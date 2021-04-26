Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 147,8 млн, жертв уже 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА
Станом на ранок 26 квітня у світі зареєстрували 727 363 нові випадки захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19. Померли за добу - 9924 особи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це свідчать дані на Worldometers.
Згідно з даними центру, у світі зафіксовано 147 801 556 випадків інфікування, з них 727 363 лише за минулу добу.
Від ускладнень, викликаних вірусом, померли вже 3 122 712 осіб, з них 9924 за минулу добу.
Побороли хворобу і вилікувалися 125,3 млн осіб.
У п'ятірці світових лідерів за кількістю заражень COVID-19 - США, Індія, Бразилія, Франція та Росія.
Україна розташовується на 16-му місці світового рейтингу і на 8-му у Європі. Водночас варто зазначити, що Україна посідає 14-ту позицію серед інших держав за кількістю нових випадків коронавірусу за добу, а серед країн Європи - 6-ту, за летальними випадками - 10-ту і 2-гу позицію відповідно.
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Партия сказала Вирус стоп, раз-два, и он обосрался. А у нас - "споссыысцохрани молимось табехоспади" - и вирус усадил Яхве на бутылку.
это почти одно говно - коммунисты и попы - но у красножопых хотя бы не говорят как у нас поп-блогер - "бох дал нам моб. связь", тьху!