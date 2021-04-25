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Новини Революція в Білорусі
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Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення

Затримані у справі про

В ефірі білоруського телебачення 25 квітня показали визнання затриманих у справі про замах на "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Олександра Федута, Григорія Костусєва та Юрія Зянковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я визнаю себе винним в участі у змові", - сказав журналіст Олександр Федута.

"Визнаю свою провину", - прозвучало від глави партії БНФ Григорія Костусєва.

"Я визнаю себе винним", - сказав затриманий адвокат Юрій Зянкович.

Також читайте: Будь-яке припущення про причетність США до підготовки замаху на Лукашенка є абсолютно помилковим, - представник Держдепу

Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі й усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.

Білорусь (7922) Лукашенко (2653) замах (545)


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Топ коментарі
+31
Это не всё. Ещё они должны признаться в убийстве Кеннеди в Далласе... Вот тогда поверю.
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25.04.2021 22:51
+24
Беларуська філія кремлівського лялькового балагана !!!))
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25.04.2021 22:54
+23
Задержанные по делу о "покушении" на Лукашенко признали вину, это показали в эфире белорусского телевидения - Цензор.НЕТ 9821
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25.04.2021 23:00
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Это не всё. Ещё они должны признаться в убийстве Кеннеди в Далласе... Вот тогда поверю.
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25.04.2021 22:51 Відповісти
"И на развалинах часовни" !!!)))
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25.04.2021 22:53 Відповісти
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 7555
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25.04.2021 23:02 Відповісти
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 9514
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25.04.2021 23:18 Відповісти
Мутные глаза канализационной крысы, которую на каких-то скрепах трахнул стерх.
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25.04.2021 23:29 Відповісти
Не надо подыгрывать ***** и распространять чушь с маразмом гебни
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26.04.2021 00:16 Відповісти
признание в убийстве Кеннеди - это по умолчанию.
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26.04.2021 09:37 Відповісти
Кукольный театр.
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25.04.2021 22:51 Відповісти
Беларуська філія кремлівського лялькового балагана !!!))
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25.04.2021 22:54 Відповісти
"Богомерзкая комедия"...
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25.04.2021 23:15 Відповісти
не такой уже и кукольный этот театр, если вспомнить, что в Беларуси не отменили смертную казнь
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25.04.2021 23:31 Відповісти
Гебня достала методички железного Феликса.
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25.04.2021 22:52 Відповісти
Весняне загострення параноїдальної шизофренії !!!)))
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25.04.2021 22:52 Відповісти
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 9553
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25.04.2021 23:06 Відповісти
В цієї лошиці тяга до копитних !!!)))
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25.04.2021 23:09 Відповісти
А вбити хотіли, щоб 36% українців не заздрили, що в Білорусів такий чудовий керівник держави?
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25.04.2021 22:52 Відповісти
А 73% йолопів хотіли усунути Пороха, щоб росіяни не заздрили, що в нас такий чудовий керівник держави.
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26.04.2021 11:49 Відповісти
По ходу дві республіки сесесера вже є. Головне Україні не потрапити в той потяг, зважаючи на сусідство божевільної раші.
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25.04.2021 22:57 Відповісти
Вдала євроінтеграція України ,це гаплик "Русскому миру" та імперським амбіціям кремля !!!)))
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25.04.2021 22:59 Відповісти
З таким резидентом більш ніж можливо.
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26.04.2021 11:51 Відповісти
визитку Яроша уже изъяли?
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25.04.2021 22:58 Відповісти
Задержанные по делу о "покушении" на Лукашенко признали вину, это показали в эфире белорусского телевидения - Цензор.НЕТ 9821
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25.04.2021 23:00 Відповісти
Когнітивний дисонанс !!!)))
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25.04.2021 23:03 Відповісти
У вірменок є щось схоже, в рисах облич, з жидівками !!)))
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25.04.2021 23:36 Відповісти
у пана дуже мала виборка
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25.04.2021 23:58 Відповісти
Естественно...Тигран Великий принудительно скрещивал армян с евреями ....Примерно 30% было влито еврейской крови...Цель научит армян торговать )))) и таки научил...
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26.04.2021 00:07 Відповісти
А что тут нового? Любой шаг, сделанный американцами вызывает сучий вой на мокшанских болотах.
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26.04.2021 07:45 Відповісти
У них і церква з "особим статусом".
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26.04.2021 11:55 Відповісти
А я вижу что-то цыганское
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26.04.2021 02:03 Відповісти
Тварюка і продажна ку@ ва ця сімонян !!
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25.04.2021 23:31 Відповісти
Є така кацапська частушка:

Отведу тебя я к дубу,
Я тебя е[b]ать не буду,
Я тебя не буду еть -
Пусть тебя е[b]ёт медведь.

