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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму

Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в

Військові Чорноморського флоту Росії взяли участь у відкритті п'ятої зміни 2021 року в дитячому центрі "Артек" в окупованому Криму.

Про це повідомляє пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"У показових виступах були задіяні військовослужбовці бригади берегової оборони армійського корпусу Чорноморського флоту Росії, які продемонстрували для глядачів прийоми рукопашного бою. Також для артеківців відбувся концерт у виконанні артистів Ансамблю пісні і танцю Чорноморського флоту спільно з музикантами військового оркестру флоту", - сказано в повідомленні .

Зазначається, що захід за участю військовослужбовців флоту відбувся в рамках "програми військово-патріотичного виховання молоді".

Також читайте: Зеленський підписав закон про надання додаткової підтримки дитячим центрам "Артек" і "Молода гвардія" на період карантину

П'ята зміна 2021 року в дитячому центрі "Артек" "Салют, Перемога!" триватиме до 11 травня. Як повідомили в пресслужбі Міносвіти Росії, вона об'єднає 2542 школяра.

Після окупації підконтрольна Кремлю влада Криму "націоналізувала" дитячий центр "Артек", а потім передала  його майно у власність Росії.

У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало ЮНЕСКО, провідні міжнародні організації, світову  спільноту засудити передачу "Артека" в федеральну власність Росії. У міністерстві зазначили на те, що в 2006 році між урядом України та ЮНЕСКО було підписано угоду про надання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек статусу центру під егідою ЮНЕСКО.

Прокуратура АРК в квітні 2015 року відкрила кримінальне провадження за фактом "націоналізації" міжнародного дитячого центру "Артек" в Криму.

Також читайте: ФСБ РФ заявила про затримання в Криму "громадянина Росії, який передавав Міноборони України відомості про Чорноморський флот"

У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно "Артека".

Після окупації Криму "Артек" переїхав на материкову частину України і зараз перебуває в Пущі-Водиці під Києвом.

Російська влада відкриває в кримських школах кадетські класи і проводять набір у військово-патріотичний рух "Юнармія". Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.

Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в окупованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.

Прокуратура АРК відкрила провадження через "пропаганду війни серед дітей" в Криму.

Артек (28) Крим (14122) росія (64846) Чорноморський флот рф (621)


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Топ коментарі
+34
что за заголовок, цензор??
в каком еще российском "Артеке"?? разве есть такой??
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25.04.2021 19:42
+29
чьего-чьего Артека?

Артек в Криму украинский как и Крим. Росийская в Криму только вонь.
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25.04.2021 19:43
+17
А че кадырка не показал как резать головы руусским?
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25.04.2021 19:47
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Одні п****аси. Ще й прийомчики один одному показують. Ті, як його... джіу-джітсу (с)
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25.04.2021 19:41 Відповісти
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 9383
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25.04.2021 22:13 Відповісти
что за заголовок, цензор??
в каком еще российском "Артеке"?? разве есть такой??
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25.04.2021 19:42 Відповісти
а какая разница зеля сказал....
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25.04.2021 19:49 Відповісти
Ну так вроже ж украинский на материк на время оккупации переехал. А там кацапсячий...
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25.04.2021 19:58 Відповісти
значит писать надо было в "российском" артеке, или оккупированном укр.Артеке. Как угодно, но не так!
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25.04.2021 20:17 Відповісти
знаем мы эти неказистые приемы рукопашного боя
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 210
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25.04.2021 21:41 Відповісти
тому що український переїхав у Пущу-Водицю. дочитуй потім ляпай, чи не окучив букви?
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25.04.2021 21:54 Відповісти
чьего-чьего Артека?

