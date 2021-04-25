Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає".

Українська сторона СЦКК інформує, що в інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях ширяться панічні чутки щодо обстрілів населених пунктів, які начебто ведуться Збройними Силами України із застосуванням забороненого озброєння, а саме артилерійських систем.

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"Зазначена інформація є нічим іншим як грубою провокацією російських пропагандистів, спрямованою на дезінформацію місцевого населення та розпалення конфлікту. При цьому окупанти вдаються до грубих порушень міжнародного гуманітарного права, ведучи провокаційні обстріли з міської забудови.

Про всі зазначені випадки Українська сторона СЦКК оперативно інформує СММ ОБСЄ з наданням неспростовних доказів порушень.

Українська сторона СЦКК наголошує, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, виконуючи свої зобов'язання відповідно до раніше досягнутих домовленостей", - підсумовується в повідомленні.

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