Вона має пряме відношення до сімоньян, *************, маньки захерової та інших "красунь" всруського світу.
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26.04.2021 01:04 Відповісти
приходи ко мне за баню, я тебя оттаранбаню,
приводи подружку Олю - и ее отканифолю.
не знаю таких бустеров, шо бы на ету тетку залезть - их просто нет.
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26.04.2021 01:18 Відповісти
Не факт, не факт... на Маньку-хабалку осьо знайшовся тератофіл:

Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 1835
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26.04.2021 01:24 Відповісти
на очень большого любителя, знаю девочек и умнее и дешевле...
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26.04.2021 01:31 Відповісти
Ну, гэта ўжо зусім - перабор і дыягназ ! Каб этнічная здрадніца - армянка выказвалася
супраць прызнання генацыду армян ? Ганьба Вось , гэткія людзі і патрэбны расеі , каб
выконваць самую брудную працу .
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26.04.2021 08:10 Відповісти
Када уже покажут у тиливизире дескинизацию с куканизацией лукабзди.
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25.04.2021 23:02 Відповісти
Вот этот американский шпион по кличке "ботаник" - главный террорист и киллер ЦРУ, который пытался убить Лукашенко...
ну какое же убожество этот Лукашенко и весь этот гнилой цирк под названием "русский мир"...
Нашли тоже мне, киллера... какого то литератора...
На кого рассчитан этот бред с покушением?
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 6279
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25.04.2021 23:05 Відповісти
В них лохтарат більше за 73% ,однозначно !!!)))
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25.04.2021 23:06 Відповісти
...а страх живе у поколіннях, липкий і гидючий... що пробачать і донесуть "куди треба"

https://twitter.com/buch10_04

https://twitter.com/buch10_04

https://twitter.com/buch10_04 10 апреля @buch10_04

https://twitter.com/buch10_04 https://twitter.com/buch10_04



"Иосиф Виссарионович, начеркала моя маленькая внучка. Извините меня".
1980 год!!! via historyporn

Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 5138
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25.04.2021 23:15 Відповісти
Вместо того, чтобы с шариками ходить, нужно было браться за оружие.
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25.04.2021 23:32 Відповісти
Я думаю,что после допросов в ФСБ и КГБ сам Лукашенко чистосердечно признался бы в покушении на самого себя родимого...
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25.04.2021 23:07 Відповісти
... а еще и на ***** тоже.
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25.04.2021 23:33 Відповісти
о Боже !!! Меня бросает в дрожь от осознания этой мерзкой ситуации и представления того что лукашенковские изверги творили с этими не винными людьми для наговора на себя!
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25.04.2021 23:07 Відповісти
Лично у меня уже самого возникает желание раскроить череп этому параноику Лукашенко... такие как он не должны загрязнять землю...
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25.04.2021 23:09 Відповісти
Параноїдальна маячня ,це наслідки від багаторічного впливу параноїдальної маячні "Русского мира",панівної ідеологіі Московіі!!!)))
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25.04.2021 23:12 Відповісти
У нас таких більше половини, і їх не переконаєш.
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26.04.2021 12:06 Відповісти
То так,це марудна справа ,довготривалий історичний процес !!!)))
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26.04.2021 12:12 Відповісти
.... его нельзя просто и быстро убивать. Он должен пройтм все круги ада через которые прошли белорусы попавшие в лукашенковские застенки тюрем и следственных изоляторов
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25.04.2021 23:17 Відповісти
был бы я кацапом или иудеем из НКВД - предложил бы сначала на его глазах замордовать его многочисленное потомство
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26.04.2021 00:00 Відповісти
потомство не причем. Предполагаю что оно и так его ненавидит хотя инсценировать через экран монитора пытки потомства было бы не плохо.
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26.04.2021 00:48 Відповісти
Тварина, що ти пишеш, гляди щоб твоє потомство не відчуло на своїй шкурі усі питки і страждання, проклята садистка.
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26.04.2021 12:10 Відповісти
Господь! Дай хоч трошки мізків оцій https://censor.net/ru/user/475824 щоб воно хоч трохи розуміло те, що читає й чує!

