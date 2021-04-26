Євросоюз може вже цього літа відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими ЕМА вакцинами

Євросоюз влітку поточного року має намір почати приймати туристів, щеплених проти коронавірусу вакцинами нового типу. Вони мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в розмові з виданням New York Times.

При цьому глава ЄК не розкрила терміни відкриття кордонів Європейського Союзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм.

"Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA", - заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифрові паспорти вакцинації проти коронавірусу планують запровадити в Європейському Союзі до червня цього року.

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Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.