За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні 528 030 осіб щеплено проти коронавірусу від початку вакцинальної кампанії

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1114 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні. 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами вакцинації.

"Станом на 25 квітня 2021 доку до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 492 494 особи", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Харківській (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях. При цьому в Києві, Чернігівській, Тернопільській, Сумській, Львівській, Луганській, Івано-Франківській, Закарпатській, Донецькій областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.



