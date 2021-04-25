Президент Чехії Земан виступив зі зверненням: Є дві основні версії щодо вибухів на складах у Врбетіце

У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан виступив із надзвичайним зверненням про можливу причетність Російської Федерації до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє novinky.cz.

Земан підтримав повне розслідування справи, заявивши, що наразі є дві версії того, що сталося: непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.

"Я можу стверджувати, що у звіті Служби інформації і безпеки (BIS) зазначено, і я підкреслив це речення, що немає жодних доказів або доказів того, що ці два агенти (російські агенти. - Ред.) перебували у районі Врбетіце", - сказав Земан.

Він зазначив, що, на його думку, підозра є несерйозною.

"Жодна суверенна країна не може дозволити собі, щоб два агенти іноземної держави здійснили на її території терористичний акт, унаслідок якого було вбито двох громадян Чехії та завдано мільярд збитків. З іншого боку, ми працюємо з двома слідчими версіями. Перша, тобто оригінал, про те, що стався вибух через непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, а друга про те, що це була дія іноземної спецслужби. Я сприймаю обидві версії серйозно і хочу, щоб вони були ретельно вивчені", - сказав Земан.

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Він також зазначив, що в цій справі він повністю довіряє поліції Чехії і Верховній прокуратурі, яка контролює розслідування.

Президент підкреслив, що справа має бути належним чином розслідувана.

"Почекаємо без істерики і спекуляцій результатів розслідування, а тоді вирішимо", - підкреслив він.

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Земан додав, що в разі підтвердження причетності російських агентів до вибуху у Врбетіце, Росія має заплатити за цей акт, наприклад вилученням "Росатому" з участі в тендері щодо АЕС "Дуковані", який чеський уряд оголосив тиждень тому.

Якщо підозру буде спростовано, то, на думку президента Чехії, це матиме "серйозні наслідки для нашого внутрішньополітичного життя".

Водночас Земан зазначив, що сам факт пересування двох російських агентів на чеській території викликає занепокоєння. "Навіщо були тут двоє росіян, яких підозрювали в отруєння Скрипаля? Вони, звичайно, не були у відпустці тут ", - сказав він у своєму відеозверненні.

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Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.