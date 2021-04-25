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Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков

Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков

Зустріч президентів США і Росії може відбутися в червні. При цьому про конкретні терміни говорити не можна, бо це залежить від багатьох факторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це розповів помічник російського президента Юрій Ушаков в ефірі російського телеканалу.

За його словами, на сьогодні не ведеться обговорення зустрічі президентів на робочому рівні.

"... але сигнал отриманий, розглянемо. Залежно від багатьох чинників приймемо рішення, звичайно", - зазначив Ушаков.

Він також підкреслив, що як можливий термін зустрічі президентів Росії і США "називають червень, навіть є конкретні дати". Однак  він не став називати ці дати.

Також читайте: Байден "надихнувся" виступом Путіна на кліматичному саміті: "Це обнадійливо"

Байден Джо (2893) путін володимир (24234)


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Топ коментарі
+6
Путина и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 6561
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25.04.2021 15:53 Відповісти
+5
Всё понимаю, НО, как ? Корабль, которому УЖЕ 35 лет (спущен на воду в 1986), из которых 22 года он не выходил в море, он в бессрочном ремонте, может стать грозой для NATO и тем более для американского флота ? На кого это расчитано, это даже тупее ********** мультиков.

Путина и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 4791
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25.04.2021 15:54 Відповісти
+5
с каким из двух тройников ***** будет встреча?
Путин и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 1059
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25.04.2021 15:57 Відповісти
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Путина и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 6561
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25.04.2021 15:53 Відповісти
Всё понимаю, НО, как ? Корабль, которому УЖЕ 35 лет (спущен на воду в 1986), из которых 22 года он не выходил в море, он в бессрочном ремонте, может стать грозой для NATO и тем более для американского флота ? На кого это расчитано, это даже тупее ********** мультиков.

Путина и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 4791
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25.04.2021 15:54 Відповісти
Это называется статья на пропагандистском ресурсе. Посмотрите внимательно на фото.
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25.04.2021 17:02 Відповісти
Не знаю врут они или нет, но на приведенном выше фото точно статья в росиянском пропагандистском издании, именно так это и называется. У вас глаза есть?
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25.04.2021 19:26 Відповісти
Если есть глаза, то ещё раз смотрите на картинку. А инфу которая будет в будущем надёжней у гадалок и экстрасенсов проверять.
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25.04.2021 20:52 Відповісти
Здесь не место кацапской пропаганде и рекламе руснявых вооружений. И да , подобную инфу подскажите проверять Генштабу только у вашего надёжного контента
До побачення !
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25.04.2021 21:24 Відповісти
Что за бред? Глаз у вас точно нет, как судя по всему и мозгов. Пропаганда есть и вас в это носом тыкали, а где вы нашли оружие? Даже пропаганда говорит что его нет.
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26.04.2021 06:50 Відповісти
Согласен , Ни очей , Ни моСКа у нього ))
Ты бачыш суслика ?
Неее !
А вин е !
Ржу и падаю )) Дякую , хлопчик, за добре настроение
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27.04.2021 12:17 Відповісти
Рад что порадовал вас. Но офтальмолога посетите, да в школе занятия не пропускайте может меньше будете путаться в понятиях, в общем подтянитие образование и не зацикливайтесь на сусликах.
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27.04.2021 12:23 Відповісти
Как я понял , вы уже прошли подобные курсы и школьные занятия по теме , осталось только научиться искать сусликов . Я пад сталом
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27.04.2021 12:36 Відповісти
Да в школе учился и вам советую. По теме как то сможете оформить свою мысль почему фантазии пропагандонов для вас реальность или все сусликов под столом будете искать? На всякий случай на столе гляньте таблеточки вам может уже пора принять.
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27.04.2021 12:50 Відповісти
Как то НЕ заметно , что учились в школе , бо все ржут
По теме читайте внимательно мой комент выше и поймёте , что реальность , это вам не сусликов в поле искать .
Таблеточками не увлекайтесь, а учитесь работать с Гуглом , чтобы потом не выглядеть стыдно на форуме.
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27.04.2021 13:31 Відповісти
Понятно с темы съехали в сусликов. Ну ладушки. Летайте на своем самом мощном корабле на лунную базу, которую уже в 2015 построили ваши пропагандоны что то там добывать. Для этого вам таблеток хватит. Прощайте вашу глупость уже надоело обсуждать, а по теме вы не в состоянии.
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27.04.2021 15:25 Відповісти
значит до июня войны не будет..
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25.04.2021 15:54 Відповісти
На ваганьковском кладбище)
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25.04.2021 15:57 Відповісти
с каким из двух тройников ***** будет встреча?
Путин и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 1059
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25.04.2021 15:57 Відповісти
я терь понял фишку сериала игрі престолов и тему с безликим. маргулис ставит дахаерис
Путин и Байден могут встретиться уже в июне, - помощник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 1844
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25.04.2021 15:59 Відповісти
ботоксный что в серединке , он чаще всех выступает
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25.04.2021 16:38 Відповісти
Хоче побачити "мир" в дупі у Ху"ла?
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25.04.2021 16:03 Відповісти
Вакцинацию в Америке провалил Теперь Штаты сдавать поедет
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25.04.2021 17:02 Відповісти
Ні, дорогий Леонід Ілліч Бідон хоче *******, мабуть, санкції з Пекла вручити, бо воно там саме знаходиться.
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25.04.2021 17:46 Відповісти
https://www.radiosvoboda.org/a/baiden-nazvav-putina-vbyvceju-putin-pobazhav-bajdenu-zdorovja/31158381.html Байден назвав Путіна вбивцею , після чого запропонував йому провести саміт у третій країні в найближчі місяці для обговорення всього спектру питань, що стосуються США та РФ. Водночас президент https://www.dw.com/uk/baiden-ne-vykliuchyv-novykh-sanktsii-proty-rosii/a-57222165 Байден чітко дав зрозуміти , що США діятимуть рішуче, захищаючи свої національні інтереси у відповідь на такі дії Росії, як кібератаки та втручання у виборчі процеси", - зазначається у повідомленні Білого дому про телефонну розмову. У розмові Байден також наголосив на неослабній підтримці з боку США суверенітету та територіальної цілісності України.
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25.04.2021 18:06 Відповісти
а могут и не встретится...возьмёт ***** и потеряет переносной горшок,и встреча не состоится))
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25.04.2021 16:04 Відповісти
Байден на Валдай не поедет, а ***** из бункера не вылезет.
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25.04.2021 16:06 Відповісти
Конечно же в Москве. ***** невыездной - мания преследования.
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25.04.2021 16:06 Відповісти
Встретятся всенепременньейше!
...и про Украину, в общем числе, тоже договорятся...
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25.04.2021 16:08 Відповісти
На Белорусской атомной электростанции (БелАЭС) может произойти авария в связи с нарушениями при ее строительстве. Такое сообщение https://www.belaes.by/ опубликовано на главной странице БелАЭС от имени "небезразличных сотрудников" станции.

