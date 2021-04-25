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Уперше за 13 років в Україні провели трансплантацію кісткового мозку. Таких операцій цього року заплановано 300, - Степанов

Уперше за 13 років в Україні провели трансплантацію кісткового мозку. Таких операцій цього року заплановано 300, - Степанов

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що протягом 2021 року в країні планується провести 300 трансплантацій кісткового мозку.

Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію міністр опублікував у фейсбуці.

Степанов зазначив: "23 квітня з Київського центру трансплантації кісткового мозку виписали пацієнта, якому місяць тому зробили унікальну операцію - пересадку кісткового мозку від родича.

Пацієнт - 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття. Донор - його 20-річний брат.

У грудні 2020 Олександру діагностували важку форму апластичної анемії. Єдиним варіантом одужати для нього була трансплантація кісткового мозку. Його старший брат в прямому сенсі пожертвував частинкою себе, щоб дати шанс на життя рідній людині.

Українські лікарі впоралися на відмінно попри те, що така операція через брак специфічного обладнання востаннє робилася в нашій країні 13 років тому. Весь цей час пацієнтів, які потребували ТКМ, відправляли за кордон, де така операція коштує 3,5 млн гривень. В Україні вона обійдеться у 1,36 млн грн.

Коли рік тому я прийшов на посаду міністра, поставив собі мету: досягти повної трансплантаційної незалежності України. Адже маючи найкращих лікарів, маючи наукову базу, ми можемо рятувати набагато більше життів, ніж зараз, і вкладати кошти в розвиток своєї медицини.

Сьогодні я щиро радію разом з родичами Олександра, адже такими операціями ми наближаємо цю високу мету", -зазначив глава МОЗ

Степанов повідомив, що протягом 2021 року передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні. Щорічно ця цифра зростатиме.

Також читайте: Сьогодні вночі троє українців отримали шанс на нормальне життя завдяки донорству органів, - Антон Геращенко. ФОТОрепортаж

операція (121) трансплантація (118) Степанов Максим (2196)


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Топ коментарі
+11
закройте этого дурака в подвале.
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25.04.2021 19:18
+10
Несколько лет назад Киви удачно пересадили мозг курицы! В опзж довольны результатом !
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25.04.2021 19:30
+9
Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины Источник: https://censor.net/ru/n3261878

ЗЕсанитар, ты с ковидом методом трансплантации бороться собираешься? Нисколько не уменьшаю, а только приветствую проведенную операцию. Но это, к сожалению, не показатель для страны, в которой еще при совке были произведены подобные операции. Министр, займись ковидом и не пиарься на золотых руках трансплантологов.
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25.04.2021 19:24
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закройте этого дурака в подвале.
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25.04.2021 19:18 Відповісти
Це смєтунов прерогатива !! Навіщо в людей хліб віднімати !!)))
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25.04.2021 19:37 Відповісти
В 95 квартал его. Больше не на что не пригоден.
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25.04.2021 19:53 Відповісти
25 апреля произведена первая трансплантация, до конца года запланировано еще 300. Что то я ему не верю.
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25.04.2021 19:22 Відповісти
Сори, 23 апреля.
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25.04.2021 19:23 Відповісти
Звіздіти ,не мішки тягати, на язиці мозолей не буває !!)))
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25.04.2021 19:25 Відповісти
Я своє відтягав ,тепер відпочиваю ,жирую на мін. пенсіі !!!))))
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25.04.2021 19:34 Відповісти
час покаже, хома невіручий.
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25.04.2021 22:03 Відповісти
Впервые за 13 лет в Украине провели трансплантацию костного мозга. Таких операций в этом году запланировано 300, - Степанов - Цензор.НЕТ 8209
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25.04.2021 19:22 Відповісти
Степанида Ковидовна уже до трансплантации добралась... КАРАУЛ *** !!! беги кто может !!!
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25.04.2021 19:23 Відповісти
могу а че !? хочешь побегать со мной !? хм.. давай стартуй - а я догонять с топором буду тебя активиста-дружинника...
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25.04.2021 19:33 Відповісти
ну что сказать - умею.. это тебе ни Ковидный фонд по писте пускать..
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25.04.2021 19:38 Відповісти
тобі оце срочно треба.
Уперше за 13 років в Україні провели трансплантацію кісткового мозку. Таких операцій в цьому році заплановано 300, - Степанов - Цензор.НЕТ 7207"
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25.04.2021 22:04 Відповісти
хм.. теперь я чисто ассоциативно всегда буду думать о тебе мудак - когда в аптеке - себе гандоны буду покупать..
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26.04.2021 00:08 Відповісти
твому мозгу презіки не допоможуть.
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26.04.2021 00:15 Відповісти
У них малоросская черепная коробка. Не приживется.
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25.04.2021 19:37 Відповісти
Реально, з хромосомою,можливі проблеми !!)))
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25.04.2021 19:41 Відповісти
Таки да, лишняя никак не влезает.
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25.04.2021 19:43 Відповісти
Когда год назад я пришел на должность министра, поставил себе цель: достичь полной трансплантационной независимости Украины Источник: https://censor.net/ru/n3261878

