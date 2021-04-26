Кравчук - росіянам: Займіться, друзі, Росією - перебудовуйте, проводьте реформи, використовуйте свої можливості

Президенту РФ Путіну варто зрозуміти: ситуація у світі складається так, що Україна користується підтримкою інших країн, а ставлення до Росії - негативне.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хотілося б, щоб він (Путін. – Ред.) повернувся до тверезості, не жив в ізольованому бункері, а подивився, що відбувається у світі, яка розстановка сил. Я вам говорю відверто, що сьогодні розстановка сил у світі позитивна для України та вкрай негативна щодо Росії - санкції, дипломатичні обмеження", - сказав Кравчук.

На його думку, Російська Федерація нарощувала війська поблизу кордону, аби налякати Україну, зробити її поступливішою.

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"Ми пропонуємо встановити мир на основі "нормандського формату" та Мінських документів. Давайте підемо цим шляхом назустріч один одному", - вкотре наголосив глава української делегації в ТКГ.

Водночас він закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні: "Я звертаюся до росіян, якщо вони мене почують. Що, у Росії сьогодні нема чого робити? Я знаю декілька міст, які можна перерахувати на п'яти пальцях руки, де люди живуть ближче до цивілізації, а в глибинці – там страшно подумати. Маючи такі колосальні ресурси та можливості, займіться ви, друзі, Росією, перебудовуйте Росію, проводьте реформи, покращуйте рівень життя людей, використовуйте свої можливості".