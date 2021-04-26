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Новини Пожежі в Україні
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За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 28 осіб, на водних об'єктах загинули 12, - ДСНС

За тиждень жертвами пожеж в Україні стали 28 осіб, на водних об'єктах загинули 12, - ДСНС

Протягом минулого тижня (з 19.04 по 25.04) під час пожеж в Україні загинуло 28 людей, на водних об'єктах - 12.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба ДСНС.

З початку тижня зареєстровано 1 тис. 854 надзвичайні події. В результаті вжитих співробітниками ДСНС заходів врятовано 29 осіб.

Ліквідовано 1 тис. 277 пожеж, врятовано на пожежах 29 осіб і не допущено знищення вогнем 399 будинків і 27 од. техніки. Під час пожеж загинуло 28 людей, орієнтовні збитки, за оперативними даними, становлять 4 млн 6 тис. грн.

Протягом тижня піротехнічними підрозділами ДСНС здійснено 388 виїздів, в ході яких виявлено, вилучено та знищено 1 тис. 460 вибухонебезпечних предметів.

Протягом тижня на водних об'єктах загинули 12 осіб.

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Автор: 

пожежа (4310) ДСНС (5083) вода (1176)


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А что лед еще не везде сошел?
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26.04.2021 09:14 Відповісти
можно вводить медаль "За спасение евреев от пожара на воде"
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26.04.2021 09:49 Відповісти
 
 