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Новини Агресія Росії проти України
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ТКГ прийняла за основу запропонований українською стороною документ, що передбачає покарання для порушників режиму тиші на Донбасі, - Кравчук

ТКГ прийняла за основу запропонований українською стороною документ, що передбачає покарання для порушників режиму тиші на Донбасі, - Кравчук

Тристороння контактна група (ТКГ) розглядає пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Їх можуть затвердити 28 квітня.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, українська сторона, неодноразово пропонували удосконалити координаційний механізм контролю над тим, хто порушує тишу, хто веде вогонь, хто вбиває. Нам постійно говорили, що сьогоднішній механізм — не досконалий", — пояснив Кравчук причини розробки нового документа.

У зв'язку з цим українська сторона надала свої пропозиції щодо вдосконалення механізму контролю.

"Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до механізму, який працює з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був взятий за основу. Це вперше. І навіть керівниця ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", — повідомив Кравчук.

Він зазначив, що пропозиції української сторони стосувалися трьох основних напрямків.

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"По-перше, посилити контроль за дотриманням режиму припинення вогню, зокрема, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге — санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє — як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити та прийняти заходи. Негайно. Протягом 12 годин", — сказав Кравчук.

Зараз цей документ удосконалює робоча група в ТКГ, яка планує 27 квітня обговорити підсумковий варіант з урахуванням пропозицій України, Росії та ОРДЛО.

"Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ. Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі. Дуже", — підсумував Кравчук.

Кравчук (546) Донбас (22354) перемир'я (885) Тристороння контактна група (827)


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Топ коментарі
+23
Скорее всего, наших будут наказывать.
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25.04.2021 23:23
+17
Наказание какое? Общественное порицание?
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25.04.2021 23:12
+13
Все хохли - хана вам від московських холуїв. З часом будемо за наказом якоїсь банди під назвою ТКГ далі здавати території України "лиш би нє било вайни". Гнати треба якомога глибше зелених вилупків та старих комуняцьких пердунів-запроданців. Поки все іде за кремлівським сценарієм - просрали державу хохли у 1918 році, просеруть і зараз. А потім хохли будуть ридати крокодилячими сльозами про руїну, яку сасі і створюють.
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25.04.2021 23:20
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Наказание какое? Общественное порицание?
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25.04.2021 23:12 Відповісти
Скорее всего, наших будут наказывать.
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25.04.2021 23:23 Відповісти
А як тільки хлопці будуть гинути, Кравчук буде ініцювати скликання ТКГ і вимагати санкцій за кожного полеглого.
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25.04.2021 23:56 Відповісти
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25.04.2021 23:56 Відповісти
100% долбо..изм в полный рост
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26.04.2021 00:05 Відповісти
Без сумніву. Не те, що вистрелити в відповідь, а і пукнути заборонять.
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26.04.2021 06:22 Відповісти
Раніше штрафували, а тепер садовитимуть за ґрати?
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26.04.2021 07:00 Відповісти
Вы лучше спросите КОГО наказывать????
Расею?! - очень сомневаюсь, что она подписалась под таким документом!
Представителей "ДНР"/"ЛНР"?! - А это сторона конфликта????? Но похоже, что наши придурки именно это и подписали! Именно этого Рашка и добивались!
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26.04.2021 09:23 Відповісти
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25.04.2021 23:13 Відповісти
Товчуть воду в ступі !!! Який сенс ,яке покарання ??)))
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25.04.2021 23:49 Відповісти
Покарання у вигляді закриття КПВВ на тиждень.
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25.04.2021 23:52 Відповісти
Та я і за часи Пороха писав ,що слід припинити цей пенсійно-харчовий туризм !!!)))
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25.04.2021 23:53 Відповісти
Краще КПВТ на передову повернути !!!)))
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25.04.2021 23:57 Відповісти
"предполагающий наказание для нарушителей режима тишины"......наверное в угол будут ставить......
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25.04.2021 23:14 Відповісти
Негодяем могут наречь...
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25.04.2021 23:18 Відповісти
Так це ж кардинально все міняє !
Тепер,коли вб'ють українця,збереться робоча група,щоб обсудити й вжити заходи !
Ще й на протязі 12 годин !
Старе мудло-справжній патріот !
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25.04.2021 23:16 Відповісти
И ***** скажет..это не мы...это украинская сторона...
И кто рабочею группу будет созывать...орки? И кого накажут???
шо за бред...ПНХ!!!!!
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25.04.2021 23:19 Відповісти
Все хохли - хана вам від московських холуїв. З часом будемо за наказом якоїсь банди під назвою ТКГ далі здавати території України "лиш би нє било вайни". Гнати треба якомога глибше зелених вилупків та старих комуняцьких пердунів-запроданців. Поки все іде за кремлівським сценарієм - просрали державу хохли у 1918 році, просеруть і зараз. А потім хохли будуть ридати крокодилячими сльозами про руїну, яку сасі і створюють.
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25.04.2021 23:20 Відповісти
Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий по подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.
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25.04.2021 23:23 Відповісти
Нехай стараються.
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25.04.2021 23:33 Відповісти
Хай краще сосуть камені з неба.
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25.04.2021 23:35 Відповісти
Ссылку на источник в студию !
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25.04.2021 23:36 Відповісти
Це фото зроблено у перші дні квітня 2021-го р. https://postimg.cc/qtzTp91C

