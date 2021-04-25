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Від початку року в Україні зареєстровано 6 завезених випадків малярії: одна людина померла, - ЦГЗ

Від початку року в Україні зареєстровано 6 завезених випадків малярії: одна людина померла, - ЦГЗ

У 2021 році в Україні вже зареєстрували 6 завезених випадків малярії, один з яких став смертельним.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров'я України.

У ЦГЗ нагадали, що 25 квітня - Всесвітній день боротьби з малярією.

"Малярія — важка, іноді смертельна хвороба, що передається через укуси комарів. Передача малярії відбувається в 87 країнах світу, переважно це країни Африки, а також у меншій мірі Азії, Південної й Північної Америк. 

Ризик зараження та розвитку важкої хвороби значно вищий у мігрантів і мандрівників, які не мають імунітету до малярії, а також у немовлят, дітей у віці до п’яти років, вагітних жінок і людей, які хворіють на ВІЛ/СНІД.

В Україні передача малярії комарами не відбувається й наразі всі випадки хвороби — завезені. Зокрема, у 2021 році в Україні вже зареєстрували 6 завезених випадків малярії, один із яких став летальним".

 Усім мандрівникам нагадують, що малярія піддається профілактиці та лікуванню.

Читайте: Смертельний випадок малярії зафіксовано в Харкові

"Щоби попередити захворювання, дізнайтеся, чи в країні, куди ви плануєте поїздку, відбувається передавання малярії. Якщо так — обов’язково подбайте про захист від цього захворювання:

Від початку року в Україні зареєстровано 6 завезених випадків малярії: одна людина померла, - ЦГЗ 01 Надягайте одяг, який максимально прикриває тіло.

Від початку року в Україні зареєстровано 6 завезених випадків малярії: одна людина померла, - ЦГЗ 01 Використовуйте репеленти — засоби від комах, у тому числі комарів.

Від початку року в Україні зареєстровано 6 завезених випадків малярії: одна людина померла, - ЦГЗ 01 Перебувайте в приміщеннях, де встановлені антимоскітні сітки, оброблені інсектицидом тривалої дії.

Від початку року в Україні зареєстровано 6 завезених випадків малярії: одна людина померла, - ЦГЗ 01 Приймайте протималярійні препарати (медикаменти для профілактики захворювання малярією) або хіміопрофілактику (залежить від країни, куди ви подорожуєте, і її потрібно розпочати за кілька тижнів до поїздки).

 Ранні прояви малярії схожі з першими ознаками інших захворювань і з’являються через 10–15 днів після укусу інфікованого комара. Вони можуть проявлятися слабко, а тому виявити хворобу складно. Зазвичай це:

- лихоманка;

- головний біль;

- сильне потовиділення;

- слабкість.

Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів. Інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання й закінчитися смертю.

Якщо під час подорожі чи протягом року після повернення із країни, де відбувається передавання малярії, у вас з’явилися симптоми грипу чи підвищилася температура — негайно зверніться до лікаря й повідомте про історію своїх поїздок", - пишуть у ЦГЗ.

малярія (12) ЦГЗ (264)


