У травні має вийти на свободу фігурант "справи Сенцова" Чирній, - генконсул Малишевський

У травні очікується звільнення з ув'язнення засудженого в Росії за звинуваченням у підготовці терактів у Криму фігуранта "справи Олега Сенцова", викладача історії Олексія Чірнія.

Про це під час онлайн-зустрічі об'єднання "Кримська солідарність" 25 квітня розповів генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ось ця синергія держсектора і громадянського суспільства з метою захисту наших громадян досить яскраво повинна проявитися в контексті виходу з місць позбавлення волі одного з наших в'язнів Олексія Чірнія. Ми цього чекаємо в травні, і наша спільна робота полягає в тому, що це щоденний контакт, це наша допомога тут, його мамі, яка прибуде в Ростов-на-Дону для зустрічі з Олексієм, а потім передачі його, сподіваюся, в руки наших правозахисників і далі вже накатаною дорогою на Київ і далі допомогу в соціальній, психологічній реабілітації. Тому що сім років, проведених в ув'язненні, вони не проходять, звичайно ж, так легко", - сказав дипломат.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 травня 2014 року в Криму російські силовики затримали викладача історії Олексія Чірнія. Його судили за звинуваченням в організації терактів на півострові разом з нині звільненими українським режисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим і анархістом Олександром Кольченком.

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Чірнія, зокрема, звинуватили в спробі підірвати пам'ятник Леніну і вічний вогонь в Сімферополі. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив 21 квітня 2015 року Чірнія до 7 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Кримського режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко буву колонії міста Копейськ, на Уралі.

7 вересня 2019 року Сенцова і Кольчена звільнили з російських колоній в результаті великого обміну.

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