Минэнерго Беларуси заявило о взломе страницы хакерами
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25.04.2021 16:12 Відповісти
Задушили та з'їли печінку: з'явилися подробиці вбивства матері та доньки І Чому канібали не покарані.

https://www.youtube.com/channel/UC7vFVR-mpLD2F-jBYc8v9xQ Надзвичайні новини. ICTV

За 5 років українські судді не спромоглися покарати канібалів, які жорстоко вбили матір із донькою. Слідство встановило, що чоловік вбив співмешканку та її доньку. Він та його коханка, які сповідували сатанізм, до чорної меси готувалися ретельно. Нелюди спеціально чекали, поки дівчинці виповниться 10 років. За день до дня народження вони застрелили матір, а за два дні потому задушили дитину. Тіло дівчинки розчленували і з'їли печінку. Вбивці та його коханці на момент скоєння злочину було 36 та 19 років, замученим жертвам - 30 та 10 років. Тіло жінки з простреленою головою знайшли в лісі на Київщині. Ідентифікувати особу правоохоронці не змогли, тому тіло пролежало у морзі два місяці, після чого жінку поховали як невідому. На розчленоване тіло дитини натрапили пастухи в селі на Хмельниччині. У дівчинки були виколоті очі, скальп вбивці зняли.
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25.04.2021 16:13 Відповісти
Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 6711
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25.04.2021 16:14 Відповісти
иногда собаку нужно гладить...
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25.04.2021 16:15 Відповісти
Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 9955
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25.04.2021 16:17 Відповісти
собаку завжди , а шакала ... якщо приручити, щоб потім провчити
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25.04.2021 16:35 Відповісти
А я, вот, верю в стабильность и во взаимопонимание Байдено -- Путинских отношений!
...и, пока что, ничто меня не убеждает в обратном... -- аж зло берёт...
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25.04.2021 16:35 Відповісти
Отвод российских войск от границы Украины и их возвращение в пункты постоянной дислокации является "дымовой завесой". Так считает министр обороны Швеции Петер **********. Об этом он заявил 24 апреля в эфире телеканала https://www.svt.se/nyheter/inrikes/sveriges-forsvarsminister-om-rysslands-retratt-en-dimrida SVT .
********** отметил, что РФ сохраняет "свободу действий", оставляя у границ Украины вооружение, и может быстро перебросить войска обратно.
По словам главы минобороны Швеции, Россия может "повышать и понижать уровень напряженности" в зависимости от своих интересов.
********** обвинил Россию в эскалации конфликта. Он подчеркнул, что масштабные учения российской армии "создают чрезвычайно напряженную ситуацию".
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25.04.2021 16:16 Відповісти
тока идиот етого не видит, но сегодня у нас идиот + 73%
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25.04.2021 16:28 Відповісти
"Подозрение несерьезное": Земан не видит доказательств причастности России к взрывам в Чехии

