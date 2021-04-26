УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
10777 відвідувачів онлайн
Новини Агресія Росії проти України
1 857 14

Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС

Ворог за добу 12 разів зривав

За минулу добу, 25 квітня, в районі проведення операції Об'єднаних сил було зафіксовано 12 порушень режиму припинення вогню.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресцентр ОС у Facebook.

Зокрема, поблизу населених пунктів Широкине, Південне, Катеринівка, Троїцьке, Новозванівка та Новгородське окупанти вели вогонь по позиціях українських захисників із заборонених Мінськими домовленостями мінометів 120- та 82-мм калібрів, а також з великокаліберних кулеметів та гранатометів різних систем.

Неподалік Пісків російсько-окупаційні війська обстрілювали позиції наших воїнів з ручних протитанкових гранатометів та стрілецької зброї.

У передмісті населеного пункту Луганське збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл з автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Із мінометів 120-мм калібру відбувся обстріл цивільної інфраструктури населеного пункту Водяне.

"Бойових втрат серед особового складу Об’єднаних сил внаслідок ворожих обстрілів немає", - йдеться в повідомленні.

"Представників ОБСЄ було повідомлено через Українську сторону СЦКК про дії збройних формувань Російської Федерації", - додали в штабі.

Також дивіться: Російсько-окупаційні війська продовжують повністю блокувати роботу п'яти КПВВ на Донбасі, - штаб ООС. ФОТОрепортаж

Також повідомляється, що станом на 7:00 ранку 26 квітня порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

"Українські військовослужбовці і надалі контролюють ситуацію в районі проведення операції Об’єднаних сил та дотримуються режиму припинення вогню", - додали в пресцентрі ОС.

Ворог за добу 12 разів зривав тишу на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС 01

Автор: 

обстріл (28171) Донбас (22354) операція Об’єднаних сил (6725)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+12
Зеля, скільки днів вже не стріляють?
показати весь коментар
26.04.2021 08:29
+9
какая нахрен хмара если у зебила на смартфоне яндекс диск стоит?

https://apostrophe.ua/news/society/2019-08-05/zelenskogo-ulichili-v-ispolzovanii-zapreschennogo-prilozheniya-set-vzbudorazhili-foto/170892 Зеленского уличили в использовании запрещенного приложения: сеть взбудоражили фото

Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7851
показати весь коментар
26.04.2021 08:48
+8
Ось воно і яндексить тим смартфоном в чебурнеті.
показати весь коментар
26.04.2021 08:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Зеля, скільки днів вже не стріляють?
показати весь коментар
26.04.2021 08:29 Відповісти
КБ "Південне" створює ЗРС "Кільчень" з дальністю 280 км
Конструкторське бюро"Південне" розробляє інноваційну зенітну ракетну систему "Кільчень" з можливістю враження цілей на відстані 280 км.
За словами т.в.о. гендиректора "Південного" Олександра Кушнарьова, "Кільчень" це багатоканальна система з високоманевреною ракетою.
Система будується на засадах мереже- та датацентричності в управлінні і машинного самонавчання. Вона використовуватиме мерехтливі командні пункти.
Начальник відділення розробки, випробувань та експлуатації засобів автоматизації і забезпечення наземних і мобільних ракетних комплексів КБ "Південне" Костянтин Корнєєв розповів, що ЗРС "Кільчень" є "системою-перевертнем" завдяки можливості швидко змінювати конфігурацію налаштувань. В ході бойового застосування вона не матиме постійної структури, а її порядок буде постійно змінюватися.
"Серце" - командні пункти - недосяжні противнику. Таких сердець кілька і частина з них перебуває у віртуальних структурах в "хмарах". Таку автоматизовану систему управління майже неможливо знищити звичайною летальною зброєю, - уточнив Корнєєв.
"Кільчень" забезпечуватиме мультирадарну обробку інформації. ЗРС "Кільчень" має у своєму складі радіолокаційні станції виявлення та цілевказання. Всі РЛС українського виробництва і покривають X-, C- та S-діапазони. У зенітній ракеті системи "Кільчень" використовуватиметься активна радіолокаційна головка самонаведення міліметрового діапазону.
За словами начальника групи проектного відділу КБ "Південне" Валерія Перькова, ЗРС "Кільчень" зможе вести боротьбу з усіма існуючими та перспективними літальними апаратами повітряного нападу. В тому числі і тими, які побудовані по технології "стелс" в умовах інтенсивної радіоелектронної протидії противника.
До складу "Кільчень" входять до 6 ЗРК, які здатні вражати аеродинамічні цілі на відстані до 280 км. ЗРС зможе обстрілювати до 12 цілей, 6 з яких можуть бути балістичними. Або до 16 аеродинамічних. Одночасно наводити 2 керовані ЗР на аеродинамічну ціль, або до 4 ракет на кожну балістичну ціль, - розкрив деталі розробки Валерій Перьков. ДЕТАЛЬНІШЕ ТУТ: https://mil.in.ua/uk/news/kb-pivdenne-stvoryuye-zrs-kilchen-z-dalnistyu-280-km/
показати весь коментар
26.04.2021 08:37 Відповісти
І шо? Зелень не займається виготовленням і постачанням вже розроблених і випробуваних ракет, а цим і подавно займатись не буде. Оборонне замовлення вже провалили.
показати весь коментар
26.04.2021 08:44 Відповісти
какая нахрен хмара если у зебила на смартфоне яндекс диск стоит?

