УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
8471 відвідувач онлайн
Новини
13 163 69

Тарифи на газ компаній-постачальників варіюються від 7,96 до 13,5 грн за кубометр

Тарифи на газ компаній-постачальників варіюються від 7,96 до 13,5 грн за кубометр

Українські постачальники газу почали оголошувати річні ціни для населення. Так, ринок надає українцям можливість отримувати блакитне паливо за фіксованою ціною протягом року. Підвищувати її в цей період постачальникам заборонено.

Опубліковані тарифи на газ компаній-постачальників зараз варіюються від 7,99 до 13,5 грн за кубометр, повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Дом".

Усі газопостачальні компанії покажуть українцям річні тарифи на блакитне паливо до першого травня. Таке рішення ще в лютому ухвалили в уряді за дорученням президента.

Усіх споживачів автоматично переведуть на тарифи їхнього нинішнього постачальника. Якщо споживача не влаштовує ціна на газ, то за бажанням можна поміняти газопостачальну компанію. Для цього потрібно укласти з іншим підприємством договір. Зробити це можна онлайн або за телефоном. Зі старим контрактом буде розбиратися вже новий постачальник.

"Щоб знати, влаштовує вас або не влаштовує ціна річного контракту, необхідно моніторити ринок. Будинок забезпечується центральним опаленням, то буде підписувати прибудинкова котельня, тобто ОСББ. Якщо у вас в квартирі або будинку котел, то підписувати будете ви. Тому що ви є кінцевим споживачем і платником. Перейти на альтернативного постачальника доволі просто. Пишеться заява і все відбувається автоматично", - пояснив директор Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин.

Зазначена ціна на газ фіксована на весь рік і не буде підвищуватися до кінця терміну. Постачальнику дозволено змінювати ціну тільки в бік зниження. Така модель убезпечить українців від літніх і зимових стрибків цін у платіжках.

"Ідея єдиної ціни на рік для населення є суто ринковою моделлю. На сьогодні країни Європи теж часто працюють за річними контрактами. Ми маєморозуміти, що річний контракт, як правило, більш дешевий. Річний контракт зрізає літні піки зниження ціни і зимові піки підвищення ціни. Таким чином встановлюється середня ціна по року", - говорить Олег Пендзин.

Опубліковані тарифи на газ компаній-постачальників будуть дійсні для населення до 30 квітня 2022 року. Тоді компанії оновлять свої ціни річного тарифу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україні варто утриматися від повернення до контролю над цінами на газ і вирішити проблему дисбалансу в електроенергетиці, - МВФ

Наприклад, ціна на газ від ГК "Нафтогаз України", яку компанія встановлює з 1 травня 2021 року і до 30 квітня 2022 року, становить 7,96 грн/куб.м з ПДВ, без вартості розподілу (доставки).

Згідно з моніторингом "Інтерфакс-Україна", YASNO (ДТЕК) встановила річний тариф в розмірі 10,5 грн/куб. м (з ПДВ і тарифом оператора ГТС).

ТОВ "Закарпаттяенергозбут" і ТОВ "Волиньелектрозбут" встановили річний тариф у розмірі 7,98 грн/куб. м (з ПДВ, без доставки).

Тариф на рік від ТОВ "ЕРУ Трейдинг" становитиме 10,5 грн/куб. м, а від ТОВ "ЕРУ Людям" - 10,18 грн/куб. м, але остання додала, що "продовжує працювати над можливістю зниження тарифу найближчими днями".

"Галнафтогаз" (OKKO) встановив ціну річного фіксованого плану в розмірі 10,99 грн/куб. м (з ПДВ).

Також читайте: Уже в II кварталі українці зможуть укладати контракти з фіксованою річний ціною на газ, - Шмигаль

Найбільший постачальник газу - компанія "Йе Енергія" Дмитра Фірташа і майже 20 постачальників, що працюють під брендом "Твій Газзбут", встановили єдиний тариф для населення "Твій газ річний" у розмірі 7,99 грн/куб. м (з ПДВ).

