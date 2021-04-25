Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков

Зустріч президентів США і Росії може відбутися в червні. При цьому про конкретні терміни говорити не можна, бо це залежить від багатьох факторів.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це розповів помічник російського президента Юрій Ушаков в ефірі російського телеканалу.

За його словами, на сьогодні не ведеться обговорення зустрічі президентів на робочому рівні.

"... але сигнал отриманий, розглянемо. Залежно від багатьох чинників приймемо рішення, звичайно", - зазначив Ушаков.

Він також підкреслив, що як можливий термін зустрічі президентів Росії і США "називають червень, навіть є конкретні дати". Однак він не став називати ці дати.

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