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Топ коментарі
+1
Этого нам еще не хватало. Шо вакцинация опять?
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25.04.2021 18:40
+1
Малярію не вакцинують.
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25.04.2021 18:44
+1
Ну это вина полностью на министерстве здравоохранения.Разве не их подразделения обязаны следить за прививками у выезжающих в страны риска и за обследование их после возвращения?Так любую заразу можна занести в Украину а минздрав будет только констатировать а не исполнять свои прямые обязательства.
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25.04.2021 18:51
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Этого нам еще не хватало. Шо вакцинация опять?
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25.04.2021 18:40 Відповісти
Малярію не вакцинують.
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25.04.2021 18:44 Відповісти
Лікується хініном, головне не запускати до "п'яти хрестів", потім кома.
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25.04.2021 18:49 Відповісти
.. ну только там..где нет ничего...то можно и хинином!!! Древность дикая.
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25.04.2021 19:34 Відповісти
Рідкий хінін (ін'єкційний) саме то. Фансідар для профілактики. Але я с цім стикався 18 років тому, може вже є якісь нові засоби.
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25.04.2021 19:57 Відповісти
Только Фансидар сильно по печени бьет. Примерно как джин без тоника. (Кстати тоже помогает)
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25.04.2021 21:03 Відповісти
В тоніці теж повинен бути хінін (швепс оріджінал). Фансідар ми пили дві таблетки в тиждень для профілактики. А від хініна кришу зносить і волосся вилазить.
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25.04.2021 21:12 Відповісти
Ну это вина полностью на министерстве здравоохранения.Разве не их подразделения обязаны следить за прививками у выезжающих в страны риска и за обследование их после возвращения?Так любую заразу можна занести в Украину а минздрав будет только констатировать а не исполнять свои прямые обязательства.
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25.04.2021 18:51 Відповісти
Ты хоть знаешь, ЧТО такое малярия?
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25.04.2021 19:20 Відповісти
Знаю,знаю одно что ее можна обнаружить анализом крови и пытаться лечить в начальной стадии а не когда человек уже в агонии.
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25.04.2021 19:27 Відповісти
Да, с малярией есть известные, надежные способы борьбы. Опасаюсь, что при сложившейся ситуации в стране где с ковидом борятся укладкой асфальта, с малярией начнут бороться с помощью самолетов авиакомпании бени.
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25.04.2021 19:33 Відповісти
.. упаси Вас Бог привезти малярию в Украину. В Украине в БОЛЬШИНСТВЕ медучреждений Вам не помогут. Разве что в больницах портовых городов...Одесса.... Имели случай заболеваний малярией и обнаружения ёё уже дома в Украине.
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25.04.2021 19:38 Відповісти
Да это понятно, согласен. Но сейчас совсем не обнаружение малярии угрожает жизни наших граждан. Нужен нашему мудрому правительству вброс про опасность. Вот никогда такого не было а тут вдруг, да?
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25.04.2021 19:41 Відповісти
Ще в середині ХХ століття у нас "під боком" було "природне" вогнище малярії - дунайські плавні. В основному - на румунській території. В 50-ті роки його задавили.. Тепер, з потеплінням і ростом "похеризму" нашої влади це вогнище може розгоріться знову...
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25.04.2021 20:16 Відповісти
... ну малярія,це трохи такий засіб регулювання численності населення. У кінці 90-х до Конго (Браззавіль)прибув літак болгарський літак Ан-2, що почав обробляти болотну місцевість, знищуючи комарину живність. Пропрацювали вони там кілька років і щезли. Потім пішли чутки і вони мали підгрунття, що уряд Конго відмовився від цієї програми з за остраху за зростання кількості населення. )))) Але у нас ці комарики не виживуть... Потрібна цілорічна плюсова температура.... Тому і нема такої напасті у Північній Африці... нема на більшій територіі ПАР... Намібії... Якось так...
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25.04.2021 20:40 Відповісти
Географическое распространение М. - М. встречается почти во всех частях земного шара и была известна уже давно. В Кап-Косте (в Африке) в 1824 г. из 225 ч. англичан погибло от М. 224 человека; на Кавказе местные войска в некоторых зараженных участках (местах стоянок) в 3-4 года совершенно вымирали. Обычно зараза гнездится в болотистых местностях. К числу таких следует отнести Пинские болота в Западном крае Европейской России, Венгерскую низменность (среднее течение Дуная и Тиссы), нижнее течение Дуная и его дельту, Понтийские болота в Италии, долину реки По, остров Сардинию, во Франции низовья южных рек и зап. побережье. Чем больше орошение страны, тем больше шансов на появление М.; так, Швеция больше страдает от М., чем соседняя Норвегия; менее орошенный вост. берег Апеннинского п-ова страдает меньше, чем западный; наоборот, на Американском материке более страдают вост. побережья, что объясняется гидрографией страны. В пределах России заражены М.: левый, более низкий берег Поволжья, дельта Волги, бассейн р. Дона и его притоков, Бессарабская губ., Крым, Кавказ, преимущественно долины по его горным рекам, Закаспийский край, губернии: Пермская, Вятская, Астраханская и др.
(Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона).
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25.04.2021 21:09 Відповісти
... и как...изменения после 1824 года есть или нет? Судя по словарю... современная центральная Африка... как центр малярии сегодня в том же 1824 году о малярии вообще ничего не знала...Всего 225 англичан....)))) Кстати... в тропиках Бразилии малярия не имеет такого аншлага..как в Африке... Или Вы мне хотите доказать...что малярийный комар не боится холодов и привели выдержку из этого исторического опуса... Норвегию ... или Швецию? Или сегодня в Пинских болотах ..а следовательно и на Полесье есть малярийные комары? Наверное всё таки Ваше Географическое распространение М...да ещё 1824 года немножко устарело..))) Всего лишь на 200 лет...)))))
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25.04.2021 22:24 Відповісти
Так, я привів, всього-навсього, інформацію стосовно твердження про те, що збудник малярії не може існувать при мінусових температурах, в умовах помірного клімату. Адже 200 років тому по території Пінських боліт не бігали індійські носороги і по соснах на болоті не скакали макаки-резуси...
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25.04.2021 22:32 Відповісти
Але зараз у Пінських болотах та у Норвегії як і раніше не бігають носороги і по соснах не сидять макаки... І малярійних комариків там також нема. Та у мене щире сумління, що у Швеціі чи Норвегії вони були взагалі. Але Брокгауз та Ефрон точно вже це не доведуть..))) Але не виключаю...що щось схоже може й було... Динозаври то якогось чорта повиздихали....))))
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25.04.2021 23:41 Відповісти
А що таке "профілактика", відомо? Я не знаю даних по Білорусі та Норвегії, але знаю про широкомасштабні заходи по боротьбі з малярією в 30-ті, в Середній Азії та пониззі Волги. Там і безпосереднє лікування, і знищення місць розмноження комарів, і багато іншого. Брокгауз і Ефрон знали, про що писали, бо малярія, як хвороба, діагностувалася ще з Середніх віків, задовго до того, як вони народилися... Саме сьогодні дивився одну цікаву передачу. Там наводилися температурні дані. На сьогодні Полісся має середньорічні температури, що відповідають Одесі сотню років раніше. Зараз справа лише за тим, що якогось інфікованого укусить місцева комариха, вона відкладе яйця і їх потомство розмножиться... А "похерізм" нашої ******** влади зробить решту...

