Уже 270 тисяч підприємців подали заявки на "карантинну" допомогу у розмірі 8000 гривень

Уже 270 тисяч підприємців і найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8000 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці.

"270 тисяч підприємців і найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Якщо правильно заповнено всі дані, то упродовж 10 днів виплата надійде на рахунок. Це вже вдруге за пів року уряд запускає безпрецедентний для України пакет прямих виплат для бізнесу та людей", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, паралельно з цим КМУ активно працює, щоб підприємці отримали доступ до "дешевих грошей". Щодо результатів програм пільгового кредитування: за програмою доступних кредитів "5-7-9" видали 13,7 тис. кредитів на понад 33,6 млрд грн. Ще за однією програмою доступного кредитування - державні гарантії на портфельній основі - надано 891 кредит на 1,2 млрд грн.

Крім того, Шмигаль додав, що влада домовляється з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо відкриття для українського малого та середнього бізнесу програми пільгового кредитування на 100 млн доларів. Йдеться насамперед про експортно-орієнтований бізнес і довгострокове фінансування.

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Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" №1 358-IX Верховна Рада ухвалила 30 березня. Набув чинності він 9 квітня.