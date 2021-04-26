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Новини Коронавірус і карантин
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В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали

Станом на понеділок, 26 квітня, в Україні виявлено 5062 нові випадки коронавірусу COVID-19.

Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"5062 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники.

Також за минулу добуВ Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 02госпіталізовано – 2 061 особа;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 02летальних випадків – 195;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 02одужало – 6 910 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 02здійснено тестувань за добу – 25 248 (зокрема методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кількість інфікованих COVID-19 у світі перевищила 147,8 млн, жертв уже 3,1 млн. ІНФОГРАФІКА

За весь час пандемії в УкраїніВ Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 01

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 07захворіло – 2 030 333 особи;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 07одужало – 1 579 438 осіб;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 07летальних випадків – 42 518;

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 07проведено ПЛР-тестувань – 9 256 290.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях", - розповів Степанов.

В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 11
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 12
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 13
В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали 14

Автор: 

карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+5
Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 7256
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26.04.2021 08:29
+4
25 тыс. тестов - 5 тыс. заболевших, сделать 100 тыс. тестов будет 20 тыс. заболевших
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26.04.2021 08:43
+2
Этот мезанизм тут уже показывали.
1.Государство не делает почти нихрена в плане анализов.
2.Граждане при плановых операциях или обращениях за свои деньги тестируюся в сети лабораторий типа Синэво,Инвитро и т.д такие вещи на выходные не подгоняют.
3.Минздрав берет эти данные и отчитывается,какие они молодцы.
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26.04.2021 12:04
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Привіт із Буковеля, чувакі...
В Украине за сутки от COVID-19 умерли 195 человек, зафиксированы 5 062 новых случая заражения, 6 910 человек - выздоровели - Цензор.НЕТ 7256
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26.04.2021 08:29 Відповісти
Не набридло?
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26.04.2021 10:58 Відповісти
А что,свежо и оригинально.Далеко не все читатели от первого привета живы до сих пор.
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26.04.2021 12:08 Відповісти
Стебанов у нас круче чем Яхве - по велению чминистра вирус делается в два раза немощней.
Циничный министр. Даже когда выложили ему гробовые цветы - и то "постебался".
И не боится шо может присесть не только на нары, но и на нечто скрепное. Ах да, "переболел" еще - победитель вируса блин
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26.04.2021 08:42 Відповісти
25 тыс. тестов - 5 тыс. заболевших, сделать 100 тыс. тестов будет 20 тыс. заболевших
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26.04.2021 08:43 Відповісти
Не понимаю???!!! Каждый раз на выходные резкое снижение показателей.
Что, в субботу и воскресенье Ковид отдыхает
Что в эти дни нет заболеваний
И главное- в эти дни меньше умирают???
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26.04.2021 09:07 Відповісти
Наверное в эти дни учётчики отдыхают😃😃😃
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26.04.2021 09:08 Відповісти
Старуха с косой отдыхает!
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26.04.2021 10:24 Відповісти
Этот мезанизм тут уже показывали.
1.Государство не делает почти нихрена в плане анализов.
2.Граждане при плановых операциях или обращениях за свои деньги тестируюся в сети лабораторий типа Синэво,Инвитро и т.д такие вещи на выходные не подгоняют.
3.Минздрав берет эти данные и отчитывается,какие они молодцы.
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26.04.2021 12:04 Відповісти
"5 062 новых случая коронавирусной болезни COVID-19 зафиксированы в Украине по состоянию на 26 апреля 2021 года. В частности, заболел 221 ребенок и 54 Источник: https://censor.net/ru/n3261904

А Є ДАННІ ПО СМЕРТНОСТІ 2018 - 2019 РОКУ, ЩОСЬ МЕНІ КАЖЕ ЩО ЦИФРИ
ТАМ БУДУТЬ НЕ НАБАГАТО НИЖЧІ
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26.04.2021 21:01 Відповісти
 
 