Автор: 

газ (10403) Тарифи на газ (1055)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+19
вопрос только с чего вдруг платить налоги если уже до этого они с зарплаты уплачены?а у себя этот зэ-******* не хочет с офшоров налоги снять ?
показати весь коментар
26.04.2021 02:05
+16
А сколько себестоимость добычи Украинского газа который по Конституции принадлежит всем гражданам Украины,? Вот за что должен быть Майдан
показати весь коментар
26.04.2021 02:06
+13
ЮЛЯ ВЕРНИСЬ СО СВОИМ ГАЗОМ ПО 450ДОЛ. "УКРАДИ "ЕЩЕ(разницу в тарифах)

Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 8636
показати весь коментар
26.04.2021 02:15
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 594
показати весь коментар
26.04.2021 01:53 Відповісти
НО ВЕДЬ ЛОХДАУН..........С ЧЕГО ПЛАТИТЬ???????...ИЛИ ИТИ ГРАБИТЬ???????БАНКИ ФИРТАША ЗЕЛЕНСКОГО АХМЕТОВА!!!!!!!!И ПРОЧИХ ГАДОВ!!!!!!!!!МОЙ ПРЕЗИДЕНТ-----АНТОН ГУРА!!!!!!!!ОН СКАЗАЛ----ВСЕ НА МАЙДАН КОНСТИТУЦИИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 03:05 Відповісти
Що, все ***** чекаєш, Паша Шевченко?
Шкода що другого травня ти з будинку умудрився вискочити...
показати весь коментар
26.04.2021 06:19 Відповісти
Легче атомную бомбу,можно не одну,сбросить на эту территорию.
показати весь коментар
26.04.2021 07:49 Відповісти
А Януковича наградить ?
показати весь коментар
26.04.2021 08:34 Відповісти
Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 7406
показати весь коментар
26.04.2021 02:03 Відповісти
вопрос только с чего вдруг платить налоги если уже до этого они с зарплаты уплачены?а у себя этот зэ-******* не хочет с офшоров налоги снять ?
показати весь коментар
26.04.2021 02:05 Відповісти
ПІД ШУМ РОС АРМІЙ НА КОРДОНІ УКРАЇНИ, ЗЕЛЕНІ ПОЧАЛИ ГРАБИТЬ УКРАЇНЦІВ ТАРИФАМИ І ЦІНАМИ.
показати весь коментар
26.04.2021 06:02 Відповісти
ты кто такой?
показати весь коментар
26.04.2021 02:36 Відповісти
а ты кто??
показати весь коментар
26.04.2021 03:06 Відповісти
а ты правда раб?зэ-раб
показати весь коментар
26.04.2021 04:10 Відповісти
А сколько себестоимость добычи Украинского газа который по Конституции принадлежит всем гражданам Украины,? Вот за что должен быть Майдан
показати весь коментар
26.04.2021 02:06 Відповісти
Это геноцид и беспредел!вы ещё терпите ?намного хуже чем при януковиче!
показати весь коментар
26.04.2021 05:21 Відповісти
ЮЛЯ ВЕРНИСЬ СО СВОИМ ГАЗОМ ПО 450ДОЛ. "УКРАДИ "ЕЩЕ(разницу в тарифах)

Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 8636
показати весь коментар
26.04.2021 02:15 Відповісти
Зарплаты впиши
показати весь коментар
26.04.2021 02:27 Відповісти
и субсидии учти
показати весь коментар
26.04.2021 02:32 Відповісти
и вообще, кацап ты че тут делаешь? деревянные отрабатываешь?
показати весь коментар
26.04.2021 02:43 Відповісти
ЮЛА ЮЛА ЮЛА вернись на ты спараведливая
показати весь коментар
26.04.2021 03:07 Відповісти
ЩО ЗЕПОРОХОПІДБАРИЖНИК БУКВУ Р ЗАГУБИВ ВІД РАДОСТІ ГРАБУНКУ УКРАЇНЦІВ, ВСЕРІВНО ОБСЕРЕСЯ ОБЖЕРШИСЬ, ЧИ ПОТВОЄМУ ОБСЕЛЕСЯ.
показати весь коментар
26.04.2021 06:11 Відповісти
Та повертай вже краще Кучму , тобто - газ по 11 коп . . А ще краще совок , де газ був майже безплатний .
показати весь коментар
26.04.2021 03:42 Відповісти
тоді ранній совок, там газ не потрібен був всі грілися портретом товаріща сталіна.
показати весь коментар
26.04.2021 04:01 Відповісти
Не, портрет товар да Сталина подлежал бессрочному хранению до момента его здыхания. А вот товарищами Троцким, Зиновьевым, Каменевым очень даже поощралось буржуечки топить.
показати весь коментар
26.04.2021 09:45 Відповісти
ПОРОХОЗЕЛЕНІ ЦЕ БАНДИТИ, ВОНИ НЕ Є ПРИБІЧНИКАМИ УКРАЇНИ, ПОХОЖЕ НА РОБОТУ ПРОТИ УКРАЇНИ В УНІСОН З РФ,.
показати весь коментар
26.04.2021 06:06 Відповісти
У мене при Юлькі зарплатня була 200 гривень.
показати весь коментар
26.04.2021 06:20 Відповісти
То Янукович ещё и переплачивал
показати весь коментар
26.04.2021 06:38 Відповісти
Не верю, зп в 2005 году от 700 и выше, я например около 3000 грн. получал.
показати весь коментар
26.04.2021 08:40 Відповісти
При Юле доллар был 4,95 а не 8
показати весь коментар
26.04.2021 08:38 Відповісти
при юле (сейчас чисто хронология, не причинно-следственное) он как раз к 8 и пришел.
показати весь коментар
26.04.2021 09:52 Відповісти
Те которые продают дорого, это фиктивные компании, для того, чтобы люди не орали сильно из-за цены 8 грн
показати весь коментар
26.04.2021 02:20 Відповісти
СПЕКУЛЮЮТЬ ГАЗОМ РЕАЛЬНІ ЛЮДИ, А КОМПАНІЇ ЦЕ ЯК МІФІЧНІ МІСТА ГЕРОЇ, ГИНУЛИ ЛЮДИ А НАГОРДИ ЙШЛИ МІСТАМ.
показати весь коментар
26.04.2021 06:15 Відповісти
Только вот каждый год будут повышать безмерно, повышение-то не последнее...
показати весь коментар
26.04.2021 02:39 Відповісти
Газ тепер вже ніхто не знижуватиме і не підвищуватиме , крім газової біржі в Дюссельдорфі. Крім світового ринку тобто .
Ручне керування цінами на газ , вже в минулому . .
показати весь коментар
26.04.2021 04:01 Відповісти
не понимаю...при юле газ по 480 долларов за куб......НО НАРОДУ _--ПО 48 копеек за куб....какая то головоломка...А вот порошенко и зе-----продауют НАРОДНЫЙ ГАЗ НАРОДУ ---по ептваюмаму цене....тоже как понять...А ФИРТАШ СКОЛЬКО ДОЛЖЕН ЗАПЛАТИТЬ НАРОДУ УКРАИНЫ ЗА ГАЗ???????
показати весь коментар
26.04.2021 03:15 Відповісти
Та шо ж тут не зрозумілого ? Ціна газу при брехусі , була ручною ,, шоб - лохторат не сердився ,і галасавал -за кого нада . А різницю доплачував держбюджет , а це десятки млрд щорічно . .

