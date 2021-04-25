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Президент Чехії Земан виступив зі зверненням: Є дві основні версії щодо вибухів на складах у Врбетіце

Президент Чехії Земан виступив зі зверненням: Є дві основні версії щодо вибухів на складах у Врбетіце

У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан виступив із надзвичайним зверненням про можливу причетність Російської Федерації до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє novinky.cz.

Земан підтримав повне розслідування справи, заявивши, що наразі є дві версії того, що сталося: непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.

"Я можу стверджувати, що у звіті Служби інформації і безпеки (BIS) зазначено, і я підкреслив це речення, що немає жодних доказів або доказів того, що ці два агенти (російські агенти. - Ред.) перебували у районі Врбетіце", - сказав Земан.

Він зазначив, що, на його думку, підозра є несерйозною.

"Жодна суверенна країна не може дозволити собі, щоб два агенти іноземної держави здійснили на її території терористичний акт, унаслідок якого було вбито двох громадян Чехії та завдано мільярд збитків. З іншого боку, ми працюємо з двома слідчими версіями. Перша, тобто оригінал, про те, що стався вибух через непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, а друга про те, що це була дія іноземної спецслужби. Я сприймаю обидві версії серйозно і хочу, щоб вони були ретельно вивчені", - сказав Земан.

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Він також зазначив, що в цій справі він повністю довіряє поліції Чехії і Верховній прокуратурі, яка контролює розслідування.

Президент підкреслив, що справа має бути належним чином розслідувана.

"Почекаємо без істерики і спекуляцій результатів розслідування, а тоді вирішимо", - підкреслив він.

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Земан додав, що в разі підтвердження причетності російських агентів до вибуху у Врбетіце, Росія має заплатити за цей акт, наприклад вилученням "Росатому" з участі в тендері щодо АЕС "Дуковані", який чеський уряд оголосив тиждень тому.

Якщо підозру буде спростовано, то, на думку президента Чехії, це матиме "серйозні наслідки для нашого внутрішньополітичного життя".

Водночас Земан зазначив, що сам факт пересування двох російських агентів на чеській території викликає занепокоєння. "Навіщо були тут двоє росіян, яких підозрювали в отруєння Скрипаля? Вони, звичайно, не були у відпустці тут ", - сказав він у своєму відеозверненні.

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Автор: 

вибух (4541) росія (66520) Чехія (1661) Земан Мілош (83)


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Топ коментарі
+66
Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах - Цензор.НЕТ 8755
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25.04.2021 14:44 Відповісти
+33
Президент Чехии Земан выступил с обращением: Есть две основные версии по взрывам на складах во Врбетицах- Правда и российкая версия.
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25.04.2021 15:00 Відповісти
+30
По первой версии взрывал Чепига, по второй Петров.
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25.04.2021 14:56 Відповісти
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земан так закрутил, что я даже не понял, что он хотел сказать. Вроде не русские взорвали, но вроде русские там были, и не в отпуске...
Кто-то что-то понял из его речи?
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25.04.2021 19:00 Відповісти
Старий комуняка земан намагається відмазати своїх кремлівських госпідарів
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25.04.2021 19:44 Відповісти
Логика на грани бреда: ну этого ж не может быть, потому что так же ж не бывает, ведь ни одна суверенная страна волюнтаристски не организовывает террористические акты на территории другой страны и не убивает чужих граждан...

