ТКГ прийняла за основу запропонований українською стороною документ, що передбачає покарання для порушників режиму тиші на Донбасі, - Кравчук

Тристороння контактна група (ТКГ) розглядає пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Їх можуть затвердити 28 квітня.

Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.

"Ми, українська сторона, неодноразово пропонували удосконалити координаційний механізм контролю над тим, хто порушує тишу, хто веде вогонь, хто вбиває. Нам постійно говорили, що сьогоднішній механізм — не досконалий", — пояснив Кравчук причини розробки нового документа.

У зв'язку з цим українська сторона надала свої пропозиції щодо вдосконалення механізму контролю.

"Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до механізму, який працює з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був взятий за основу. Це вперше. І навіть керівниця ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", — повідомив Кравчук.

Він зазначив, що пропозиції української сторони стосувалися трьох основних напрямків.

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"По-перше, посилити контроль за дотриманням режиму припинення вогню, зокрема, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге — санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє — як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити та прийняти заходи. Негайно. Протягом 12 годин", — сказав Кравчук.

Зараз цей документ удосконалює робоча група в ТКГ, яка планує 27 квітня обговорити підсумковий варіант з урахуванням пропозицій України, Росії та ОРДЛО.

"Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ. Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі. Дуже", — підсумував Кравчук.