Російсько-окупаційні війська проводять військові навчання в ОРДЛО, - українська сторона СЦКК

На окупованій території Донецької та Луганської областей зафіксована заборонена військова техніка з порушенням ліній відведення.

Про це повідомляє пресцентр Об'єднаних сил із посиланням на українську сторону СЦКК, передає Цензор.НЕТ.

"Починаючи з лютого поточного року Місією ОБСЄ постійно фіксується суттєве збільшення на тимчасово окупованій території кількості озброєння та військової техніки, у тому числі забороненого Мінськими домовленостями. Насамперед, йдться про міномети та артилерійські системи різного калібру, а також РСЗВ. Частота фіксації вказаного озброєння в межах зони безпеки зростає на тлі проведення РФ військових навчань поблизу кордонів України та відбувається під виглядом навчань на полігонах, що облаштовані на тимчасово окупованих територіях, та під час підготовки окупантів до чергового військового параду.

Загалом, 22 квітня БПЛА дальнього радіусу дії СММ зафіксував 280 одиниць ОВТ окупантів на території ОРДЛО.

Значне озброєння найманців країни-окупанта було розміщене з порушенням ліній відведення на тимчасово окупованих територіях Луганської області. Усього за 19 км на південь від Луганська, на території аеродрому поблизу Переможного, спостерігачами виявлено 6 реактивних систем залпового вогню БМ-21 "Град", 11 самохідних гаубиць 2С1 "Гвоздика", 5 протитанкових гармат МТ-12 "Рапіра" і 15 причіпних гаубиць: 12 одиниць Д-30А "Жаба" калібру 122 мм та 3 гаубиці 2А65 "Мста-Б", калібру 152 мм", - йдеться у повідомленні.

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Того ж дня, в населеному пункті Біле зафіксовано 3 самохідні гаубиці 2С1 "Гвоздика". Ще 11 гаубиць "Гвоздика" та 12 причіпних гаубиць Д-30А "Жаба" на навчальному полігоні поблизу Бугаївки.

На тимчасово окупованих територіях Донецької області, неподалік Вуглегірська, виявлені 3 причіпні гаубиці Д-30А "Жаба" калібру 122 мм.

Спостерігачі Місії ОБСЄ знову фіксують озброєння збройних формувань РФ, що розміщене за межами виділених місць зберігання озброєння. На полігоні поблизу Бугаївки, за даними повітряного спостереження, виявлено 87 бойових броньованих машин, на 5 з яких були встановлені зенітні установки ЗУ-23, 34 танки (Т-64 - 13 од. та Т-72-21 од.), 3 зенітно-ракетні комплекси 9К35 "Стріла-10" та 5 причіпних мінометів 2С12 "Сани". 10 танків, 5 МТ-ЛБ та 3 бойових інженерних машин різного типу зафіксовано на полігоні поблизу Мирного, що за 28 км від Луганська.

23 танки різних типів та БРЕМ ВТ-55 Місія зафіксувала на полігоні поблизу населеного пункту Круглик біля Луганська, а на території аеродрому поблизу Переможного спостерігачі СММ ОБСЄ виявили 16 танків, 9 зенітно-ракетних комплекси (9К35 "Стріла-10" - 6 од., 9К33 "Оса" - 3 од.) та 4 причіпні міномети 2Б9 "Волошка".

У цьому контексті, особливе занепокоєння викликає різке збільшення кількості обстрілів населених пунктів на підконтрольній території та позицій ЗС України, що пояснюється накопиченням озброєння та військової техніки збройних сил РФ в ОРДЛО. А розміщення реактивних систем БМ-21 "Град" біля Дебальцевого та наближення до лінії зіткнення артилерійських систем та мінометів різних типів у поєднанні з інженерною технікою не виключає ретельної підготовки окупантів до провокацій та ескалації конфлікту.

Українська сторона СЦКК інформує, що у квітні поточного року кураторами ОРДЛО розгорнуто потужну інформаційну кампанію щодо дискредитації ЗС України. Фейкові відео та фото матеріали з демонстрацією пошкоджених будівель, багатоповерхівок, прибудинкових будівель та огорож спрямовані на переконання місцевого населення у "намірах" української сторони найближчим часом розпочати воєнну операцію з деокупації тимчасово непідконтрольних територій Донецької та Луганської областей.

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Тиражуванню та підготовці таких звинувачень окупантами дуже заважає присутність Місії ОБСЄ, що тягне за собою систематичне перешкоджання роботі патрулів та польотів БПЛА СММ з боку проросійських найманців. Так, лише протягом доби 23 квітня, оператори БПЛА Місії зафіксували понад 20 випадків глушіння GPS сигналів своїх літальних апаратів вздовж усієї лінії розмежування.

"Збройні Сили України безумовно дотримуються режиму припинення вогню. Усі заяви окупантів про ігнорування українською стороною координаційного механізму та досягнутих домовленостей не відповідають дійсності і спрямовані на свідоме загострення ситуації з боку проросійських найманців. А систематичні порушення режиму припинення вогню з їхнього боку є нічим іншим, як відвертими провокаціями на фоні ескалації напруженості навколо кордонів України", - підкреслили в штабі.