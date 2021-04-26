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Новини Коронавірус і карантин
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Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 147,8 млн, жертв уже 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 147,8 млн, жертв уже 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 квітня у світі зареєстрували 727 363 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9924 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 147 801 556 випадків інфікування, з них 727 363 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 122 712 осіб, з них 9924 за минулу добу.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 147,8 млн, жертв уже 3,1 млн 01

Побороли хворобу і вилікувалися 125,3 млн осіб.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Епідзонування України: в 14 областях перевищено епідпоріг захворюваності на коронавірус, у 17 регіонах - рівень госпіталізації COVID-пацієнтів, - МОЗ

У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 147,8 млн, жертв уже 3,1 млн 02

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками - 10-ту і 2-гу позицію відповідно.

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 147,8 млн, число жертв достигло 3,1 млн - Цензор.НЕТ 5351
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26.04.2021 08:11 Відповісти
За Китай даже никто не заикается - там тупо в 30 раз больше жителей чем у нас, но зараженных чет в 20 раз меньше
Партия сказала Вирус стоп, раз-два, и он обосрался. А у нас - "споссыысцохрани молимось табехоспади" - и вирус усадил Яхве на бутылку.
это почти одно говно - коммунисты и попы - но у красножопых хотя бы не говорят как у нас поп-блогер - "бох дал нам моб. связь", тьху!
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26.04.2021 08:22 Відповісти
Сказочники не унимаются.
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26.04.2021 09:57 Відповісти
 
 