Артек в Криму украинский как и Крим. Росийская в Криму только вонь.
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25.04.2021 19:43 Відповісти
бо український у Пущі-Водиця. ще один знаток букв не окучує те, що з тих букв зліплено.
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25.04.2021 21:55 Відповісти
тобто якщо Україна створила ще один Артек в Пущі то кримський Артек став російським?
Ти ідіот чи просто сєпар?
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26.04.2021 12:45 Відповісти
я не сєпар, а ось ти рогульо=кугут так точно. установа перенесена. на старому місці українські лише споруди. фінансування не українське, командування не українське, організувовування дійства не українське. так чиє воно? так само маючи Крим ти міг би віддати споруду кацапам, було те саме, що зараз.
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26.04.2021 18:10 Відповісти
хай хоч шиї друг другу поламають... покажуть як за рашу вмирати потрібно
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25.04.2021 19:43 Відповісти
Умрут это хорошо, поскорее бы..
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25.04.2021 19:47 Відповісти
Да хоть от поноса, лишь бы поскорее.
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25.04.2021 19:50 Відповісти
-- на понос надейся, а сам не плошай! *)
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25.04.2021 19:57 Відповісти
Россия победит всех потому, что делает ставку на идиотов . А мир делает ставку на умных, и в России у него союзников нет!
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25.04.2021 19:49 Відповісти
Россия сохраняет мировой баланс -- чётко и долговременно! -- ...в разведку с ней не ходят, но в космос летают и Украину обсуждают ...*)
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25.04.2021 20:03 Відповісти
Україну обсуждають, бо війна там як раз через парашку.
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25.04.2021 21:56 Відповісти
а с чем москали пришли в 2014 году в Крым 27/02/2014 а потом и на Донбасс ?
ах да, они держали в руках не винторезы , а хлеб-соль...который хотели вручить мне и были вежливыми, просто зелёными освободителями
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25.04.2021 20:20 Відповісти
Шибать тебе пропоносило.

Спалився ватний.
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25.04.2021 20:07 Відповісти
А че кадырка не показал как резать головы руусским?
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25.04.2021 19:47 Відповісти
Протупили русские богатыри. Сами себя опустили. Любой ребёнок в кино видел, что китайцы в таких делах до третьего этажа прыгают и по воздуху летают. А эти бараны, что могли из этого показать?
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25.04.2021 19:48 Відповісти
Ой... та нехай показують.
Нещодавно була новина, як росіских нємощєй лупасять дорослі дядьї.
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25.04.2021 19:49 Відповісти
в чечне ни одного случая рукопашного боя с козломордыми зафиксировано не было...)
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25.04.2021 19:50 Відповісти
Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в российском "Артеке" - Цензор.НЕТ 6806
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25.04.2021 19:50 Відповісти
https://kriminal.tv/news/u_terroristov_dnr_dvoe_dvuhsotyh_i_povrezhena_tehnika.html У террористов «ДНР» двое «двухсотых» и повреждена техника
https://www.ukr.net/source/kriminal-tv-467.html (Криминал.TV)
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25.04.2021 19:52 Відповісти
Показывали на бутылках? На чем кацап еще может. Или сидеть на бутылке, или бороться с ней рукопашным боем.
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25.04.2021 19:52 Відповісти
И оно нам надо такой чернозем, но с условием такого "соседа" сбоку?
Лучше в пустыне жить шоб Рашка была за 100500миль от тебя.
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25.04.2021 19:53 Відповісти
сча кацевские пропагандоны быстро заскринят этот заголовок для новостей....
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25.04.2021 19:56 Відповісти
Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в российском "Артеке" - Цензор.НЕТ 5255
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25.04.2021 19:56 Відповісти
Несчастные русские дети.
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25.04.2021 19:57 Відповісти
Ансамбль песни и пляски,юнармия,обворованое детство россии.
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25.04.2021 20:07 Відповісти
перший прийом рукопашного бою...Военные ЧФ РФ показывали приемы рукопашного боя на открытии смены в российском "Артеке" - Цензор.НЕТ 5721
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25.04.2021 20:09 Відповісти
Не пора ли все эти песни и пляски вкупе с рукопашным боем погрузить в самолёт Ту-154 и отправить на дно?
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25.04.2021 20:12 Відповісти
Ну шо ж , доводиться перекладать на людську все самому. А саме : кацапська матросня , в окупованому Кримі , на теріторії бувшого табору "Артек", навішала комусь люлєй. Дєті московськоподданих вдячно сміялись. Потім були пєсні і пляскі. Жодна людина не постраждала.
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25.04.2021 20:17 Відповісти
На детях в Беслане спецназ РАБссии был блеск....сотни трупов и тираристы сбежали...,СМЕХдержава блин...
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25.04.2021 20:18 Відповісти
Путлера отправили в утиль...,баблосами заведовать и по хозхчасти... но армия РАБссии с Путлером,катались вдоль границы с Украиной нехило,типа бойся Байденко и Порошенко...я крутой ПОЦ
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25.04.2021 20:22 Відповісти
рос.фюреру нужны новые zольдаты, рос.артек - это военный кэмпинг для подростков.
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25.04.2021 20:22 Відповісти
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в російському "Артеку" - Цензор.НЕТ 3157
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25.04.2021 20:23 Відповісти
Сейчас идет Стрим в Ютьюбе Марк Фейгин - Юрий Швец,онлайн...
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25.04.2021 20:25 Відповісти
в Карабахе 2-300 кацапа.. нефигшастать!

Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в російському "Артеку" - Цензор.НЕТ 3051
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25.04.2021 20:27 Відповісти
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в російському "Артеку" - Цензор.НЕТ 7240
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25.04.2021 20:28 Відповісти
Мавзолейная Кузькина мать уже не в тренде,даже Чехия послала Путлера ниже погреба,это только начало....
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25.04.2021 20:30 Відповісти
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в російському "Артеку" - Цензор.НЕТ 4399
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25.04.2021 20:36 Відповісти
В ССсре дохлом была такая традиция,неугодного или проштрафившегося члена Политбюро отправляли на пенсию досрочно....,Путлера сделали Завхозом РАБссии сразу после Послания...,борьба за власть в Кремле идет между пятью Башнями...,каже Дмитрий Потапенко...,кто победит*? чья Башня круче в итоге покажет время....
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25.04.2021 20:39 Відповісти
Та у них там все башни напрочь перемешаны. Свои собственные, Кремля, своих граждан. Лучшая иллюстрация это петух из говна и палок. Причем когда настанет оттепель, то палки пролезут через размякшую скульптуру и получится курица гриль.
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25.04.2021 21:05 Відповісти
такого писдеца при ссср не было да были пионеры но такое....и детсад чвк вагнера и дети в пелотках трехлетки и в садике представление неуловимые мстители..расса скота и орков..)
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25.04.2021 20:43 Відповісти
Хорошо шо они им российское порно не показали, от такого уродства вообще к телику подходить месяц не будешь .
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25.04.2021 20:43 Відповісти
Пусть смотрят детки и просвещаются, как путинский режим будет им мозги и почки отбивать , когда они проявят несогласие с преступлениями кремлёвской крысы...
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25.04.2021 20:50 Відповісти
Вчера боевой генерал Забродский сказал что МОРПЕХИ США уже в Украине...,
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25.04.2021 20:57 Відповісти
Крымская вата уже в шоке - ожидали после захвата Крыма паРашей десятки миллионов богатых туристов, а получили миллион солдафонов, тысячи единиц вонючей техники, колючую проволоку по всему побережью, отсутствие воды и правовой беспредел....
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25.04.2021 20:59 Відповісти
Зато РАБссия гордится,...Приднестровье, Ю.Осетия и Абхазия с Крымом обогнали по экономике даже Турцию и Венесуэлу вместе взятых....,хочу в Приднестровье,там Рай Путлера
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25.04.2021 21:01 Відповісти
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2764
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25.04.2021 21:10 Відповісти
Исправили название статьи. Гут
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25.04.2021 21:17 Відповісти
Понимаю дети не виноваты, но если бы посреди Яблочка мощно взорвалась какая нибудь кацапская военная техника и на глазах изумленной публике уничтожила Черноморско-кацапский хор вместе с танцюристами в тельняшках, то только на пользу и Вселенной, и современной России, и Украине, и Крыму, и главное детям. Из них бы после такого "урока" мало кто пойдет по пути "Юнармия" - "Суворовское" - училище ГРУ - диверсант в Украине.
Ради будущего детей можно смело пожертвовать очередным Хором, Александровский символично кстати ушел в Пальмиру летели.
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25.04.2021 21:18 Відповісти
Ну-ну...
Уже в следующем году детей в Крыму придется развлекать показом питьевой воды текущей из крана. А еще через пару лет видео с камер наблюдения из магазина АТБ в Геническе, особенно полки с мяском, сырком и сладким, будет восприниматься детишками Крыма круче документалок про Лувр и музей Прадо вместе взятых.
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25.04.2021 21:25 Відповісти
Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 2780
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25.04.2021 22:11 Відповісти
Взращивают молодых рашенашистов.
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25.04.2021 22:59 Відповісти


Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму - Цензор.НЕТ 1569

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25.04.2021 23:35 Відповісти
 
 