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Новини Агресія Росії проти України
19 015 54

Болгарський бізнесмен Гебрев визнав, що на підірваних російськими шпигунами складах у Чехії зберігалися боєприпаси для України

Болгарський бізнесмен Гебрев визнав, що на підірваних російськими шпигунами складах у Чехії зберігалися боєприпаси для України

Болгарський бізнесмен Омелян Гебрев підтвердив, що його компанія Emco в кінці 2014 року уклала контракти на постачання боєприпасів в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times. Джерела газети стверджують, що підписаний договір стосувався поставок для Збройних сил України, передає Радіо Свобода.

Гебрев раніше заперечував факт поставок Києву зброї після початку військового конфлікту в Донбасі. У листуванні з The New York Times він, як стверджує газета, визнав, що зберігав боєприпаси на складі в чеському селі Врбетіце, але ця зброя не призначалася для відправки Україні. У 2014 році на складі сталися вибухи. Прага вважає, що до них причетна російська військова розвідка.

Один зі співрозмовників The New York Times розповів, що ящики з боєприпасами, що призначалися для України, були позначені як такі, що  вирушають в Таїланд. Гебрев участь своєї компанії в помилковому маркуванні відкинув.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Президент Чехії Земан виступив зі зверненням: Є дві основні версії щодо вибухів на складах у Врбетіце

Навесні 2015 року на Гебрева було скоєно замах. Після замаху в 2018 році у Великій Британії на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Гебрев припустив, що проти нього використовували ту же отруйну речовину.

Зразки аналізів Гебрева були відправлені в VERIFIN - одну з п'яти лабораторій в Європі, акредитованих Організацією із заборони хімічної зброї. Лабораторія повинна була зберігати матеріали протягом п'яти років - до 18 червня 2020 року. У вересні минулого року стало відомо, що зразки тестів Гебрева зникли.

Згідно з даними слідства, підозрюваними в замаху на Гебрева є росіяни Сергій Федотов, Сергій Павлов та Георгій Горшков. За твердженням слідчої групи Bellingcat, під цими іменами можуть ховатися офіцери російської військової розвідки - генерал-майор Денис Сергєєв, Сергій Лютенко і Петро Борисов.

Нагадаємо, влада Чехії  оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.

Болгарія (778) росія (64846) Чехія (1602)


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Топ коментарі
+41
Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в чешском Врбетице хранились боеприпасы для Украины - Цензор.НЕТ 9413
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25.04.2021 18:58
+21
И недавние, взрывы на складах уже в Украине - тоже дело рук козломордых.
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25.04.2021 19:03
+19
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

(гр.Ленинград)
"Что б спасти россию... нужно сжечь Москву"
(Кутузов)
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25.04.2021 19:10
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Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в чешском Врбетице хранились боеприпасы для Украины - Цензор.НЕТ 9413
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25.04.2021 18:58 Відповісти
Вчера приснился сон прекрасный -
Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.

(гр.Ленинград)
"Что б спасти россию... нужно сжечь Москву"
(Кутузов)
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25.04.2021 19:10 Відповісти
А-а-а. Ну тогда не считается....
А что ж он раньше молчал? Чем поставил гейРопу в затруднительное положение перед путеном ...
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25.04.2021 18:59 Відповісти
Так его два раза пытались отравить.
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25.04.2021 19:02 Відповісти
у меня сарказм не относительно Гебрева, который рискуя жизнью и своей, и своих родных, помог Украине.
У меня презрение к обоссанной гейРопе...
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25.04.2021 19:13 Відповісти
Ризикуючи життям допоміг Україні? Не сміши. Такі люди ризикуючи життям тільки заробляють бабло. Наскільки я пам"ятаю, в 14 році в Європі діяли обмеження на поставку нам зброї. Тому він і приховував, кому вона була призначена. За неї просто заплатили непогано, скоріше всього, тому і ризикував...
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26.04.2021 00:49 Відповісти
Так - він заробляв бабло.
Але він єдиний хто допоміг Україні.

