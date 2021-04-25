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У травні має вийти на свободу фігурант "справи Сенцова" Чирній, - генконсул Малишевський

У травні має вийти на свободу фігурант

У травні очікується звільнення з ув'язнення засудженого в Росії за звинуваченням у підготовці терактів у Криму фігуранта "справи Олега Сенцова", викладача історії Олексія Чірнія.

Про це під час онлайн-зустрічі об'єднання "Кримська солідарність" 25 квітня розповів генеральний консул України в Ростові-на-Дону Тарас Малишевський, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Крим.Реалії.

"Ось ця синергія держсектора і громадянського суспільства з метою захисту наших громадян досить яскраво повинна проявитися в контексті виходу з місць позбавлення волі одного з наших в'язнів Олексія Чірнія. Ми цього чекаємо в травні, і наша спільна робота полягає в тому, що це щоденний контакт, це наша допомога тут, його мамі, яка прибуде в Ростов-на-Дону для зустрічі з Олексієм, а потім передачі його, сподіваюся, в руки наших правозахисників і далі вже накатаною дорогою на Київ і далі допомогу в соціальній, психологічній реабілітації. Тому що сім років, проведених в ув'язненні, вони не проходять, звичайно ж, так легко", - сказав дипломат.

Нагадаємо, в ніч з 8 на 9 травня 2014 року в Криму російські силовики затримали викладача історії Олексія Чірнія. Його судили за звинуваченням в організації терактів на півострові разом з нині звільненими українським режисером Олегом Сенцовим, фотографом Геннадієм Афанасьєвим і анархістом Олександром Кольченком.

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Чірнія, зокрема, звинуватили в спробі підірвати пам'ятник Леніну і вічний вогонь в Сімферополі. Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив 21 квітня 2015 року Чірнія до 7 років ув'язнення в колонії суворого режиму.

Кримського режисера Олега Сенцова і анархіста Олександра Кольченка затримали представники російських спецслужб в Криму в травні 2014 за звинуваченням в організації терактів на півострові. У серпні 2015-го Північно-Кавказький окружний військовий суд в Ростові-на-Дону засудив Сенцова до 20 років колонії суворого режиму за звинуваченням у терористичній діяльності на території Криму. Кольченко отримав 10 років колонії. Обидва свою провину не визнали.

Олег Сенцов відбував покарання в місті Лабитнангі, на півночі Росії. Олександр Кольченко буву колонії міста Копейськ, на Уралі.

7 вересня 2019 року Сенцова і Кольчена звільнили з російських колоній в результаті великого обміну.

Також читайте: Колишні в'язні Кремля створили спільну Платформу "Звільнення в'язнів". ФОТОрепортаж

Крим (14122) Сенцов (899) Кольченко (159) консул (134) Чирній (8)


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ой боязно мне... Не стоит ехать его встречать рискуя своими свободами. "оно" может арестовать встречающих и рассовать их по камерам до оглашения приговора.
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25.04.2021 23:41 Відповісти
Твою маму, семь лет - коту под хвост...
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25.04.2021 23:52 Відповісти
СТБ вмудрилися зняти свій бидлосеріал про українське село, де чомусь всі мешканці говорять російською Мені важко таке уявити навіть про глухе село десь на Донбасі, не те що під Києвом
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26.04.2021 02:02 Відповісти
 
 