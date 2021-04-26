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Новини Агресія Росії проти України
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Кравчук - росіянам: Займіться, друзі, Росією - перебудовуйте, проводьте реформи, використовуйте свої можливості

Кравчук - росіянам: Займіться, друзі, Росією - перебудовуйте, проводьте реформи, використовуйте свої можливості

Президенту РФ Путіну варто зрозуміти: ситуація у світі складається так, що Україна користується підтримкою інших країн, а ставлення до Росії - негативне.

Про це заявив глава української делегації в ТКГ Леонід Кравчук на телеканалі "Дом", передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

"Хотілося б, щоб він (Путін. – Ред.) повернувся до тверезості, не жив в ізольованому бункері, а подивився, що відбувається у світі, яка розстановка сил. Я вам говорю відверто, що сьогодні розстановка сил у світі позитивна для України та вкрай негативна щодо Росії - санкції, дипломатичні обмеження", - сказав Кравчук.

На його думку, Російська Федерація нарощувала війська поблизу кордону, аби налякати Україну, зробити її поступливішою.

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"Ми пропонуємо встановити мир на основі "нормандського формату" та Мінських документів. Давайте підемо цим шляхом назустріч один одному", - вкотре наголосив глава української делегації в ТКГ.

Водночас він закликав росіян більше уваги приділяти своїм внутрішнім проблемам, а не подіям в Україні: "Я звертаюся до росіян, якщо вони мене почують. Що, у Росії сьогодні нема чого робити? Я знаю декілька міст, які можна перерахувати на п'яти пальцях руки, де люди живуть ближче до цивілізації, а в глибинці – там страшно подумати. Маючи такі колосальні ресурси та можливості, займіться ви, друзі, Росією, перебудовуйте Росію, проводьте реформи, покращуйте рівень життя людей, використовуйте свої можливості".

Автор: 

Кравчук (546) росія (64846)


