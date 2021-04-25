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Новини Агресія Росії проти України
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Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС

Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС

Протягом поточної доби, 25 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресцентрі штабу ООС.

У вечірньому зведенні зазначається: "Поблизу селища Південне ворог відкривав вогонь із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 82-го калібру та гранатометів різних систем. Неподалік населеного пункту Піски окупанти двічі здійснили обстріли з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї. Бойових втрат серед наших захисників немає".

Українська сторона СЦКК інформує, що в інформаційному просторі на тимчасово окупованих територіях ширяться панічні чутки щодо обстрілів населених пунктів, які начебто ведуться Збройними Силами України із застосуванням забороненого озброєння, а саме артилерійських систем.

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"Зазначена інформація є нічим іншим як грубою провокацією російських пропагандистів, спрямованою на дезінформацію місцевого населення та розпалення конфлікту. При цьому окупанти вдаються до грубих порушень міжнародного гуманітарного права, ведучи провокаційні обстріли з міської забудови.

Про всі зазначені випадки Українська сторона СЦКК оперативно інформує СММ ОБСЄ з наданням неспростовних доказів порушень.

Українська сторона СЦКК наголошує, що Збройні Сили України дотримуються режиму припинення вогню, виконуючи свої зобов'язання відповідно до раніше досягнутих домовленостей", - підсумовується в повідомленні.

Також читайте: Доба на Донбасі минула без втрат, окупанти 9 разів порушили режим припинення вогню, - штаб ООС

обстріл (28156) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


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Регулярні обстріли
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25.04.2021 18:01 Відповісти
Под оккупированным Донецком на военной базе боевиков сгорел зенитный ракетный комплекс "Оса". По словам террориста Гиркина, техника уничтожена украинским дроном.

Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 4748
Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6436

https://uainfo.org/blognews/1619271407-u-boevikov-dnr-sluchilos-krupnoe-chp-sgorel-zenitnyy-kompleks.html
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25.04.2021 18:15 Відповісти
Дуже, дуже сподіваюся, що гіркінд не збрехав про український дрін
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25.04.2021 18:23 Відповісти
Від початку доби ворог тричі порушив перемир'я, застосувавши міномети калібру 82 мм, втрат немає, - штаб ООС - Цензор.НЕТ 6743
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25.04.2021 18:27 Відповісти
меня уже от слова "перемирие" тошнит *** до икоты, до изморози ***** *** !!!
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25.04.2021 19:08 Відповісти
А де стурбованість від штабу ООС, яка солідарна зі стурбованістю европейських осіб щ обличчями "гендерної рівності"? Европейцям ми по)(ер, а ось що роблять підар...и зі штабу ООС, генштабу та інших недоструктур крім рахування та протирання штанів - напад кацапів у 2014 році просрали - хоча, якби хоч хтось за роки правління ***** деколи слухав уважно його виступи та виступи і дії **************, то зрозумів, що напад кацапи не дуже і ховали, і хоч якось підготуватись та превентивно зреагувати можна було. То що в керівництві ЗСУ, ВМС та ВПС сиділи зрадники - зрозуміло без всякої глибинної аналітики - кацапи в Криму у відкриту роздавали паспорта та вели деструктивну пропаганду серед військових.
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25.04.2021 21:19 Відповісти
 
 