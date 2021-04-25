Від початку року в Україні зареєстровано 6 завезених випадків малярії: одна людина померла, - ЦГЗ
У 2021 році в Україні вже зареєстрували 6 завезених випадків малярії, один з яких став смертельним.
Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров'я України.
У ЦГЗ нагадали, що 25 квітня - Всесвітній день боротьби з малярією.
"Малярія — важка, іноді смертельна хвороба, що передається через укуси комарів. Передача малярії відбувається в 87 країнах світу, переважно це країни Африки, а також у меншій мірі Азії, Південної й Північної Америк.
Ризик зараження та розвитку важкої хвороби значно вищий у мігрантів і мандрівників, які не мають імунітету до малярії, а також у немовлят, дітей у віці до п’яти років, вагітних жінок і людей, які хворіють на ВІЛ/СНІД.
В Україні передача малярії комарами не відбувається й наразі всі випадки хвороби — завезені. Зокрема, у 2021 році в Україні вже зареєстрували 6 завезених випадків малярії, один із яких став летальним".
Усім мандрівникам нагадують, що малярія піддається профілактиці та лікуванню.
"Щоби попередити захворювання, дізнайтеся, чи в країні, куди ви плануєте поїздку, відбувається передавання малярії. Якщо так — обов’язково подбайте про захист від цього захворювання:
Надягайте одяг, який максимально прикриває тіло.
Використовуйте репеленти — засоби від комах, у тому числі комарів.
Перебувайте в приміщеннях, де встановлені антимоскітні сітки, оброблені інсектицидом тривалої дії.
Приймайте протималярійні препарати (медикаменти для профілактики захворювання малярією) або хіміопрофілактику (залежить від країни, куди ви подорожуєте, і її потрібно розпочати за кілька тижнів до поїздки).
Ранні прояви малярії схожі з першими ознаками інших захворювань і з’являються через 10–15 днів після укусу інфікованого комара. Вони можуть проявлятися слабко, а тому виявити хворобу складно. Зазвичай це:
- лихоманка;
- головний біль;
- сильне потовиділення;
- слабкість.
Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів. Інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання й закінчитися смертю.
Якщо під час подорожі чи протягом року після повернення із країни, де відбувається передавання малярії, у вас з’явилися симптоми грипу чи підвищилася температура — негайно зверніться до лікаря й повідомте про історію своїх поїздок", - пишуть у ЦГЗ.
Будь ласка, зачекайте...
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(Энциклопедический словарь Брокгауза и Эфрона).
"...среди выше перечисленных инфекционных болезней, врачами и медицинской общественностью недостаточно внимания уделялось мерам борьбы и профилактики малярии, которая являлась одним из самых распространенных эндемических заболеваний, практически на всей европейской и азиатской территорий России. О малярии, как об инфекционном заболевании, впервые упоминается еще в древнеславянских рукописях, где оно описывается под названиями, отражающими его характерные клинические проявления лихорадки - «огнея», «трясуха», «знобуха», «лихоманка» и др.[2].
Ежегодно в России во второй половине ХIХ века регистрировалось по полным статистическим данным до 3,5 млн. случаев малярии. Так, в работе И.А. Добрейцера «Малярия в СССР» (1924) указывается, что больные малярией составляла почти половину всех заболевших инфекционными болезнями в стране [3]. Несмотря на общераспространенное мнение, что малярия - это болезнь жарких стран, даже в северных губерниях России регистрировались вспышки малярии. Наиболее часто от малярии страдало население Поволжья и Кавказа (соответственно 400 и 800 случаев на 10 000 жителей). По недостаточно полным данным проведенного эпидемиологического обследования лишь только в 1914 г. установлено, что 8% всего населения Поволжских губерний переболело малярией. В некоторых уездах Саратовской и Астраханской губерний в отдельные годы число заболевших достигало до 56% населения.
Учитывая особенности географического расположения и климатических условий, из всех Поволжских губерний, население Астраханской губернии страдало от малярии наиболее сильно. Среди всех амбулаторных пациентов, обратившихся за медицинской помощью, более 50% из них болели малярией. Каждый четвертый больной, находившийся на стационарном лечении, страдал от малярии [4]
Первая малярийная станция в нашей стране была открыта в Саратове 22 сентября 1922 г. под руководством Н.Е. Кушева со штатом сотрудников из 6 человек. Затем малярийные станции были организованы в уездных городах ‒ Новоузенске (1923) и Вольске (1924). Кроме того в губернии работало три малярийных подстанции: Балашовская, Хвалынская и Дергачевская.
