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Новини Коронавірус і карантин
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За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов

В Україні 528 030 осіб щеплено проти коронавірусу від початку вакцинальної кампанії

Про це на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, передає Цензор.НЕТ.

"1114 людей щеплено проти COVID-19 за добу 25 квітня 2021 року в Україні. 528 030 людей щеплено від початку вакцинальної кампанії, з них отримали 1 дозу – 528 028 осіб, завершили вакцинацію (отримали 2 дози) – 5 осіб (із них 2 особи отримали 1 дозу за кордоном)", - розповів міністр.

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За даними міністра, щеплення проводилися 51 мобільною бригадою з імунізації та 12 пунктами вакцинації.

"Станом на 25 квітня 2021 доку до листа очікування вакцинації проти COVID-19 записалися 492 494 особи", - додав Степанов.

Найбільше за минулу добу щеплень проти коронавірусу зробили в Харківській (307), Рівненській (180) та Київській (177) областях. При цьому в Києві, Чернігівській, Тернопільській, Сумській, Львівській, Луганській, Івано-Франківській, Закарпатській, Донецькій областях не зробили жодного щеплення проти коронавірусу.

За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов 01
За минулу добу в Україні вакцинували проти коронавірусу 1114 осіб. У Києві та восьми областях не зробили жодного щеплення, - Степанов 02

Автор: 

вакцина (4418) карантин (18172) статистика (2247) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19922)


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Топ коментарі
+2
Мы впереди позади планеты всей.
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26.04.2021 08:56
+2
Цинистр - Стебанов.
Настолько желчный чувак что даже не задумывается как бодро читателям... читать его высеры.
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26.04.2021 08:57
+2
Навіщо писати таку маячню: "....В Украине 528 030 человек привиты от коронавируса....."?!
Коли реально прищеплені лише 5 осіб які отримали дві дози.
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26.04.2021 08:58
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Мы впереди позади планеты всей.
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26.04.2021 08:56 Відповісти
Цинистр - Стебанов.
Настолько желчный чувак что даже не задумывается как бодро читателям... читать его высеры.
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26.04.2021 08:57 Відповісти
Навіщо писати таку маячню: "....В Украине 528 030 человек привиты от коронавируса....."?!
Коли реально прищеплені лише 5 осіб які отримали дві дози.
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26.04.2021 08:58 Відповісти
А в Ізраелі,наприклад, другий раз вже близько 5млн. вакцінували.різниця відчувається,бл#дь!
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26.04.2021 09:43 Відповісти
те, про що ти пишеш, називається "закінчили вакцинацію"
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26.04.2021 10:38 Відповісти
Вот...сразу видно что мастера спорта по борьбе с короновирусом...а вы представляете себе что было бы если бы они оказались перворазрядниками....
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26.04.2021 09:05 Відповісти
Або якісь дурачки з кварталу?
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26.04.2021 09:10 Відповісти
Ну шо, накалякав в фейсбук з ранку - робота закінчилась. Шо ще повинен робити міністр?
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26.04.2021 09:09 Відповісти
Министр Степанов героически оттеснил своего зама Ляшка от основной функции министистерства- пафосной озвучки статистики по Ковид. Теперь Ляжко лихорадочно ищет себе занятие.
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26.04.2021 09:15 Відповісти
В Киеве НОЛЬ!!!

Киев - 4,5 миллиона без "понаехавших".

Шоб вы понимали, масштабы, в Израиле население 9 миллионов, и практически закончена полная вакцинация.
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26.04.2021 09:20 Відповісти
А той факт, що Ізраїль забороняє своїм громадянам відвідувати країни де дуже напружена ситуація з коронавірусом (Україна в тому числі) - Вам ні про що не каже?
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26.04.2021 09:26 Відповісти
Это говорит о том что Израиль беспокоится о здоровье своих граждан.... А вам что говорит??
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26.04.2021 09:34 Відповісти
Вполне логично. Просто в Израиле не ЗЕ президент и не Степанов министр здравоохранения.

Поэтому вовремя, эффективно принимаются комплексные меры.

А у нас Буковель, Тищенко, видосики про "чемпионов в борьбе с ковидом" и ручная статистика вместо этого.
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26.04.2021 09:45 Відповісти
А в Израиле вакцинировано практически все население тоже потому, что запрещено выезжать к заразным?

В чем логика твоего вопроса?
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26.04.2021 09:47 Відповісти
Логика ...и зебил...это не совместимо....
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26.04.2021 09:49 Відповісти
дайте Степанову парабеллум, пусть застрелится
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26.04.2021 11:41 Відповісти
 
 