В Україні за добу від COVID-19 померли 195 осіб, зафіксовано 5062 нові випадки зараження, 6910 осіб одужали
Станом на понеділок, 26 квітня, в Україні виявлено 5062 нові випадки коронавірусу COVID-19.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
"5062 нові випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксовано в Україні станом на 26 квітня 2021 року. Зокрема, захворіли 221 дитина та 54 медпрацівники.
Також за минулу добу
госпіталізовано – 2 061 особа;
летальних випадків – 195;
одужало – 6 910 осіб;
здійснено тестувань за добу – 25 248 (зокрема методом ПЛР – 15 379, методом ІФА – 2 853, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 7 016).
За весь час пандемії в Україні
захворіло – 2 030 333 особи;
одужало – 1 579 438 осіб;
летальних випадків – 42 518;
проведено ПЛР-тестувань – 9 256 290.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (676), Одеській (397), Миколаївській (375), Харківській (313) та Львівській (311) областях", - розповів Степанов.
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Циничный министр. Даже когда выложили ему гробовые цветы - и то "постебался".
И не боится шо может присесть не только на нары, но и на нечто скрепное. Ах да, "переболел" еще - победитель вируса блин
Что, в субботу и воскресенье Ковид отдыхает
Что в эти дни нет заболеваний
И главное- в эти дни меньше умирают???
1.Государство не делает почти нихрена в плане анализов.
2.Граждане при плановых операциях или обращениях за свои деньги тестируюся в сети лабораторий типа Синэво,Инвитро и т.д такие вещи на выходные не подгоняют.
3.Минздрав берет эти данные и отчитывается,какие они молодцы.
А Є ДАННІ ПО СМЕРТНОСТІ 2018 - 2019 РОКУ, ЩОСЬ МЕНІ КАЖЕ ЩО ЦИФРИ
ТАМ БУДУТЬ НЕ НАБАГАТО НИЖЧІ