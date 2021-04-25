Болгарський бізнесмен Гебрев визнав, що на підірваних російськими шпигунами складах у Чехії зберігалися боєприпаси для України

Болгарський бізнесмен Омелян Гебрев підтвердив, що його компанія Emco в кінці 2014 року уклала контракти на постачання боєприпасів в Україну.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times. Джерела газети стверджують, що підписаний договір стосувався поставок для Збройних сил України, передає Радіо Свобода.

Гебрев раніше заперечував факт поставок Києву зброї після початку військового конфлікту в Донбасі. У листуванні з The New York Times він, як стверджує газета, визнав, що зберігав боєприпаси на складі в чеському селі Врбетіце, але ця зброя не призначалася для відправки Україні. У 2014 році на складі сталися вибухи. Прага вважає, що до них причетна російська військова розвідка.

Один зі співрозмовників The New York Times розповів, що ящики з боєприпасами, що призначалися для України, були позначені як такі, що вирушають в Таїланд. Гебрев участь своєї компанії в помилковому маркуванні відкинув.

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Навесні 2015 року на Гебрева було скоєно замах. Після замаху в 2018 році у Великій Британії на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Гебрев припустив, що проти нього використовували ту же отруйну речовину.

Зразки аналізів Гебрева були відправлені в VERIFIN - одну з п'яти лабораторій в Європі, акредитованих Організацією із заборони хімічної зброї. Лабораторія повинна була зберігати матеріали протягом п'яти років - до 18 червня 2020 року. У вересні минулого року стало відомо, що зразки тестів Гебрева зникли.

Згідно з даними слідства, підозрюваними в замаху на Гебрева є росіяни Сергій Федотов, Сергій Павлов та Георгій Горшков. За твердженням слідчої групи Bellingcat, під цими іменами можуть ховатися офіцери російської військової розвідки - генерал-майор Денис Сергєєв, Сергій Лютенко і Петро Борисов.

Нагадаємо, влада Чехії оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.

За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.

У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.

Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.