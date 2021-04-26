Тарифи на газ компаній-постачальників варіюються від 7,96 до 13,5 грн за кубометр
Українські постачальники газу почали оголошувати річні ціни для населення. Так, ринок надає українцям можливість отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною протягом року. Підвищувати її в цей період постачальникам заборонено.
Опубліковані тарифи на газ компаній-постачальників зараз варіюються від 7,99 до 13,5 грн за кубометр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".
Усі газопостачальні компанії покажуть українцям річні тарифи на блакитне паливо до першого травня. Таке рішення ще в лютому ухвалили в уряді за дорученням президента.
Усіх споживачів автоматично переведуть на тарифи їхнього нинішнього постачальника. Якщо споживача не влаштовує ціна на газ, то за бажанням можна поміняти газопостачальну компанію. Для цього потрібно укласти з іншим підприємством договір. Зробити це можна онлайн або за телефоном. Зі старим контрактом буде розбиратися вже новий постачальник.
"Щоб знати, влаштовує вас або не влаштовує ціна річного контракту, необхідно моніторити ринок. Будинок забезпечується центральним опаленням, то буде підписувати прибудинкова котельня, тобто ОСББ. Якщо у вас в квартирі або будинку котел, то підписувати будете ви. Тому що ви є кінцевим споживачем і платником. Перейти на альтернативного постачальника доволі просто. Пишеться заява і все відбувається автоматично", - пояснив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.
Зазначена ціна на газ фіксована на весь рік і не буде підвищуватися до кінця терміну. Постачальнику дозволено змінювати ціну тільки в бік зниження. Така модель убезпечить українців від літніх і зимових стрибків цін у платіжках.
"Ідея єдиної ціни на рік для населення є суто ринковою моделлю. На сьогодні країни Європи теж часто працюють за річними контрактами. Ми маєморозуміти, що річний контракт, як правило, більш дешевий. Річний контракт зрізає літні піки зниження ціни і зимові піки підвищення ціни. Таким чином встановлюється середня ціна по року", - говорить Олег Пендзин.
Опубліковані тарифи на газ компаній-постачальників будуть дійсні для населення до 30 квітня 2022 року. Тоді компанії оновлять свої ціни річного тарифу.
Наприклад, ціна на газ від ГК "Нафтогаз України", яку компанія встановлює з 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року, становить 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).
Згідно з моніторингом "Інтерфакс-Україна", YASNO (ДТЕК) встановила річний тариф в розмірі 10,5 грн/куб. м (з ПДВ і тарифом оператора ГТС).
ТОВ "Закарпаттяенергозбут" і ТОВ "Волиньелектрозбут" встановили річний тариф у розмірі 7,98 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).
Тариф на рік від ТОВ "ЕРУ Трейдинг" становитиме 10,5 грн/куб. м, а від ТОВ "ЕРУ Людям" - 10,18 грн/куб. м, але остання додала, що "продовжує працювати над можливістю зниження тарифу найближчими днями".
"Галнафтогаз" (OKKO) встановив ціну річного фіксованого плану в розмірі 10,99 грн/куб. м (з ПДВ).
Найбільший постачальник газу - компанія "Йе Енергія" Дмитра Фірташа і майже 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення "Твій газ річний" у розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).
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Шкода що другого травня ти з будинку умудрився вискочити...
Ручне керування цінами на газ , вже в минулому . .
Гроші ж всеодно , звідкись треба було брати . Універсальної формули , такої щоб - брати дорого , а віддавати дешево , ще ніхто в світі не винайшов . Ось може тепер Кива придумає .
АНТОН ГУРА-----КОНКРЕТНЫЙ ЧЯЕЛОВЕК!!!!!!!!!!!!!!!!он просчитывает все украденные и не украденные кубометры ГАЗА!!!!!!!!!!!!публикует все конкретно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если он не прав....СКАЖИТЕ В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ......ИНАЧЕ КЛОУНЫ----ЭТО ВЫ!!!!!!!
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http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Знизити тарифи на комунальні послуги - 39,1%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Президента - 35,5%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 32,4%; Розпочати переговори з Росією - 23,3%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Знизити зарплату топ-чиновникам - 18,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму - 16,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану - 9,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками - 8%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента - 5,5%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 5,2%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Арештувати російські активи в Україні - 4,6%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні - 4,2%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати переговори про вступ до ЄС - 3,3%.
Без давления и температуры, объёмы не имеют смысла! Я уже не пишу про каллорийность...
Как можно обсуждать то, что неизвестно?
Основание - физика за 6-й класс средней школы. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля - для идеального газа (без примесей).
Для справки. В магистральном трубопроводе давление может быть 100 Мпа. В квартиру, согласно ТУ, давление может варьироваться в пределах 0,003-0,0007 Мпа.
Разница количества газа, в одном кубометре около МИЛЛИОНА раз.
КАК СЧИТАЕТЕ вы?
А давление газа в баллоне намного меньше чем в магистральном трубопроводе!
Абсолютно уверен, что реальная демополизация поставок газа до уровня частников, сделает стоимость газа в десятки, а то и сотни раз ниже.