"...среди выше перечисленных инфекционных болезней, врачами и медицинской общественностью недостаточно внимания уделялось мерам борьбы и профилактики малярии, которая являлась одним из самых распространенных эндемических заболеваний, практически на всей европейской и азиатской территорий России. О малярии, как об инфекционном заболевании, впервые упоминается еще в древнеславянских рукописях, где оно описывается под названиями, отражающими его характерные клинические проявления лихорадки - «огнея», «трясуха», «знобуха», «лихоманка» и др.[2].
Ежегодно в России во второй половине ХIХ века регистрировалось по полным статистическим данным до 3,5 млн. случаев малярии. Так, в работе И.А. Добрейцера «Малярия в СССР» (1924) указывается, что больные малярией составляла почти половину всех заболевших инфекционными болезнями в стране [3]. Несмотря на общераспространенное мнение, что малярия - это болезнь жарких стран, даже в северных губерниях России регистрировались вспышки малярии. Наиболее часто от малярии страдало население Поволжья и Кавказа (соответственно 400 и 800 случаев на 10 000 жителей). По недостаточно полным данным проведенного эпидемиологического обследования лишь только в 1914 г. установлено, что 8% всего населения Поволжских губерний переболело малярией. В некоторых уездах Саратовской и Астраханской губерний в отдельные годы число заболевших достигало до 56% населения.
Учитывая особенности географического расположения и климатических условий, из всех Поволжских губерний, население Астраханской губернии страдало от малярии наиболее сильно. Среди всех амбулаторных пациентов, обратившихся за медицинской помощью, более 50% из них болели малярией. Каждый четвертый больной, находившийся на стационарном лечении, страдал от малярии [4]

