В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали

Станом на понеділок, 26 квітня, в Україні виявлено 5062 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5062 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники.

Також за минулу добу

госпіталізовано – 2 061 особа;

летальних випадків – 195;

одужало – 6 910 осіб;

здійснено тестувань за добу – 25 248 (зокрема методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016).

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За весь час пандемії в Україні

захворіло – 2 030 333 особи;

одужало – 1 579 438 осіб;

летальних випадків – 42 518;

проведено ПЛР-тестувань – 9 256 290.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях", - розповів Степанов.