Мабуть оце тупе створіння таким і народилося й вчилося у спец. школі для недоумків..
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27.04.2021 02:14 Відповісти
Они на себя наговаривали сидя в харчевне с вкусными закусками, между рюмочками. Смотрите видео.
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26.04.2021 00:12 Відповісти
Давай, починай вже по-зкріпному: "они хотели отнять у нас самое ценное - нашего бацьку! никакой пощады агентам западных спецслужб! весь народ в едином порыве совокупления требует расстрелять как бешеных собак!"
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26.04.2021 00:57 Відповісти
В московской харчевне. Ахенты ЦРУ всегда заговоры в Москве готовят.
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26.04.2021 06:55 Відповісти
"Признание - царица доказательств". Как оно добыто и чем грозили жертвам "дела"?
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25.04.2021 23:10 Відповісти
Признание еще и для смягчения наказания! От расстрела, можно сказать, уже спрыснули!
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26.04.2021 01:09 Відповісти
"-трубку ще не знайшли, але троє вже зізнались."
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25.04.2021 23:11 Відповісти
свинособачий мир чекистов-упырей
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25.04.2021 23:18 Відповісти
Почему весь мир не верит в возможность (даже не попытку) заявленного покушения ???? Вертикаль власти в Белоруси и ключает вообще подобные попытки.
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25.04.2021 23:30 Відповісти
Фактически, заговор против комуняки бульбаша раскрыл приближенный к Зе депутат шевченко, за что он был награжден медалью "почетный гражданин всей беларуси", и вид на жительство, пожизненно
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25.04.2021 23:40 Відповісти
Балтаруси, ви неймовірні. Мати таку кількість людей і все просрати. Головне ж щоб мирно все було, не як у майданутих, да?
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25.04.2021 23:57 Відповісти
якшо ти пишеш українською, то не "да?", а "так?"
інакше можа в тобі запідозрити чучєло лішнєхромосомноє
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26.04.2021 00:02 Відповісти
Можна замість "да" авжеж. Авжеж?
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26.04.2021 12:16 Відповісти
ну да, Украина с зеленским и делом шеремета далеко ушла ....
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26.04.2021 00:05 Відповісти
Влипли, очкарики, а могли бы просто заниматься огородом или на худой конец купаться с другими бандюками на Мальдивах...
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26.04.2021 01:00 Відповісти
Жаль мужиков.
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26.04.2021 01:37 Відповісти
А мальчика в трусиках распять-заговорщики не планировали?
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26.04.2021 01:42 Відповісти
ПЗДЛИВЫЕ ПОЗОРНИКИ !!! ДАЛИ БЫ ЗА ЕГО ГОЛОВУ ХОТЬ 10 МИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ И ЕМУ КОНЕЦ !)
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26.04.2021 04:48 Відповісти
За що? А-а-а, за те, що вже 20 років обіцяє оженитися, а досі не в союзі з рашею... От і вирішили його підштовхнути цвіточками й шаріками.
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26.04.2021 12:19 Відповісти
В нашій країні інша "божественна комедія" з держпереворотом поки ще продовжується, ніяк "вовків" не виловлять.
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26.04.2021 06:19 Відповісти
Ердогану можна, а бульбофюреру нізя?
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26.04.2021 06:39 Відповісти
Якби наш порох зняв білі рукавички та був такий, як ердоган та лука, то й реваншу б не сталося, а так просрали Україну з такою демократією і безвідповідальністю.
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26.04.2021 12:24 Відповісти
интересное будет впереди, когда эти горе киллеры будут давать показания))) там и хунта всплывет и личные команды байдена на устранение луки))))
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26.04.2021 06:57 Відповісти
фсбешная постановка с москве для луки.
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26.04.2021 08:10 Відповісти
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 2625
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26.04.2021 08:49 Відповісти
демократия, **** вы хотели?
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26.04.2021 09:38 Відповісти
Сябри,нема бажання вийти на вулицю з квітами та надувними кульками?
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26.04.2021 12:45 Відповісти
Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення - Цензор.НЕТ 8057
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26.04.2021 13:53 Відповісти
 
 