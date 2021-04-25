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Новини
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Уже 270 тисяч підприємців подали заявки на "карантинну" допомогу у розмірі 8000 гривень

Уже 270 тисяч підприємців подали заявки на

Уже 270 тисяч підприємців і найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8000 гривень.

Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль написав у фейсбуці.

"270 тисяч підприємців і найманих працівників подали заявки на отримання допомоги від держави у розмірі 8 тисяч гривень. Якщо правильно заповнено всі дані, то упродовж 10 днів виплата надійде на рахунок. Це вже вдруге за пів року уряд запускає безпрецедентний для України пакет прямих виплат для бізнесу та людей", - написав Шмигаль.

За словами прем'єра, паралельно з цим КМУ активно працює, щоб підприємці отримали доступ до "дешевих грошей". Щодо результатів програм пільгового кредитування: за програмою доступних кредитів "5-7-9" видали 13,7 тис. кредитів на понад 33,6 млрд грн. Ще за однією програмою доступного кредитування - державні гарантії на портфельній основі - надано 891 кредит на 1,2 млрд грн.

Крім того, Шмигаль додав, що влада домовляється з Міжнародним банком реконструкції та розвитку щодо відкриття для українського малого та середнього бізнесу програми пільгового кредитування на 100 млн доларів. Йдеться насамперед про експортно-орієнтований бізнес і довгострокове фінансування.

Читайте також: Проблем з виплатами 8 тис. грн підприємцям не буде, - глава Мінфіну Марченко

Нагадаємо, закон "Про надання допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених із метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, викликаної коронавірусом SARS-CoV-2" №1 358-IX Верховна Рада ухвалила 30 березня. Набув чинності він 9 квітня.

Автор: 

бізнес (2037) виплати (1080) компенсації (706) Шмигаль Денис (4686)


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Топ коментарі
+6
Что это за предприниматели такие, что позарились на подачку в 280 баксов от государства? Попрошайки какие-то. Халявщики.
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25.04.2021 13:58 Відповісти
+5
2 160 000 000 мінус з бюджету.
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25.04.2021 13:46 Відповісти
+5
Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на "карантинную" помощь в размере 8000 гривен - Цензор.НЕТ 3931
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25.04.2021 14:09 Відповісти
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2 160 000 000 мінус з бюджету.
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25.04.2021 13:46 Відповісти
Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на "карантинную" помощь в размере 8000 гривен - Цензор.НЕТ 3931
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25.04.2021 14:09 Відповісти
На таможне больше минусят раз в пятьдесят и ничего!
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25.04.2021 14:30 Відповісти
Помните как было в фильме "Свадьба в Малиновке" - "Бери все, я себе ещё нарисую"
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25.04.2021 15:00 Відповісти
Очередной распил. Розничники, которые и так работали в карантин, получили подачку. Тот кто не мог работать, но не был розничником не получил ничего.
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25.04.2021 21:54 Відповісти
...за рахунок економії на пенсіях померлих від ковідки?..
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25.04.2021 13:46 Відповісти
73 % шарят тему в экономике и главное в ЭКОНОМИИ
Уже 270 тысяч предпринимателей подали заявки на "карантинную" помощь в размере 8000 гривен - Цензор.НЕТ 4075
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25.04.2021 14:10 Відповісти
Чи й собі зареєструватися фопом на халявні 8 штук., а чому ні якщо нічого не треба робити, потім можна скасувати реєстрацію.
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25.04.2021 13:47 Відповісти
БОЖЕ,,,ПОСЛУШАЙТЕ АНТОНА ГУРА!!!!!!!!стримы АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!Боже сколько у меня вопросов к порошенко!!!!!!!!!!!ТЕПЕРЬ МОЙ ПРЕЗИДЕНТ---АНТОН ГУРА!!!!
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25.04.2021 13:59 Відповісти
Что это за предприниматели такие, что позарились на подачку в 280 баксов от государства? Попрошайки какие-то. Халявщики.
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25.04.2021 13:58 Відповісти
Якби вони так податки платили (а то, як до того діло доходить, то зразу "податкові ******" організовуються під риторику типового бариги (немає жодного натяку на будь-яку персону ): "менідержаванедопомагала" або "ясамсебеіробітниківгодую") !
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25.04.2021 14:05 Відповісти
они просто сибаста хотели от дибилов...от религионзно-маразматической жизни.
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25.04.2021 14:10 Відповісти
Раньше их называли секулянтами.Большенство так называемых педпринемателей заняты просто перепродажей а не производством продукции.Это воши не теле народа и экономики.Они не то что пропустят халявные выплаты а за гривну удавятся.
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25.04.2021 14:19 Відповісти
жесть, бизнсемены,а за 8 тысяч шривен готовы глотку перегрызть...
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25.04.2021 14:29 Відповісти
То не бизнесмены, то шныри.
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25.04.2021 14:31 Відповісти
а это бизнесмен или насрато?
Уже 270 тисяч підприємців подали заявки на "карантинну" допомогу у розмірі 8000 гривень - Цензор.НЕТ 9514
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25.04.2021 14:39 Відповісти
Второе и много.
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25.04.2021 14:49 Відповісти
Это те ФОПы на которых зарегистрированы площади в ТРЦ?)
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25.04.2021 14:56 Відповісти
а сколько получили?
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25.04.2021 15:20 Відповісти
Потом им скажут: хотите 8к - вперед вливать дрянь в вены
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25.04.2021 15:41 Відповісти
 
 