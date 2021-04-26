Тарифи на газ компаній-постачальників варіюються від 7,96 до 13,5 грн за кубометр

Українські постачальники газу почали оголошувати річні ціни для населення. Так, ринок надає українцям можливість отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною протягом року. Підвищувати її в цей період постачальникам заборонено.

Опубліковані тарифи на газ компаній-постачальників зараз варіюються від 7,99 до 13,5 грн за кубометр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Усі газопостачальні компанії покажуть українцям річні тарифи на блакитне паливо до першого травня. Таке рішення ще в лютому ухвалили в уряді за дорученням президента.

Усіх споживачів автоматично переведуть на тарифи їхнього нинішнього постачальника. Якщо споживача не влаштовує ціна на газ, то за бажанням можна поміняти газопостачальну компанію. Для цього потрібно укласти з іншим підприємством договір. Зробити це можна онлайн або за телефоном. Зі старим контрактом буде розбиратися вже новий постачальник.

"Щоб знати, влаштовує вас або не влаштовує ціна річного контракту, необхідно моніторити ринок. Будинок забезпечується центральним опаленням, то буде підписувати прибудинкова котельня, тобто ОСББ. Якщо у вас в квартирі або будинку котел, то підписувати будете ви. Тому що ви є кінцевим споживачем і платником. Перейти на альтернативного постачальника доволі просто. Пишеться заява і все відбувається автоматично", - пояснив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Зазначена ціна на газ фіксована на весь рік і не буде підвищуватися до кінця терміну. Постачальнику дозволено змінювати ціну тільки в бік зниження. Така модель убезпечить українців від літніх і зимових стрибків цін у платіжках.

"Ідея єдиної ціни на рік для населення є суто ринковою моделлю. На сьогодні країни Європи теж часто працюють за річними контрактами. Ми маєморозуміти, що річний контракт, як правило, більш дешевий. Річний контракт зрізає літні піки зниження ціни і зимові піки підвищення ціни. Таким чином встановлюється середня ціна по року", - говорить Олег Пендзин.

Опубліковані тарифи на газ компаній-постачальників будуть дійсні для населення до 30 квітня 2022 року. Тоді компанії оновлять свої ціни річного тарифу.

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Наприклад, ціна на газ від ГК "Нафтогаз України", яку компанія встановлює з 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року, становить 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Згідно з моніторингом "Інтерфакс-Україна", YASNO (ДТЕК) встановила річний тариф в розмірі 10,5 грн/куб. м (з ПДВ і тарифом оператора ГТС).

ТОВ "Закарпаттяенергозбут" і ТОВ "Волиньелектрозбут" встановили річний тариф у розмірі 7,98 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).

Тариф на рік від ТОВ "ЕРУ Трейдинг" становитиме 10,5 грн/куб. м, а від ТОВ "ЕРУ Людям" - 10,18 грн/куб. м, але остання додала, що "продовжує працювати над можливістю зниження тарифу найближчими днями".

"Галнафтогаз" (OKKO) встановив ціну річного фіксованого плану в розмірі 10,99 грн/куб. м (з ПДВ).

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Найбільший постачальник газу - компанія "Йе Енергія" Дмитра Фірташа і майже 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення "Твій газ річний" у розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).