Болгарський бізнесмен Гебрев визнав, що на підірваних російськими шпигунами складах у Чехії зберігалися боєприпаси для України
Болгарський бізнесмен Омелян Гебрев підтвердив, що його компанія Emco в кінці 2014 року уклала контракти на постачання боєприпасів в Україну.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на The New York Times. Джерела газети стверджують, що підписаний договір стосувався поставок для Збройних сил України, передає Радіо Свобода.
Гебрев раніше заперечував факт поставок Києву зброї після початку військового конфлікту в Донбасі. У листуванні з The New York Times він, як стверджує газета, визнав, що зберігав боєприпаси на складі в чеському селі Врбетіце, але ця зброя не призначалася для відправки Україні. У 2014 році на складі сталися вибухи. Прага вважає, що до них причетна російська військова розвідка.
Один зі співрозмовників The New York Times розповів, що ящики з боєприпасами, що призначалися для України, були позначені як такі, що вирушають в Таїланд. Гебрев участь своєї компанії в помилковому маркуванні відкинув.
Навесні 2015 року на Гебрева було скоєно замах. Після замаху в 2018 році у Великій Британії на російського розвідника Сергія Скрипаля та його дочку Гебрев припустив, що проти нього використовували ту же отруйну речовину.
Зразки аналізів Гебрева були відправлені в VERIFIN - одну з п'яти лабораторій в Європі, акредитованих Організацією із заборони хімічної зброї. Лабораторія повинна була зберігати матеріали протягом п'яти років - до 18 червня 2020 року. У вересні минулого року стало відомо, що зразки тестів Гебрева зникли.
Згідно з даними слідства, підозрюваними в замаху на Гебрева є росіяни Сергій Федотов, Сергій Павлов та Георгій Горшков. За твердженням слідчої групи Bellingcat, під цими іменами можуть ховатися офіцери російської військової розвідки - генерал-майор Денис Сергєєв, Сергій Лютенко і Петро Борисов.
Нагадаємо, влада Чехії оголосила про висилку 18 російських дипломатів. Так Прага відповіла на ймовірну причетність Москви до вибуху на складі боєприпасів у селі Врбетіце в 2014 році.
За версією чеської влади, до вибуху причетні російські спецслужби. При цьому поліція Чехії оголосила в розшук двох громадян РФ - Олександра Петрова і Руслана Боширова, обвинувачених раніше у нападі на Скрипалів у Солсбері у Великій Британії.
У МЗС РФ висловили чеській владі протест і пообіцяли відповісти на їхні дії. Зокрема, російське МЗС оголосило персонами нон ґрата 20 чеських дипломатів. Вони мали покинути країну до кінця 19 квітня.
Чехію в її діях підтримав Захід. Україна також заявила, що підтримує дії Чехії у відповідь на підтверджену правоохоронцями причетність Росії до вибухів на складах озброєнь у 2014 році, які призвели до людських жертв.
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Москва сгорела целиком.
Пожар на площади на Красной,
И тлеет бывший Избирком.
(гр.Ленинград)
"Что б спасти россию... нужно сжечь Москву"
(Кутузов)
А что ж он раньше молчал? Чем поставил гейРопу в затруднительное положение перед путеном ...
У меня презрение к обоссанной гейРопе...
Але він єдиний хто допоміг Україні.
А ти бува не зебіл? Нищити тих хто на боці України або навмисно - або внаслідок своєї тупості.
ПС. Ще раз: ризик життям пов"язаний винятково з баблом. Те, що зброя призначалась саме Україні - просто збіг, він і чорту її продасть, якщо той добряче заплатить. Та і невідомо з яких причин були замахи на нього, в списку покупців зброї в нього, впевнений, маса країн і організацій, в тому числі бандитських і терористичних.
"На счёт" -- я не говорил! -- насчёт денег Зеленского?... ...я про твои интересовался, если можно... ...шоб мне меньше попадалова вышло...*)
...а то, шо украинцы этого не понимают -- от Хмельницкого до Порошенко -- ...всегда заканчивается удорожанием и укорачиванием их жизней...
А если я неправ -- то я не виноватый...*)
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Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
ЧТО БУДЕМ ДЕЛАТЬ с ПРЕДАТЕЛЯМИ ?!!!
Мне можете не верить.. Вот ютуб сегодняшний https://www.youtube.com/watch?v=3jhNVNfxxEs Крымский канал южнее Джанкоя
Это все что нужно знать про европу и ее "аккредитированные" лаборатории
А Гебреву респект!
поди наварился нехило, а теперь нос по ветру поднял и решил шо мона и вна суд подать(если опять не отравят)))
Мотивы нам неизвестны, но разворачивается активная компания против русских, которая нам на пользу. И хорошо, что он признался в конце концов, а не настаивал на "ихтамнет"
ПС. І що треба знати про Європу і їх лабораторії? Що там дотримуються інструкцій?
думали хоть енералишко не рукожоп...а оказалось-тоже.
печалька
Як умру, то поховайте
Мене на могилі
Серед степу широкого
На Вкраїні милій,
Щоб лани широкопол