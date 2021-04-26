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Новини Боротьба з коронавірусом
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Євросоюз може вже цього літа відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими ЕМА вакцинами

Євросоюз може вже цього літа відкрити кордони для туристів, щеплених схваленими ЕМА вакцинами

Євросоюз влітку поточного року має намір почати приймати туристів, щеплених проти коронавірусу вакцинами нового типу. Вони мають бути схвалені Європейським агентством лікарських засобів (EMA).

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на РБК-Україна, про це глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн повідомила в розмові з виданням New York Times.

При цьому глава ЄК не розкрила терміни відкриття кордонів Європейського Союзу і деталі того, як буде відновлюватися туризм.

"Ясно одне: всі 27 держав-членів беззастережно приймуть усіх, хто вакцинований вакцинами, схваленими EMA", - заявила фон дер Ляєн.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що цифрові паспорти вакцинації проти коронавірусу планують запровадити в Європейському Союзі до червня цього року.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Всі карантинні обмеження для туристів з України скасовують у Чорногорії, - міністр фінансів Спаіч

Водночас Всесвітня організація охорони здоров'я досі виступає проти поїздок за сертифікатами вакцинації від COVID.

Автор: 

вакцина (4418) кордон (4748) туризм (1560) Євросоюз (13300) фон дер Ляєн Урсула (759) COVID-19 (19765)


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А если справка от попа? Там же все христоеды - следовательно мона пойти в храм и вот сейчас отведать мяса и крови б*га = поциент вируса не имеет и не будет иметь. Кто не верит - еретик.
или это только православных ущемляют? Путин за такое может и ввести
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26.04.2021 07:26 Відповісти
Ожидаемо, украинцев, привитых всякими мутными ковишидлами от Степашки, в европейский дом не пустят. Спасибо зебилам.
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26.04.2021 07:32 Відповісти
Хо-хо.... почем бизнес по «прививкам» у «#yя в s|]aku" радуцкого? В Борисе не будут прививать? Желающих выехать на курорты лазурного побережья?
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26.04.2021 07:36 Відповісти
Если вместо исполнения обязанностей президента долго и упорно лупить хреном по пианино, то разрушить можно даже безвиз. Наголосовали, 73%? Хавай.те
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26.04.2021 07:58 Відповісти
Европу могут обилечивать только своя ковидмафия. Прилипалам типа степашки и радуцкого со своим шмурдяком делать нечего. Все будут ждать что скажут зачинщики этого коронобесия. Но за откат и бюджетные деньги возможно все.
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26.04.2021 08:20 Відповісти
по идее степана со шмыгой тоже не должны туда пускать....
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26.04.2021 08:28 Відповісти
Упс. Чим там нарід прививають? Індійською та китайською бормотухами? Вони ліцензовані, чи какаяразніця?
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26.04.2021 09:44 Відповісти
Якщо комусь цікаво:
Угорщина та Румунія (країни ЄС, перша навіть входить до Шенгенської зони) - впускатимуть вболівальників на матчі Євро-2029 за наявності квитків на матч та негативних ПЛР-тестіа, зроблених не раніше 72 годин.
Нідерланди взагалі не впускатиму
тут туристів з країн не_ЄС, в тому числі вболівальників.
Німеччина впускатиме вболівальників залежно від того, який рівень захворюваності в тій чи іншій країні
Італія впускатиме вболівальників, але після в'їзду в країну треба буде пройти 10-денну ізоляцію, потім здати ПЛР-тест, і якщо він негативний, то тільки тоді йти на стадіон
По Іспанії інформації ще немає
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26.04.2021 10:16 Відповісти
 
 