Гроші ж всеодно , звідкись треба було брати . Універсальної формули , такої щоб - брати дорого , а віддавати дешево , ще ніхто в світі не винайшов . Ось може тепер Кива придумає .
показати весь коментар
26.04.2021 03:55 Відповісти
Давно вже винайшли дешевий газ.....ПОСЛУХАЙТЕ СТРИМЫ АНТОНА ГУРА ПРО ГАЗ...там есть ответы на все вопросы.....АНТОН ГУРА ---МОЙ ПРЕЗИДЕНТ!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 04:38 Відповісти
И ПОТОМ...ГДЕ БЕРЕТ ГАЗ **** ФИРТАШ......У НАРОДА УКРАИНЫ!!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 04:39 Відповісти
А если у народа кацапни, то что?
показати весь коментар
26.04.2021 09:47 Відповісти
ПОЧИТАЙТЕ АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!ЭТО КАЦАПНЯ ПРОДАЕТ ГАЗ УКРАИНЫ-----ЕВРОПЕ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЧИТАЙТЕ БУДУЩЕГО ПРЕЗИДЕНТА УКРАИНЫ-----АНТОНА ГУРА!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ОН наведет порядок с УКРАИНСКИМ ГАЗОМ!!!!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 10:50 Відповісти
Украина не выдержит еще одного клоуна. Хватит потакать дебильному населению.
показати весь коментар
26.04.2021 10:53 Відповісти
НЕТ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!ЭТО НЕ КЛОУН......!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
АНТОН ГУРА-----КОНКРЕТНЫЙ ЧЯЕЛОВЕК!!!!!!!!!!!!!!!!он просчитывает все украденные и не украденные кубометры ГАЗА!!!!!!!!!!!!публикует все конкретно!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!Если он не прав....СКАЖИТЕ В ЧЕМ ОН НЕ ПРАВ......ИНАЧЕ КЛОУНЫ----ЭТО ВЫ!!!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 11:44 Відповісти
Еще и свихнувшийся клоун. Его же остальные клоуны не взяли с собой в передвижной цирк слуга урода. А ему тоже хочется 25 штук баксов в месяц за посидеть и кнопки понажимать.
показати весь коментар
26.04.2021 12:20 Відповісти
Как Вы надоел со своми воплями.....ГОВОРИ КОНКРЕТНО...ЧТО АНТОН ГУРА СОВРАЛ!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 13:23 Відповісти
Нечего больше делать, как отслеживать речи аферистов.
показати весь коментар
26.04.2021 13:30 Відповісти
да...получается АНТОН ГУРА---ПРАВ!!!!!!значит я за него буду голосовать!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 16:57 Відповісти
Голосуйте, только тихо. Орать зачем? Глухих нету.
показати весь коментар
26.04.2021 17:12 Відповісти
ну я же совсем тихо...Я так доверяла порошенко....и так разочаровалась...что извините...мне кричать хочеться
показати весь коментар
26.04.2021 18:52 Відповісти
Ух ты, так вы девочка. Тогда понятны такие резкие перепады психополя.
показати весь коментар
26.04.2021 18:56 Відповісти
А что Порошенко? Лампочку у вас выкрутил в подъезде?
показати весь коментар
26.04.2021 18:56 Відповісти
ПОРОШЕНКО--СТРАТЕГ....однозначно....ОН ВИДИТ ВСЕ....но только для себя....а именно..ПОЧЕМУ УКРАИНСКИЙ ГАЗ В ЕВРОПУ ПРОДАЕТ РОССИЯ????
показати весь коментар
26.04.2021 21:26 Відповісти
Это слишком высокие материи. Вам бы их с Шарием каким перетереть.
показати весь коментар
26.04.2021 21:59 Відповісти
нет...шарий вор и янычар. для УКРАИНЫ.Тут интересна истина.
показати весь коментар
27.04.2021 03:57 Відповісти
ну да........прежде чем диагностировать...у себя резкие перепады...надо убедиться..что меня окружают не олигархи..ЭТО ПО ФРЕЙДУ!!
показати весь коментар
26.04.2021 21:23 Відповісти
мы так не договаривались. Что делать? А не платить . Тогда все отключат , И только тогда появится стимул у стада сбросить с себя хомут (хиба ревуть волы як ясла плвни). И подставить шею под болеее легкий . Желающих очередь стоит покерувать быдлом. На большее мы пока не способны. Все дело в нас. Поменяем свидомость поменяется жизнь.Конституция ст143 143 13 5 позволяет это сделать в законный спосиб. Геть престпников узурпаторов при власти.
показати весь коментар
26.04.2021 05:20 Відповісти
ГЕТЬ!!!!!придет АНТОН ГУРА!!!!!и мы пойдем за ним!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 10:52 Відповісти
ЛОНГ...бедный человек НЕ МОЖЕТ СЕБЕ ПОЗВОЛИТЬ НЕ ПЛАТИТЬ КОММУНАЛКУ...Вы ето хоть понимаете??????
показати весь коментар
26.04.2021 13:24 Відповісти
https://www.google.com/url?sa=i&url=http%3A%2F%2Fwww.theinsider.ua%2Frus%2Fbusiness%2F529c6f04438b1%2F&psig=AOvVaw2owAdk_r7IFMhFFslPmX5e&ust=1619494479823000&source=images&cd=vfe&ved=0CAkQjhxqFwoTCKjG_qb9mvACFQAAAAAdAAAAABAD Кому належать українські облгази | INSIDER

