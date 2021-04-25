У ЄС розраховують вакцинувати близько 70% дорослого населення до середини липня

Європейський Союз зможе зробити досить вакцин для досягнення мети з імунізації дорослого населення до середини липня.

Як повідомляє Reuters, про це заявив єврокомісар із питань внутрішнього ринку ЄС, який також є відповідальним за вакцини проти коронавірусу, Тьєррі Бретон, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Ми впевнені, що зможемо зробити достатню кількість вакцин для досягнення мети щодо колективного імунітету, це означає, що 70% дорослого населення буде вакциновано до середини липня", - сказав він.

Бретон також зазначив, що у другому кварталі очікується поставка понад 400 мільйонів доз.

"Держави-члени мають бути готові прискорити вакцинацію", - заявив він.

За словами Бретона, виробництво вакцин у Європі на 53 підприємствах збільшується щомісяця удвічі, і до кінця року виробнича потужність досягне трьох мільярдів доз за наявності більшої кількості виробничих ліній.

Раніше цього тижня в Європейській комісії заявили, що ЄС розраховує укласти найбільшу у світі угоду щодо постачання вакцини упродовж декількох днів, забезпечивши до 1,8 млрд доз вакцини Pfizer на період із 2021 по 2023 рік.

За даними Worldometer, у світі зафіксовано 147 176 044 випадки зараження коронавірусом, зокрема 3 115 316 летальних, одужали 124 830 145 осіб.