ТКГ прийняла за основу запропонований українською стороною документ, що передбачає покарання для порушників режиму тиші на Донбасі, - Кравчук - Цензор.НЕТ 9416
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26.04.2021 00:44 Відповісти
кто то тут писал про размещение снайперов по всем окопам так я думаю что их работа по стреляющим с той стороны будет именно то что безжалостно угомонит этих скотов
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25.04.2021 23:23 Відповісти
Кацапів такий договірняк х..ла не зупинить, воно й далі гладитиме. Як будуть покарані кацапи за установку мін?
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25.04.2021 23:24 Відповісти
І де нацжони, які при Порохі дуже багато скакали? Все - хазяїва більше не платять, тому і патріотизм швиденько закінчився?
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25.04.2021 23:24 Відповісти
@___tshp_____

Нацкорпус, Нацдружини, Нацполіція та Боцман визнали гінацит армян.
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25.04.2021 23:32 Відповісти
За них це зробив їх власник, вірменин аваковю.
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25.04.2021 23:58 Відповісти
Да рашка ща будет делать вид что идет на уступки чтобы усыпить бдительность Киева Её главная цель - референдум в ОРДЛО. Референдум о присоединении к рф. Поэтому и выдают ускоренными темпами паспорта рф.
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25.04.2021 23:27 Відповісти
Кремлядям то ОРДЛО і даром не треба, їх мета впихнути сепарський анклав в Україну щоб тут почалась дійсна громадянська війна.
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25.04.2021 23:34 Відповісти
Ми це вже проходили - сепари , ЯК ЗАВЖДИ ! , будуть продовжувати розповідати , що стріляють лише у відповідь і лише холостими ... А ОБСЕ кивати своїми порожніми "касками" і дУУУже засмучуватися.
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25.04.2021 23:29 Відповісти
Трехсторонняя контактная группа (ТКГ) рассматривает предложения по усилению контроля над соблюдением режима прекращения огня на Донбассе. Их могут утвердить 28 апреля. Источник: https://censor.net/ru/n3261891

Коли вже Зе клоуну відірвуть голову за злочини проти держава Україна.
Риторичне питання
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25.04.2021 23:33 Відповісти
будут заочно вызывать в суд и заочно штрафовать ?
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25.04.2021 23:33 Відповісти
З початку зеленої тиші вбито 93 українських воїни, бо ці істоти, в турборежимі, підписали з кацапами непрацюючий папірець. І що вони пропонують? Переставити ліжка в борделі.
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25.04.2021 23:53 Відповісти
як говорить стара польська приказка - якщо бордель не окуповує себе, не ліжка треба міняти а персонал борделю.
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26.04.2021 00:13 Відповісти
як свідчать розказні крачука, пошове відправлення-кластери путіна передане через поштальона мікрона, вивчене і зроблені правильні висновки для рейха.
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26.04.2021 00:16 Відповісти
_Предатели отобрали у ВСУ оружие. Запретили стрелять во врага. А теперь за защиту Украины будут наказывать. Похоже народ и это проглотит.
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26.04.2021 00:21 Відповісти
это ловушка. Они будут требовать наказаний наших армейцев за ответный огонь, или собственные же обстрелы.
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26.04.2021 00:45 Відповісти
Какое наказание? Кто будет наказывать? Кто контролировать?
Из написаного ясно только то что при нарушении будет очередной сбор и обсуждение.
И все.
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26.04.2021 00:55 Відповісти
Генеральный директор Института политических исследований Сергей Марков перечислил ряд украинских городов, жители которых хотят войти в состав России.

"Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать - наша главная историческая задача", - подчеркнул эксперт.
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26.04.2021 02:04 Відповісти
Дать им возможность свободно проголосовать - наша главная историческая задача.
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26.04.2021 02:05 Відповісти
Дайте йому похмелитися хоч якимсь шмурдяком.
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26.04.2021 06:26 Відповісти
москвороти - тебе тут не розуміють
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26.04.2021 09:43 Відповісти
А как будут наказывать лугандийских орков?Перестанут выдавать водку и наркоту?
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26.04.2021 03:25 Відповісти
Это ж нада! Написать такое, что понравится врагам!
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26.04.2021 05:53 Відповісти
меры это созвать рабочую группу?
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26.04.2021 05:56 Відповісти
Кравчук ще не збирається за прикладом Ківи захищати кандидатську на тему "ефективності" управлінння роботою ТКГ?
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26.04.2021 06:29 Відповісти
Давно пора жорстко карати порушників перемир'я!
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26.04.2021 07:30 Відповісти
такі типу "документи" паралізують наші дії по визволенню захоплених територій і консервують стан окупації. Це ідіотизм а по суті зрада державних інтересів.
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26.04.2021 09:41 Відповісти
 
 