..
показати весь коментар
26.04.2021 06:35 Відповісти
Тарифы на газ компаний-поставщиков варьируются от 7,96 до 13,5 грн за кубометр - Цензор.НЕТ 1893.....
показати весь коментар
26.04.2021 06:36 Відповісти
Твари где украинский газ и электричество с украинских АЭС, за который украинцы должны платить копейки.
показати весь коментар
26.04.2021 07:25 Відповісти
где?????нужно поднять законы УКРАИНЫ про приватизацию данного вопроса...и посмотреть...кто из депутатов и когда голосовал за ети законы...и тогда будут известны все бандиты
показати весь коментар
26.04.2021 18:56 Відповісти
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Очікувані кроки від Зеленського в перші 100 днів На запитання «Що з переліченого на картці Ви хотіли б, щоб наступний Президент зробив у свої перші 100 днів? http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Оберіть, будь ласка, не більше 3-х відповідей.» відповіді респондентів розподілилися наступним чином:
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Знизити тарифи на комунальні послуги - 39,1%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Подати до парламенту законопроекти про зняття недоторканості з депутатів, суддів, http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Президента - 35,5%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати / пришвидшити розслідування найбільш резонансних корупційних злочинів - 32,4%; Розпочати переговори з Росією - 23,3%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Знизити зарплату топ-чиновникам - 18,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати переговори з ЄС та США щодо Донбасу і Криму - 16,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Пришвидшити розслідування злочинів проти Майдану - 9,4%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Ініціювати зміну системи парламентських виборів - скасування мажоритарних виборів і перехід до пропорційної системи з відкритими списками - 8%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Виставити на продаж приміщення, автівки та інші активи Державного управління справами, яке займається забезпеченням Президента - 5,5%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Ініціювати перезапуск антикорупційних органів (НАБУ, САП) - 5,2%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Арештувати російські активи в Україні - 4,6%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Внести до парламенту законопроект про референдуми в Україні - 4,2%;
http://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=851&page=1 Розпочати переговори про вступ до ЄС - 3,3%.
показати весь коментар
26.04.2021 07:51 Відповісти
Что самое интересное, зеленые пришли ко власти на волне повышения Гройсманом цен на газ, помните каждый квартал цена росла, эти пообещали цену сделать минимальной, народ прокотил Петю,а теперь Зеленский наступает на те же грабли. И что в итоге? Цена на газ даже больше чем при Порошенко, а во власти феерические идиоты не способные управлять даже свинарником. Вы сделали их разом, дебилы!
показати весь коментар
26.04.2021 08:44 Відповісти
По-моему Зе снова сыграл членом, но в этот раз по губам 76%
показати весь коментар
26.04.2021 09:12 Відповісти
Кто- то способен написать - под каким давлением вы считаете эти кубометры? И температуру, плиз...
Без давления и температуры, объёмы не имеют смысла! Я уже не пишу про каллорийность...
Как можно обсуждать то, что неизвестно?
Основание - физика за 6-й класс средней школы. Законы Бойля-Мариотта, Гей-Люссака, Шарля - для идеального газа (без примесей).
показати весь коментар
26.04.2021 10:09 Відповісти
Давление--это интересный вопрос..НО В УКРАИНЕ КАЖДЫЙ ДЕНЬ ДОБЫВАЕТСЯ 100 МИЛЛИОНОВ КУБОМЕТРОВ ГАЗА!!!!!!!!!!100---КАЖДЫЕ СУТКИ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!при чем тут ЗАКОНЫ БОЙЛЯ-МАРИОТТА????ети законы давно работают на фирташа и других.....ТАК СКАЗАЛ АНТОН ГУРА!!!!!!
показати весь коментар
26.04.2021 10:56 Відповісти
Под каким давлением вы считаете газ?
Для справки. В магистральном трубопроводе давление может быть 100 Мпа. В квартиру, согласно ТУ, давление может варьироваться в пределах 0,003-0,0007 Мпа.
Разница количества газа, в одном кубометре около МИЛЛИОНА раз.
КАК СЧИТАЕТЕ вы?
показати весь коментар
26.04.2021 11:07 Відповісти
У меня на даче газовый баллон, объёмом 0,05 кубометра. Его хватает на сезон полноценно готовить еду. Т.е. одна двадцатая часть ОДНОГО кубометра хватает на 7 месяцев! Беру математику. это означает, что одним кубометром можно пользоваться, полноценно, 140 месяцев или более чем 10 лет!
А давление газа в баллоне намного меньше чем в магистральном трубопроводе!
Абсолютно уверен, что реальная демополизация поставок газа до уровня частников, сделает стоимость газа в десятки, а то и сотни раз ниже.
показати весь коментар
26.04.2021 11:03 Відповісти
 
 