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Топ коментарі
+21
Кравчук - россиянам: Займитесь, друзья, Россией, перестраивайте, проводите реформы, используйте свои возможности - Цензор.НЕТ 1298
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26.04.2021 02:07
+15
Які вони тобі нах «друзья», старий ти маразматик!?!?
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26.04.2021 03:47
+11
Дідо, які =друзья= ???
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26.04.2021 03:18
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Кравчук - россиянам: Займитесь, друзья, Россией, перестраивайте, проводите реформы, используйте свои возможности - Цензор.НЕТ 1298
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26.04.2021 02:07 Відповісти
Труханова повесить
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26.04.2021 02:18 Відповісти
Труханова сначала подвесить, а потом, спустя время = перевесить.
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26.04.2021 02:19 Відповісти
Твари реально достали.
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26.04.2021 02:22 Відповісти
Да, да.. Одного овоща вечным наместником ***** назначить... Все верно?)
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26.04.2021 03:05 Відповісти
Твій наратив розкрито, проплачена ти курво.
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26.04.2021 03:49 Відповісти
Прежде чем писать всякую ахинею, надо изучить вопрос досконально, если есть официальный религиозный праздник вербное воскресенье, то и верба тоже есть, которую каждый раз продают тоннами около храмов и церквей - не зачет.
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26.04.2021 05:34 Відповісти
Верба є верба, неділя є неділя! А іва єсть іва, воскрєсєньє є воскрєсєньє! І шо тут кацику ізучать досконально? Хороший кац-- мертвий кац!
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26.04.2021 09:48 Відповісти
Трузьа? В ад таких трузей!
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26.04.2021 02:10 Відповісти
Ключевое слово друзья
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26.04.2021 08:09 Відповісти
с первого дня этой кацапской борзотухи не понимаю - они оккупировали часть моей страны и диктуют нам, что писать в конституции. почему наши "можновладцi" вообще это обсуждают?
у них своя "конституция" и "государева дума" - пусть туды пишут свои эротические фантазии.
P.S.сделать из коцаба человека можно только палкой. другого "ясака" они не понимают.
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26.04.2021 03:06 Відповісти
Дідо, які =друзья= ???
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26.04.2021 03:18 Відповісти
Я б сказав " пане *****", далі - по тексту.
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26.04.2021 06:10 Відповісти
Ага, і пане, і з великої літери ...
Зараз.
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26.04.2021 06:37 Відповісти
Та добре що не сказав "товарищі".
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26.04.2021 06:34 Відповісти
Орда НЕ СПОСОБНА на самостоятельный прогресс.
Орда способна только на воровство и паразитирование на украденом.
В этом её, орды, сущность.
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26.04.2021 03:36 Відповісти
********* под прокси,ты кто такой,чтобы здеся вопросы задавать,ась?
пшла вон,срань ты лапотная. вопросы задавать будешь своей жОне-матрехе.
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26.04.2021 12:29 Відповісти
Які вони тобі нах «друзья», старий ти маразматик!?!?
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26.04.2021 03:47 Відповісти
ну вот я персонально вместо поубивать конфисковал у всех президентов включая агента 006
бубочку, всё и повыкинутое по оффшорам тоже..... правда технически не знаю как это зделать
и мне обязательно ответят мол не пиши глупостей это просто невозможно..... знаю знаю но....
я сейчас говорю об искреннем желании - просто пустить по миру всех этих гавнюков пропер-
девших Украину абсолютно во всех областях и сферах гос.деятельности, вот просто что бы они доживали клошарами и бомжами в картонных коробках.
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26.04.2021 04:46 Відповісти
Что за русофобские советы? Ээ, не. Грозить из дырявого сортира всему миру-это национальнаая забава "печных емель".
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26.04.2021 04:57 Відповісти
У старої комуняцької хитрожопної хвойди словесний понос - пустобрех меле язиком для того щоб "похизуватись" - прям як "величніший лідер у світі". Свого часу просрав все що тільки можна, "озброїв" українців кравчучками замість ядерної зброї, "купив" "малесеньку" "хатинку" у Швейцарії і пішов геть. А тепер ця нафталінова гнида ще й "повчає". Його місце - на лаві підсудних за здачу національних інтересів, за знищення економіки, за знищення збройних сил, з повального збіднення населення, стрімке зростання бандитських угрупувань та їхнього впливу на державні структури. Чия б корова мичала...
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26.04.2021 05:29 Відповісти
То есть просто понять и простить???
А как же 13000+ убитых и вдвое больше раненых украинцев? А как же оккупированные и превращённые в помойки и пустыни территории Украины? А как же репарации за все беды, которая причинила паРаша во главе с Ху*лом?
