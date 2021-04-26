ПЦУ знову не замовлятиме чартер для доставки благодатного вогню, але його передадуть, - Епіфаній

Православна церква України отримає благодатний вогонь на Великдень цього року.

Про це повідомив предстоятель ПЦУ, митрополит Київський і всієї України Епіфаній в інтерв'ю Радіо Свобода, передає Цензор.НЕТ.

"Ми не будемо замовляти чартерного літака. Але, як минулого року, так і в цього року ті компанії, які будуть звершувати якісь перельоти в цей час, це можуть бути технічні якісь, і вони пообіцяли, що цього року також доставлять нам Святе світло, Благодатний вогонь, як ми називаємо. Можливо, не в той час, коли ми бажали, ввечері, відразу за декілька годин (після сходження Благодатного вогню в храмі Гробу Господнього. - Ред.). Це може бути і вранці вже в неділю, але обов’язково ми це світло отримаємо і розповсюдимо по Україні", - сказав митрополит.

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Нагадаємо, благодатний вогонь зійшов у Єрусалимі вдень 18 квітня 2020 року. Тоді ж представники Московського патріархату (УПЦ МП) привезли його з Єрусалиму в Україну.

Предстоятель ПЦУ Епіфаній зазначав, що гроші, які потрібно витратити на оренду чартеру для доставки вогню в Україну, краще вкласти в медикаменти і засоби захисту для лікарів.