Президент Чехії Земан виступив зі зверненням: Є дві основні версії щодо вибухів на складах у Врбетіце
У неділю, 25 квітня, президент Чехії Мілош Земан виступив із надзвичайним зверненням про можливу причетність Російської Федерації до вибухів на військових складах у Врбетіце у 2014 році.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на "РБК-Україна", про це повідомляє novinky.cz.
Земан підтримав повне розслідування справи, заявивши, що наразі є дві версії того, що сталося: непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами і втручання іноземних спецслужб.
"Я можу стверджувати, що у звіті Служби інформації і безпеки (BIS) зазначено, і я підкреслив це речення, що немає жодних доказів або доказів того, що ці два агенти (російські агенти. - Ред.) перебували у районі Врбетіце", - сказав Земан.
Він зазначив, що, на його думку, підозра є несерйозною.
"Жодна суверенна країна не може дозволити собі, щоб два агенти іноземної держави здійснили на її території терористичний акт, унаслідок якого було вбито двох громадян Чехії та завдано мільярд збитків. З іншого боку, ми працюємо з двома слідчими версіями. Перша, тобто оригінал, про те, що стався вибух через непрофесійне поводження з вибуховими матеріалами, а друга про те, що це була дія іноземної спецслужби. Я сприймаю обидві версії серйозно і хочу, щоб вони були ретельно вивчені", - сказав Земан.
Він також зазначив, що в цій справі він повністю довіряє поліції Чехії і Верховній прокуратурі, яка контролює розслідування.
Президент підкреслив, що справа має бути належним чином розслідувана.
"Почекаємо без істерики і спекуляцій результатів розслідування, а тоді вирішимо", - підкреслив він.
Земан додав, що в разі підтвердження причетності російських агентів до вибуху у Врбетіце, Росія має заплатити за цей акт, наприклад вилученням "Росатому" з участі в тендері щодо АЕС "Дуковані", який чеський уряд оголосив тиждень тому.
Якщо підозру буде спростовано, то, на думку президента Чехії, це матиме "серйозні наслідки для нашого внутрішньополітичного життя".
Водночас Земан зазначив, що сам факт пересування двох російських агентів на чеській території викликає занепокоєння. "Навіщо були тут двоє росіян, яких підозрювали в отруєння Скрипаля? Вони, звичайно, не були у відпустці тут ", - сказав він у своєму відеозверненні.
Нагадаємо, влада Чехії на вихідних оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
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Кто-то что-то понял из его речи?
Дедуган совсем из ума выжил, так внаглую отрабатывая ************* бабло...
китайские реакторы нужной мощности будут делаться впервые, по сути пилотные тк по купленной технологии они еще не делали реакторов такой мощности, вестингаус банкрот, в европе таких мощных никто не делает, будет забавно когда чехия сама спилит сук, на который планирует сесть
вот только чехи хотят реактор большой мощности и конкурс по сути был в одни ворота изначально, судя по риторике именно из за конкурса эту очередную хайли-лайкли бузу и устроили
украина же уже потребляет энергии с этих новых блоков и ничего
Та от хай повипалює всі слабкі місця ... на своїй території.
Авария - Любое непреднамеренное событие, включая ошибки во время эксплуатации,
отказы оборудования и другие неполадки, реальные или потенциальные
последствия которого не могут игнорироваться с точки зрения защиты или
безопасности.
да да, ее еще не ввели в эксплуатацию окончательно, это произойдет в 2022 году, там отладочный период, мало ли что там на этапе отладке сгорело, заменят, его и к сети подключили потому что надо сбрасывать куда то энергию
"Чешское министерство иностранных дел всегда поддерживало санкции против Российской Федерации и одним из первых осуждало враждебные акты в отношении Украины. Поэтому надо смотреть на факты, а не только на медийные заявления президента Земана. Это его работа и он это очень любит. Его слова затем используют российские СМИ, тиражируют только его заявления и не пишут о том, что происходит, скажем на уровне правительства. И поэтому складывается такая искаженная картина, которая попадает в Украину, в первую очередь через российские СМИ. И потом в Украине есть вот такое впечатление о том, что Чехия - пророссийская"
Общественность с 2014 года заняла проукраинскую точку зрения и выступает против участия российской компании "Росатом" в чешских тендерах по реконструкции атомных станций, поскольку воспринимает Россию как угрозу.
"Еще одна важная составляющая в этом деле - это тот факт, что после взрыва на складах в Врбетице, это место чистили до октября 2020 года. То есть там еще работали специалисты, и конечно там была реконструкция того, что там произошло. И только после этого можно было завершить это расследование. Когда были получены данные от всех других спецслужб о том, что это действительно были эти двое (Петров и Боширов ), то только после этого можно было объявить подозрение"
Володю***** не упала тень подозрения.