https://apostrophe.ua/news/society/2019-08-05/zelenskogo-ulichili-v-ispolzovanii-zapreschennogo-prilozheniya-set-vzbudorazhili-foto/170892 Зеленского уличили в использовании запрещенного приложения: сеть взбудоражили фото

Ворог за добу 12 разів зривав "тишу" на Донбасі, зокрема обстрілявши зі 120-мм мінометів населений пункт Водяне. Бойових втрат немає, - штаб ОС - Цензор.НЕТ 7851
показати весь коментар
26.04.2021 08:48 Відповісти
Ось воно і яндексить тим смартфоном в чебурнеті.
показати весь коментар
26.04.2021 08:52 Відповісти
https://twitter.com/eternalrailway
https://twitter.com/eternalrailway

Herman Aksom

@eternalrailway

·https://twitter.com/eternalrailway/status/1386303061036081154 17 год

В інтерв'ю один з учасників проекту "Наші без Раші"розповідає як в 00х українських квнщиків в москву запрошували за умов що ті будуть жартувати про "воруюющіх газ хахлов". Більшість наших відмовлялись. Вгадайте який криворізький колектив радо погодився побудувати на цьому кар'єру
показати весь коментар
26.04.2021 09:02 Відповісти
Ну не на шару ж мертвечук прилаштував їх на ватний "інтер" ?
показати весь коментар
26.04.2021 09:51 Відповісти
В слові "тиша", вірні лише лапки.
показати весь коментар
26.04.2021 09:52 Відповісти
бойових втрат не зафіксовано, але є так звані небойові, чи як ?..от і думайТЕ.
показати весь коментар
26.04.2021 10:00 Відповісти
І знову баба-робот на відео меле про «... контролюють ситуацію дотримуються режиму припинення вогню.» Вам, пані Лейтенант, ще не остогидло таку маячню нести щодня?
показати весь коментар
26.04.2021 10:42 Відповісти
Да, сегодня под Мариком 120-ые гупали сильно и долго, могу подтвердить.
Другое непонятно. Наш сайт сегодня написал, что около 4.00 под Мариком наш парень получил огнестрельное ранение в голову. А в сводке говорят, что никто не пострадал... Что-то не клеится!
https://mrpl.city/news/view/vystrel-v-golovu-v-mariupolskom-rajone-*******-poluchil-ognestrelnoe-ranenie
показати весь коментар
26.04.2021 15:13 Відповісти
26.‎04.‎2021

Задолженность ОРДЛО (перед всеми поставщиками) за использованную электроэнергию по состоянию на 01.01.2021 г. составила 18 573 688 155 гривен.
Задолженность ОРДЛО за использованную воду и услуги водоводов (перед Украиной) по состоянию на 01.04.2021 г. составила 1 787 322 000 гривен.
По состоянию на 01.04.2021 г. 232 166 жителей ОРДЛО получили гражданство РФ (без учета выехавших на пмж в РФ)
Так эти ватные три два разы ещё деньги стреляют .
показати весь коментар
27.04.2021 06:30 Відповісти
 
 