МЗС Туреччини викликало посла США Саттерфілда з приводу визнанням Байденом геноциду вірмен у 1915-му

Посла США в Туреччині Девіда Саттерфілда викликали в МЗС Туреччини через офіційне визнання президентом США масових вбивств вірмен в Османській імперії в 1915 році. геноцидом.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє турецьке видання Milliyet.

"Посол США в Анкарі Девід Саттерфілд був викликаний в міністерство закордонних справ після заяви Байдена", - повідомляє видання.

У заяві турецького МЗС наголошується: "Наша рішуча реакція була передана послу Саттерфілду, якого прийняв заступник міністра посол Седат Онал. У цьому контексті було заявлено, що ми вважаємо цю заяву неприйнятною, повністю відкидаємо її і рішуче засуджуємо її, позбавлену будь-яких історичних і правових підстав".

Нагадаємо, 24 квітня президент США Джо Байден офіційно визнав, що систематичне вбивство і депортація сотень тисяч вірмен Османською імперією в сучасній Туреччині понад століття тому були геноцидом.

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