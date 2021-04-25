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Новини Коронавірус і карантин
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У ЄС розраховують вакцинувати близько 70% дорослого населення до середини липня

У ЄС розраховують вакцинувати близько 70% дорослого населення до середини липня

Європейський Союз зможе зробити досить вакцин для досягнення мети з імунізації дорослого населення до середини липня.

Як повідомляє Reuters, про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку ЄС, який також є відповідальним за вакцини проти коронавірусу, Тьєррі Бретон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми впевнені, що зможемо зробити достатню кількість вакцин для досягнення мети щодо колективного імунітету, це означає, що 70% дорослого населення буде вакциновано до середини липня", - сказав він.

Бретон також зазначив, що у другому кварталі очікується поставка понад 400 мільйонів доз.

"Держави-члени мають бути готові прискорити вакцинацію", - заявив він.

За словами Бретона, виробництво вакцин у Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця удвічі, і до кінця року виробнича потужність досягне трьох мільярдів доз за наявності більшої кількості виробничих ліній.

Раніше цього тижня в Європейській комісії заявили, що ЄС розраховує укласти найбільшу у світі угоду щодо постачання вакцини упродовж декількох днів, забезпечивши до 1,8 млрд доз вакцини Pfizer на період із 2021 по 2023 рік.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 147 176 044 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 115 316 летальних, одужали 124 830 145 осіб.

Автор: 

вакцина (4419) карантин (18172) Євросоюз (13799) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+5
В знак траура по проваленной вакцинации и разворованному антиковидному фонду, в котором аудит выявил расстрату на пол миллиарда гривен. Министр Степанов сменил свое пальто за 620 000 гривен на итальянский плащ за 100 000 гривен.
В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля - Цензор.НЕТ 2151
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25.04.2021 16:23 Відповісти
+4
В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля
========
Удивили! В Украине уже вакцинировано 100% Слуг народа, их родственников и бизнес-партнеров!
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25.04.2021 16:29 Відповісти
+2
Помню, как у какого-то молодого украинца была любовь в Беларуси по интернету. Эта "любовь" пригласила парня в Беларусь, ну он взял да и поехал в "романтическое приключение", а на таможне его встретили фсб-шники и увезли в Московию, - и его "романтическое приключение" продолжилось уже где-то в сибирском лагере...
Он ранее писал в интернетах "антироссийскую пропаганду", а его "девушкой" оказался фсб-шник, высылавший ему чужие девичьи фотки и вел с ним переписку.
Вывод: "Любовь" - зла.
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25.04.2021 17:50 Відповісти
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А если новый штамп то чо?
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25.04.2021 16:23 Відповісти
спидоносцев жеж так и не побороли... хотя с другой стороны СПИД очень полезная штука. нечя пихать свою пипирку хер знает куда
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25.04.2021 16:25 Відповісти
и ваще возвышать заслуги Казановы и гордиться его подвигами и пытаться им подрожать это тоже самое что дрочить на подвиг какихто не помню скоко их там было панхфиловцев и дидов которые насиловали все подряд во времена второй мировой...
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25.04.2021 16:26 Відповісти
Степанов та Віслюк явно будуть не проти цього.
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25.04.2021 16:27 Відповісти
В знак траура по проваленной вакцинации и разворованному антиковидному фонду, в котором аудит выявил расстрату на пол миллиарда гривен. Министр Степанов сменил свое пальто за 620 000 гривен на итальянский плащ за 100 000 гривен.
В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля - Цензор.НЕТ 2151
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25.04.2021 16:23 Відповісти
В ЕС рассчитывают вакцинировать около 70% взрослого населения к середине июля
========
Удивили! В Украине уже вакцинировано 100% Слуг народа, их родственников и бизнес-партнеров!
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25.04.2021 16:29 Відповісти
А шо там кукарекает бубочка на эту тему? Мы все еще чемпионы Европы по вакцинации, как говорил найвелычнишый, или уже Вселенной?
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25.04.2021 19:18 Відповісти
Он ничего не кукаркает, ему пофиг
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25.04.2021 19:51 Відповісти
Июль -- август -- открытие туристического сезона по ЕС ожидается. ...для жителей ЕС, натюрлихь...
А я в Минск хочу! -- надо бы его как-то к ЕС присоединить -- отдельно от Беларуси. *)

Любовь у меня там... -- если хто понимает...
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25.04.2021 16:30 Відповісти
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25.04.2021 16:38 Відповісти
Помню, как у какого-то молодого украинца была любовь в Беларуси по интернету. Эта "любовь" пригласила парня в Беларусь, ну он взял да и поехал в "романтическое приключение", а на таможне его встретили фсб-шники и увезли в Московию, - и его "романтическое приключение" продолжилось уже где-то в сибирском лагере...
Он ранее писал в интернетах "антироссийскую пропаганду", а его "девушкой" оказался фсб-шник, высылавший ему чужие девичьи фотки и вел с ним переписку.
Вывод: "Любовь" - зла.
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25.04.2021 17:50 Відповісти
Гриб наче прізвище
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25.04.2021 22:20 Відповісти
кажуть, що у деяких землях відкрили вільний доступ, поза плану, до вакцинації астразенекою, залишками. як в Україні вакцинували громадських даячів. у смі є перераховані землі. зараз уколешся як раз у серпні отримєш другу дозу, паспорт вакцинації і лети до серцеїдки.
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25.04.2021 22:19 Відповісти
Зе-власти это не интересно. Гораздо интереснее бабло на договорах, откатах и прочей зе-шмыгальщине рубить. Кому пандемия, а кому мать родная. Правда, зебилы?
У ЄС розраховують вакцинувати близько 70% дорослого населення до середини липня - Цензор.НЕТ 7110
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25.04.2021 16:30 Відповісти
А в Україні лише кожний сороковий БУДЕ щеплений..,
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25.04.2021 16:31 Відповісти
зато у Зєлі до липня ймовірно, можливо, як-то кажуть от "потєрі ньуха"(Зе) вакцінують мінімум аж усі 100 людей другою вакціною.. - шах і мат, викусі, ЄС "порохоботська"..)
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25.04.2021 16:38 Відповісти
Чемпион по вакцинации уже заявил о победе. Теперь на рояле членомарш репетпрует.
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25.04.2021 16:40 Відповісти
ЗЕвакцинація від Кретина-карантина - це асфальт з російського бітуму в поміч зелеботам і природний імунітет порохоботам!
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25.04.2021 17:54 Відповісти
К средине июля 2030г.
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25.04.2021 18:16 Відповісти
Тогда у нас к 2050 году.
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25.04.2021 22:55 Відповісти
А в Украине вакцинировано 0,2% населения.
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25.04.2021 19:14 Відповісти
вообще-то всего 5 человек в Украине вакцинировано: Зеленский, Ермак, Разумков, жена зеленского и жена разумкова.
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25.04.2021 19:54 Відповісти
1,26% першою дозою. другу отримали 5 людей, процент ще не вираховується.
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25.04.2021 22:22 Відповісти
А наша зеконюшня на что рассчитывает к июлю сего года?
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25.04.2021 22:54 Відповісти
 
 