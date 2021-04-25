Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення
В ефірі білоруського телебачення 25 квітня показали визнання затриманих у справі про замах на "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Олександра Федута, Григорія Костусєва та Юрія Зянковича.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Я визнаю себе винним в участі у змові", - сказав журналіст Олександр Федута.
"Визнаю свою провину", - прозвучало від глави партії БНФ Григорія Костусєва.
"Я визнаю себе винним", - сказав затриманий адвокат Юрій Зянкович.
Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі й усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".
"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Отведу тебя я к дубу,
Я тебя е[b]ать не буду,
Я тебя не буду еть -
Пусть тебя е[b]ёт медведь.
Вона має пряме відношення до сімоньян, *************, маньки захерової та інших "красунь" всруського світу.
приводи подружку Олю - и ее отканифолю.
не знаю таких бустеров, шо бы на ету тетку залезть - их просто нет.
супраць прызнання генацыду армян ? Ганьба Вось , гэткія людзі і патрэбны расеі , каб
выконваць самую брудную працу .
ну какое же убожество этот Лукашенко и весь этот гнилой цирк под названием "русский мир"...
Нашли тоже мне, киллера... какого то литератора...
На кого рассчитан этот бред с покушением?
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04
https://twitter.com/buch10_04 10 апреля @buch10_04
https://twitter.com/buch10_04 https://twitter.com/buch10_04
"Иосиф Виссарионович, начеркала моя маленькая внучка. Извините меня".
1980 год!!! via historyporn
Мабуть оце тупе створіння таким і народилося й вчилося у спец. школі для недоумків..
інакше можа в тобі запідозрити чучєло лішнєхромосомноє