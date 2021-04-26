Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 147,8 млн, жертв уже 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

Станом на ранок 26 квітня у світі зареєстрували 727 363 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9924 особи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.

Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 147 801 556 випадків інфікування, з них 727 363 лише за минулу добу.

Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 122 712 осіб, з них 9924 за минулу добу.

Побороли хворобу і вилікувалися 125,3 млн осіб.

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У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.

Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками - 10-ту і 2-гу позицію відповідно.