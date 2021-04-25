Затримані у справі про "замах" на Лукашенка визнали провину, це показали в ефірі білоруського телебачення

В ефірі білоруського телебачення 25 квітня показали визнання затриманих у справі про замах на "президента" Олександра Лукашенка, який захопив владу в Білорусі, Олександра Федута, Григорія Костусєва та Юрія Зянковича.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Я визнаю себе винним в участі у змові", - сказав журналіст Олександр Федута.

"Визнаю свою провину", - прозвучало від глави партії БНФ Григорія Костусєва.

"Я визнаю себе винним", - сказав затриманий адвокат Юрій Зянкович.

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Нагадаємо, ФСБ Росії спільно з КДБ Білорусі затримали громадян РБ Юрія Зянковича і Олександра Федуту, які нібито "планували здійснення військового перевороту" у своїй державі й усунення Олександра Лукашенка. Також у російській спецслужбі заявили, що перед приїздом до Москви Зянкович "провів консультації у США та Польщі".

"Президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі, вважає, що його усунення схвалило вище політичне керівництво США.