Президент Чехии Милош Земан считает, что нет пока никаких доказательств причастности российских агентов к подрыву военных складов в Чехии в 2014 году. Он рассматривает две версии инцидента, в частности - непрофессиональное обращение с взрывчатыми материалами
Дочекатись би такої як мінімум "впливовості" в Україні від сьогоднішнього президента на патріотичні справжні спецслужби та МЗС, а там й дло зміни преза недалеко мабуть ...
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25.04.2021 16:33 Відповісти
Невже встиг заглянути в очі пуйла що так "роздвоївся".
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25.04.2021 18:42 Відповісти
Шо те шо за трампона галасили шоли.
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25.04.2021 16:44 Відповісти
Требую немедленной защиты англоязычных украинцев приднепровья и причерноморья!
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25.04.2021 16:19 Відповісти
тормози, конь..
ты со своим защищаловом всех - сиди в саратове... - без тебя как нибудь.
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25.04.2021 16:30 Відповісти
Friendly fire з твого боку. Припиняй.
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25.04.2021 16:37 Відповісти
do I really have to trust you?
give me one reason why?
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25.04.2021 16:40 Відповісти
No one gives a s about you here.
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25.04.2021 16:53 Відповісти
корявенько - а то самое на мови?
мо и гладше буде...
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25.04.2021 17:03 Відповісти
please show us! your an american chiken coops are pretty good! why dont be go there and take a photo for our forum?
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25.04.2021 17:20 Відповісти
вялый ты какой то кац, мо родичи в Украине?
скучный и не интересный..
видимо от "хорошей" жизни в воскресенье на работе...
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25.04.2021 16:38 Відповісти
did you finish your house from cotton scrap and wood sticks? Do you like it?
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25.04.2021 17:00 Відповісти
https://censor.net/ru/news/3261859/******************************************************************************/sortby/tree/order/asc/page/1#comment_76125564 Щоб не виявилось і там і там одних і тих же країн.
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25.04.2021 16:35 Відповісти
Штаты уходят с Афгана. Теперь талибы смогут всерьез заняться "союзниками" Рашки.. 201-я база Рашки пусть готовится
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25.04.2021 16:37 Відповісти
201 -я база находится в Таджикистане, а Афганистан за всю свою историю никогда не нападал на другие страны .
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25.04.2021 16:52 Відповісти
Где находится 201 без тебя, мокша, знаю. А знаешь ли ты, руцьке, что талибы давно готовятся "вернуться из=за речки"
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25.04.2021 17:06 Відповісти
Вот как приготовятся , так сразу
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25.04.2021 17:42 Відповісти
В данном случае, это смех на крови. Не тебя, так все равно кого-то из твоих орков без башки оставят. Главное, что ты признал, что есть мокша ряженый. Что своего бесика моозишся.
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25.04.2021 17:47 Відповісти
Орки в Молдову приедуть тильки вино попить , Майя Санду це не бесик , вона дуже гарна дивчына и друг Украины .
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25.04.2021 17:59 Відповісти
да. забыл добавить. Не успеетэ свалить . бащки рэзать будут. Не хуже , чем Акадэмик в Ичкерии
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25.04.2021 17:08 Відповісти
согласен , валят толпами в рашку резать бетон на стройках - Я твой дом труба шатал
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25.04.2021 17:49 Відповісти
Возможно встретятся. Возможно йхло будет в клетке на этой встрече. Возможно что все-таки вороватое бандокружение йхла его выдаст как предмет торга за свои капиталы.
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25.04.2021 16:38 Відповісти
https://twitter.com/share?url=https://espreso.tv/mi-nadsilaemo-putinu-chitki-signali-shef-britanskoi-rozvidki
Російська Федерація на сьогодні є країною, яка "об'єктивно слабшає". Це стосується відразу кількох вимірів її існування
Про це в інтерв'ю недільному випуску газети https://www.thetimes.co.uk/article/mi6s-c-we-warned-putin-what-would-happen-if-he-invaded-ukraine-wkc0m96qn Times (Лондон) за 25 квітня 2021 року заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .

