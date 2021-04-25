Від початку року в Україні зареєстровано 6 завезених випадків малярії: одна людина померла, - ЦГЗ

У 2021 році в Україні вже зареєстрували 6 завезених випадків малярії, один з яких став смертельним.

Про це Цензор.НЕТ повідомили в пресслужбі Центру громадського здоров'я України.

У ЦГЗ нагадали, що 25 квітня - Всесвітній день боротьби з малярією.

"Малярія — важка, іноді смертельна хвороба, що передається через укуси комарів. Передача малярії відбувається в 87 країнах світу, переважно це країни Африки, а також у меншій мірі Азії, Південної й Північної Америк.

Ризик зараження та розвитку важкої хвороби значно вищий у мігрантів і мандрівників, які не мають імунітету до малярії, а також у немовлят, дітей у віці до п’яти років, вагітних жінок і людей, які хворіють на ВІЛ/СНІД.

В Україні передача малярії комарами не відбувається й наразі всі випадки хвороби — завезені. Зокрема, у 2021 році в Україні вже зареєстрували 6 завезених випадків малярії, один із яких став летальним".

Усім мандрівникам нагадують, що малярія піддається профілактиці та лікуванню.

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"Щоби попередити захворювання, дізнайтеся, чи в країні, куди ви плануєте поїздку, відбувається передавання малярії. Якщо так — обов’язково подбайте про захист від цього захворювання:

Надягайте одяг, який максимально прикриває тіло.

Використовуйте репеленти — засоби від комах, у тому числі комарів.

Перебувайте в приміщеннях, де встановлені антимоскітні сітки, оброблені інсектицидом тривалої дії.

Приймайте протималярійні препарати (медикаменти для профілактики захворювання малярією) або хіміопрофілактику (залежить від країни, куди ви подорожуєте, і її потрібно розпочати за кілька тижнів до поїздки).

Ранні прояви малярії схожі з першими ознаками інших захворювань і з’являються через 10–15 днів після укусу інфікованого комара. Вони можуть проявлятися слабко, а тому виявити хворобу складно. Зазвичай це:

- лихоманка;

- головний біль;

- сильне потовиділення;

- слабкість.

Лікування необхідно розпочати протягом перших 24 годин після прояву симптомів. Інакше малярія може розвинутися в серйозне захворювання й закінчитися смертю.

Якщо під час подорожі чи протягом року після повернення із країни, де відбувається передавання малярії, у вас з’явилися симптоми грипу чи підвищилася температура — негайно зверніться до лікаря й повідомте про історію своїх поїздок", - пишуть у ЦГЗ.