Кравчук - росіянам: Займіться, друзі, Росією - перебудовуйте, проводьте реформи, використовуйте свої можливості
Президенту РФ Путіну варто зрозуміти: ситуація у світі складається так, що Україна користується підтримкою інших країн, а ставлення до Росії - негативне.
Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"Хотілося б, щоб він (Путін. – Ред.) повернувся до тверезості, не жив в ізольованому бункері, а подивився, що відбувається у світі, яка розстановка сил. Я вам говорю відверто, що сьогодні розстановка сил у світі позитивна для України та вкрай негативна щодо Росії - санкції, дипломатичні обмеження", - сказав Кравчук.
На його думку, Російська Федерація нарощувала війська поблизу кордону, аби налякати Україну, зробити її поступливішою.
"Ми пропонуємо встановити мир на основі "нормандського формату" та Мінських документів. Давайте підемо цим шляхом назустріч один одному", - вкотре наголосив глава української делегації в ТКГ.
Водночас він закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні: "Я звертаюся до росіян, якщо вони мене почують. Що, у Росії сьогодні нема чого робити? Я знаю декілька міст, які можна перерахувати на п'яти пальцях руки, де люди живуть ближче до цивілізації, а в глибинці – там страшно подумати. Маючи такі колосальні ресурси та можливості, займіться ви, друзі, Росією, перебудовуйте Росію, проводьте реформи, покращуйте рівень життя людей, використовуйте свої можливості".
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
у них своя "конституция" и "государева дума" - пусть туды пишут свои эротические фантазии.
P.S.сделать из коцаба человека можно только палкой. другого "ясака" они не понимают.
Зараз.
Орда способна только на воровство и паразитирование на украденом.
В этом её, орды, сущность.
пшла вон,срань ты лапотная. вопросы задавать будешь своей жОне-матрехе.
бубочку, всё и повыкинутое по оффшорам тоже..... правда технически не знаю как это зделать
и мне обязательно ответят мол не пиши глупостей это просто невозможно..... знаю знаю но....
я сейчас говорю об искреннем желании - просто пустить по миру всех этих гавнюков пропер-
девших Украину абсолютно во всех областях и сферах гос.деятельности, вот просто что бы они доживали клошарами и бомжами в картонных коробках.
А как же 13000+ убитых и вдвое больше раненых украинцев? А как же оккупированные и превращённые в помойки и пустыни территории Украины? А как же репарации за все беды, которая причинила паРаша во главе с Ху*лом?
- это главное что нам нужно знать про это ничтожество..
(Р.Р. Толкиен, «Хоббит»)Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с Германией (хотя Сибирь и Дальний Восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финских болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Корее, Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Лаосе, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...
Лиш він один ходив на Макву, в Кремль виганяти демонів!
Всі інші в паРаші уміють лише із гною пітухів ваять, все інше їм похрін!!!
Парашна банда може тільки убивать і дохнуть за своїх Царів по всьому світу, на інше парашні кріпосні не здатні!!!