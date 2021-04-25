Військові ЧФ РФ показували прийоми рукопашного бою на відкритті зміни в "Артеку" окупованого Криму
Військові Чорноморського флоту Росії взяли участь у відкритті п'ятої зміни 2021 року в дитячому центрі "Артек" в окупованому Криму.
Про це повідомляє пресслужба Південного військового округу Міноборони Росії, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.
"У показових виступах були задіяні військовослужбовці бригади берегової оборони армійського корпусу Чорноморського флоту Росії, які продемонстрували для глядачів прийоми рукопашного бою. Також для артеківців відбувся концерт у виконанні артистів Ансамблю пісні і танцю Чорноморського флоту спільно з музикантами військового оркестру флоту", - сказано в повідомленні .
Зазначається, що захід за участю військовослужбовців флоту відбувся в рамках "програми військово-патріотичного виховання молоді".
П'ята зміна 2021 року в дитячому центрі "Артек" "Салют, Перемога!" триватиме до 11 травня. Як повідомили в пресслужбі Міносвіти Росії, вона об'єднає 2542 школяра.
Після окупації підконтрольна Кремлю влада Криму "націоналізувала" дитячий центр "Артек", а потім передала його майно у власність Росії.
У відповідь Міністерство закордонних справ України закликало ЮНЕСКО, провідні міжнародні організації, світову спільноту засудити передачу "Артека" в федеральну власність Росії. У міністерстві зазначили на те, що в 2006 році між урядом України та ЮНЕСКО було підписано угоду про надання державному підприємству України "Міжнародний дитячий центр "Артек статусу центру під егідою ЮНЕСКО.
Прокуратура АРК в квітні 2015 року відкрила кримінальне провадження за фактом "націоналізації" міжнародного дитячого центру "Артек" в Криму.
У квітні 2016 року Оболонський суд Києва наклав арешт на майно "Артека".
Після окупації Криму "Артек" переїхав на материкову частину України і зараз перебуває в Пущі-Водиці під Києвом.
Російська влада відкриває в кримських школах кадетські класи і проводять набір у військово-патріотичний рух "Юнармія". Дітей вчать розбирати зброю і стріляти, носити камуфляж і ходити строєм.
Українські правозахисники не раз звертали увагу на воєнізований формат виховання дітей в окупованому Криму. Психологи відзначають тиск на свідомість дітей в сучасній освіті Росії.
Прокуратура АРК відкрила провадження через "пропаганду війни серед дітей" в Криму.
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в каком еще российском "Артеке"?? разве есть такой??
Артек в Криму украинский как и Крим. Росийская в Криму только вонь.
Ти ідіот чи просто сєпар?
ах да, они держали в руках не винторезы , а хлеб-соль...который хотели вручить мне и были вежливыми, просто зелёными освободителями
Спалився ватний.
Нещодавно була новина, як росіских нємощєй лупасять дорослі дядьї.
https://www.ukr.net/source/kriminal-tv-467.html (Криминал.TV)
Лучше в пустыне жить шоб Рашка была за 100500миль от тебя.
Ради будущего детей можно смело пожертвовать очередным Хором, Александровский символично кстати ушел в Пальмиру летели.
Уже в следующем году детей в Крыму придется развлекать показом питьевой воды текущей из крана. А еще через пару лет видео с камер наблюдения из магазина АТБ в Геническе, особенно полки с мяском, сырком и сладким, будет восприниматься детишками Крыма круче документалок про Лувр и музей Прадо вместе взятых.