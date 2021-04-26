Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС
За минулу добу, 25 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.
Зокрема, поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120- та 82-мм калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.
Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.
У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.
Із мінометів 120-мм калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.
"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.
"Представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації", - додали в штабі.
Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.
"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.
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Конструкторське бюро"Південне" розробляє інноваційну зенітну ракетну систему "Кільчень" з можливістю враження цілей на відстані 280 км.
За словами т.в.о. гендиректора "Південного" Олександра Кушнарьова, "Кільчень" це багатоканальна система з високоманевреною ракетою.
Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
Начальник відділення розробки, випробувань та експлуатації засобів автоматизації і забезпечення наземних і мобільних ракетних комплексів КБ "Південне" Костянтин Корнєєв розповів, що ЗРС "Кільчень" є "системою-перевертнем" завдяки можливості швидко змінювати конфігурацію налаштувань. В ході бойового застосування вона не матиме постійної структури, а її порядок буде постійно змінюватися.
"Серце" - командні пункти - недосяжні противнику. Таких сердець кілька і частина з них перебуває у віртуальних структурах в "хмарах". Таку автоматизовану систему управління майже неможливо знищити звичайною летальною зброєю, - уточнив Корнєєв.
"Кільчень" забезпечуватиме мультирадарну обробку інформації. ЗРС "Кільчень" має у своєму складі радіолокаційні станції виявлення та цілевказання. Всі РЛС українського виробництва і покривають X-, C- та S-діапазони. У зенітній ракеті системи "Кільчень" використовуватиметься активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону.
За словами начальника групи проектного відділу КБ "Південне" Валерія Перькова, ЗРС "Кільчень" зможе вести боротьбу з усіма існуючими та перспективними літальними апаратами повітряного нападу. В тому числі і тими, які побудовані по технології "стелс" в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
До складу "Кільчень" входять до 6 ЗРК, які здатні вражати аеродинамічні цілі на відстані до 280 км. ЗРС зможе обстрілювати до 12 цілей, 6 з яких можуть бути балістичними. Або до 16 аеродинамічних. Одночасно наводити 2 керовані ЗР на аеродинамічну ціль, або до 4 ракет на кожну балістичну ціль, - розкрив деталі розробки Валерій Перьков. ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ: https://mil.in.ua/uk/news/kb-pivdenne-stvoryuye-zrs-kilchen-z-dalnistyu-280-km/
https://apostrophe.ua/news/society/2019-08-05/zelenskogo-ulichili-v-ispolzovanii-zapreschennogo-prilozheniya-set-vzbudorazhili-foto/170892 Зеленского уличили в использовании запрещенного приложения: сеть взбудоражили фото
https://twitter.com/eternalrailway
Herman Aksom
@eternalrailway
·https://twitter.com/eternalrailway/status/1386303061036081154 17 год
В інтерв'ю один з учасників проекту "Наші без Раші"розповідає як в 00х українських квнщиків в москву запрошували за умов що ті будуть жартувати про "воруюющіх газ хахлов". Більшість наших відмовлялись. Вгадайте який криворізький колектив радо погодився побудувати на цьому кар'єру
Другое непонятно. Наш сайт сегодня написал, что около 4.00 под Мариком наш парень получил огнестрельное ранение в голову. А в сводке говорят, что никто не пострадал... Что-то не клеится!
https://mrpl.city/news/view/vystrel-v-golovu-v-mariupolskom-rajone-*******-poluchil-ognestrelnoe-ranenie
Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 18 573 688 155 гривен.
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.04.2021 г. составила 1 787 322 000 гривен.
По состоянию на 01.04.2021 г. 232 166 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
Так эти ватные три два разы ещё деньги стреляют .