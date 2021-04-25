ТКГ прийняла за основу запропонований українською стороною документ, що передбачає покарання для порушників режиму тиші на Донбасі, - Кравчук
Тристороння контактна група (ТКГ) розглядає пропозиції щодо посилення контролю над дотриманням режиму припинення вогню на Донбасі. Їх можуть затвердити 28 квітня.
Про це в програмі "Погляд з Банкової" телеканалу "Дім" розповів глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук, передає Цензор.НЕТ.
"Ми, українська сторона, неодноразово пропонували удосконалити координаційний механізм контролю над тим, хто порушує тишу, хто веде вогонь, хто вбиває. Нам постійно говорили, що сьогоднішній механізм — не досконалий", — пояснив Кравчук причини розробки нового документа.
У зв'язку з цим українська сторона надала свої пропозиції щодо вдосконалення механізму контролю.
"Я запропонував документ, там сім пунктів доповнень до механізму, який працює з липня 2020 року. Передав його послу від ОБСЄ в ТКГ пані Хайді Грау. На останньому засіданні ТКГ наш документ, пропозиції ОРДЛО і пропозиції Росії були взяті до обговорення. І, як мені відомо, український документ був взятий за основу. Це вперше. І навіть керівниця ТКГ, посол від ОБСЄ сказала, що це історична подія", — повідомив Кравчук.
Він зазначив, що пропозиції української сторони стосувалися трьох основних напрямків.
"По-перше, посилити контроль за дотриманням режиму припинення вогню, зокрема, за допомогою місії ОБСЄ, чиї спостерігачі присутні на Донбасі. Друге — санкції, покарання тих, хто порушив режим тиші. Третє — як тільки є порушення, є загиблі, будь-яка сторона може вимагати зібрати негайно робочу групу, щоб обговорити та прийняти заходи. Негайно. Протягом 12 годин", — сказав Кравчук.
Зараз цей документ удосконалює робоча група в ТКГ, яка планує 27 квітня обговорити підсумковий варіант з урахуванням пропозицій України, Росії та ОРДЛО.
"Якщо вони прийдуть до якогось позитивного висновку, ми його обговоримо на загальній ТКГ 28 квітня і приймемо цей документ. Це буде, я вважаю, дуже важливий крок до встановлення миру на Донбасі. Дуже", — підсумував Кравчук.
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Расею?! - очень сомневаюсь, что она подписалась под таким документом!
Представителей "ДНР"/"ЛНР"?! - А это сторона конфликта????? Но похоже, что наши придурки именно это и подписали! Именно этого Рашка и добивались!
Тепер,коли вб'ють українця,збереться робоча група,щоб обсудити й вжити заходи !
Ще й на протязі 12 годин !
Старе мудло-справжній патріот !
И кто рабочею группу будет созывать...орки? И кого накажут???
шо за бред...ПНХ!!!!!
Нацкорпус, Нацдружини, Нацполіція та Боцман визнали гінацит армян.
Коли вже Зе клоуну відірвуть голову за злочини проти держава Україна.
Риторичне питання
Из написаного ясно только то что при нарушении будет очередной сбор и обсуждение.
И все.
"Сейчас абсолютное большинство не только Славянска, Краматорска, Мариуполя проголосуют за воссоединение с Россией, но и в Харькове, Одессе, Николаеве, Запорожье на голосовании за воссоединение будет абсолютное большинство, если бы у них была возможность свободно проголосовать. Но у них нет такой возможности. Дать им возможность свободно проголосовать - наша главная историческая задача", - подчеркнул эксперт.