Первая малярийная станция в нашей стране была открыта в Саратове 22 сентября 1922 г. под руководством Н.Е. Кушева со штатом сотрудников из 6 человек. Затем малярийные станции были организованы в уездных городах ‒ Новоузенске (1923) и Вольске (1924). Кроме того в губернии работало три малярийных подстанции: Балашовская, Хвалынская и Дергачевская.
В Самаре центральная малярийная станция была открыта осенью 1922 г., ставшая научно-практическим центром по борьбе с малярией, занималась профилактикой, обследовательской и санитарно-просветительной работой. Кроме того, на станции оказывалась амбулаторная и стационарная медицинская помощь жителям прилегающего к ней района города до 40% и уездному населению до3,5% [11].
В последующие годы аналогичные малярийные станции были открыты и в других губернских городах Поволжья: Симбирске (1923) и Казани (1925).
Основными направлениями деятельности станций являлись: борьба с малярией, проведение научных исследований по изучению эпидемиологии заболевания и лечение больных. Кроме того, сотрудниками станции организовывались малярийные экспедиции и несколько малярийных отрядов, которые работали в сельских населенных пунктах, наиболее пораженных эпидемией малярии. Наряду с малярийными станциями в борьбу с малярией привлекался и научно-исследовательский институт «Микроб», в задачи которых входили изучение вопросов эпидемиологии малярии и подготовка квалифицированного медицинского персонала [7].
По инициативе Н.Е. Кушева в 1924 г. в Саратове состоялся 1-й Поволжский малярийный съезд, который подвел основные итоги работы малярийных станций региона по борьбе с малярией и наметил дальнейшие планы, направленные на ликвидацию этого эндемического заболевания [12]. В последующем Поволжские малярийные съезды проводились ежегодно в разных губернских волжских городах.
В феврале 1927 г. при Саратовской малярийной станции Наркомздравом РСФСР были организованы 3-х месячные специальные курсы для врачей, по окончании которых они будут работать в эндемических районах Поволжья [13].
Благодаря проведению полномасштабных противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, с 1924 г. заболеваемость малярией в Поволжских губерниях постепенно начала снижаться, а в 1960 г. она была ликвидирована в нашей стране.("Из истории борьбы с малярией в Поволжье").

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26.04.2021 02:00 Відповісти
Массированная пропаганда. Намордики не снимайте, малярия нападет
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25.04.2021 20:13 Відповісти
Пропаганда страха. В 1932 работали напрямую
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25.04.2021 20:15 Відповісти
Какая мля пропаганда? Какие маски? Прочитать текст можно для начала, прежде чем гундосить свой бред? Или хотя бы о малярии подробно в википедии почитать.
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25.04.2021 21:11 Відповісти
В Україні нема малярійних комарів, які переносять хворобу. З малярією в Україну можно приїхати з малярійних районів і заразити інших неможна без малярійних комарів.
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25.04.2021 20:41 Відповісти
Неправда.
Вид Anopheles maculipennis имеет ареал существенно меньший, чем соответствующий комплекс видов. Он включает в себя Европу (примерно до 60° с. ш.), отсутствует в Великобритании, на востоке доходит до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB Урала ; ареал включает в себя так же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Кавказ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турцию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ирак , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80#cite_note-autogenerated1-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80#cite_note-autogenerated2-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80#cite_note-4 [4] .

Пара видов Anopheles messeae, имеет очень обширный ареал. Он охватывает Европу и Северную Азию; а также Северо-Западный Китай и Северный Иран; отсутствует на Дальнем Востокеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-autogenerated1-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-Vaulin1-5 [5] . Ареалы видов A и B в значительной степени перекрываются. Вид A отсутствует в восточной и северной части ареала An. messeae, но преобладает в Европейской Россииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-Novikov1-2 [2] . В то же время, образцы, соответствующие виду B отмечены в Румынии, Великобритании, Швеции и Германииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-Vaulin1-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-Kronefeld-6 [6] .

Anopheles claviger (лат.) - вид https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B малярийных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B комаров , принадлежащий к https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_Anopheles_claviger&action=edit&redlink=1 комплексу видов Anopheles claviger https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_claviger#cite_note-Becker.et.al.2010-2 [2] . Распространён в странах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европы , а также в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армении , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганистане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иране , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ираке , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордании , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Кыргызстане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ливане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Таджикистане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Туркмении , и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистане https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_claviger#cite_note-wrbu-1 [1] . Переносчик малярийных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8 плазмодиев ; заражение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F малярией от укуса самок отмечено на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Ближнем Востоке , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европе - не фиксировалосьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_claviger#cite_note-wrbu-1 [1] .
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25.04.2021 21:32 Відповісти
Пока сдерживают холодные зимы, но глобальное потепление может это изменить.
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25.04.2021 21:33 Відповісти
В мене прадід помер від малярії, яку привіз із заробітків з Кавказу у 1933 році.
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25.04.2021 22:06 Відповісти
так все родители переболели наши...
Кстати отца вылечила цыганка гипнозом...
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25.04.2021 23:48 Відповісти
Если честно странно куда она делась...болели все где болота...
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25.04.2021 23:50 Відповісти
 
 