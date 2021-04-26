У Міноборони РФ заявили про повернення 50 літаків і вертольотів з окупованого Криму на бази після "навчань"

Понад 50 літаків і вертольотів об'єднання ВПС та ППО ПВО і морської авіації ЧФ РФ повернуто на аеродроми постійного базування.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Міноборони РФ.

За даними російського відомства, понад 50 літаків оперативно-тактичної і вертольотів армійської авіації об'єднання ВПС і ППО Південного військового округу (ПВО) і морської авіації Чорноморського флоту РФ повернуто з окупованого Криму на аеродроми постійного базування "після контрольної перевірки за зимовий період навчання".

Екіпажі літаків, вертольотів здійснили перельоти на свої аеродроми на Кубані та Ставропіллі, а також у Ростовську і Волгоградську області.

Нагадаємо, раніше міністр оборони РФ Шойгу заявив про початок відведення військ РФ від кордонів України. Він пояснив це тим, що навчання на кордоні закінчилися.

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