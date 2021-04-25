Ми ставимо за мету не тільки розширити морське та авіасполучення із Туреччиною, а й заохотити турків приїжджати на сімейний відпочинок до України, - Шмигаль
Цього тижня в уряді обговорювалося питання інтенсифікації співробітництва в галузі туризму між Україною та Туреччиною.
Як передає Цензор.НЕТ, про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль написав на своїй сторінці в фейсбуці.
"Ми ставимо за мету не тільки розширити морське і авіасполучення, щоб відкрити для українців нові і зручні маршрути, а й заохотити громадян Туреччини приїжджати на сімейний відпочинок в Україну", - зазначив Шмигаль.
Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль на тлі зупинки Росією польотів до Туреччини доручив додати рейси і відкрити нові маршрути для відпочинку українців.
Як повідомлялося, з 15 квітня по 1 червня призупиняє польоти до Туреччини на тлі підтримки цією державою України.
Топ коментарі
+27 Крейда Гiбсон #484632
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+19 Гоша Фантомас #478094
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+19 Andre2014
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Поощрить, понятно? Сказал, что будет платить туркам, чтобы они сюда приезжали.
это новый перл
Вот, турки прямо таки ломануться отдыхать на засраные курорты Черного Моря в Затоку, Вапнярку или Железный Порт с низким уровнем сервиса но запредельными ценами
Туркам есть где отдыхать и у себя дома на Средиземном, Эгейском и Мраморном морях.
А Черное Море у турков вообще не котируется и не считается за море, где можна отдыхать.
Так и говорили турки, что Черное море это лужа, болото. Они там даже курортов не строят.
...так работяг берегут -- тесты, маски, перчатки, пластиковые щитки на лицо, дезинфекторы... -- на час полёта !
А туристы -- это просто денежное мясо...
Приезжайте -- обкатаем -- под сиреной полетаем... (с)
Но Шмыгаль не нарком. ...такие при Зеле ненужны...
Он работает чётким исполнителем -- его и пригласили для того.
"...верещить на возі порося, пришнуроване до драбини мотузкою.... сірпається, бідололашне, і не знає, що воно всже сьогодні не звичайне порося, а об'єкт домашнього бюджету
-іч! барина повезли!
барин у кучі... кабанюка годований... куча на гарбі, як баня на церкві, а він, "барин", розлягляся й нервово хрюкають...."
снують туди-сюди колії, навкруги яток зі свіжими шашликами. шастають попи, освячуючи всим торгуючим гроші з першої покупки та місця під палатки новоприбулим відпочивальникам. .........
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