Дедуган совсем из ума выжил, так внаглую отрабатывая ************* бабло...
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25.04.2021 19:46 Відповісти
надо Росатому спецом выйти из конкурса, потому что если не будет росатома - конкурс можно отменять
китайские реакторы нужной мощности будут делаться впервые, по сути пилотные тк по купленной технологии они еще не делали реакторов такой мощности, вестингаус банкрот, в европе таких мощных никто не делает, будет забавно когда чехия сама спилит сук, на который планирует сесть
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25.04.2021 19:53 Відповісти
да, козломордий, без росатому нема атому
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25.04.2021 21:11 Відповісти
нет, свиномордый, есть и без росатома атом, а вот реакторов на 1200 больше никто один за другим не строит, максимум на 1000 и то китайцы по неотработанной технологии, остальное перечислено выше, вестингауз болеет а европе тупо не умеют
вот только чехи хотят реактор большой мощности и конкурс по сути был в одни ворота изначально, судя по риторике именно из за конкурса эту очередную хайли-лайкли бузу и устроили
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25.04.2021 23:36 Відповісти
набутылочник, ты что то раздухарился сверх меры сиди на своей радиоактивной бутылке молча
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26.04.2021 00:53 Відповісти
Ай йай яка помилка. Премії не побачишь. Ти забуло написати про Спутнік Ве. А де у РФії побудовані реактори на 1200?
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26.04.2021 10:57 Відповісти
"Первый энергоблок с реактором ВВЭР-1200 - энергоблок №6 Нововоронежской АЭС-2 - был включен в энергосистему России в августе 2016 года. Энергоблоки поколения III+ в настоящее время сооружаются в США, Франции и других странах, однако именно шестой энергоблок Нововоронежской АЭС стал первым в мире блоком последнего поколения, который вышел на этап физического пуска и опытно-промышленную эксплуатацию. Там же сооружен ещё один аналогичный блок, блок с ВВЭР-1200 введен в промышленную эксплуатацию на Ленинградской АЭС-2. По этому же проекту завершается сооружение энергоблока №2Ленинградской АЭС-2 и энергоблока №1 Белорусской АЭС (близ г. Островец Гродненской области). Генеральным подрядчиком сооружения всех этих новых энергоблоков является Инжиниринговый дивизион Госкорпорации «Росатом» (АО «ИК «АСЭ»)."
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26.04.2021 10:58 Відповісти
Гарний, але брехливий хлопчик. Блок 6 НВАЕС став до промислової експлуатації у 2017 р. А скільки разів він потім зупинявся з причин аварій? А Білоруська? Російський 1200 така ж невідпрацьована технологія як і китайська. До того ж дуже дорога. До того ж залежність від РФії.
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26.04.2021 11:05 Відповісти
пфф, это не аварии, а наладочные работы, во время которых выжигаются все слабые места в системе, авария это чаэс или фукусима
украина же уже потребляет энергии с этих новых блоков и ничего
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26.04.2021 11:09 Відповісти
Чорнобиль та Фукусіма - це вже катастрофи.
Та от хай повипалює всі слабкі місця ... на своїй території.
Авария - Любое непреднамеренное событие, включая ошибки во время эксплуатации,
отказы оборудования и другие неполадки, реальные или потенциальные
последствия которого не могут игнорироваться с точки зрения защиты или
безопасности.
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26.04.2021 11:16 Відповісти
и ? сейчас на белэас проводится введение в эксплуатацию
да да, ее еще не ввели в эксплуатацию окончательно, это произойдет в 2022 году, там отладочный период, мало ли что там на этапе отладке сгорело, заменят, его и к сети подключили потому что надо сбрасывать куда то энергию
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26.04.2021 11:20 Відповісти
АЕС - це ядерно небезпечний об'ект, тому всі налаштування проводяться до завантаження палива. А коли шось горить зараз, то це дуже небезпечно. Ось тому, що такі йолопи як ти і будують російські АЕС, від них і треба відмовлятися. Чорнобиль тому доказ. Сьогодні якраз сумна річниця.
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26.04.2021 11:38 Відповісти
нужно заставить кацапских козлин выплатить справедливую компенсацию - миллиард евро за каждого убитого + возмещение стоимости боеприпасов и инфраструктуры.
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25.04.2021 21:06 Відповісти
Кацапская шлюха Земан порет тупорылую херню
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25.04.2021 21:16 Відповісти
Что конечно не отнять у дедушки---так то как бабло отрабатывает! Отлично отрабатывает. Оно ожидалось конечно. Две версии---прекрасный вариант тупика----всегда было так. Как говаривал комбинатор Ося Бендер Шуре: *..учитесь Шура---как излагает, а?*.
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25.04.2021 21:50 Відповісти
https://apostrophe.ua/news/society/2021-04-25/mogu-utverzhdat-prezident-chehii-vystupil-s-gromkim-zayavleniem-o-vzryvah-na-skladah-i-agentah-rossii/230111 Президент Чехии Милош Земан действительно имеет пророссийские взгляды, и его часто цитируют пропагандисты РФ, но СМИ умалчивают, что глава государства не имеет никаких конституционных полномочий во внешней политике, и все решается на уровне правительства.

"Чешское министерство иностранных дел всегда поддерживало санкции против Российской Федерации и одним из первых осуждало враждебные акты в отношении Украины. Поэтому надо смотреть на факты, а не только на медийные заявления президента Земана. Это его работа и он это очень любит. Его слова затем используют российские СМИ, тиражируют только его заявления и не пишут о том, что происходит, скажем на уровне правительства. И поэтому складывается такая искаженная картина, которая попадает в Украину, в первую очередь через российские СМИ. И потом в Украине есть вот такое впечатление о том, что Чехия - пророссийская"

Общественность с 2014 года заняла проукраинскую точку зрения и выступает против участия российской компании "Росатом" в чешских тендерах по реконструкции атомных станций, поскольку воспринимает Россию как угрозу.

"Еще одна важная составляющая в этом деле - это тот факт, что после взрыва на складах в Врбетице, это место чистили до октября 2020 года. То есть там еще работали специалисты, и конечно там была реконструкция того, что там произошло. И только после этого можно было завершить это расследование. Когда были получены данные от всех других спецслужб о том, что это действительно были эти двое (Петров и Боширов ), то только после этого можно было объявить подозрение"
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25.04.2021 22:09 Відповісти
А сейчас спецслужбы Чехии выясняют одну из двух версий. По первой версии кнопку для взрыва нажимал Петров, а по второй версии ее нажал Баширов.
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26.04.2021 11:00 Відповісти
После такого заявления Земана, пятая колонна в Чехии получила сильнейший удар, в глазах чехов.
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26.04.2021 11:01 Відповісти
Украина очень похожа с Чехией, сначала выбирают малоПИД,,,роский Дэбилов а потом удивляются....
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26.04.2021 11:20 Відповісти
Вами,брати-чехи,керує звичайна кацапсьька гнида. З чим вас і вітаю...
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26.04.2021 11:49 Відповісти
Старый алкаш Земан готов взять на себя вину за взрыв складов,лишь бы на друга Володю ***** не упала тень подозрения.
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26.04.2021 12:00 Відповісти
шо ??? опять ??? визитка Яроша ???
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26.04.2021 12:48 Відповісти
так что русня, взрывайте европу дальше, эти дураки ничего кроме озабоченности не предпринимают
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26.04.2021 13:19 Відповісти
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