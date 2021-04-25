Путін і Байден можуть зустрітися уже в червні, - помічник президента РФ Ушаков
Зустріч президентів США і Росії може відбутися в червні. При цьому про конкретні терміни говорити не можна, бо це залежить від багатьох факторів.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ТАСС, про це розповів помічник російського президента Юрій Ушаков в ефірі російського телеканалу.
За його словами, на сьогодні не ведеться обговорення зустрічі президентів на робочому рівні.
"... але сигнал отриманий, розглянемо. Залежно від багатьох чинників приймемо рішення, звичайно", - зазначив Ушаков.
Він також підкреслив, що як можливий термін зустрічі президентів Росії і США "називають червень, навіть є конкретні дати". Однак він не став називати ці дати.
Топ коментарі
+6 Люцифер
показати весь коментар25.04.2021 15:53 Відповісти Посилання
+5 Бумеранг Жри Те
показати весь коментар25.04.2021 15:54 Відповісти Посилання
+5 Підлога Маккартні
показати весь коментар25.04.2021 15:57 Відповісти Посилання
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До побачення !
Ты бачыш суслика ?
Неее !
А вин е !
Ржу и падаю )) Дякую , хлопчик, за добре настроение
По теме читайте внимательно мой комент выше и поймёте , что реальность , это вам не сусликов в поле искать .
Таблеточками не увлекайтесь, а учитесь работать с Гуглом , чтобы потом не выглядеть стыдно на форуме.
...и про Украину, в общем числе, тоже договорятся...
Минэнерго Беларуси заявило о взломе страницы хакерами
https://www.youtube.com/channel/UC7vFVR-mpLD2F-jBYc8v9xQ Надзвичайні новини. ICTV
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...и, пока что, ничто меня не убеждает в обратном... -- аж зло берёт...
********** отметил, что РФ сохраняет "свободу действий", оставляя у границ Украины вооружение, и может быстро перебросить войска обратно.
По словам главы минобороны Швеции, Россия может "повышать и понижать уровень напряженности" в зависимости от своих интересов.
********** обвинил Россию в эскалации конфликта. Он подчеркнул, что масштабные учения российской армии "создают чрезвычайно напряженную ситуацию".
Президент Чехии Милош Земан считает, что нет пока никаких доказательств причастности российских агентов к подрыву военных складов в Чехии в 2014 году. Он рассматривает две версии инцидента, в частности - непрофессиональное обращение с взрывчатыми материалами
Дочекатись би такої як мінімум "впливовості" в Україні від сьогоднішнього президента на патріотичні справжні спецслужби та МЗС, а там й дло зміни преза недалеко мабуть ...
ты со своим защищаловом всех - сиди в саратове... - без тебя как нибудь.
give me one reason why?
мо и гладше буде...
скучный и не интересный..
видимо от "хорошей" жизни в воскресенье на работе...
Російська Федерація на сьогодні є країною, яка "об'єктивно слабшає". Це стосується відразу кількох вимірів її існування
Про це в інтерв'ю недільному випуску газети https://www.thetimes.co.uk/article/mi6s-c-we-warned-putin-what-would-happen-if-he-invaded-ukraine-wkc0m96qn Times (Лондон) за 25 квітня 2021 року заявив керівник британської зовнішньої розвідки MI6 Річард Мур, передає https://espreso.tv/ Еспресо.TV .
"Росія - країна, що об'єктивно слабшає, в економічному і демографічному плані. Це дуже складний (для неї - ред.) період", - зазначив Мур.
Він також зупинився на зосередженні російських військ на кордоні з Україною.
Зокрема, за словами Мура, Лондон і Вашингтон попередили президента Володимира Путіна про наслідки вторгнення.
Читайте також: https://espreso.tv/ukraina-prosit-u-nimechchini-viyskovo-morske-**********-ta-obladnannya-frankfurter-allgemeine-sonntagszeitung Україна просить у Німеччини військово-морське озброєння та обладнання, - Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung
При цьому російська сторона, як наголосив Річард Мур, не сумнівається в твердості й послідовності Британії і США з цього питання.
Крім того, Мур висловився щодо звинувачень Чехії на адресу російської агентури, яку Прага звинуватила в причетності до вибухів *********** на складі у Врбетиці в 2014 році.
"Коли ви бачите таку модель безрозсудної поведінки, то, звичайно, потім дивитеся на те, що відбувається навколо України. Й нас це турбує. Ось чому ми так тісно координуємо свої дії з нашими союзниками - щоб переконатися, що ми надсилаємо Путіну чіткі сигнали", - наголосив Мур.