А ти бува не зебіл? Нищити тих хто на боці України або навмисно - або внаслідок своєї тупості.
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26.04.2021 06:31 Відповісти
Зараз всі, хто каже правду - зебіли?
ПС. Ще раз: ризик життям пов"язаний винятково з баблом. Те, що зброя призначалась саме Україні - просто збіг, він і чорту її продасть, якщо той добряче заплатить. Та і невідомо з яких причин були замахи на нього, в списку покупців зброї в нього, впевнений, маса країн і організацій, в тому числі бандитських і терористичних.
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26.04.2021 12:38 Відповісти
Не имеет значения для кого они предназначались,ведь диверсия произошла не на украинской земле.
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25.04.2021 19:00 Відповісти
Чехи, продолжайте нюхать портянки московитского солдата. Ну и дупы им же продолжайте нюхать.
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25.04.2021 19:01 Відповісти
Pouze po tobě.
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25.04.2021 19:02 Відповісти
Kolik pro vás Němci. Z vás, milovníků moskevských řitů, je fronta příliš velká na to, abyste čichali. Němci, Francouzi, Arméni, Bělorusové, Italové, Češi atd. A já jsem zvyklý bít moskevským konečníkem velkým způsobem.
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25.04.2021 19:07 Відповісти
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25.04.2021 19:10 Відповісти
...победи меня, победи... -- токо денех не проси! *)
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25.04.2021 19:14 Відповісти
Это вы к зеленскому. На счёт денег. Он просит и готов принять в любом количестве и с любой стороны. Ну, вам то в Германии по вашим фильмам это должно быть понятно.
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25.04.2021 19:32 Відповісти
А какие германские фильмы смотрел Старый зольдат? -- ну, очень интересно -- шо ему в них понятно, а мне нет?

"На счёт" -- я не говорил! -- насчёт денег Зеленского?... ...я про твои интересовался, если можно... ...шоб мне меньше попадалова вышло...*)
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25.04.2021 19:41 Відповісти
И недавние, взрывы на складах уже в Украине - тоже дело рук козломордых.
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25.04.2021 19:03 Відповісти
То к гадалке не ходи.
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25.04.2021 19:13 Відповісти
Взрывают склады не шпионы,а террористы,болгарин не признал,его не допрашивали,а расследовал и информировал,ЦН - вы там в своём угодничестве путину-убийце совсем обнаглели.
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25.04.2021 19:04 Відповісти
Россия -- враг с Заглавной буквы!

...а то, шо украинцы этого не понимают -- от Хмельницкого до Порошенко -- ...всегда заканчивается удорожанием и укорачиванием их жизней...
А если я неправ -- то я не виноватый...*)
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25.04.2021 19:07 Відповісти
Таки да. Но для Украины главное не быть Врагом самой себе.
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25.04.2021 19:16 Відповісти
-- пока ты не станешь Активистом -- Украине расчитывать ненакого! *)
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25.04.2021 19:43 Відповісти
Глянь, как все заспамлено. Кем тут становиться?
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28.04.2021 20:34 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform


https://twitter.com/tZEinform

https://twitter.com/tZEinform tZE inform

Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.

ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ с ПРЕДАТЕЛЯМИ ?!!!
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25.04.2021 19:08 Відповісти
Расстреливать дезинформаторов-ибо будем-ибо они худшие из предателей.
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25.04.2021 19:19 Відповісти
Меньше читать всяких фейковых дятлов.
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25.04.2021 20:43 Відповісти
Я вам открою одну тайную вещь... За Джанкоем после насосных в канале до самой Керчи полно воды.
Мне можете не верить.. Вот ютуб сегодняшний https://www.youtube.com/watch?v=3jhNVNfxxEs Крымский канал южнее Джанкоя
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25.04.2021 21:10 Відповісти
с 8:50
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25.04.2021 21:15 Відповісти
Вот так закладочку хотели всунуть..что бы потом на наши склады привезли боеприпасы и активировать,но сработало не по графику..возможно часть наших складов так и подорвали .просто нужно отследить..завозились ли туда боеприпасы которые закупались за границей.
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25.04.2021 19:12 Відповісти
И кто такое это https://twitter.com/tZEinform tZE inform ? И на..зачем ты постишь всякую ...?
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25.04.2021 19:16 Відповісти
Бо уплОчено.
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25.04.2021 19:20 Відповісти
а их не всем читать можно .у некоторых от одной только ссылки на ресурс пуканы взрываются
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25.04.2021 19:44 Відповісти
Болгарский бизнесмен Гебрев признал, что на взорванных российскими шпионами складах в чешском Врбетице хранились боеприпасы для Украины - Цензор.НЕТ 8414
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25.04.2021 19:16 Відповісти
Надо Байдену об этом сказать.
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25.04.2021 19:21 Відповісти
"В сентябре прошлого года стало известно, что образцы тестов Гебрева исчезли, которые хранились в VERIFIN, одной из пяти лабораторий в Европе, аккредитованных Организацией по запрещению химического оружия".
Это все что нужно знать про европу и ее "аккредитированные" лаборатории
А Гебреву респект!
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25.04.2021 19:35 Відповісти
че респект? шо начал тявкать когда чехи и даже болгаробратушки обосрали Путина?
поди наварился нехило, а теперь нос по ветру поднял и решил шо мона и вна суд подать(если опять не отравят)))
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25.04.2021 19:38 Відповісти
чехи с гебревым молчали 7 лет про эту историю. Теперь все вдруг "нос по ветру подняли".
Мотивы нам неизвестны, но разворачивается активная компания против русских, которая нам на пользу. И хорошо, что он признался в конце концов, а не настаивал на "ихтамнет"
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25.04.2021 19:45 Відповісти
так обосрался может - 2 раза травили это не Путин собачий, а теперь подумал что Байден возненавидел русню
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25.04.2021 19:57 Відповісти
Мотив простой как три копейки. Тендер на АЭС на 6 лярдовевро должен выиграть Вестинхауз. но никак не Росатом. Поэтому и всплыло все спустя 7 лет перед самым тендером
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25.04.2021 21:13 Відповісти
100%!
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26.04.2021 00:34 Відповісти
Дату, до якої повинні були зберігатись зразки, уважно прочитав? Рахувати вмієш?
ПС. І що треба знати про Європу і їх лабораторії? Що там дотримуються інструкцій?
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26.04.2021 00:40 Відповісти
кацапня дожилась...уже генерал -лейтенантов на отравительное задание отправляет .
думали хоть енералишко не рукожоп...а оказалось-тоже.
печалька
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25.04.2021 19:40 Відповісти
"на Украине", "в Донбассе". Цензор, если копипастите с российских сайтов, то хоть проверяйте перед публикацией.
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25.04.2021 20:04 Відповісти
Взрыв склада в Чехии еще одно доказтельство подготовки кремлевского убийцы к нападению на Украину, и лишний раз показывает, где возникает очаг войны там мы увидим пятак кремлевского комуно-фашиста.
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25.04.2021 20:33 Відповісти
Если даже там они смогли это сделать, то взрывы складов в Украине, это не то что 100-процентно их работа, а все 200!
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25.04.2021 20:59 Відповісти
Уже не раз печатал. Деньги ихние. Рук гнусных тут валом. Старая наша беда. И мало денег дали---уверен тоже.
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26.04.2021 01:22 Відповісти
А ЗЕдауны до сих пор скулят что при по Порохе склады взрывались из за халатности
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25.04.2021 21:14 Відповісти
По халатности был артемовск...новобогдановка-федоровка прикрывали жопу кучмы...После чего были приняты довольно жесткие меры касаемо хранения....Если взрывали то уже местные ватники при халатности СБУ или содействии ((((
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26.04.2021 00:38 Відповісти
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25.04.2021 22:16 Відповісти
не "на" Украину, а "в" Украину, пишите правильно.
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25.04.2021 22:34 Відповісти
"
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкопол
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26.04.2021 14:52 Відповісти
І, причому (лайфхак), вже оплачені Україною...
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26.04.2021 10:36 Відповісти
 
 