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26.04.2021 06:25 Відповісти
Кравчук - россиянам: Займитесь, друзья, Россией - перестраивайте, проводите реформы, используйте свои возможности - Цензор.НЕТ 5802
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26.04.2021 06:38 Відповісти
Для найвелычнишлго говноралиссимуса это не важно. Для него важно заглянуть Куйлу в анал и вылизать его.
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26.04.2021 07:16 Відповісти
Кравчук - россиянам: Займитесь, друзья, Россией - перестраивайте, проводите реформы, используйте свои возможности - Цензор.НЕТ 9938
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26.04.2021 06:40 Відповісти
А зачем это репоедам? Они, как свиньи, живут по шею в говне в своей выгребной яме кацапии, жрут говно, пьют говно. И эти убогие хотят всю Европу превратить в выгребную яму.
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26.04.2021 07:14 Відповісти
для Кравчучки разоружившего Украину оккупанты-расияне являются друзьями...
- это главное что нам нужно знать про это ничтожество..
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26.04.2021 07:14 Відповісти
Які "нах.." друзі, чмо ти маразмотичне, у козломордих друзі- бидло...
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26.04.2021 07:16 Відповісти
Таких друзей за ... и в музей(с)
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26.04.2021 07:52 Відповісти
«Гоблины, надо сказать, жестокие, злобные и скверные существа. Они не умеют делать красивых вещей, но зато отлично делают все злодейское. Они не хуже гномов, исключая самых искусных, умеют рыть тоннели и разрабатывать рудники, когда захотят, но сами они всегда грязные и неопрятные. Молоты, топоры, мечи, кинжалы, мотыги, клещи и орудия пытки - все это они прекрасно делают сами или заставляют делать других. Другие - это пленники, рабы, которые работают на них, пока не умрут от недостатка воздуха и света. Не исключено, что именно гоблины изобрели некоторые машины, которые доставляют неприятности человечеству, особенно те, которые предназначаются для уничтожения большого числа людей за один раз. Механизмы, моторы и взрывы всегда занимали и восхищали гоблинов…»
(Р.Р. Толкиен, «Хоббит»)Русские умирали столетиями, за пределами своей земли:
Умирали в Северной войне, завоёвывая финские болота...
Умирали в Семилетней войне, на территории Пруссии...
Умирали в русско-турецких войнах, на территории северного Причерноморья, на Балканах, за обладание Босфором и Дарданеллами.....
(Умирали-бы, и в Северной Америке, при подавлении войны за независимость, да Король Георг с Екатериной "не сошлись в цене" за "пушечное мясо").
Умирали в Италии, сражаясь за интересы Австрии.
Умирали в Швейцарии, под Аустерлицом, Фридландом, за интересы Австрии...
Умирали в "кавказских" войнах...
Умирали в Первую мировую, поддерживая колониальные разборки Британии и Франции, с Германией (хотя Сибирь и Дальний Восток требовали освоения...)
Умирали за "мировую революцию"...
Умирали в Испании, в 1936 г.
Умирали в Монголии, на Халхин-Голе.
Умирали в финских болотах, на "линии Маннергейма"
Готовились умирать за "освобождение Европы от фашизма", а умирать пришлось в "Великой отечественной"...
Умирали в Корее, Сирии, Алжире, Египте, Вьетнаме, Лаосе, Мозамбике, Анголе, Южной Америке, Афганистане.
Умирали, после развала СССР, в Таджикистане, Приднестровье, Чечне, Грузии...
Теперь умирают в Украине, Сирии, Ливии, Центрально-Африканской республике...
Такое впечатление, что "русские" готовы умирать по всему миру, лишь-бы дома ничего не делать...
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26.04.2021 08:00 Відповісти
Учитесь, друзья, у нас проводить реформы и перестройку. Например, отменить фонд гарантирования вкладов и налогообложение уже обложенное налогом. Поскольку, к сожалению, государство не смогло обеспечить контроль доходов граждан. Во как надо заниматься вопросами
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26.04.2021 08:46 Відповісти
Не знаю яке психічне здоров'я у шамана Габишева, але в Росії він один здається при пам'яті!
Лиш він один ходив на Макву, в Кремль виганяти демонів!
Всі інші в паРаші уміють лише із гною пітухів ваять, все інше їм похрін!!!
Парашна банда може тільки убивать і дохнуть за своїх Царів по всьому світу, на інше парашні кріпосні не здатні!!!
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26.04.2021 09:50 Відповісти
Шаман Габишев , мае вищу освіту-історик .Він вважає, що народи сибіру , і інші народи росії ,живуть пад окупацією кацапів більше 350 років . Саме за це його визнали психічно хворим. До речі , саме за це він ще раніше поплатився , бо не зміг влаштуватися на робору по фаху , саме із-за цьго померла його вагітна жінка з дитинкою, бо їй відмовили в допомозі ( померла в родах від кровотечі , не приймали в пологовий будинок ) Він ненаведить комуняк, пуйла ...систему .
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26.04.2021 10:05 Відповісти
блин вы достали уже кравчуком. вы всё что он говорите по одной фразе будете как отдельную новость оформлять???!!!
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26.04.2021 11:00 Відповісти
короче, мыши, станьте ёжиками
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26.04.2021 12:03 Відповісти
 
 