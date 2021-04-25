Уперше за 13 років в Україні провели трансплантацію кісткового мозку. Таких операцій цього року заплановано 300, - Степанов
Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що протягом 2021 року в країні планується провести 300 трансплантацій кісткового мозку.
Як передає Цензор.НЕТ, таку інформацію міністр опублікував у фейсбуці.
Степанов зазначив: "23 квітня з Київського центру трансплантації кісткового мозку виписали пацієнта, якому місяць тому зробили унікальну операцію - пересадку кісткового мозку від родича.
Пацієнт - 18-річний Олександр Цимбалюк із Прикарпаття. Донор - його 20-річний брат.
У грудні 2020 Олександру діагностували важку форму апластичної анемії. Єдиним варіантом одужати для нього була трансплантація кісткового мозку. Його старший брат в прямому сенсі пожертвував частинкою себе, щоб дати шанс на життя рідній людині.
Українські лікарі впоралися на відмінно попри те, що така операція через брак специфічного обладнання востаннє робилася в нашій країні 13 років тому. Весь цей час пацієнтів, які потребували ТКМ, відправляли за кордон, де така операція коштує 3,5 млн гривень. В Україні вона обійдеться у 1,36 млн грн.
Коли рік тому я прийшов на посаду міністра, поставив собі мету: досягти повної трансплантаційної незалежності України. Адже маючи найкращих лікарів, маючи наукову базу, ми можемо рятувати набагато більше життів, ніж зараз, і вкладати кошти в розвиток своєї медицини.
Сьогодні я щиро радію разом з родичами Олександра, адже такими операціями ми наближаємо цю високу мету", -зазначив глава МОЗ
Степанов повідомив, що протягом 2021 року передбачено 300 трансплантацій кісткового мозку в Україні. Щорічно ця цифра зростатиме.
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ЗЕсанитар, ты с ковидом методом трансплантации бороться собираешься? Нисколько не уменьшаю, а только приветствую проведенную операцию. Но это, к сожалению, не показатель для страны, в которой еще при совке были произведены подобные операции. Министр, займись ковидом и не пиарься на золотых руках трансплантологов.
То бишь каждый день по операции а какие то 50 дней даже по две...
Слышь чмошник...а на кого рассчитан этот твой бред?? На зебилов??
Это значит, что Степаов просто еще на добрался до этой области медицины. Если б добрался, было бы то же, что и с вакцинацией.