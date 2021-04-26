За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов
В Україні 528 030 осіб щеплено проти коронавірусу від початку вакцинальної кампанії
Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.
"1114 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні. 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.
За даними міністра, щеплення проводилися 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами вакцинації.
"Станом на 25 квітня 2021 доку до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 492 494 особи", - додав Степанов.
Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Харківській (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях. При цьому в Києві, Чернігівській, Тернопільській, Сумській, Львівській, Луганській, Івано-Франківській, Закарпатській, Донецькій областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.
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впередипозади планеты всей.
Настолько желчный чувак что даже не задумывается как бодро читателям... читать его высеры.
Коли реально прищеплені лише 5 осіб які отримали дві дози.
Киев - 4,5 миллиона без "понаехавших".
Шоб вы понимали, масштабы, в Израиле население 9 миллионов, и практически закончена полная вакцинация.
Поэтому вовремя, эффективно принимаются комплексные меры.
А у нас Буковель, Тищенко, видосики про "чемпионов в борьбе с ковидом" и ручная статистика вместо этого.
В чем логика твоего вопроса?