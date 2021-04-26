Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС

За минулу добу, 25 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120- та 82-мм калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Із мінометів 120-мм калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

"Представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації", - додали в штабі.

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Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.