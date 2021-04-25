Уперше за 13 років в Україні провели трансплантацію кісткового мозку. Таких операцій цього року заплановано 300, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що протягом 2021 року в країні планується провести 300 трансплантацій кісткового мозку.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію міністр опублікував у фейсбуці.

Степанов зазначив: "23 квітня з Київського центру трансплантації кісткового мозку виписали пацієнта, якому місяць тому зробили унікальну операцію - пересадку кісткового мозку від родича.

Пацієнт - 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття. Донор - його 20-річний брат.

У грудні 2020 Олександру діагностували важку форму апластичної анемії. Єдиним варіантом одужати для нього була трансплантація кісткового мозку. Його старший брат в прямому сенсі пожертвував частинкою себе, щоб дати шанс на життя рідній людині.

Українські лікарі впоралися на відмінно попри те, що така операція через брак специфічного обладнання востаннє робилася в нашій країні 13 років тому. Весь цей час пацієнтів, які потребували ТКМ, відправляли за кордон, де така операція коштує 3,5 млн гривень. В Україні вона обійдеться у 1,36 млн грн.

Коли рік тому я прийшов на посаду міністра, поставив собі мету: досягти повної трансплантаційної незалежності України. Адже маючи найкращих лікарів, маючи наукову базу, ми можемо рятувати набагато більше життів, ніж зараз, і вкладати кошти в розвиток своєї медицини.

Сьогодні я щиро радію разом з родичами Олександра, адже такими операціями ми наближаємо цю високу мету", -зазначив глава МОЗ

Степанов повідомив, що протягом 2021 року передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні. Щорічно ця цифра зростатиме.

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