В Самаре центральная малярийная станция была открыта осенью 1922 г., ставшая научно-практическим центром по борьбе с малярией, занималась профилактикой, обследовательской и санитарно-просветительной работой. Кроме того, на станции оказывалась амбулаторная и стационарная медицинская помощь жителям прилегающего к ней района города до 40% и уездному населению до3,5% [11].
В последующие годы аналогичные малярийные станции были открыты и в других губернских городах Поволжья: Симбирске (1923) и Казани (1925).
Основными направлениями деятельности станций являлись: борьба с малярией, проведение научных исследований по изучению эпидемиологии заболевания и лечение больных. Кроме того, сотрудниками станции организовывались малярийные экспедиции и несколько малярийных отрядов, которые работали в сельских населенных пунктах, наиболее пораженных эпидемией малярии. Наряду с малярийными станциями в борьбу с малярией привлекался и научно-исследовательский институт «Микроб», в задачи которых входили изучение вопросов эпидемиологии малярии и подготовка квалифицированного медицинского персонала [7].
По инициативе Н.Е. Кушева в 1924 г. в Саратове состоялся 1-й Поволжский малярийный съезд, который подвел основные итоги работы малярийных станций региона по борьбе с малярией и наметил дальнейшие планы, направленные на ликвидацию этого эндемического заболевания [12]. В последующем Поволжские малярийные съезды проводились ежегодно в разных губернских волжских городах.
В феврале 1927 г. при Саратовской малярийной станции Наркомздравом РСФСР были организованы 3-х месячные специальные курсы для врачей, по окончании которых они будут работать в эндемических районах Поволжья [13].
Благодаря проведению полномасштабных противоэпидемических и лечебно-профилактических мероприятий, с 1924 г. заболеваемость малярией в Поволжских губерниях постепенно начала снижаться, а в 1960 г. она была ликвидирована в нашей стране.("Из истории борьбы с малярией в Поволжье").
Вид Anopheles maculipennis имеет ареал существенно меньший, чем соответствующий комплекс видов. Он включает в себя Европу (примерно до 60° с. ш.), отсутствует в Великобритании, на востоке доходит до https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D1%80%D0%B0%D0%BB Урала ; ареал включает в себя так же https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%BA%D0%B0%D0%B7 Кавказ , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D1%86%D0%B8%D1%8F Турцию , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иран , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ирак , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирию https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80#cite_note-autogenerated1-2 [2] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80#cite_note-autogenerated2-3 [3] https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D0%BA%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80#cite_note-4 [4] .
Пара видов Anopheles messeae, имеет очень обширный ареал. Он охватывает Европу и Северную Азию; а также Северо-Западный Китай и Северный Иран; отсутствует на Дальнем Востокеhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-autogenerated1-1 [1] https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-Vaulin1-5 [5] . Ареалы видов A и B в значительной степени перекрываются. Вид A отсутствует в восточной и северной части ареала An. messeae, но преобладает в Европейской Россииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-Novikov1-2 [2] . В то же время, образцы, соответствующие виду B отмечены в Румынии, Великобритании, Швеции и Германииhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-Vaulin1-5 [5] https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_messeae#cite_note-Kronefeld-6 [6] .
Anopheles claviger (лат.) - вид https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B малярийных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%80%D1%8B комаров , принадлежащий к https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D0%BE%D0%B2_Anopheles_claviger&action=edit&redlink=1 комплексу видов Anopheles claviger https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_claviger#cite_note-Becker.et.al.2010-2 [2] . Распространён в странах https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европы , а также в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Армении , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B7%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%B9%D0%B4%D0%B6%D0%B0%D0%BD Азербайджане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%84%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Афганистане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%B8%D1%8F Грузии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B8%D0%BB%D1%8C Израиле , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BD Иране , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D1%80%D0%B0%D0%BA Ираке , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BE%D1%80%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F Иордании , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%8B%D1%80%D0%B3%D1%8B%D0%B7%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Кыргызстане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD Ливане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Пакистане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F России , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%80%D0%B8%D1%8F Сирии , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B4%D0%B6%D0%B8%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Таджикистане , https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%BA%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F Туркмении , и https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%B7%D0%B1%D0%B5%D0%BA%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD Узбекистане https://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_claviger#cite_note-wrbu-1 [1] . Переносчик малярийных https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D0%B8 плазмодиев ; заражение https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%B8%D1%8F малярией от укуса самок отмечено на https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%B8%D0%B6%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%92%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BA Ближнем Востоке , в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B0 Европе - не фиксировалосьhttps://ru.wikipedia.org/wiki/Anopheles_claviger#cite_note-wrbu-1 [1] .
Кстати отца вылечила цыганка гипнозом...