ЗЕсанитар, ты с ковидом методом трансплантации бороться собираешься? Нисколько не уменьшаю, а только приветствую проведенную операцию. Но это, к сожалению, не показатель для страны, в которой еще при совке были произведены подобные операции. Министр, займись ковидом и не пиарься на золотых руках трансплантологов.
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25.04.2021 19:24 Відповісти
"Ти роздивись,у полі ми орали!" !!!)))
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25.04.2021 19:30 Відповісти
Все равно дорого. Для своих граждан за операцию должно платить государство, деньги брать только с иностранцев
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25.04.2021 19:25 Відповісти
Так он не написал, что платят граждане, он назвал стоимость.
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25.04.2021 19:27 Відповісти
Якщо не громадяни ,то хто??? Зелена пліснява??)))
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25.04.2021 19:32 Відповісти
Было бы отлично, гуманно и справедливо.
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25.04.2021 19:38 Відповісти
Бан на три дня-вот такая тут справедливость.
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28.04.2021 20:36 Відповісти
Я шо то уже неделю держусь)
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28.04.2021 21:49 Відповісти
Сутки-трое почти месяц.
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28.04.2021 22:04 Відповісти
платять самі люди. може якусь частку фонди дають, волонтери. у кого наклянчать. Притула каже, що десятками мейлів смс отримує
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25.04.2021 22:07 Відповісти
Та ти почитай далі, ось де кумедно: Ведь имея лучших врачей, имея научную базу, мы можем спасать гораздо больше жизней, чем сейчас, и вкладывать средства в развитие своей медицины.
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25.04.2021 19:32 Відповісти
Що кумедного, смійся, поки не припекло, дурню.
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26.04.2021 09:18 Відповісти
а на закордонну збирають усим миром і довго. а так хоч і далі будуть збирати,зато швидше.
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25.04.2021 22:05 Відповісти
Для своих граждан у нас только зеленка за небольшие деньги в аптеке которую посоветует Ваш лечащий врач...
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25.04.2021 22:12 Відповісти
Несколько лет назад Киви удачно пересадили мозг курицы! В опзж довольны результатом !
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25.04.2021 19:30 Відповісти
та ладно, он без пяти минут кандидат наук
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26.04.2021 10:57 Відповісти
А себе мозг пересадить не хочет?
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25.04.2021 19:39 Відповісти
До конца года осталось 250 дней... и это чмо утверждает что будет сделано 300 операций...
То бишь каждый день по операции а какие то 50 дней даже по две...

Слышь чмошник...а на кого рассчитан этот твой бред?? На зебилов??
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25.04.2021 19:41 Відповісти
А на кого ж іще?)
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25.04.2021 19:43 Відповісти
Лохторат стабільний,з 1991 р. понад 60% !!!!)))
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25.04.2021 20:05 Відповісти
Парадоксально, но совки размножаются почкованием, правнуки помнят вкус пломбира по 20 коп.
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25.04.2021 21:57 Відповісти
Реально,смакова пам"ять існує !!)))
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25.04.2021 22:13 Відповісти
Папір стерпить! Потім в кінці року "ми провели 980 операцій по пересадці. Суму вкажуть ііііі?- Все! Грошей нема, операцій не було, але на папері є.
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25.04.2021 20:58 Відповісти
так може там не один рукатий хірург. коли є можливості, вони звідки беруться. ти так тупиш, наче один лікар і одна операційна.
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25.04.2021 22:09 Відповісти
Хтось тут балувався ?
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25.04.2021 19:41 Відповісти
Эта тварь вакцинацию в стране провести не может...а оно на трансплантацию замахнулось.....
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25.04.2021 19:48 Відповісти
Похоже Степашка решил жене шубу новую справить
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25.04.2021 19:55 Відповісти
Каким боком ты к этому, болван ковиднозависымый от простуды
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25.04.2021 20:18 Відповісти
То вони здаля підходять до можливості в майбутньому, хоча б на кінець каденції, пересадить частиночку мозку, бодай від курки, своєму боссу. Як жаль зусиль! Організм босса відторгає будь яку мозкову тканину. ..."снова-а-аа-а вечер наступаєт вдруг.."
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25.04.2021 20:27 Відповісти
Цікаво, хто оплатив ці 1,3 млн. гривень, сам 18-річний Олександр з його братом-донором, або ще хтось?
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25.04.2021 21:32 Відповісти
походи по форумам - збирають усим миром, по людям, по фондам.
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25.04.2021 22:10 Відповісти
Окушки-воробушки.

Это значит, что Степаов просто еще на добрался до этой области медицины. Если б добрался, было бы то же, что и с вакцинацией.
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26.04.2021 02:02 Відповісти
хорошо. зрады нет.
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26.04.2021 08:25 Відповісти
В Охмадете стоит оборудование милиони стоящее не освоенное, страна дураков
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26.04.2021 11:24 Відповісти
 
 