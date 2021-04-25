Понад пів сотні арештованих кримських татар вивезли з території окупованого півострова, - адвокат Курбедінов

У російський Ростов-на-Дону з окупованого Криму вивезли вже понад півсотні кримських татар, заарештованих і засуджених російською владою з релігійних і політичних мотивів.

Про це розповів адвокат Еміль Курбедінов під час онлайн-зустрічі об'єднання "Кримська солідарність" 25 квітня, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Десятки військових суддів, військові прокурори, шість прихованих свідків або навіть більше, експертизи, десятки томів кримінальних справ - це тільки те, що є сьогодні в Ростові-на-Дону, де вже понад 50 політв'язнів (з Криму. - Ред.) в слідчих ізоляторах проходять через ці жорна військового суду ... Понад 50 політв'язнів кримських татар, кримських мусульман, які перебувають під арештом", - сказав Курбедінов.

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