відбуваються особисті зустрічі. Це такий штаб".
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Чекайте чергового продовження карантину від Шмигла.
А поліцаї авакяна не мають дійсних посвідчень і відповідно ніяких повноважень.
А люди?
А люди тоже забыли, что они своими руками корову затащили на крышу, плюются на падающий сверху навоз, но спустя время затащат на крышу новую скотину.
А зебилам надо еще цак на нос прицепить, шоб не баловали. Ну и шоб издалека видно и слышно конченых было.
Бо Тищенкам за шото надо жить.
"Интересный момент: народным депутатам, в число которых входит Гетманцев, и чиновникам не нужно нести деньги в банк и платить "налог". "
и это при том, что у мудака гетманцева тысячи долларов налички, а у его матери сотни тысяч
а тут днюхи у фотографов и бровисток - ну будут знать место в котором идиотов не обижают...
73%ные зебилы должны быть довольны.........., что за нарушение карантина поймали не их - им бы самое справделивое пещерное правосудие по-зелёному вдуло бы по-максимуму
Оштрафовали на 27,2 тыс грн -- прват обанкротился
Бабушку продавала яблоки возле своего дома свои 72 года
Оштрафовали 11.4 тыс грн - высчитывают с пенсии