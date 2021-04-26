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Новини Агресія Росії проти України Окуповані території - Крим і Донбас
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У Міноборони РФ заявили про повернення 50 літаків і вертольотів з окупованого Криму на бази після "навчань"

У Міноборони РФ заявили про повернення 50 літаків і вертольотів з окупованого Криму на бази після

Понад 50 літаків і вертольотів об'єднання ВПС та ППО ПВО і морської авіації ЧФ РФ повернуто на аеродроми постійного базування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

За даними російського відомства, понад 50 літаків оперативно-тактичної і вертольотів армійської авіації об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу (ПВО) і морської авіації Чорноморського флоту РФ повернуто з окупованого Криму на аеродроми постійного базування "після контрольної перевірки за зимовий період навчання".

Екіпажі літаків, вертольотів здійснили перельоти на свої аеродроми на Кубані та Ставропіллі, а також у Ростовську і Волгоградську області.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України. Він пояснив це тим, що навчання на кордоні закінчилися.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Під виглядом навчань РФ перекинула в окупований Крим штурмовики Су-25см3

Автор: 

авіація (4109) армія рф (17160) Крим (14122) військові навчання (2774) Міноборони рф (700)


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Топ коментарі
+5
Настращали кримнашів шо бандери підуть на Крим і досить.
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26.04.2021 09:00
+4
Жалько не один не разбился
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26.04.2021 09:07
+4
"В Минобороны РФ заявили..."
А стоит ли вообще придавать какое-либо значение информации, идущей после этих слов?
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26.04.2021 09:09
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Настращали кримнашів шо бандери підуть на Крим і досить.
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26.04.2021 09:00 Відповісти
Ти знаєш це добре, що вони пішли , бо зєлєнарік на другий же день вторгнення підняв би свої обісрані труси в знак капітуляції.
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26.04.2021 09:03 Відповісти
вони вже і не проти...
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26.04.2021 09:08 Відповісти
Жалько не один не разбился
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26.04.2021 09:07 Відповісти
Так памєрала Кузі ж не було, той би організував би
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26.04.2021 09:10 Відповісти
Та кацапы полюбому нарукожопили. Через 9 дней из соцсетей узнаем.
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26.04.2021 09:23 Відповісти
"В Минобороны РФ заявили..."
А стоит ли вообще придавать какое-либо значение информации, идущей после этих слов?
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26.04.2021 09:09 Відповісти
На расєє не Міноборони, а Міннападу.
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26.04.2021 09:21 Відповісти
Ми всі, розуміємо, що прст так вони не пішли і на зовсім аювони не пішли. Я далекий від думки, що пуцин нічого не в торгував. Питання лише в тому - що? Білорусь? Північний потік-2? Воду і Крим? Це поки що не відомо. Але одна річ вже точно відома - покарання порушення "режиму тиші", яке прийняла ТКГ з подачі зеленої перестрашеної вати. Товариств, невже ви справді вірите ю, що хтось колись якось покарає орків? Тді поясніть мені, хто, і головне - як? Вадайте, хто, кого і за що буде карати. І ще. З лав ЗСУ піде ще одна хвиля найбільш мотивованиз бійців.
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26.04.2021 09:12 Відповісти
вони самі себе з часом покарають, так було завжди...це скалєновстанське болото не може існувати довго...
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26.04.2021 09:19 Відповісти
Все по тупински: всех испугали, всех победили, раздача побрякушек на грудь, подготовка к очередному приступу победобесия.
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26.04.2021 09:15 Відповісти
Выдыхай, бобер...
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26.04.2021 09:20 Відповісти
Пускай лаптеногие вертолётами крысчанам воду возят
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26.04.2021 09:21 Відповісти
Як би хотіли, то давно вже протягли б якийсь водопровід через міст з того берегу.
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26.04.2021 09:29 Відповісти
https://ru.krymr.com/a/pisma-krymchan-tseny-kusayutsya-kak-svora-golodnykh-sobak/31217374.html Письма крымчан: Цены кусаются как свора голодных собак
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26.04.2021 09:26 Відповісти
Перспектива воевать с развитыми странами НАТО до последнего кацапа провалилась.
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26.04.2021 09:29 Відповісти
Главное заставили понервничать. Да и вроде не с НАТО воевать собирались.
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26.04.2021 09:36 Відповісти
https://www.ponomaroleg.com/hronika-prezidenta-25-04-21.html Оккупационная администрация Крыма проводит комплекс мероприятий. По подготовке Северо-Крымского канала к приему воды. Меняется гидроизоляция, проводятся работы по ремонту насосного оборудования 11 участков.У Міноборони РФ заявили про повернення 50 літаків і вертольотів з окупованого Криму на бази після "навчань" - Цензор.НЕТ 5925
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26.04.2021 09:37 Відповісти
рашизм = тероризм!

я знову ж переконуюсь: яка це лжива і підла продажна мерзота цей руSSкій мір і його адепти!!
руSSкому міру повірити....себе обманути!!!
раSSія це країна ФЕЙК:
http://www.euvsdisinfo.eu/ www.euvsdisinfo.eu/
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26.04.2021 09:40 Відповісти
Та вы шо? А теперь перегоните два десантных корабля с Черного моря на базу Северного флота. Ну там где они приписаны. Слабо????
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26.04.2021 10:10 Відповісти
+20 шо вода кончилась?
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26.04.2021 11:22 Відповісти
 
 