Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму

Військові Чорноморського флоту Росії взяли участь у відкритті п'ятої зміни 2021 року в дитячому центрі "Артек" в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У показових виступах були задіяні військовослужбовці бригади берегової оборони армійського корпусу Чорноморського флоту Росії, які продемонстрували для глядачів прийоми рукопашного бою. Також для артеківців відбувся концерт у виконанні артистів Ансамблю пісні і танцю Чорноморського флоту спільно з музикантами військового оркестру флоту", - сказано в повідомленні .

Зазначається, що захід за участю військовослужбовців флоту відбувся в рамках "програми військово-патріотичного виховання молоді".

Також читайте: Зеленський підписав закон про надання додаткової підтримки дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" на період карантину

П'ята зміна 2021 року в дитячому центрі "Артек" "Салют, Перемога!" триватиме до 11 травня. Як повідомили в пресслужбі Міносвіти Росії, вона об'єднає 2542 школяра.

Після окупації підконтрольна Кремлю влада Криму "націоналізувала" дитячий центр "Артек", а потім передала його майно у власність Росії.

У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало ЮНЕСКО, провідні міжнародні організації, світову спільноту засудити передачу "Артека" в федеральну власність Росії. У міністерстві зазначили на те, що в 2006 році між урядом України та ЮНЕСКО було підписано угоду про надання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек статусу центру під егідою ЮНЕСКО.

Прокуратура АРК в квітні 2015 року відкрила кримінальне провадження за фактом "націоналізації" міжнародного дитячого центру "Артек" в Криму.

Також читайте: ФСБ РФ заявила про затримання в Криму "громадянина Росії, який передавав Міноборони України відомості про Чорноморський флот"

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно "Артека".

Після окупації Криму "Артек" переїхав на материкову частину України і зараз перебуває в Пущі-Водиці під Києвом.

Російська влада відкриває в кримських школах кадетські класи і проводять набір у військово-патріотичний рух "Юнармія". Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в окупованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.

Прокуратура АРК відкрила провадження через "пропаганду війни серед дітей" в Криму.