"Росія - країна, що об'єктивно слабшає, в економічному і демографічному плані. Це дуже складний (для неї - ред.) період", - зазначив Мур.

Він також зупинився на зосередженні російських військ на кордоні з Україною.

Зокрема, за словами Мура, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення.

Читайте також: https://espreso.tv/ukraina-prosit-u-nimechchini-viyskovo-morske-**********-ta-obladnannya-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung Україна просить у Німеччини військово-морське озброєння та обладнання, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung

При цьому російська сторона, як наголосив Річард Мур, не сумнівається в твердості й послідовності Британії і США з цього питання.

Крім того, Мур висловився щодо звинувачень Чехії на адресу російської агентури, яку Прага звинуватила в причетності до вибухів *********** на складі у Врбетиці в 2014 році.

"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України. Й нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми надсилаємо Путіну чіткі сигнали", - наголосив Мур.
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25.04.2021 16:39 Відповісти
Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 9510
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25.04.2021 16:47 Відповісти
}{уйлу уже готовят темники для этой встречи:
Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 217
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25.04.2021 16:51 Відповісти
Ога! І Трамп «агент Кремля»! Цілий балаган влаштували на протязі року! Рили всі! І ФБР, і комісія в Конгресі, і журналісти! Істерика на рівні параної стояла медіа!
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25.04.2021 16:52 Відповісти
фейгін - швець - https://www.youtube.com/watch?v=UAr0WEV9Thg
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25.04.2021 18:10 Відповісти
Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 7285
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25.04.2021 16:56 Відповісти
Яка там "сложная ігра"! Припиніть дурити людей. жо байден вже з лелепромптера погано читає, і може до тої зустрічі просто не дожити.
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25.04.2021 17:09 Відповісти
ніяка старість не вб"є 50 річного політичного досвіду- досить гнати пургу ...
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25.04.2021 18:06 Відповісти
Стули писок, куріцо, і причепи собі американський прапорець на сраку. Якби ти справді жило в Штатах, то мало б змогу чути, що і як цей біоробот верзе. Втім, мо' , ти й справді живеш в США, але з "американською" ніц не дружиш. Деменція - штука нещадна. І 50 років корупційного досвіду тут не допоможуть.
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25.04.2021 20:51 Відповісти
Разве Байден собирается умирать в июне?
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25.04.2021 17:26 Відповісти
Ушакян из ТКК(тайной канцеллярии Кремля) приказали Путину чтоб тот заставил Луку приехать в Одэрбэйджан.Надо всем показать это, а потом еще отнять земли у ИндоПэриджана.Уже в деревне имп.ГанЭрия(Ганория=Кровей муж)=Ханкенди пришлые военные(НИКТО НЕ ЗВАЛ ИХ) хотят провести 9 мая парад.Даже в Сузы=УшЯша(Сознание ,дух Живи)=Шуша влезь хотят казармами.Огонь Махуша(по Бируни) на Кавказе и он в конце все сожгет
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25.04.2021 17:30 Відповісти
Тебе знову з "дурки" випустили? Рано... Ремісія вже закінчилася... Біжи, швидко, на уколи, "вогнепоклонник", бо знову натягнуть сорочку з рукавами до підлоги...
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25.04.2021 19:20 Відповісти
Дурак твое имя долбарик
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25.04.2021 20:20 Відповісти
Ти мене ще назви "КГБистом вірменським", Варжапєтяном... А то в цей раз забувся...
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25.04.2021 20:28 Відповісти
Изучай да где Сузы,где Базантия,На каком языке говорил АзУш=Иезус."Илахе,Илахе Ламма сабахбани"Евангелия от Матвея.Не пережевай.
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25.04.2021 20:26 Відповісти
Та я переживаю лише за твоє здоров"я та спокій твоїх близьких... Це ж треба - постійно поряд з таким "довбонутим" перебувать! Не приведи Господь - "переклинить", і ти їх у жертву принести наміришся... ..........
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25.04.2021 20:32 Відповісти
)(уйло повелитель маразматиков (молодых и старых).
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25.04.2021 18:14 Відповісти
Цікаво,а шановний Джозеф Робінетт Байден-молодший про це знає?
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25.04.2021 18:26 Відповісти
Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков - Цензор.НЕТ 8366
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25.04.2021 18:29 Відповісти
 
 